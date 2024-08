Tipa asta transformă dildouri în opere de artă politică

Într-una din sesiunile mele de doomscrolling pe Instagram am dat peste unul din dildourile lui Jen Stein. Închisă într-un borcan de sticlă, jucăria ei sexuală are un tufiș bogat cu iarbă verde neon, o ușă cu cadru din piatră, o zână și un gnom de grădină care poartă o mască, odă sezonului izolării.

Am fost imediat intrigată de îndrăzneala bizară a artei sale, care m-a făcut să-i caut profilul @adultartsandcrafts2. Am găsit o colecție care m-a lăsat mască.

De la cocktailuri la brioșe și un cactus pe care l-a redenumit pe bună dreptate „cocktus” („ce înțepat”, după cum spune descrierea), profilul de Instagram al lui Stein este o explorare delicioasă a lumii artei cu dildouri. Dar după o trecere rapidă printre postări, realizezi că jucăriile ei sexuale nu sunt doar forme de distracție falică. Fiecare dildo e mai profund decât pare.

Ia ca exemplu „Don’t be a Pandemdick”, o avertizare plină de red flags care să-i țină la distanță pe cei anti-mască.

„Pandemdick” este declarația lui Stein împotriva celor anti-mască și a celor care neagă existența lui COVID-19.

Apoi, ai opera „Shoot cum, not guns” – o abordare amuzantă împotriva numărului alarmant de cazuri de violență armată din SUA.

Arta lui Stein iese în evidentă nu numai pentru că e făcută cu dildouri decorate mișto, ci și datorită mesajului fiecărui design: un sens pe care-l redă cu cele mai capricioase descrieri, fiecare injectate cu o energie sarcastică delicioasă.

Așa că am decis să o contactez pe artista în vârstă de 31 de ani din Los Angeles și să aflu de ce decorează penisuri, cum reacționează în general oamenii la creațiile ei și cum i-a afectat arta viața de dating.

Cum devine un dildo în formă de cactus un statement politic

VICE: Salut, Jen! Dildourile tale au tone de energie falică. Cum ai ajuns să decorezi jucării sexuale?

Jennifer Stein: Lucram în marketing muzical și călătoream mult. Am avut mereu o parte artistică și multe idei. Prin februarie 2019, eram acasă la o prietenă care mă tatua. Am observat un borcan din sticlă și un dildo pe dulapul ei din bucătărie și imediat mi-am putut imagina că pun acel dildo în borcan și-l transform într-o ciupercă. Așa că am făcut-o.

După asta mi-au venit tot felul de idei sălbatice. A început ca un hobby distractiv pe care-l făceam pe lângă job. Aveam deja un cont de Instagram separat pentru unele dintre creațiile mele. Așa că, o lună mai târziu, am decis să-l transform într-o pagină dedicată artei cu dildouri și a ajuns mai populară decât m-am așteptat vreodată. La început am vrut doar să păstrez lucrurile distractive, dar cred că mereu am vrut ca oamenii să fie mai deschiși cu sexualitatea lor.

Oamenii pot folosi dildourile astea ca să se masturbeze?

Din punct de vedere igienic, nimeni n-ar trebui să le folosească ca jucărie sexuală. Folosesc ace și lipici fierbinte și sigur nu sunt sterile. Am lucrat cu proteze pentru persoanele trans și am încercat să le fac într-un fel în care ar mai putea fi folosite fiindcă, în cazul ăsta, este ceva care poate defini identitatea cuiva. Dar în general, dildourile mele sunt doar o formă de artă.

Ce ai sperat să obții prin arta cu dildouri?

Am fost mereu deschisă cu sexualitatea mea, dar mi se pare că există mult stigmat împotriva femeilor care încearcă să-și exprime partea sexuală. Corpurile femeilor au fost obiectificate în artă de secole și să spui că o femeie are țâțe frumoase sau un cur mișto este ceva atât de normalizat. Orice depășește ce vrea bărbatul heterosexual nu e acceptat. Prin faptul că transform penisuri în opere de artă încerc să echilibrez acea inegalitate.

O mare parte din arta ta face și comentarii sociopolitice puternice. Asta a fost intenția ta?

Deși am început să fac dildourile astea mai mult ca hobby, am realizat că sunt o modalitate grozavă prin care să-mi expun opiniile sociopolitice. Obișnuiam să fiu super activă pe Twitter, dar când postam ceva, oamenii ajungeau să nu fie de acord cu mine sau să-mi pună întrebări intruzive. Am realizat că în loc de un tweet, dacă spun același lucru ca descriere la o operă de artă, se traduce în ceva complet diferit pentru aceiași oameni.

Odată ce am învățat mai multe despre situația politică a țării, am avut mai multe idei despre cum să o integrez în arta mea. Când Trump a fost pus sub acuzare am făcut un ceai Trump Impeached și înainte de asta am făcut un butt plug cu Trump. Când Amy Coney Barrett a fost nominalizată pentru Curtea Supremă, am făcut un dildo cu descrierea „Justiție, nu doar pule”.

Ideea a fost să vorbesc despre probleme curente care ne afectează pe noi toți, dar să o fac într-un fel care atrage și implică oamenii. Cel mai important lucru pentru mine este să încep o discuție și să dau la o parte rușinea și stigmatul care copleșesc aceste idei.

Cum reacționează de obicei oamenii la creațiile tale cu dildouri? Cum sunt clienții tăi?

Cred că oamenilor le place și apreciază valoarea de șoc a artei mele. Pe prima mea pagină de Instagram, aveam aproximativ șapte mii de urmăritori, dar la fiecare postare primeam mult engagement și mii de share-uri. Cred că nu toată lumea se simte confortabil să urmărească o pagină cu dildo art, dar tot o vor arăta prietenilor și vor vorbi cu ei despre ea.

Cred că clienții mei se împart între femei și bărbați, inclusiv bărbați gay. Odată, m-a abordat o ligă sportivă și mi-a cerut să le fac dildouri personalizate. Multor profesori și activiști HIV le place arta mea și o consideră o modalitate bună prin care să ofere educație sexuală și să susțină pozitivitatea sexuală.

Am avut niște conversații interesante cu clienții sau urmăritorii mei dacă să-și expună aceste dildouri în birouri. Aș încuraja oamenii să o facă și să-și revendice identitatea sexuală, dar înțeleg că nu toată lumea se simte confortabilă cu asta. Apoi am cazuri precum o tipă al cărei iubit a spus că-i place dildoul și apoi a rugat-o să-l ascundă când vin oameni în vizită.

Cum îți afectează arta viața de dating?

Ce viață de dating? (râde)

Când am început proiectul ăsta, eram într-un punct în care mă axam numai pe carieră și sex. Ba chiar i-am salvat numele unui tip în telefon ca Uber fiindcă tot ce făceam era să-l călăresc. Ador penisurile, nu neapărat persoana cu care vin la pachet. Pentru mine, sexul e doar sex și sunt îndeajuns de matură să păstrez lucrurile separate. De fapt, probabil că aș alerga un tip cu un dildo dacă începe să devină prea confortabil după ce facem sex. Prioritatea mea era jobul și, în timp ce ieșeam la date, am simțit că multe dintre intențiile oamenilor nu erau pure.

Dar izolarea din carantină m-a lăsat cu un sentiment ciudat și m-a făcut să vreau ceva real. Cred că orice tip care iese cu mine trebuie să fie ok cu dildourile mele. Dacă cineva nu poate face față artei mele cu penisuri, nu voi putea să am o relație cu el. Dar nu vreau pe cineva cu care să am doar conversații superficiale. Dacă e să am o relație cu cineva, vreau intimitate reală.

Îmi place să glumesc că fac pulele astea ca să manifest una pentru mine. De curând, mi-a trimis o necunoscută un mesaj în care mi-a spus că i-a arătat arta mea iubitului ei și că vor să-mi facă lipeala cu amicul lor.

Cum ai reușit să treci de cenzura de pe Instagram?

Cred că n-am fost niciodată genul de persoană care a simțit nevoia să se cenzureze, așa că nu m-am gândit de două ori la ce postez pe Instagram. Odată, înainte să pot să încep să postez niște creații „Cocktober” în preajma Halloween-ului, am văzut că mi-a fost dezactivat contul. N-am primit niciun avertisment, așa că nu sunt sigură de ce mi-a fost dezactivat. Știu că un troll susținător al lui Trump mi-a dat report de mai multe ori fiindcă nu era de acord cu opiniile mele.

A fost greu când mi-am pierdut primul cont de Instagram. Nu e vorba despre urmăritori sau like-uri, ci că am pierdut o întreagă comunitate și conversațiile avute. Cenzurez unele chestii și nu postez tot ce-mi permite TikTok-ul pe reel-uri. Acum postez tot pe fiecare platformă, deci sper să nu mai am niciodată problema asta.

Ce urmează?

După pandemie, n-am mai fost la fel de motivată creativ cum sunt de obicei. Am vrut să-mi iau timpul ăsta ca să mă educ și să-i ajut pe cei nevoiași. Am început un cont de OnlyFans unde cer semnături pentru petiții și dau la schimb nuduri cu mine și am dat banii din abonamente la American Civil Liberties Union, unde făceam voluntariat. Încerc, de asemenea, să cercetez ce putem face pentru libertatea pe internet.

Cât despre arta mea cu dildouri, vreau să găsesc niște opțiuni mai sustenabile, fiindcă nu este ecologic să folosesc materiale precum silicon sau plastic. Am multe idei, poate o să încep să fac genți cu penisuri.