Tipa care a fotografiat cupluri care fac sex la menstruație

Dacă ești adult, sexul la menstruație nu ar trebui să fie o problemă; câteodată oamenii cu vagine sângerează din ele! Treci odată peste! Dar nu e mereu așa de simplu. Nu există niciun dubiu că, din păcate, sexul la menstruație încă mai e un tabu, probabil pentru că încă mai există în general multă rușine când vine vorba de acest subiect.

Din fericire, totuși, oamenii precum Nolwen Cifuentes încearcă să provoace stigmatul ăsta. Cifuentes, o fotografă în vârstă de 30 de ani din Los Angeles, nu crede că sexul la menstruație e o așa mare problemă. Anul trecut a lucrat la o serie foto, Period Piece, în care a documentat trei cupluri queer care s-au bucurat de sex pe stop. Imaginile sunt crude, fără scuze, curajoase și create să nască discuții.

Așa că am stabilit o discuție pe Skype cu ea (Atenție: unele din fotografiile de mai jos sunt necenzurate).

VICE: De ce crezi că a fost important să explorezi tema sexului la menstruație?

Nolwen Cifuentes: Ei bine, totul a pornit de la o conversație pe care am avut-o cu niște prieteni care erau scârbiți de asta. Erau chiar șocați și dezgustați când am spus că eu fac sex pe stop. Am fost surprinsă, știi? De ce femeile sunt considerate de neatins când sunt la menstruație? Mai ales când în mare parte hormonii sunt în schimbare și ne simțim și mai excitate.

Ce s-a întâmplat atunci?

M-am gândit: „Cum ar fi să fac o serie foto despre asta? De ce să nu-mi folosesc talentul ca să nasc o discuție pe tema asta?” Am văzut mai multe proiecte foto despre pozitivitatea menstruației, dar nimic despre intimitatea pe stop. Cuplurile cu care am vorbit în perioada asta și după ce am lucrat la proiect erau încă șocate, dar altele au spus că fac asta mereu și că e parte din relația lor. Proiectul ăsta nu intenționa să spună că trebuie să faci sex pe stop – dacă te simți balonată sau deloc sexy, bineînțeles, nu ar trebui să o faci – ci spune mai degrabă că nu trebuie să fii scârbit de asta.

De ce se simt oamenii ciudat când vine vorba de sex la menstruație?

Nu știu; sunt doar fluide diferite ieșind din același loc cu care suntem intimi în primul rând. Societatea este speriată să vorbească despre menstruație în general, așa că a fi intim și a face sex pe stop este un alt nivel al tabuului. Când eram tânără era atât de rușinos să spui cuiva că ești pe stop.

Chiar și să cumperi tampoane de la magazin, trebuia să mai cumperi încă alte zece produse odată cu ele, ca să poți să ascunzi faptul că ești pe stop. În liceu, un prieten de sex masculin mi-a spus că a fost foarte șocat când a auzit-o pe una dintre prietenele lui să spună că era la menstruație și și-a pătat chiloții. A explicat cât de dezgustător i s-a părut asta. M-am gândit: „Asta mi se întâmplă în fiecare lună; de fiecare dată când sunt pe stop îmi pătez lenjeria.”

Dar ce-mi poți spune de reprezentarea menstruației în filme și la TV?

Am văzut fiecare episod din Sex and the City de mai multe ori, și nu cred că le-a venit nici măcar o dată menstruația. Poate o dată? Dar nu-mi amintesc că asta a reprezentat vreo problemă. Este un serial despre patru femei, așa că e ciudat. Foarte rar personajele feminine din filme trebuie să facă față menstruației. Când am devenit prima oară activă sexual, a fost un lucru mare. Dacă sunt pe stop când mă văd cu persoana asta? Trebuia să-mi fac programul în funcție de menstruație. Dar nu vezi așa ceva în filme.

Cu ce reacții te-ai ales?

După ce Salty (un newsletter feminist) a publicat fotografiile și am primit mult feedback pozitiv, oamenii mi-au scris cât de mult i-a atins. Dar înainte să le publice ei, mi-a fost foarte greu să conving pe cineva să o facă. Oamenii spuneau că e „prea mult” sau „scârbos”. Începusem să mă îndoiesc de mine. M-am gândit că poate chiar sunt prea mult – aproape că am renunțat. După Salty, totuși, s-au schimbat lucrurile. Am avut parte și de hateri, dar în mare parte a fost pozitivă reacția. Unii oameni mi-au spus că s-au simțit mișcați de asta, lucru chiar mișto. Unii au comentat că încă se simt inconfortabil când vine vorba de menstruație, dar că acum văd că există și o altă modalitate de a-i face față.

Într-o nouă relație, care crezi că e cea mai bună modalitate de a aborda subiectul sexului pe stop?

Bănuiesc că e diferit pentru fiecare relație în parte. Poate că atunci când partenera este la menstruație și începi să te mângâi cu ea, sau altceva, este momentul oportun să începi discuția: „Hei, eu sunt pe stop. Dar aș putea continua sa fac asta dacă este în regulă și cu tine.” Sunt norocoasă că partenerul meu actual este ok cu asta. Nu mai știu dacă am avut vreo discuție pe această temă – doar am făcut-o.

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.