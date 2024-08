Tipele pe care le-am agățat pe Tinder mi-au zis de ce n-au mai vrut să iasă cu mine

Acest articol a apărut inițial în VICE Olanda.

Tinder este o binecuvântare. Vindecă inimile frânte, îți permite să cunoşti oameni noi foarte usor și te lasă să-ți creezi cea mai bună versiune a ta pentru potențialii tăi iubiți. Chiar și așa, nu toate întâlnirile se termină cu o noapte pasională, darmite într-o relație de lungă durată. În cele mai multe situații, lucrurile merg prost.

Dar de ce? Am zis sau am făcut ceva? Aveam ceva între dinți? Le-am căutat pe câteva dintre fetele pe care le-am cunoscut prin Tinder pentru a afla.

Anne* a fost prima fată pe care am abordat-o. Îmi amintesc cum stăteam în pat, în octombrie 2014, dând swipe pe Tinder, încercând să-mi revin dintr-o mahmureală, când mi-am dat match cu Anne. Ea mi-a trimis un mesaj. În cele din urmă, m-a întrebat dacă poate să vină pe la mine cu o sticlă de vin. Am petrecut o noapte grozavă cu ea, dar nu mi-a mai scris niciodată.

Am căutat-o pe Facebook și am întrebat-o dacă mi-ar putea spune ce a mers prost. O jumătate de oră mai târziu, mi-a răspuns: „Hey, sigur. Dar sinceră să fiu nu-mi amintesc de tine și tocmai mi-am petrecut ultima jumătate de oră simținându-mă foarte prost în legătură cu asta. Și jenată. “

Screenshot din discuția cu Anne de pe Messenger

Cât de penibil! Din fericire, am reușit să găsesc trei tipe care își aduc aminte de mine. Iată ce au avut de spus:

Santi, 28 ani

Fotografie via Santi

Ne-am întâlnit pentru prima dată pe 23 octombrie 2014. Am avut o singură întâlnire, dar acum suntem prieteni buni.

VICE: Care a fost prima ta impresie?

Ei bine, eu știam deja cine ești pentru că aveam prieteni comuni care tot încercau să ne combine. Dar le-am luat-o înainte când ne-am dat match pe Tinder. Când ne-am întâlnit într-un final, mi s-a părut că ești sexy. Cred că ai mai putea lucra la stilul tău de mers, e destul de încet și nonșalant, și destul de neatractiv.

Prima noastră întâlnire a fost la grădina zoologică.

Da, am vorbit o oră despre bacterii și despre cum câinii își pot mânca propriul rahat, dar oamenii nu. Sunt destul de sigură că după aia am vorbit despre politică și câteva concepte filosofice importante. Cred că nu au fost tocmai cele mai bune subiecte pentru o primă întâlnire. Ar fi trebuit să încercăm să ne cunoaștem înainte de a discuta d-astea. Totuși, eu m-am simțit foarte bine. După ce am fost la grădina zoologică, am mers să bem bere într-un pub și am vorbit despre feminism. Mai târziu în seara aia, am mâncat pizza și ne-am jucat biliard.

Crezi că a existat o tensiune sexuală între noi?

E greu de spus acum. Nu prea, presupun. M-ai luat prin surprindere atunci când m-ai sărutat în fața pub-ului. Dar eram la date de opt ore, deci presupun că avea sens. După ce ne-am sărutat, tu ai vrut să mergem la tine acasă, dar eu nu eram atât de sigură. Chiar îmi plăcea de tine și eram îngrijorată că dacă am fi făcut asta prea repede, ne-am fi pierdut amândouă rapid interesul. Dar până la urmă tot am ajuns la tine acasă. Camera ta mi s-a părut lipsită de personalitate, genul de loc în care ar trăi un artist tulburat.

De ce n-am mai ieșit la a doua întâlnire?

Știu exact de ce. Prima noastră întâlnire mi s-a părut grozavă. Nu m-am întrebat nicio secundă cât este ceasul sau cum să mă scuz și să plec. Dar nu mi-ai scris nimic a doua zi. La ceva vreme, ți-am trimis un mesaj prostesc în care te întrebam despre un show TV. Tu ai răspuns, dar nu ai continuat discuția. Nu m-am mai obosit să continui, presupun că eram amândouă fucked up.

Ai crezut că te ignor?

Mesajul tău mi-a dat senzația că nu ești interesată de mine. Acum dacă stau să mă gândesc, probabil mă protejam. Eram nesigură și am crezut că dacă chestia asta nu va merge oricum nicăieri, cel mai bine ar fi s-o rup înainte să încep să mă atașez. Dacă nu mi-ai fi scris, aș fi avut și acum impresia că ai detestat acea primă întâlnire. Dar când ne-am văzut iar, mi-ai spus că ți-a plăcut foarte mult întâlnirea noastră și că ai te-ai distrat de minune, și că nu a fost intenția ta să lași lucrurile să se piardă. A fost doar un caz stupid de comunicare proastă de ambele părți.

Eva, 22 ani

Fotografie via Eva

Am ieșit cu Eva la două întâlniri vara asta.

VICE: Ne-am dat match, dar îmi amintesc că a durat ceva până am ieșit la o întâlnire.

Da, într-adevăr, conversațiile noastre nu curgeau de la sine. Existau perioade lungi între mesaje, dar mie mi se părea distractiv. Cred că a fost parte din joc.

Până la urmă te-am invitat la un date, dar n-ai răspuns.

Da, habar n-am de ce am făcut asta. Nu e ca și cum nu voiam să ies cu tine.

Dar până la urmă m-ai invitat și îmi amintesc că băuserăm amândouă înainte de prima noastră întâlnire.

Da, dar inițial nu prea am vrut să merg. Eram agitată și încă încercam să trec peste altcineva, dar o prietenă m-a forțat să merg. Am ajuns în același timp cu tine și totul a devenit un pic ciudat când doi tipi beți s-au băgat în vorbă cu noi, asta înainte ca vreuna dintre noi să spună un cuvânt. Dar am glumit cu ei, ceea ce ne-a făcut să ne simțim de parcă ne cunoșteam deja.

Îmi amintesc că la un moment dat te-ai enervat foarte tare pentru că tipii ăia nu se mai opreau din vorbit cu noi și tu ai plecat pur și simplu. Mi s-a părut destul de atractiv felul în care ți-ai stabilit limitele. Am continuat să bem și să râdem o grămadă. M-am simțit destul de confortabilă în preajma ta.

A fost ceva ce nu ți-a plăcut la mine?

Nu m-am simțit atrasă de tine din punct de vedere sexual, la prima întâlnire. Și nici nu prea știai cum să flirtezi, nu te uitai la mine cu o privire seducătoare, nu m-ai atins sau să-mi fi transmis cumva că erai în căutare unei tensiuni sexuale. Mi-ai lăsat impresia că nu erai prea interesată de mine, deși erai.

Da, eram. Am ieșit vreo două săptămâni, apoi am lăsat-o baltă. De ce crezi că nu a mers treaba între noi?

Cred că niciuna dintre noi nu era pregătită pentru o relație. La vremea aia, nu știam ce să fac cu viața mea, și tocmai mă despărțisem de cineva. Eu eram ok cu ideea de a merge la întâlniri fără a avea așteptări, dar tu nu. Probabil am vorbit un pic prea mult despre chestia asta. Tu voiai să lămurești lucrurile încă de pe la început, în loc să te lași purtat de val.

Daanie, 31 ani

Fotografie via Daanie

Mi-am dat match cu Daanie în toamna lui 2015. Am fost împreună timp de două luni.

VICE: De ce ai dat swipe dreapta?

Aveai un profil destul de amuzant. Și discuțiile noastre erau foarte amuzante.

Am venit să te văd în Rotterdam, la prima noastră întâlnire.

Am mers la Euromast (un turn de observație din Rotterdam) ca să ne bucurăm de apus și de cea mai spectaculoasă priveliște asupra oraşului. Apoi am mers să mâncăm burgeri și să bem bere. La sfârșit, te-am condus la stația de tren și ne-am sărutat pe stradă.

Chiar ne-am plăcut, dar s-a terminat repede.

La a doua noastră întâlnire, am venit să te văd în Amsterdam și tu ai venit să mă iei din stație cu un tandem (n.r.: o bicicletă dublă). A fost amuzant și nașpa în același timp pentru că îmi era frică să merg pe ea. Sigur că tandemul n-a fost motivul pentru care relația noastră n-a mers. Tu trebuia să pleci la studii în Australia timp de șase luni, așa că știam că nu era o idee prea bună să mă îndrăgostesc de tine. Dar am făcut-o oricum.

La petrecerea ta de rămas-bun din Amsterdam, aveam de gând să mă întorc în Rotterdam în seara aia, dar am pierdut trenul și am rămas să dorm la tine. Tu m-ai dus la tine acasă și am avut conversația asta, din care m-ai făcut să înțeleg că tu vrei să fii singură câtă vreme o să fii în Australia. Apoi te-ai întors la petrecere și la prietenii tăi și eu am rămas în patul tău, să-i ascult pe colegii tăi de cameră cum făceau sex.

*Numele lui Anne a fost modificat ca să s-o scutesc de posibilele comentarii jignitoare.