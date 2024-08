Tipul ăsta își face tatuaje cu haterii lui de pe TikTok, ca să-i trolleze

@Modern.day.angel e o mare amenințare pe TikTok. În vârstă de 27 de ani, originar din Tampa, Florida, a ajuns faimos prin postări absolut cretine, de răzbunare la adresa celor care îi urăsc. A început cu un cont TikTok destul de tipic, în care se concentra pe subiecte precum educația lui religioasă și faptul că e gay, dar, pe parcurs, l-a transformat într-o ședință de roasting non-stop pentru toți haterii suficient de curajoși cât să îl critice în secțiunea de comentarii.



Își tatuează portretele haterilor sau pe ale familiei acestora (inclusiv bebeluși!) și e cunoscut pentru cât de maniacal își stalk-uiește comentatorii, ca să afle lucruri murdare despre ei sau să găsească poze intime cu cei dragi lor. Uneori îmbină cele două abordări, cum ar fi atunci când a găsit un ordin de restricție împotriva unuia dintre hateri, emis de fosta iubită a acestuia, și și l-a tatuat pe spate. Mai recent, și-a făcut un tatuaj cu tatăl mort al unui hater, cu Moartea care stă în spatele lui cu coasa.

Bineînțeles, toate lucrurile astea au atras controverse, plus amenințări cu procese și chiar cu moartea. Am vrut să vorbim cu el și să-l întrebăm: de ce?



La momentul realizării interviului, contul său de TikTok fusese deja șters de 20 de ori din iulie – ceea ce înseamnă că a trebuit să o ia de la zero de fiecare dată, cu un profil nou. A încercat să folosească o tehnică să nu mai fie banat: vorbea prin metafore și ghicitori. Dar chiar în timp ce eu scriu articolul, a mai fost banat de două ori, imediat după ce a ajuns la 246.900 de urmăritori.



Numele lui este Ethan, lucrează într-un call center și a mai fost pe TikTok sub pseudonime precum @facetattbaby2023 și @internet.sweetheart. Încă așteaptă ca TikTok-ul să-și dea verdictul pentru cea mai recentă interdicție și deocamdată postează de pe contul de rezervă @moderndayangel.



VICE: Mai întâi să vorbim despre tatuaje. Cum ai început?

@modern.day.angel: Nu am avut o misiune sau o motivație anume. Am fost dependent de opioide timp de zece ani și m-am lăsat de droguri. Apoi am început să îmi fac tatuaje în locuri obișnuite, cum ar fi brațele și gâtul, până când într-o zi am avut un impuls să-mi fac un tatuaj pe față. Mi-am făcut o steluță pe față, dar acum e înnegrită.



De acolo am tot continuat. Cu siguranță am azi câteva regrete, dar îmi place să fiu diferit, să arăt diferit. Mi-aș fi dorit doar să îmi fi făcut tatuaje mai bune și să mă fi gândit mai mult la ele, pentru că am ajuns într-un punct în care au devenit o nouă dependență.

Pe TikTok-ul tău actual nu e nimic din povestea asta. Acolo joci un fel de super troll.

Am vorbit mai mult despre asta înainte – despre reabilitare, despre sexualitatea mea, educația mea religioasă. Despre asta făceam conținut atunci când am intrat pe TikTok.

Am crescut într-un mediu religios foarte strict. Am mers la o școală privată creștină foarte conservatoare – nu aveai voie să fii altceva decât heterosexual. De fapt, în manualul nostru pentru elevi scria că persoanele LGBT vor fi exmatriculate. A trebuit să ascund această parte din mine. Așa că, în adolescență, m-am luptat cu asta și cu mai multe probleme de sănătate mintală, cum ar fi depresia și anxietatea, la nivel foarte grav.

Când ai început să trollezi oamenii?

Eram hărțuit în mod constant – oamenii mă hărțuiau din cauza felului în care arăt și din cauza orientării mele sexuale. Am început să le răspund și eu la fel și totul a explodat. Primul videoclip a fost despre un tip care spunea că nu voi avea niciodată o iubită, așa că i-am găsit Facebook-ul și am postat un răspuns în care i-am zis: „Nu vreau o iubită, dar sunt pe cale să mă combin cu fiu-tu”, cu o poză a fiului lui pe care o luasem de pe Facebook. Și uite așa am ajuns la ce fac azi – TikTok a creat un monstru.



Care e faza cu tatuajele de răzbunare?

Mi-am dat seama că războiul meu cu trollii și haterii îmi aducea multă atenție și multe vizualizări. M-am întrebat ce aș mai putea face ca să ajung viral. Așa mi-a venit ideea tatuajelor – e șocant, oamenii sunt șocați. Nu le vine să creadă, zic chestii de genul: „Nu pot să cred că ești în stare să-ți faci ceva permanent pe corp pentru un tâmpit care vorbește prostii pe internet”. Dar, sincer, nu-mi pasă.



Oamenii îmi zic mereu că o să regret, iar eu le răspund: „Frate, pe bune, uită-te la fața mea. Chiar crezi că-mi pasă de niște tatuaje pe corp când fața mea arată așa? Hai să fim serioși.” Pentru mine e amuzant. Am cheltuit 12 mii de dolari pe tatuaje de trolli.



Vorbește-mi despre câteva. Cel mai vechi TikTok de pe acest cont e cel în care ți l-ai tatuat pe spate pe un bărbat mai în vârstă pe nume Otis.

La fel ca toți ceilalți, Otis zicea căcaturi în comentarii. Nu zicea lucruri așa de groaznice în comparație cu alții. Zicea doar că nu voi obține niciodată o slujbă în America cu tatuaje pe față. Mi s-a părut amuzant să îl fac rapper cu tatuaje pe față, iar clipul a explodat pe contul meu vechi de TikTok. Cred că e una dintre cele mai bune lucrări ale mele de până acum. Mi se pare super funny.

Acest cont e al douăzecilea. Primul tatuaj pentru TikTok a fost o prostie, am scris „Gregory Maxwell”, numele băiatului unei doamne pe nume Rita Maxwell care îmi comentase ceva de genul: „Aș fi îngrozită dacă fiul meu și-ar face vreodată tatuaje pe față”. L-am găsit pe fiul ei pe Instagram și mi-am tatuat numele lui. Am făcut un videoclip în care ziceam că suntem într-o relație, doar ca să fac mișto de ea.



Apoi tatuajele au devenit tot mai personale. Care a fost primul tău clip care a devenit viral?

A fost pe 4 iulie 2023, pe vremea când numele meu pe TikTok era @facetattbaby2023. O doamnă pe nume Lisa mă trolla și comenta în mod constant lucruri stupide, cum ar fi mici mesaje scrise cu majuscule de genul: „ARĂȚI CA UN FREAK…”. Așa că am început să mă documentez despre ea și am găsit un ordin de restricție pe care fostul ei soț l-a depus împotriva ei.



Am postat un videoclip în care îi spuneam: „Chiar nu te poți controla, postezi încontinuu comentarii negative. Se pare că ăsta e comportamentul tău obișnuit, pentru că nu te-ai putut controla nici în 2018, când a fost înaintat acest ordin de restricție împotriva ta”, iar apoi am pus pe ecran o poză cu ordinul de restricție. Clipul a devenit viral. Ea a făcut plângere la TikTok și platforma mi-a închis contul din cauza asta.

Asta a fost tot?

Ea sărbătorea că a obținut ștergerea contului meu, așa că mi-am făcut un cont fals în care m-am transformat într-o tânără blondă de 20 de ani pe nume Heather. I-am găsit soțul online și am început să-i trimit mesaje. L-am întrebat dacă e singur, iar el a spus că este. Așa că am postat clipul respectiv online. I-am spus: „Am vorbit cu soțul tău. El zice că nu e căsătorit. Spune că este single.” Și clipul ăsta a devenit viral.



Abilitățile tale de cercetare sunt incredibile, cum ai ajuns atât de bun la asta?

De fapt, nu e deloc greu să găsești lucruri despre oameni. Oamenii îmi zic mereu că aș fi bun să lucrez la FBI, dar, de fapt, trollii sunt foarte proști. O mulțime de oameni care comentează rahaturi își folosesc numele complet pe TikTok, nu se știe de ce, iar eu mă duc să caut pe Google și găsesc toate chestiile astea. Mai folosesc și unul dintre site-urile alea care verifică trecutul oamenilor.



La început, făceam eu investigațiile, dar acum am mulți prieteni detectivi online și de pe Discord care fac asta pentru mine. Dacă cineva vorbește de rahat, îl postez pe serverul Discord și le spun: „Distracție plăcută, băieți, găsiți tot ce puteți.” De obicei, reușesc să găsească lucruri destul de ușor.



Ce se întâmplă dacă nu mai ai spațiu pe corp?

Nu cred că trebuie să-mi fac griji în privința asta prea curând, dar sunt sigur că voi găsi alte modalități de a trolla oamenii. Am o mulțime de tactici diferite. Una dintre preferate e „catfishing”, alta e să mă apropii de piatra funerară a bunicii lor – sunt multe lucruri pe care le pot face.

Simți vreodată că mergi prea departe?

Da, uneori. Dar nu mă simt atât de nasol pentru că oamenii ăștia se cam dau peste cap să mă critice și să mă hărțuiască fără motiv. În plus, cine mă urmărește, știe ce fac. Cred că mulți oameni se iau de mine intenționat, pentru că vor ca eu să fac ceea ce fac.



Ai vrea să le spui ceva susținătorilor tăi?

Vă iubesc, băieți. Îi iubesc pe toți cei care mă susțin și care sunt lângă mine în misiunea mea de a face praf haterii de pe internet. Mă bucur că oamenii se distrează. Mă bucură că li se pare amuzant. Probabil că o voi lua din ce în ce mai razna, așa că rămâneți pe fază.



E valabilă urarea și pentru hateri, nu?

Da, da. Comentați pe propriul risc.