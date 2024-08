Tipul ăsta și-a tatuat tricoul unei echipe de fotbal pe el

Mauricio dos Anjos e un microbist mai mare decât tine. Da, poate că știi toți managerii echipei tale și știi câte meciuri au câștigat, dar ți-ai tatuat vreodată culorile clubului pe piele? Nu, probabil că nu. Și bine ai făcut, pentru că e o decizie importantă.

Vinerea trecută, după un an de vizite la un salon de tatuaje, brazilianul de 33 de ani a reușit să-și tatueze pe corp tricoul echipei lui preferate, Flamengo. Tatuajul, care îi acoperă patruzeci de procente din corp, e o reproducere a tricoului echipei lui din 2015, dar fără logourile de rigoare. Designul, care a durat 32 de ședințe și peste nouăzeci de ore, îi acoperă pieptul și spatele, de la talie până la gât, inclusiv umerii și brațele.

Un singur fotbalist a mai făcut asta până acum. În 2010, Felipe Alvarez din Columbia și-a tatuat tricoul echipei Atletico Nacional, dar numai nuanțele de verde, fără dungile albe. Dar don Anjos i-a depășit efortul, pentru că a inclus fiecare dungă de pe tricou.

E un vis devenit realitate pentru mine, a zis don Anjos. Acum că tatuajul e gata, ce urmează? Ne-am întâlnit cu el și l-am luat la întrebări ca să aflăm.



VICE: Ce a declanșat acest proiect?

Mauricio dos Anjos: Mereu mi-am dorit un tatuaj cu Flamengo, de când eram mic și am devenit fanul lor. Lui taică-miu nu-i plăceau tatuajele, dar după ce am împlinit 18 ani am reușit să-l conving și mi-am făcut un vultur, mascota Flamengo, pe biceps. Anul trecut, am hotărât să-mi tatuez tricoul. Mă gândeam deja de ceva vreme. Dar m-am gândit că ar fi prea scump – între 2000 și 3000 de lire. Așa că am ales ceva mai mic, care să-mi acopere doar umerii și pieptul. Artistul tatuator mi-a cerut două sute de lire, dar pe măsură ce am discutat, s-a oferit să-l facă gratis, pentru că și-a dat seama că va avea expunere.

Care au fost ultimele detalii de finisat la ultima ședință de săptămâna trecută?

Câteva dungi pe umărul drept. Designul e atât de mare încât unele părți vor trebui retușate în câteva săptămâni. Procesul trebuia să dureze între patru și cinci luni, dar au apărut niște probleme.

Maurício la un meci Flamengo.

Ce fel de probleme?

Am hotărât să schimb artistul în luna octombrie, când tatuajul era gata în proporție de treizeci de procente. Am avut niște probleme personale cu primul tip, dar acum suntem ok. La două luni după decizia asta, am economisit bani ca să pot plăti un alt artist, dar un prieten s-a oferit să-mi plătească el restul. Din pacate, deja vândusem motocicleta ca să am bani să-l termin.



Ai și alte tatuaje?

Am unul pentru fiica mea cea mai mare – urma tălpii ei, cu numele și data nașterii. Era pe spate, dar tricoul l-a acoperit, așa că o să-l refac în altă parte. Dar vulturul va rămâne lângă mânecă.

Care parte a corpului te-a durut cel mai mult?

Mulți mi-au zis că i-au durut rău coastele și subrațul. M-au durut și pe mine coastele, dar cel mai rău m-a durut coloana. Și gâtul și burta au fost nasoale.

Sincer, ai regretat vreo clipă că faci asta?

Nu, crede-mă.

Mauricio cu legenda braziliană Zico

Ce reacții au oamenii când îl văd?

Mă întreabă dacă nu mi se pare ciudat să port mereu un tricou Flamengo. Nu mi se pare. Mi se pare normal. Dar n-am întâlnit oameni cărora să nu le placă.



Soția ta ce a zis? Nu s-a plâns?

Când i-am zis, s-a speriat. M-a întrebat: „Ești nebun? Nu face asta!” Dar apoi am stat de vorbă cu ea. Mi-a zis că își face griji de ce vor spune familiile noastre. Și soția mea e fană Flamengo, dar nu e atât de înnebunită ca mine. Până la urmă a fost de acord.

Ce părere au copiii tăi?

Au înțeles de ce ai făcut asta? Am doi gemeni de trei ani și o fiică de cinci ani. Cea mare știe că e un tatuaj. Când veneam acasă bandajat, băieții mă întrebau dacă sunt bine. Dar acum nu li se mai pare ciudat.

Am văzut pe pagina ta de Facebook că ți-ai întâlnit idolii datorită tatuajului?

L-am cunoscut pe fostul jucător Flamengo Zico, în Rio de Janeiro, în luna decembrie a anului trecut. A fost șocat și l-a atins să se asigure că nu e pictat. L-am rugat să-mi dea autograf și apoi mi-am tatuat și semnătura lui. I-am cunoscut și pe foștii jucători Flamengo Rondinelli și Ronaldo Angelim în Santa Catarina. Li s-a părut cool.

Mai porți tricoul clubului dacă ți-ai tatuat tricoul pe corp?

Da, cel puțin de două ori pe săptămână. Acasă nu port deloc tricou, dar afară nu. Tatuajul nu trebuie să stea la soare, cel puțin o vreme.

Ce urmează? O să-ți tatuezi și pantalonii?

Mereu mă întreabă oamenii chestia asta. Dacă nu-mi tatuez și șosetele, și pantalonii. S-ar putea să-mi mai fac un tatuaj legat de Flamengo, pe braț sau pe picior. Dar n-o să fie mai mare ca ăsta.



Articol publicat inițial de VICE Brazil.