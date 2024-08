Tipul din Australia care a dat de o eroare la un bancomat și a fugit cu 1.6 milioane de dolari

Acesta e un fragment din ultimul episod din podcastul Extremes, pe care VICE îl găzduiește pe Spotify. Poți asculta toată povestea aici.

Dan Saunders ieșise la băut în orașul lui natal, Wangaratta, la nord de Melbourne, când a nimerit o eroare la bancomat care l-a făcut bogat pe termen scurt. A plecat de la bar ca să scoată niște bani și a descoperit un bancomat care îi permitea să scoată cu mult peste capacitatea contului lui. După câteva încercări, tânărul de 29 de ani a realizat că descoperise o fisură în sistem și a profitat de ea.

În cinci luni, Dan a reușit să cheltuie 1,6 milioane de dolari din banii băncii. A dat petreceri demente, a închiriat avioane private, le-a achitat prietenilor taxele de studii – toate astea până l-a prins poliția.

Am stat de vorbă cu Dan despre cum a ajuns să fie milionar din întâmplare și cum a revenit la postul de barman unde e plătit cu 22 de dolari pe oră.

VICE: Salut, Dan. Spune-mi cum s-a petrecut totul. Cum ai realizat că se întâmpla ceva ciudat?

Dan Saunders: Eram în oraș și încercam să aflu câți bani mai am în cont, dar îmi tot spunea că nu e disponibil serviciul. Așa că am transferat două sute de dolari din contul de credit în contul de economii și mi-a zis tranzacție refuzată și mi-a dat cardul înapoi. Mi s-a părut ciudat, așa că am hotărât să încerc să scot două sute de dolari din contul de economii, ca să văd ce se întâmplă. Mi-a dat banii, așa că m-am dus înapoi la bar și am continuat să beau.

După ce am plecat de la bar, m-am dus spre casă și am trecut pe la același bancomat. Mă tot gândisem la faza aia ciudată, așa că am zis că merită să mai încerc o dată. Am transferat alți două sute de dolari și iar am scos banii. Apoi am încercat cu cinci sute, apoi cu șase sute. Eram beat și plictisit, mi se părea ca un truc magic.

Păi și care era faza?

A doua zi m-am trezit și am zis că am visat. Dar nu, portofelul îmi era plin de bani. Am sunat la bancă să întreb care e situația contului și mi-au zis că aveam o datorie de două mii de dolari în contul de economii. M-am gândit că probabil era un fel de lag între ce îmi dăduse bancomatul și contul meu din bancă. Practic, oricât cheltuiam, puteam acoperi chetuiala dacă făceam în fiecare noapte un transfer între contul de credit și cel de economii. Puteam crea acești bani printr-un transfer realizat între 1 și 3 dimineața, când bancomatele sunt în offline, după cum am aflat.

Deci trebuia să fii mereu cu o zi înaintea lui?

Da. Așa că în prima zi am cheltuit două mii se dolari, dar în a doua zi mi-am transferat patru mii, ca să mă asigur că nu-mi rămâne contul pe minus. Transferul se realiza noaptea și apoi se inversa a doua zi. Dar dacă făceam altul, păcăleam sistemul că am milioane de dolari. M-am dus mai târziu la bancă și am aflat că am un milion de dolari în cont. Dar cifrele fugeau pe ecran ca un yoyo.

Pe ce ai cheltuit primii bani?

I-am dat iubitei mele o mie de dolari, apoi am dat de băut la tot barul. A devenit o dependență pentru mine să mă joc cu banii din cont. Mă simțeam ca un om al peșterii care a descoperit focul.

E mișto să petreci în halul ăsta?

Da. Dacă ai imaginație și bani, poți să-i ajuți pe oameni să-și îndeplinească cele mai nebunești vise. E o chestie super adictivă, mai ales când banii apar din neant.

Oamenii care cred că ai bani te tratează diferit. Când aud că ai bani, toți vin cu idei despre cum poți face mai mulți. Și femeile sunt atrase de tine. De exemplu, când am fost la bancă să-mi verific contul, atitudinea doamnei de la ghișeu s-a schimbat complet când mi-a văzut milioanele din cont. Toată lumea te privește diferit când ești bogat.

Și prietenii tăi ce zic despre asta?

Unii mi-au zis că nu e ok și că nu vor să se bage în asta. Alții mi-au zis că e tare că trăiesc clipa și mi s-au alăturat. Alții doar mi-au dat idei cum să sparg banii, fără să participe și ei.

Le-ai zis alor tăi?

Nu le-am spus nimic, s-ar fi speriat sigur. Le-am zis multor oameni că lucrez în investiții sau imobiliare. Am cunoscut multe persoane noi în perioada aceea și le-am zis tot felul de baliverne când mă întrebau cum de sunt așa bogat. Nu le păsa prea tare de unde vin banii oricum.

E incredibil că banca n-a observat ce se întâmplă timp de cinci luni. Nu erai îngrijorat că o să fii prins?

Ba da, visam noaptea despre asta. Am avut un coșmar în care veneau peste mine mascații, odată când eram într-un hotel. M-au trezit niște bătăi în ușă și am crezut că gata, era poliția și s-a zis cu mine. Dar era doar menajera.

Dacă ai fost corect toată viața și deodată începi să încalci legea, corpul tău intră în panică. Aveam atacuri de anxietate. Când suna telefonul, răspundeam imediat. Cred că o mică parte din mine voia să se încheie totul. Viața mi se schimbase dramatic. Banca mă întreba doar: „Ai fost acolo? Ai fost dincolo? Și eu le ziceam că da, eu am fost.” Și îmi răspundeau: „Nicio problemă, am vrut doar să verificăm.” Mega dubios.

Ce te-a făcut să te predai?

Am început să mă întreb cine sunt. Deja mă gândeam că ar trebui să mă ascund undeva, dar nu voiam să-mi las familia în urmă, fără să știe de mine.

N-am contactat niciodată poliția. Doar am încetat să mai fac transferurile și am contactat banca în iunie sau iulie 2011. Mi-au zis că poliția se va ocupa de caz și că probabil o să am probleme mari. Voiam să le spun că am optzeci de mii de dolari într-o geantă și că îi pot lua. Dar n-am mai auzit nimic de la ei timp de doi ani. Dar trăiam cu stres.

Cum s-a implicat până la urmă poliția?

Începusem să fac terapie, din cauza vinovăției și a anxietății. Simțeam nevoia să vorbesc cu cineva despre asta. Primul terapeut cu care m-am văzut a zis că nu e calificat pentru asta. Apoi am găsit un tip mișto, care nu mi-a zis ce să fac, dar mi-a spus că e important să mă predau și să-mi curăț conștiința ca să pot trece peste asta.

Așa că m-am dus la ziarul Herald Sun și alte câteva companii media, am dat și un interviu la A Current Affair. După trei apariții în ziar și una la TV, am fost luat în serios în sfârșit.

Dacă nu te-ai fi predat, care ar fi fost planul tău de scăpare?

M-aș fi mutat în Spania, probabil Mallorca. Probabil aș fi investit în cazinouri, pentru că pe ăia nu-i interesează de unde au clienții lor bani.

Simți că ai jefuit pe cineva?

Nu cred că banii au existat cu adevărat decât atunci când am cumpărat ceva cu ei sau i-am transferat undeva. Până atunci erau doar cifre pe un ecran. Așa că simțeam că nu fur banii nimănui.

Cum s-a desfășurat cazul la tribunal?

Am crezut că o să mă distrugă, dar nimeni – nici judecătorul, nici procurorul – n-au înțeles ce am făcut. Se uitau la mine cu privirea goală. Am pledat vinovat, am primit un an de închisoare și apoi am fost eliberat și am făcut muncă în folosul comunității.

Cum a fost să te întorci la jobul de barman, cu 22 de dolari pe oră, după ce ai fost milionar?

Am învățat că e ușor să te pierzi pe tine însuți când dai de bani, dar îmi revin treptat la normal. Am avut momente în care m-am gândit că poate ar fi trebuit să fug în Spania, așa cum îmi propusesem.

Articolul a apărut inițial pe VICE AU.