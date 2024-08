10 întrebări pe care ai vrut mereu să i le pui tipului care te anunță că ai câștigat la Loto

La fiecare loterie din lume, există o persoană care-i sună pe câștigători ca să-i informeze că viețile lor s-au schimbat. În Australia, unul dintre tipii ăștia este Matt Hart. El lucrează la The Lott, cel mai mare operator de loterie din Australia, și, în fiecare zi, Matt dă telefoane foarte ciudate care stârnesc un val de emoții.

De-a lungul carierei lui, Matt estimează că a sunat peste 400 de oameni, fiecare cu propriile sale povești și reacții. Am stat de vorbă cu Matt ca să aflăm cum este jobul ăsta și ce a învățat el despre noroc.

VICE: Hei, Matt, cum te simți atunci când dai banii?

Matt Hart: Te simți ca o încrucișare între Moș Crăciun, Zâna Măseluță și Iepurașul de Paști atunci când trimiți premiul. Dacă stai să te gândești, este destul de uimitor că întrerupem în fiecare dimineață viața unei persoane ca s-o anunțăm că a câștigat un premiu și că acum este milionară sau multimilionară. Putem să aruncăm o privire scurtă în viețile lor – este un eveniment foarte emoționant pentru mulți oameni. Auzim despre speranțele și visurile lor sau ce au crezut mereu c-o să facă cu un premiu de un milion de dolari.

Care este cea mai bună poveste pe care ai auzit-o?

Anul trecut am avut un apel care m-a făcut să înțeleg cu adevărat ce diferență pot să facă banii. I-am spus unei femei că tocmai a câștigat un milion de dolari și ea a început să plângă – dar era un plânset de suferință. Nu erau lacrimile obișnuite de fericire. A explicat apoi că suferea de cancer în stadiu terminal și că era pe moarte. Așa că lacrimile ei erau un fel de ușurare imensă. Soțul ei putea să renunțe la job o vreme și să-și petreacă timpul cu ea, bifând pe cât posibil lucrurile de pe lista cu dorințe. A fost unul dintre cele mai emoționante telefoane pe care le-am dat pentru că îți puteai da seama din reacție cât de mult însemna premiul pentru ea. Chiar și acum, când mă gândesc la asta, simt cum mă cuprind din nou emoțiile.

Oh, Doamne! OK, și care a fost cea mai entuziastă reacție pe care ai primit-o?

Deseori sunt sindicate private, un grup de prieteni sau colegi de muncă care au participat împreună. Este întotdeauna drăguț că împart câștigul și experiența. Am avut odată niște tipi tineri din Australia de Sud și erau complet extaziați. Practic, țipau din toți plămânii și săreau de bucurie. Cred că i-ar fi auzit toată lumea dacă nu erau taman în Australia.

Ai fost vreodată nevoit să-i convingi pe câștigători că lucrezi cu adevărat la loterie?

Da, se întâmplă des. Probabil are de-a face cu două lucruri: oamenii cred că nu o să li se întâmple asta niciodată sau spun că n-au câștigat nimic în viața lor, nici măcar o tombolă, așa că nu le vine să creadă că au câștigat premiul cel mare. Prima oară am sunat un tip din Sydney. A crezut că este o farsă și mi-a spus: Dacă mă mai contactezi, o să sun la poliție! Și apoi mi-a închis telefonul. Într-un final am reușit să-i dăm banii și chiar și-a cerut scuze, îi părea rău. O grămadă de oameni nu cred până nu se văd cu banii în cont.

Sparg toți banii dintr-un foc?

Una dintre prejudecățile comune este că oamenii sparg toți banii într-un timp scurt. Dar când am verificat, la ani după câștig, am aflat că i-au folosit înțelept. Frica asta că nu-i folosesc cu cap îi motivează să ia decizii bune și să se asigure că profită mult timp de pe urma lor. Am avut o doamnă care a câștigat premiul cel mare și voia să-și ia o ușă nouă la mașină, nu o mașină nouă. Ea a spus: „Mașina mea este în regulă, am nevoie doar de o ușă nouă”.

Care sunt cele mai interesante modalități prin care oamenii și-au cheltuit banii?

Am avut o groază de câștigători excentrici. Am avut un tip care voia să devină călugăr budist. O altă câștigătoare a cumpărat pentru câinele ei o zgardă cu diamante – credea că patrupedul ei a ajutat-o să câștige, își cumpărase biletul alături de niște mâncare pentru câini. L-am întrebat pe un alt câștigător ce vrea să facă cu banii. Și el a spus: „Oh, o să merg la dentist”. Sau preferatul meu a fost un om simplu care a spus: „O să mă duc să mă tund”. Erau chestii atât de neînsemnate, dar pe care le aveau clar în minte de ceva vreme. Pur și simplu nu aveau banii necesari înainte să câștige.

Ești vreodată imun la toate sentimentele astea?

Nu, niciodată. Este ceva foarte special. Luni dimineață nu ești niciodată ceva de genu, oh, e timpul să merg din nou la muncă. Este greu să te plângi de o zi de luni atunci când dai două milioane de dolari. Și nu te plictisești deloc pentru că ai de-a face cu oameni și nu știi niciodată cine o să răspundă la telefon.

Câți câștigători crezi că ai sunat și câți bani crezi că ai dat până acum?

Eu estimez că între 8 și 10 câștigători pe săptămână. Sunt în general oameni care au câștigat 10 000 de dolari. Cel mai mare premiu pe care l-am acordat a fost de 50 de milioane.

Le spui oamenilor cu ce te ocupi la petreceri?

Da. De obicei le spun pe șleau că-i sun pe câștigătorii la Loto. Oamenii vor mereu să se asigure că am numărul lor de telefon, în caz că am nevoie să-i sun. Sunt foarte interesați de loterie în multe feluri care n-au treabă cu premiile. Sunt fascinați de bile, de mașinărie și de mecanismele de funcționare. Într-un final, oamenii sunt interesați pentru că tuturor ne place să visăm la ce am face dacă banii n-ar fi o piedică.

Ce impact a avut jobul tău asupra felului în care vezi norocul sau modul în care prețuiești banii?

Nu cred în noroc. Este vorba despre șansă, în sensul în care se poate întâmpla sau nu. Dacă vrei să participi, trebuie să te înscrii. Uneori, chestia asta mă face să mă simt indiferent în privința numerelor. Gen oh, dau acum unui câștigător 600 000 de dolari. Dar apoi mă gândesc că sunt de fapt o groază de bani. Pentru că ai de-a face cu un întreg spectru de premii, ai tendința să uiți valoarea lor adevărată.

