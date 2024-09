Am vorbit cu tipul care vrea să preia conducerea PNL și care-i de acord cu căsătoriile gay

Săptămâna trecută, între două certuri cu oameni de pe Internet, mi-a apărut în feed următoarea știre: Viorel Cataramă, al treilea candidat la șefia PNL-ului, spune că e de acord cu legalizarea căsătoriilor gay. „Hopa!”, mi-am zis. O poziție pe care nici măcar cei mai progresiști oameni din USR n-au îndrăzinit s-o susțină ferm, uite-o cum vine de unde te așteptai mai puțin – PNL, un partid care a fost, în ultimii ani, mai degrabă național și conservator decât liberal. Și vine din partea unuia dintre candidații la președinție, un om cu oarece greutate în partid.

Totuși, chit că nu e și nu a fost un neica nimeni, Viorel Cataramă e un personaj destul de controversat. S-a numărat printre primii miliardari ai României postdecembriste, cu un parcurs pe care mulți l-au comparat cu cel al lui Dan Voiculescu: înainte de ’89 a lucrat în comerțul exterior, apoi, înarmat cu relații și know-how căpătate în străinătate și profitând de haosul legislativ al anilor ’90, a devenit „regele mobilei” din România. Deși domeniul în care activase anterior era atent controlat de Securitate, el spune că nu are dosar la CNSAS, că-i foarte probabil să fi interacționat cu ofițeri acoperiți, dar nu i s-a propus niciodată să fie colaborator. O altă pată din trecutul său este Dosarul SAFI, în care a fost urmărit penal pentru tot soiul de inginerii financiare, dar a fost în cele din urmă achitat.

Am lăsat trecutul și am săpat nițel în profilul lui de Facebook, să văd cu ce alte idei e de acord, în afara căsătoriilor între homosexuali. Am descoperit un slogan împrumutat de la Trump și un manifest de-a dreptul libertarian care propune chestii precum privatizarea sistemului sanitar, a învățământului superior și a sistemului de pensii, reducerea birocrației și a personalului bugetar, plus eliminarea ajutoarelor sociale pentru persoanele apte de muncă. Bineînțeles că asta a stârnit laude din partea dreptei și critici dure din partea stângii care vede „rasism social” la fiecare pas. Tocmai d-asta l-am sunat să vorbim puțin despre trecutul controversat, privatizări, Biserică, Biblie, homosexuali, Tăriceanu și Donald Trump.

Fotografie via contul de Facebook al lui Viorel Cataramă

VICE: Am citit programul de restartare a PNL-ului pe care l-ați postat pe Facebook. Ce șanse credeți că va avea la următoarele alegeri cu o platformă atât de radicală? Adică, e de-a dreptul libertariană pe alocuri.

Viorel Cataramă: Dumneavoastră puteți s-o numiți cum doriți. Eu spun că este o platformă clară de dreapta și, dacă adoptă această platformă, voturile vor fi undeva în jurul cifrei de 45%. Spun asta pentru că am făcut un sondaj de opinie și, în acest moment, când programul este destul de puțin cunoscut, 57% din cei care se declară de centru-dreapta în România, adică vorbim de circa șapte milioane de români cu drept de vot, susțin aceste idei.



Și-n interiorul partidului aveți susținere pentru aceste idei?

Păi, vă dau un exemplu. Ieri mi-am început turneul electoral, am fost la organizația Giurgiu și în unanimitate au hotărât să susțină moțiunea mea la Congres.



Am văzut niște reacții destul de virulente, mai ales în mediul online.

Depinde unde vă uitați, pentru că în mediul online reacțiile sunt extrem de pozitive. Dar sigur că vor fi și unii care nu susțin. Cei de stânga, socialiștii n-au cum să susțină astfel de măsuri.



Da, dar unii spuneau că această atitudine anti-etatistă e puțin ipocrită din partea unui om care s-a îmbogățit și datorită relațiilor pe care le-a avut cu întreprinderile de stat și Camera de Comerț și Industrie înainte de ’89. Cum comentați aceste acuzații?

Mi-e milă de acești oameni. Stau pe margine și comentează, fără niciun suport real. Îi tratez cu compasiune și cu milă, pentru că sunt oameni care nu vor, nu știu să muncească și pe cale de consecință nu reușesc să aibă rezultate în viață.



Credeți că doar din invidie spun aceste lucruri? Ați recunoscut și dumneavoastră că aveți un trecut controversat.

Nu, n-am recunoscut niciun moment că am un trecut controversat. Am spus exact cum am evoluat eu din punct de vedere profesional în România.



Citeam un interviu în Adevărul, din 2014, în care admiteți că au fost la momentul respectiv, în anii ’90, niște relații, niște legi care v-au avantajat.

Păi, da, și asta ce înseamnă? În sectorul particular se lucrează în baza legilor existente. Dacă legea îți permite să faci afaceri, tu faci. Dacă te pricepi. Cei care n-au vrut, care nu s-au priceput, care au preferat să meargă să chefuiască în loc să muncească acum se uită și spun „aha, lasă, că știm noi, nu e în regulă”. E foarte-n regulă, pentru că, până la urmă, afacerile se fac în baza legilor existente. Dar nu e suficient să fie lege, trebuie să ai și calități.



Ați fost comparat și cu domnul Dan Voiculescu în privința parcursului pe care l-ați avut.

Eu nu m-am intersectat cu Dan Voiculescu până-n anii ’90, după care ne-am intersectat pe linie de organizații profesionale, niciodată în afaceri.



Revin la programul de restartare a PNL-ului. Am văzut că doriți ca serviciile sociale să fie operate de Biserică și alte organizații, adică implicit să nu mai fie în sarcina statului. Și, totuși, la momentul actual, Biserica este finanțată constant de stat în diferite moduri. Nu ar însemna că, în mod indirect, serviciile respective ar rămâne tot în sarcina statului?

Biserica nu este parte componentă a administrației de stat.

Sigur, dar e finanțată de stat în diverse moduri.

Are facilități fiscale pe care multe societăți comerciale din sectorul particular nu le au. Eu consider că una din principalele sarcini ale Bisericii este să facă acte de caritate. Să fie un mare angajator în România, să aibă spitale, să aibă școli, să aibă cămine de bătrâni, adăposturi pentru copii și așa mai departe. Și numai atunci să primească facilități fiscale.



Bani pentru construirea de biserici credeți că ar trebui să mai primească?

Cred că-n acest moment banii trebuie folosiți pentru populație, pentru cei care au cu adevărat nevoie, și anume bătrâni, copii, persoane defavorizate și că aici trebuie dirijate fondurile.



În program mai vorbeați despre privatizarea sistemului de învățământ superior. La momentul actual, facultățile private sunt considerate fabrici de diplome. Nu credeți că printr-o eventuală privatizare instituțiile de prestigiu de stat ar putea căpăta aceeași reputație?

Nu, nici vorbă, e o prostie. Tocmai că vreau ca, în România, învățământul privat superior să aibă o reputație foarte bună, așa cum e și-n America, Franța, în Anglia. Când vorbim de Harvard, de Yale, Sorbona, Oxford și Cambridge, vorbim de niște universități private de mare prestigiu. Ce se va întâmpla în România – universitățile de mare prestigiu vor deveni universități particulare, asta e tot.



Și nu există riscul de a se transforma în fabrici de diplome, cum e considerată Spiru Haret acum?

Nu, nici vorbă. Nu știu, dumneavoastră puteți face diverse comentarii asupra unor universități particulare, eu am ferma convingere că, din contră, în momentul în care se vor privatiza, aceste facultăți și universități care astăzi sunt de stat vor fi de un și mai mare prestigiu.

Fotografie via contul de Facebook al lui Viorel Cataramă

Într-o declarație recentă spuneați că PNL, sub conducerea dumneavoastră, va susține legalizarea căsătoriilor gay. Majoritatea colegilor din Camera Deputaților au votat pentru referendumul de redefinire a familiei în Constituție. În condițiile astea, ce susținere credeți că veți avea în interiorul partidului pe această temă?

Numărul unu: eu nu susțin nici relațiile homosexuale și nici căsătoriile homosexuale. Deci nu le susțin. Dar nu sunt de acord ca ele să fie interzise prin lege. Susțin ideea de a nu fi interzise prin lege, pe cale de consecință, dacă nu-s interzise, sunt permise. Ce au votat unii colegi e bun făcut, în viitor eu cred că soluția corectă este ca, prin omisiune a legii, căsătoriile homosexuale să fie permise.



Colegii de partid vă susțin în sensul ăsta?

Păi, unii mă susțin… Eu mi-am expus o moțiune și, după cum v-am spus, ieri, la Giurgiu, această moțiune a fost susținută în unanimitate de toți cei prezenți.



A apărut și acest subiect?

Da, sigur. Oricum, chestiunea cu homosexualitatea nu este un punct distinct în moțiune, este o părere personală.



Dar dumneavoastră ați susținut comunitatea LGBT și-n trecut?

Din nou, eu nu o susțin. Eu iau act de faptul că există, că oamenii sunt liberi să se manifeste cum doresc, că în toată lumea civilizată s-a format o opinie în acest sens, adică lumea occidentală permite căsătoriile homosexuale. Nu văd de ce noi ar trebui să ne opunem. Și repet – că suntem sau nu suntem de acord e o altă chestiune, problema e să nu interzicem unor oameni să facă ceea ce vor.



Și despre Coaliția pentru Familie și demersul acesta de modificare a Constituției ce părere aveți?

Dacă ar fi fost făcut de pe alte considerente decât Biblia și Biserica, m-aș fi aplecat cu mai mare atenție să studiez motivele. Însă, întrucât au pus în față Biblia și Biserica, consider că este o fățărnicie. Pentru că, dacă ne raportăm la Biblie, oamenii nu pot să aibă astfel de inițiative, greșind în egală măsură în fața lui Dumnezeu.



Depinde la care parte a Bibliei vă raportați.

Da, mă raportez la Romani, la capitolul 1, în primă fază 26 până la 28, unde se stabilesc clar care sunt relațiile homosexuale și cum Dumnezeu a permis oamenilor, deși consideră că acest lucru e un păcat, să meargă mai departe, dacă consideră ei că vor să trăiască-n păcat, cu consecințele de rigoare. Și la Romani, 2 cu 1, care spune că omul nu are dreptul să comenteze sau să interzică aceste lucruri, pentru că la rândul lui este păcătos și întâi să-și vadă de păcatele lui și dup-aia să se ocupe de alții.



Bine, unii dintre cei care susțin acest demers invocă Vechiul Testament și povestea cu Sodoma și Gomora.

Îmi pare rău, domnule, Sodoma și Gomora sunt în Geneză, în primul capitol din Biblie, iar acolo nu se specifică de ce sau ce păcate au făcut acei locuitori ai celor două cetăți ca să fie distruși. Singurul lucru care se spune în Geneza – și v-aș ruga să citiți, să vedeți – este că nu s-au găsit nici măcar cinci sau zece oameni care să fie integri, deci toți erau cu foarte multe probleme și din cauza asta au fost pedepsiți. Nu se vorbește despre homosexualitate. Probabil au confundat filmele de la Hollywood cu Biblia.

Fotografie via inpolitics.ro

În interviul menționat mai devreme, din Adevărul, spuneați că regretați intrarea-n politică. Ce v-a făcut să vă întoarceți?

Pentru că se pare că-n acest moment dreapta e în pericol de prăbușire totală. Și, când spun dreapta, vorbesc de PNL. Și că primejdia ca să avem un partid-stat numit PSD este atât de mare, încât toți cei care putem să ne aducem o contribuție la un echilibru politic trebuie să luptăm pentru acest lucru.



Veți colabora și cu alte partide?

Eu, dacă ajung președintele PNL, îi aduc înapoi pe toți cei care au votat USR. Pentru că, în acest moment, USR este un partid fără ideologie, fără doctrine, fără nicio idee despre cum trebuie guvernată România cu idei de dreapta.



Ziceați că sunteți un mic Trump al PNL-ului. În ce privință credeți că vă asemănați cu președintele SUA?

În mai multe privințe. În primul rând, programul este oarecum pe aceleași coordonate ca ale domnului Trump. Nu sunt un om sărac în România. Sigur, nu fac niciun fel de comparație între mine și Trump, nu există comparație între România și America. Ideile mele sunt inspirate, într-adevăr, din programul lui Donald Trump.



Asta și-n privința politicii externe?

România nu e America. Politica externă a României este în conformitate cu hotărârile luate împreună cu partenerii noștri, pe domeniul militar îndeosebi cu Statele Unite, în domeniul economic îndeosebi cu Uniunea Europeană, aici nu avem ce discuta.

Ați făcut parte din Aripa Tânără a PNL în anii ’90, alături de oameni precum Călin Popescu Tăriceanu. Totuși, el a adoptat între timp o retorică protecționistă, naționalistă, anti-UE. Ce părere aveți despre această schimbare și în ce relații vă aflați acum cu Tăriceanu?

Când am plecat împreună la drum, în anii ’90, era o cu totul altă situație. Eram ieșiți din comunism și fiecare vedea modernizarea României într-un anumit fel. Din păcate, am constatat că domnul Tăriceanu este o persoană cu vederi de stânga. Nu e neapărat rău, e chiar onorabil. Aceste idei s-au manifestat foarte clar când a fost prim-ministru și când a făcut un Cod al Muncii extrem de socialist, când a crescut extrem de mult aparatul bugetar. Și, în acest moment, când este alături de PSD – de altfel tot timpul a fost alături de PSD. Din acest punct de vedere, nu avem un foarte mare dialog pe subiecte politice, de ideologie. În particular, suntem foarte buni amici. Una e politica, alta e viața privată.



O ultimă întrebare. În afară de Trump, cine vă mai inspiră din punct de vedere ideologic?

Poziția marilor lideri de dreapta pe care lumea i-a avut – Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Donald Trump. Sunt politicienii care au scos statul, pe cât posibil, din administrarea economiei și i-au dat un rol bine definit de reglementare.