Am vorbit cu tipul care și-a tras două tatuaje cu Șatra BENZ ca să înțeleg de ce a făcut asta

Recunosc, eu nu mi-aș face niciodată un tatuaj cu o trupă sau un artist. Ce rost are? Nu schimbă cu absolut nimic sentimentele mele față de piesele lor. Singurul lucru care s-ar schimba ar fi că ar ști și casiera de la Mega Image că-mi place The Mars Volta. În plus, pot să port un tricou, care nu e permanent și pot oricând să-l folosesc ca mop apoi, dacă aflu că solistul e un criminal sau ceva.

Totuși, pe vremea când eram un tânăr fanatic, care chiar punea o importanță patologică pe ideea că toată lumea trebuie să știe că sunt cel mai mare fan al trupei X mi-am dorit și eu să-mi bag cerneală sub piele. Ideea e că pot să spun că îi înțeleg pe oamenii care chiar au făcut pasul ăsta.

Mai bine zis îi înțeleg pe majoritatea celor care-și fac tatuaj cu artistul preferat. Spre exemplu, acum câteva zile am dat de o poză cu un tip care și-a tatuat numele trupei Șatra BENZ pe piept. Așa, peste pectorali, nu ceva scris cu font de 12 lângă sfârc. E de-a dreptul un panou publicitar. Și mai are unul, tot inspirat de Șatra BENZ, pe degetele de la mâini, care o să-i îngreuneze conversațiile cu oamenii de la resurse umane. Mi s-a părut puțin ciudat.

Dar mult mai ciudate mi s-au părut comentariile oamenilor, care și-au bătut joc de el. Comentarii de genul „ești retardat”, „penibil”, „felicitări, ești un căcat” sau „mai bine îți tatuai o pulă pe frunte”. A ajuns chiar și o „memă“. O fi Șatra BENZ una dintre cele mai controversate trupe de rap din România, dar reacțiile oamenilor mi s-au părut deplasate. A făcut și el o chestie din dragoste și a primit înjurături în schimb. Sigur l-au afectat comentariile alea.

Așa că l-am căutat pe tip, ca să văd de ce și-a făcut tatuajele și care a fost reacția lui când a văzut reacțiile negative ale oamenilor. Am aflat că-l cheamă Mirvald Emanuel, are 22 de ani, locuiește la Londra și Șatra BENZ e viața lui:

VICE: De ce-ți place Șatra BENZ?

Mirvald Emanuel: Îmi place enorm de mult. Șatra BENZ e practic o parte din mine. O parte din viața mea. Îmi place mesajul lor, vibe-ul. Uite de exemplu versurile astea: „Umblu după bani, dacă stau n-am ce s-aștept / umblu după bani în fiecare an, nu pot să stau, sunt băiat deștept!”.

Pe mine mă motivează foarte mult mesajul ăsta. Am plecat din țară, am stat un an în Anglia, rezonează cu mine. La fel ca multe altele. Sunt doar niște versuri, dar eu le-am luat personal. Ce transmit Paraziții? Pentru mine nimic. În schimb, „cocalarii” din Șatra au un mesaj. Îți zic exact ce trebuie să faci. Trebuie să tragi tare pentru tine, să faci ceva. Au și piese de caterincă, da, dar e și un mesaj social politic.

Îmi plac toate piesele, dar dacă ar fi să aleg una ar fi „Vise de pește“. E un sound super blană.

Și care e membrul tău preferat?

Cred că Nosfe. Vorbesc de ceva timp cu el pe Facebook. E un om blană. Am încercat să organizăm ceva în Londra. Am făcut rost de numărul lui de telefon, toate alea, dar nu s-a mai putut realiza. Oricum, de atunci tot vorbim. De exemplu, am vorbit despre faptul că piesa „Condimente” are peste 45 de milioane de vizualizări pe YouTube. În aceeași perioadă a lansat și 50 Cent o piesă și nu s-a ridicat la nivelul lui Nosfe. Mă bucur că a rupt omul meu.

Zicea la un moment dat, într-o piesă de pe albumul lui, despre faptul că lumea nu mai cumpără muzică. Toată lumea o descarcă de pe net. Eu am cumpărat CD-ul, chiar și versiunea de digital, haine cu Șatra BENZ. S-a bucurat. Se vede că îi pasă cuiva de treaba asta.

Nu suntem prieteni buni, să nu se înțeleagă greșit. Sunt doar un fan. Unul care-l apreciază cu adevărat. Din cauza asta cred că-și face timp pentru mine.

Când te-ai decis să-ți faci tatuaje cu ei?

Când am realizat cât de mult îi apreciez și ce înseamnă pentru mine trupa asta. Deja în capul meu era doar „Șatra, Șatra, Șatra”. Similar cu momentul ăla când te îndrăgostești de cineva. Mă simțeam extraordinar când ascultam piesele lor. Și am zis: „Da, frate, mă face să fiu fericit, bagă realitatea pe beat”. Îmi place stilul lor, cum se îmbracă, tot. Asta m-a făcut să vreau să am un tatuaj cu ei.

Mi-am zis că vreau să am tatuaj cu Șatra BENZ și să fiu mândru de el! E o senzație faină când asculți trupa preferată și ai un tatuaj cu ei. Cel puțin pentru mine.

Care a fost primul? Ăla de pe piept sau ăla de pe degetele de la mână?

Le-am făcut în același timp. Tatuajul de pe piept mi-l doream mult. Și apoi m-am gândit că aș vrea ceva și pe mână, așa că am decis să-mi tatuez „O$OD” pe mână. Adică numele primului lor album. Vine de la „O Șatră, O Dragoste”.

Le-am făcut când eram în concediu în România. O tipă din Brașov m-a tatuat. Nu știa nimic despre ei, bineînțeles. Acuma s-a mai deschis. Îi place oarecum.

Keed a postat poza ta cu tatuajele pe Facebook-ul lui. Ai vorbit cu el despre asta?

Am vorbit cu el, da. Îți dai seama că apreciază mult. Poza a înnebunit internetul pe atunci. Zeci de mii de comentarii pe Junimea. Majoritatea negative. Unele mai pozitive pe pagina lui Keed. Au sărit sute de oameni pe chat-ul meu să mă întrebe despre tatuaj.

Ai tăi ce au zis?

Locuiesc singur de patru ani. Știau că sunt un pic mai nebun. E OK. Prietenii au fost, și încă sunt, destul de împărțiți. Eu ascultam și ascult în mare parte doar rap românesc. Ceea ce e total diferit de Șatra BENZ. Unii m-au criticat că nu o să mai îmi placă, alții au zis că „ce-s cu ăștia!, chestii de genul. Le-am zis: „Tu fă ce vrei, eu fac ce-mi place”. Oricum era mai de caterincă treaba asta. Ca o ceartă între prieteni.

Dar au fost și prieteni care au apreciat. Le-a plăcut cum au ieșit tatuajele.

Care a fost reacția ta când ai văzut feedback-ul negativ din partea oamenilor din online?

Sincer? M-am bucurat. Haterii devin susținători cu timpul.

Deci nu te-au afectat?

Nu chiar. Cu toate că au fost multe. Cine ne iubește strigă „Muie Șatra”. Și cine ne urăște strigă tot „Muie Șatra”. De ce pula mea atâta hate? Care e motivul? Că nu seamănă cu B.U.G Mafia sau Paraziții? Că aduc ceva nou în România? Că fură fanii rapperilor?

Nu-ți place? OK, poți să-ți zici părerea la comentariile de pe YouTube. Dar de ce pula mea înjuri? Că ai 15 ani și fumezi pe banii lui mă-ta în timp ce ei au realizat ceva enorm? Și tot avansează. Au început la modul independent și așa o țin. Sută la sută pe cont propriu.

Nu crezi că o să ajungi într-o zi să regreți că ai tatuaje cu Șatra BENZ?

Niciodată! Șatra e familie. Nu voi regreta niciodată pentru că am făcut alegerea asta cu inima. Nu pentru că e la modă sau ceva de genul.

O să-ți mai faci și alte tatuaje cu trupa?

Da, cred că vor mai urma. Mai ales că iese albumul nou, O$OD 2. Am câteva idei. În mare mă gândesc la noul logo Șatra BENZ. În viitor mă gândesc să-mi fac tatuaje cu toți cei cinci membri. Cu portretele lor. De ce nu? Oricum, când apare materialul nou o să fug la salon!