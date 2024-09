Câteva întrebări pentru tipul care a fost mușcat a doua oară de penis de un păianjen

Hai să trecem rapid în revistă asta:

„Un păianjen a mușcat un australian de penis, încă o dată”

– BBC News, 28 septembrie 2016

Da, e cazul să discutăm un pic pe tema asta, pentru că eu am o serie de întrebări și probabil că și tu ai. Multe dintre ele sunt legate de propoziția de mai sus, mai exact de „încă o dată”. Ca să-l parafrazez pe Wilde: dacă te pișcă un păianjen de penis, e ghinion. Dar, dacă se întâmplă și a doua oară, sună a neglijență.

Mai departe:

Un comerciant australian, în vârstă de 21 de ani, a fost pișcat de un păianjen veninos de penis, pentru a doua oară.



Bărbatul era într-o toaletă portabilă de pe un șantier de construcții din Sidney, când a suferit același incident ca acum cinci luni.



Jordan, care a preferat să nu își dezvăluie numele de familie, spune că a fost mușcat cam în același loc.



„În momentul de față sunt cel mai ghinionist tip din țară”, a spus el pentru BBC.

E ceva atât de specific australian pentru acel „în momentul de față”, de parcă există șanse să fie detronat de cineva mai ghinionist, gen în orice moment un tip din Perth poate să fie pișcat de doi păianjeni în același timp, să i se umfle scula de mărimea unei mingi de fotbal și să explodeze. Iar, Jordan (ca Madonna), cu penisul bandajat, o să se simtă mai bine pentru că măcar nu este cel mai ghinionist tip din Australia.

„Stăteam pe toaletă și-mi vedeam de treabă când am simțit usturimea aia pe care am simțit-o și prima oară.”



„Eu eram ceva de genul: «Nu-mi vine să cred că mi se întâmplă din nou»”



„M-am uitat în jos și am văzut câteva piciorușe care se retrăgeau de pe vas.”



El a spus că, de prima oară de când a fost mușcat de un păianjen, a ezitat să mai folosească toaletele portabile.

Aparent, nu a ezitat suficient, pentru că l-a mai pișcat o dată. Haide, frate. Ce naiba. Nu mai lăsa păianjenii să-și bată pula de penisul tău.

Comerciantul a spus că nu era sigur ce tip de păianjen l-a mușcat tura asta.



Un coleg l-a dus în nord-vestul orașului Sidney, la spitalul Blacktown, deși mulți dintre colegii lui începuseră deja să facă haz de situație.



„S-au îngrijorat prima oară”, spune el. „Însă, de data asta ei făceau glume înainte să mă urc în mașină.”

Eu personal vizualizez întâmplarea ca primul act dintr-un film cu supereroi și tipul ăsta, Jordan, deși putem să-i spunem pe numele lui de supererou, Spider-Dick – tipul ăsta are acum puteri unice direct din pulă. El trebuie să treacă printr-un drum inițiatic în care să realizeze că trebuie să-și folosească puterile pentru binele omenirii. E prea bun să nu duc povestea mai departe:

ACTUL I

În intro, o secvență CGI super scumpă, unde camera se plimbă printr-o serie de conducte de plastic, care se interconectează, iar apoi îi dă un zoom-out pe titlul Spider-Dick, apoi intră iar în sistemul de țevi, ca să descoperi că face parte din sistemul de canalizare al toaletei portabile, în care Jordan e pe punctul să fie mușcat de penis. Total previzibil.

Jordan ia o scândură dintr-un camion plin de scânduri. Totul e foarte portocaliu și albastru. Poartă o cască de construcții, deși trebuie menționat că nu are niciun fel de protecție pentru penis.

Jordan: Hei, Pulă.

Singurul lui prieten este un câine labrador care, din motive inexplicabile, are voie pe șantier și pe care-l cheamă Pulă. De asemenea, partea asta e destul de previzilă.

Pulă: Ham!

Cadrul se mută într-o toaletă portabilă închisă. De sus, camera focaliează pe un păianjen făcut în programe scumpe de grafică. Iar, 15 minute mai târziu, deoarece filmul ăsta are nevoie de multe cadre cu efecte speciale în scenariu, Jordan se așează inocent pe toaletă, se pișă și fluieră în timp ce păianjenul coboară pe un fir de pânză. Apoi îl mușcă de pulă.

Jordan: Auuu! Pula mea! Pula mea!Pula mea!Pulaaaaaaaaaa meaaaaa!

Pulă, câinele loial, se agită și latră panicat.

ACTUL II

Jordan se trezește într-un pat de spital, conectat la diverse aparate și cu o perfuzie în braț. O asistentă cheamă repede doctorul. Doctorul are o barbă de pedofil și un vibe total dubios.

Jordan: Doctore, ce am pățit?

Doctorul: Ai fost pișcat de penis, Jordan.

Jordan: Iar?

Doctorul: Da, frate. De două ori. Ce naiba.

Jordan: Nu-mi vine să cred că am fost pișcat de pulă de două ori.

Doctorul: Este absurd. De-a dreptul stupid.

Jordan: Mă doare destul de tare penisul, doctore.

Doctorul: O să-ți dăm ceva pentru durere, dar ești în condiții bune de externare. Ai pe cineva care să te ducă acasă?

Jordan: Păi…

Apoi se mută cadru pe Pulă, câinele labrador care conduce o camionetă pe autostradă și Jordan stă în dreapta cu o pungă de gheață pe pulă.

Jordan: Bravo, băiatu’.

[Melodia All Star de la Smash Mouth se aude pe fundal.]

&

Mătușa vârstnică a lui Jordan, tușa Germaine, îi aduce o farfurie de biscuiți și-un pahar cu lapte.

Tușa Germaine: Cum e penisul tău, scumpul meu?

Jordan: Destul de nasol, tușa Germaine.

Tușa Germaine: [Se întoarce încet spre o fotografie înrămată] O, ce mă bucur că tac-tu nu a mai apucat să te vadă în halul ăsta.

Jordan: Cum a murit tata, țușică Germaine?

Tușa Germaine se întunecă brusc la față.

Tușa Germaine: Nu e cazul să știi asta. Cel puțin, nu acum.

Notă pentru producătorii filmului: În partea a doua putem să dezvăluim că tac-su a murit de la trei pișcături de păianjeni. Al doilea film poate să se numească: Spider-Dick: Răzbunarea.

&

Jordan se trezește în toiul nopții. Pula lui e din ce în ce mai verde și pulsează.

Jordan: Wow!

Din senin, pula lui proiectează un fel de funie verde până în tavan și-l trage pe Jordan în sus.

Jordan: [Panicat] Ce naiba?

Apoi, pula lui îi dă drumul în pat și ejaculează proiectile imense și oribile de spermă, ca niște ghiulele.

Jordan: Sau, poate fi.. chiar tare?

&

Din nou la spital și cadrul e pe doctor. Aparent, pe ecuson scrie Dr. Evil Von Doom. El se uită la niște radiografii cu pula lui Jordan.

Von Doom: Dacă puștiul ăsta a fost mușcat de două ori de penis și a căpătat super puteri, deci oare ce aș putea să fac cu…

El ia o seringă.

Von Doom: venin de șarpe.

El înfinge seringa plină cu venin de șarpe direct în pula lui. Pantalonii lui încep imediat să se șifoneze și să se agite. Nu știu prin ce minune un fulger străbate camera.

Von Doom: Pula mea! Pula mea minunată și frumoasă. Simt cum devine puternică.

&

Jordan se duce în biroul de pe șantier ca să-și ia salariul. Jessica e în spatele biroului. Probabil actrița ar trebui să fie Amy Adams.

Jordan: Trebuie să-ți spun ceva. Mi s-a întâmplat ceva super ciudat aseară..

Jessica: Jordan!

Ea îl îmbrățișează platonic pe Jordan.

Jessica: Cum e pula ta?

Jordan: Da, e ok, auzi, pot să te întreb…

Tad intră în cadru.. El pare un bărbat mai viril și mai puternic.

Tad: Bună, frumoaso.

El o sărută pasional pe Jessica.

Jessica: Hei, Jordan, vă cunoașteți, nu?

Tad: Ce fa’ frate?

Jordan: Salut, omule.

Tad: Am auzit despre pula ta.

Trei băiețași de cartier, musculoși cu șepci și pantaloni de rapperi, care erau în spatele lui Tad de la început, dar am uitat să menționez, râd pe înfundate.

Jessica: Tad, nu fi rău.

Tad: Nu frate. E super ok. Să te muște un păianjen. De pulă. De mai multe ori.

Jessica: Tad!

Jordan: E ok, Jessica.

Tad: Auzi! Tu să nu vorbești cu femeia mea!

Tad aruncă cu o minge de rugby direct în fața lui Jordan.

Tad: Ratatul pulii!

Tad și gașca lui de musculoși pleacă. Jessica îl ajută pe Jordan să se ridice de jos.

Jessica: Ești ok?

Jordan: Mda.

Jessica: Doamne, e atât de…ahh! Iubesc tipii răi, aparent. Tipii răi fără mușcături pe pulă.

Jordan: Așa se pare.

&

Un montaj cu Jordan care pleacă cu Pulă, labradorul, spre o zonă abadonată de la țară, ca să exerseze superputerile lui, adică ejaculările lui masive pe un perete din mișcări concise ale zonei inghinale (la început nu prea îi iese, dar până la sfârșitul montajului deja e expert și țintește ca un lunetist). El se plimbă ca Tarzan pe ramurile înalte ale copacilor, agățat de frânghia care o proiectează din penis, aruncă cu ghiulele de spermă cum arunci prieticele pe lac, taie bușteni cu raza concentrată din pulă, iar la sfârșit, el bate palma cu câinele lui și e super satisfăcut de ziua de antrenamente.

Jordan: O, da!

&

Oameni bogați care intră în sala de operă îmbrăcați elegant și cu ceasuri scumpe. Ei își reiau locurile pentru actul doi. Dacă mai e nevoie de niște secvențe de umplutură, putem să băgăm o scenă super lungă din actul doi al operei, poate o operă cu păianjeni, sau nu știu, cu un șarpe. Apoi, din senin, pământul începe să se cutremure. Bogătanii se uită în jur destul de panicați. O băbătâie putred de bogată se prinde de piept, gata să facă infarct.

Băbătâia putred de bogată: Ce naiba..?

Dr. Evil Von Doom își face apariția pe scenă, direct prin scenă, în timp ce așchii de lemn zboară peste tot. Pula lui se zvârcolește ca o anaconda posedată. Mai nou, el poate să leviteze. Bogătanii încep să fugă, iar el omoară unul cu o proiectilă de spermă.

Evil Von Doom: Nu!

Bogătanii se așează la loc. Evil Von Doom ține un discurs lung despre cum o să conducă lumea acum că are o pulă de șarpe.

A, da, și Jessica era la operă și Pulă-de-Șarpe o răpește, în timp ce râde diabolic.

Tad: [înnebunit, în costumul lui fancy] Acum sigur sunt cel mai ghinionist tip din Australia!

ACTUL III

Jordan se uită la știri, iar pe ecran apare Jessica în HD, cum este răpită de Dr. Evil Von Doom.

Jordan: Băiatu’, șezi.

Pulă: Ham!

Jordan își pune costumul (care va ajunge emblematic), dar în momentul respectiv e improvizat: o cagulă roz și un body de culoarea pielii. El sare pe geam, iar pula lui îl duce în noapte.

&

Cadrul următorul e în bârlogul doctorului Evil Von Doom, unde Jessica e legată deasupra unei gropi cu șerpi.

Evil Von Doom: Ha, ha , ha!

Jessica: De ce îmi faci asta?

Evil Von Doom: Taci din gură!

Jordan își face intrarea.

Jordan: Gata!

Acum urmează scena cu lupta, pe care aș putea s-o descriu în detaliu, dar nu cred că îmi ajunge timpul până la deadline, așa că rezumatul e următorul: implică multe ejaculări și țipete în același timp, iar Evil Von Doom pare că o să câștige, dar se întoarce fix la momentul nepotrivit și primește o lovitură puternică de spermă și cade în groapa cu șerpi.

Jessica: M-ai salvat!

Pulă, care a alergat până la bârlog și printr-o minune chiar l-a găsit, intră în scenă.

Pulă: Ham!

Jordan: Haha, ai dreptate, băiete! Ham!

Jessica îl sărută pe Jordan.

Jessica: Asta pentru că m-ai salvat.

Jordan: Nimeni nu poate să afle secretul meu.

Jessica: Sincer, nici nu știu dacă-l înțeleg. Nici nu cred că mi-ai explicat vreodată. Care-i treaba cu pu..?

Jordan: Pișcăturile de păianjen.

Jessica: A, pentru că e..

Jordan: Nu, e ceva legat de pișcăturile de păianjen.

Jessica: Cum adică?

Jordan: Mi-au făcut pula magică.

Secvență de montaj: Jessica și Jordan se întorc liniștiți acasă. Tad îl abordează pe Jordan la muncă și îi strânge solemn mâna. Tușa Germaine îi coase un costum serios din lycra, care arată ca un ax cu arbore. Jordan veghează orașul, de pe acoperișul unei clădiri înalte în întunericul nopții.

Jordan narează: Ăsta e orașul meu, teritoriul meu. Asta e povestea mea. Eu sunt..

[Un solo de tobe super agresiv]

Jordan: Spider-Dick

[o melodie rap cu Will Smith de încheiere]

Ha-ha, here it is

D to the I, C-K that’s me

Or should I say him: Jor-den

Spider bite all on the tip of his glans /Spider-dick, with the superpowers

Dick can blast cum for hours and hours

Slick business with the dick business

Clearing up the streets with his hip dick wares

Evil von Doom got the dick of a snake

Ha-ha, ain’t too much for our boy to take

Blastin’ and rollin’, shooting the spooge

Evil von Doom going back to dick school

And now he’s safeguardin’, building tops

Keep our streets safe with the gift of jizz wads

Jordan and Dicky, the dream team double

Mess with this dick and you’re getting in trouble – COME ON!

[Merge și un sample cu Stevie Wonder și Will Smith care râde pe fundal și spune Spider-Dick]

Sfârșit!

Hei, Hollywood, nu vreți să produceți filmul meu?

@joelgolby

Traducere: Diana Pintilie

