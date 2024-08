Toate tipurile de bărbați de la Insula Iubirii de care dai și în viața de zi cu zi

Am descoperit Insula Iubirii de pe Antena 1 la finalul sezonului doi. Butonam telecomanda și am nimerit un Hamude necăjit și o blondă îndrăgostită și lăsată baltă de un „ispit”. Am belit ochii la absurdul din fața mea și m-am întrebat „eu de ce căcat aflu de asta abia acum?”. Așa că de atunci încolo nu am mai ratat nimic. Nu pot explica de ce mă uit cu atâta fascinație, dar presupun că, din când în când, e bine să-ți dai shut down la creier și să te uiți la oameni cum suferă.

Pentru cei care nu cunosc formatul emisiunii, o să explic puțin cu ce se mănâncă. Aici se înscriu cupluri de români care vor să-și testeze relația sau pur și simplu vor să vadă de ce-i în stare partenerul. Cuplurile sunt separate și vor petrece 20 de zile pe o insulă din Thailanda cu ispite. Există o insulă a băieților, cu ispite feminine, și una a fetelor, cu ispite masculine. Ispitele nu încearcă neapărat să-și ducă „victimele” în pat, uneori vor doar să-i facă pe concurenți să descopere anumite chestii. În teorie totul sună interesant și educativ, dar practic se lasă cu drame și certuri telenovelistice, că doar de-aia se uită lumea.

Sezonul 4 e în plină desfășurare, dar au trecut suficiente episoade cât să-ți poți face o idee despre personajele de pe insulă. Așa că am făcut o analiză scurtă pe masculii din acest sezon – atât ispite, cât și concurenți. În fond, chiar dacă-s la televizor, fiecare reprezintă câte un tipar pe care ai toate șansele să îl găsești în viața de zi cu zi.

Ispite

Andy – confident, bun ascultător, dar prea blând

Andy pare un tip bine intenționat și cu capul pe umeri. Aș îndrăzni să zic că e un pic naiv și cu frică de a-i supăra pe cei din jur. Sezonul trecut a fost racolat de Diana, o tipă prea extra care voia mai mult sex decât putea duce Andy. Săracul ar fi vrut să aibă o conversație cu ea, dar nu i s-a permis. Acum îi dă târcoale lui Hanne, o tipă căreia îi pasă mai mult de imaginea pe care o afișează, decât de felul în care se simte. Practic, Andy a ajuns confidentul ei, ăla care stă și îi ascultă problemele, departe de camere și unde nu mai bate lavaliera. Mă îndoiesc că o să iasă din friendzone, că îi este frică să n-o sperie pe divă. (7/10, că m-aș plictisi să vorbesc despre viața mea)

Raul – filosof și prea matur pentru ce se întâmplă-n jurul lui

Raul mi se pare cea mai puțin ispită dintre toți. E și el acolo, să dea la număr, dar nu se remarcă cu nimic. Și nu că n-ar putea, dar nu cred că vrea să-și mai prindă capul. A avut câteva date-uri în care a pus întrebări existențiale tipelor până le-a deprimat. Apoi s-a supărat că gagica din fața lui e prea defensivă și nu vrea să-i asculte sfaturile. Omul n-are idei rele în cap, dar e genul care vrea rezultate prea repede. Habar n-am dacă ar putea fi un partener bun, pentru că, până acum, doar le-a făcut pe fete să contemple la sensul vieții. (6.5/10, aș avea impresia că ies cu un părinte care mă ceartă)

Mircea – modest, decent, ușor intimidant

Mircea e model, actor și instructor sportiv. E venit din Italia cu puțin accent, dar nu într-un mod enervat. În sensul că n-are scăpări de tip „como se dice”. Singura mea problemă cu el e că e un pic prea cosmetizat, genul de bărbat pe care l-ai scos de pe un poster cu tot cu filtre. Cu toate astea, pare modest și fără aere de superioritate. S-a apropiat de Mirela, o tipă de peste 35 de ani trecută prin atâtea chestii, inclusiv prin pușcărie și o căsnicie toxică. Bine, Mircea încă nu le știe pe toate, deci habar n-am cum ar reacționa, dar tind să cred că n-ar rupe pământul. (8.5/10, că se epilează mai des ca mine)

Cristi – puștan, persistent și un pic insolent

Băiatul ăsta a reușit să se remarce mai mult cu activitatea lui din afara emisiunii. Prin comentariile de pe pagina Insula Iubirii curg linkuri de videochat în care Cristi e protagonist. Eu nu o să insist cu chestia asta, că nu e reprezentativă pentru rolul lui de pe insulă. Cristi are o ușoară aroganță în felul în care vorbește. N-aș zice că e un tip îngâmfat, însă are un stil de a vorbi care te duce cu gândul la asta. Și totuși a reușit s-o atragă pe Miss Brăila, o tipă care are o pasiune pentru „băiețași” de-ăștia care știu să spună un „fă” cu pasiune. Asta deși la un moment dat îl suspectează pe Cristi că ar fi totuși prea golan pentru ea și că e genul de băiat „cu fete la treabă” (așa-i descris proxenetismul în Brăila). În fine, el susține că joacă un rol, deci singura impresie e că omul e un puștan obraznic care prinde numai la anumite femei. (6.5/10, i-aș fi dat mai mult dacă mai aveam 20 de ani)

George – șmecheraș, ghinionist, dar bine intenționat

De George mi-a fost puțin milă. Inițial aproape că reușise ceva cu Miss Brăila de mai sus, numai că ei îi trebuia unul mai înfipt și vulgar. Apoi s-a trezit cu Andreea, aiurita aia de la Reșița care a crezut că a câștigat la loterie. S-a lipit de George și pupa la el ca la icoane, ba chiar a făcut și nuntă fictivă pe care cucoana a luat-o foarte în serios. A fost scoasă din emisiune și George probabil că s-a îmbătat de fericire. Acum își încearcă norocul la Cati, o tipă complexată și fără respect de sine care trăiește de doi ani cu un iubit abuziv. George are un aer de șmecheraș, deși pare mereu bine intenționat și dornic să facă pe plac. Numai că a atras tot extreme, poate a treia oară e cu noroc. (7/10, n-aș deloc, dar la câte a pățit în emisiune, nici nu-mi mai vine să-l taxez)

Concurenți

Bogdan – fost golan, delăsător și un pic naiv

Tipul ăsta s-a încurcat cu o tipă fițoasă total opusă lui, cea pe care ziceam că încearcă Andy s-o combine. Știu teoria: opusurile se atrag, dovadă că între timp, de la încheierea filmărilor, s-au și căsătorit. Cu bune și cu rele, relația lui s-a târâit pe mai bine de șase ani, timp în care a continuat să ducă un stil de viață mai miserupist, în timp ce iubita lui, Hanne, s-a chinuit să-și construiască un renume și să facă cât mai mulți bani.

De-a lungul episoadelor, reproșurile din partea ei au curs unul după altu: că el a înșelat-o, că e prăpădit, „chelia pulii” și sub nivelul ei, în timp ce ea e o „divă” prețioasă. Bogdan e naiv, a fost nevoie să urmărească înregistrările respective de două ori și să-i urle în ureche toată insula că e fraier și gagică-sa îl desconsideră. E un tip căruia nu-i prea pasă de ce se întâmplă în jurul lui. Cât e călduț e bine, iar dacă sare calul cu alta, mizează pe faptul că va fi iertat. (6/10, prin comparație cu restul concurenților probabil că merita mai mult)

Ionuț – metrosexual, narcisist, divă

Tipul ăsta a venit la insulă cu pretextul că vrea să-și vindece iubita (Mirela, cea pe care încearcă s-o ispitească Mircea) de gelozie. A făcut-o să pară irațională și posesivă, în timp ce tot mai multe indicii arătau că Ionuț e obsedat de atenție. Zâmbește la femei în timp ce-i cu iubita de mână, se bagă în seamă cu toată lumea și se crede un fel de Făt-Frumos de la Târgu Mureș. El zice că nu-i conștient că-i dă motive fetei să fie geloasă. Oricum asta nu-i relevant, că el a venit la emisiune în speranța că i se va propune să fie ispită sezonul următor. Are o părere foarte bună despre el și insistă să-și bage nasul în toate problemele celorlalți concurenți, pentru că este, desigur, și cel mai inteligent bărbat pe care l-a văzut insula. Este fascinat de viața lui Mircea, adică ispita de care-i place Mirelei, în speranța că, într-o bună zi, vor deveni BFF care-și dau sfaturi despre haine. Aww. Bineînțeles, are impresia că ei doi sunt foarte asemănători.

Per total, Ionuț e cel mai arogant concurent de pe insula băieților, un om care îi tratează pe toți cu superioritate, ca pe ultimii plebi. E ciudat cum nu i-a zis nimeni până acum să mai tacă din gură. (2/10, că 1 trebuie să-i dau lui Răzvan)

Iulian – mutălău, timid, antisocial

Iulian se juca cu un elastic

Băiatul ăsta are un comportament foarte ciudat. Nu e obișnuit să poarte un dialog și se rezumă la „da” și „nu”, pentru că nu prea știe să-și argumenteze răspunsurile. Se simte inconfortabil și ușor stânjenit de fiecare dată când este întrebat ceva. Gesturile și ticurile lui sunt ca ale unui copil pe care l-ai prins cu o prostie. Se zgândărește peste tot, se scarpină-n cap și pe mâini și mereu are privirea-n pământ. M-a bufnit râsul când a zis fosta lui gagică că Iulian avea planuri să se facă pește în Brăila. El e mai mult un observator acolo pe insulă, deși, din când în când, are apucături de dubios, cum ar fi momentul în care s-a dus neinvitat la o ispită-n cameră și s-a pus în pat lângă ea. Eu îi dădeam șlapi în cap până ieșea de acolo. (4/10, omul e creepy)

Răzvan – imatur, vulgar, plin de vrăjeli

Am impresia că Răzvan a fost adus pe insulă ca să-i spele rușinea lui Aurel de sezonul trecut. Serios, Aurel e un adevărat gentleman pe lângă acest personaj. E cuplat cu Cati, o tipă care a depășit vârsta de 30 de ani convinsă că mai bine decât Răzvan nu merită. Băiatul ăsta are un comportament de licean complexat care crede că poate minți despre orice. A spus de toate: că e bărbat fatal, că sar femeile pe el și că e „prea gros” și îi face răni lui Cati. Susține că le-ar putea fute pe toate ispitele într-o seară. Nu a făcut-o până acum pentru că nu vrea, nu pentru că toate îl găsesc respingător. Bineînțeles, în capul lui toate femeile sunt curve, nenorocite și merită bătute. Atitudinea asta se asortează de minune cu acel neckbeard și cu buza aia de jos care atârnă senzual după fiecare perlă filosofică scoasă pe gură. (1/10, doooh)

Gabi – depresiv, bădăran, sătul de viață

E drept, Gabi a fost nevoit să părăsească emisiunea după ce s-a aruncat în mare noaptea, rupt de beat fiind. În scurta lui vizită a demonstrat clar că e foarte depresiv și are nevoie de ajutorul unui profesionist. Decizia de a-l trimite acasă să se trateze a fost una bună, pentru că responsabilitatea era prea mare. Părerea mea e că Gabi nu e prost sau rău intenționat, însă era totuși prea din topor, vulgar chiar, permanent într-o proastă dispoziție. Practic își descărca nervii pe orice. Nu știu care e situația lui acum, dar sper că a primit ajutorul necesar și a învățat să se controleze. (3/10, promit să cresc nota dacă se tratează corespunzător)