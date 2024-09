Toate întrebările pe care ai vrut mereu să i le pui unui alcoolic în recuperare

Alcoolul e super distractiv până devine grav. E clar că consumul excesiv îți distruge corpul – și posibil relațiile cu ceilalți. Dar efectele negative sunt mai nasoale în cazul dependenței.

Murat, 37 de ani, din Berlin, e un alcoolic în recuperare care s-a înscris la Alcoolicii Anonimi de curând. Obișnuia să bea cam jumătate de sticlă de vodcă pe zi și, la un moment dat, pe parcursul dependenței, a început să contracareze efectele alcoolului cu cocaină, Valium și Tramadol. La fel ca mulți alți alcoolici, Murat nu realiza că e bolnav și a fost nevoie să ajungă la o întâlnire a Alcoolicilor Anonimi ca să poată recunoaște că are o problemă. Pentru lumea exterioară părea că omul are control asupra propriei vieți – era proprietarul unui bar de douăzeci și ceva de ani și acum are un restaurant în Berlin. Dar dependența de alcool l-a transformat într-un pericol pentru el și pentru toți cei din jurul lui.

Videos by VICE

L-am cunoscut în cafeneaua Mitte din Berlin – are o înălțime medie, e musculos, cu părul cărunt pe alocuri. Părea sigur pe el, dar a devenit stresat când a început să vorbească despre băut. Mi-a zis că a acceptat interviul ăsta pentru el, ca să învețe să fie mai deschis în privința dependenței.

Citește și: Relația înfricoșătoare dintre alcool și infracțiunile de uz de armă



VICE: Care e cel mai nasol lucru pe care i l-ai făcut cuiva la beție?

Murat: Mă luam des la bătaie pentru că mă simțeam invincibil. Mi-am înșelat iubitele. Amenințam și insultam oamenii pe stradă. Odată, am bătut un bodyguard pentru că nu mă lăsa să intru în club. Dar cel mai nasol lucru a fost că mi-am bătut iubitele. Am fost violent cu toate cele patru femei cu care am fost înainte de actuala mea prietenă. Cu ea sunt de patru ani și n-am lovit-o niciodată.

Care a fost cea mai periculoasă situație în care ai fost beat?

La un moment dat, zăceam în baie și nu eram doar beat, luasem și Valium și îmi injectasem cocaină. Am avut un atac de paranoia și am alergat dezbrăcat pe stradă. M-a luat poliția și m-a dus la spital. Mi se întâmplau des lucruri din astea – am sărit pe geam de cel puțin 6-7 ori. Din fericire, niciodată de la o înălțime atât de mare cât să mor, dar am reușit să-mi fracturez coloana.

Am cauzat și un accident de mașină la un moment dat. În 2012, am lovit un autobuz și o altă mașină, al cărei șofer și-a rupt piciorul. Când a ajuns poliția, am fugit. Voiam să ajung la dealer. M-au urmărit și am sărit în canalul Landwehr – era iarnă. M-au scos din apă și m-au târât la spital – aveam hipotermie. Când psihologul mi-a zis că vom începe tratamentul pentru dependență, i-am zis că e nebun – nu mi se părea deloc că sunt dependent. Am realizat asta abia acum opt săptămâni, când m-am înscris la Alcoolicii Anonimi.

Cum crezi că ai devenit alcoolic?

Dependența mea de alcool a început cu o bere. Când am băut-o pe prima, aveam 13 ani și eram foarte timid. Fata de care îmi plăcea m-a invitat să beau cu ea și cu prietenii ei și, după jumătate de sticlă, m-am îndrăgostit de sentimentul pe care mi l-a dat. M-a făcut vorbăreț, îmi dispăruseră toate fricile. După asta, am început să ies doar cu oameni care beau. Beam în fiecare weekend până când nu mai rămânea alcool sau boram. La 14 ani, m-am băgat în prima bătaie din viața mea. Părinții au hotărât să mă trimită

la un internat religios din Turcia. Acolo era exact cum îți imaginezi: ordine, disciplină, bătăi, trezit la 5 dimineața pentru rugăciune. Eram foarte nefericit și m-am întors în Germania după un an. Pe atunci beam doar în weekenduri.

La 18 ani, am început să practic sportul excesiv până am devenit dependent de fitness. La 19 ani, am început să beau zilnic până când m-au dat afară de la Școala de Managementul Afacerilor, unde mă înscrisesem cu ceva vreme în urmă. După faza asta, mi-am revenit un pic, am făcut un curs de turism și mi-am deschis un bar. Oamenii cred că alcoolici dorm pe stradă, dar de multe ori sunt oameni funcționali în societate. În timpul zilei țineam totul sub control, noaptea beam.

Citește și: Ce se întâmplă cu corpul tău dacă nu bagi deloc alcool timp de-o lună



Ce băutură e cea mai populară printre alcoolici?

Vodca. O poți amesteca cu orice, n-are gust și e ușor de băut și

simplă. Are efect rapid și e relativ ieftină.

De ce tip de alcool îți e cel mai dor de când te-ai lăsat de băut?

Îmi e dor să beau un pahar de vin la cină. Era un ritual drăguț.

Pe cine ai rănit cel mai tare cu dependența ta?

Mi-am rănit iubitele. Au avut multe de îndurat cu mine. Cel mai rău mi-am rănit oamenii cei mai apropiați. Când eram tânăr, mă certam des cu ai mei și spărgeam lucruri prin casă. Și prietena mea actuală a slăbit mult din cauza stresului de când e cu mine. Uneori, când eram beat, o acuzam de lucruri oribile și încercam s-o controlez. Dar a rămas cu mine pentru că speră să mă ajute să-mi depășesc dependența.

Ce ai distrus permanent din cauza dependenței?

Nu foarte multe, în afară de coloană, atunci când am sărit pe geam, și un abces de la injectarea de droguri. Pe plan mental, acum că nu mai beau, sunt nevoit să-mi confrunt fricile – teama de

nesiguranță economică, teama de singurătate…

Citește și: Ești alcoolic dacă bei în fiecare zi?



De ce ți-e cel mai dor când te gândești la alcool?

De căldura din stomac și de sentimentul că pot vorbi cu oricine. Când văd la bar oameni care beau devin invidios. Dar alcoolismul e cronic. Dacă m-aș atinge acum de alcool – chiar și de o pralină cu rom – aș reveni la vechile obiceiuri. Mulți alcoolici renunță să mai vină la întâlnirile Alcoolicilor Anonimi pentru că li se pare că s-au vindecat. Se tratează cu un pahar de vin din când în când și le merge o vreme. Dar apoi cedează și efectul e mult mai intens decât își închipuie și pierd controlul total.

Acum folosești alte metode de intoxicare?

Nu mă mai intoxic în niciun fel – meditez și mă rog. Mă bucur să ies la soare. Mă enerva soarele când eram beat. Ies uneori în oraș, dar în baruri cu narghilea unde nu se servește alcool. Încă nu sunt pregătit să ies în cluburi.

Crezi că alcoolul ar trebui să fie interzis?

Nu. Nu toți sunt potențiali alcoolici. Majoritatea oamenilor gestionează alcoolul mai bine decât mine. Chiar și în adolescență, am observat că prietenii mei beau diferit față de mine. Toți s-au oprit la un moment dat, pe când eu m-am adâncit tot mai mult.

Urmărește VICE pe Facebook.

Traducere: Oana Maria Zaharia