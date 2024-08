Tot ce-ai vrut să știi vreodată despre iarbă

Pe vremuri, iarba era „o boală de nedescris”, care-i făcea pe oameni să-ți ceară să cânți mai repede la pian. Un drog despre care candidații la președinție pre-’90 recunoșteau că l-au fumat doar cu precizarea „n-am tras în piept și n-am mai încercat niciodată”.



Dar situația a evoluat mult. Doar 25% dintre americani considerau că iarba ar trebui să fie legalizată în 1992; conform unui sondaj Gallup din prezent, 64% cred că ar trebui să fie legală. Iar vânzările au crescut – doar în 2017 au atins un prag de 9,7 miliarde de dolari, conform firmei de investiții ArcView Group. Creșterea înregistrată doar față de 2016 a fost de 33%.

Videos by VICE

E drogul preferat de olimpici, printre care Michael Phelps și Usain Bolt, precum și de așa-zisele „Mămici Marijuana”, care dau interviuri pentru TODAY show și spun chestii de genul „Mami are nevoie de un cui la fel de mult pe cât are nevoie și de-un pahar de vin.”

Dacă te gândești să încerci iarbă pentru prima dată – sau chiar pentru prima dată de când ai terminat facultatea și te-ai măritat și ai făcut un copil și habar n-ai avea pe unde se mai găsește marijuana, o, doamne, ce-ai îmbătrânit – relaxează-te. Iată tot ce trebuie să știi despre cum să ți-o arzi în siguranță și sănătos când dai cu nasul de lumea legală (și semi-legală sau complet ilegală) a marijuanei, în 2018.

Locuiesc într-un stat unde pot să cumpăr iarbă legal. De unde să-ncep?

De pe The Cannabist, o publicație digitală care urmărește industria de cannabis și care are o hartă drăguță cu dispensare din zona ta. Dar nu-l alege pur și simplu pe cel mai apropiat de tine. Dispensarele nu sunt lanțuri omogene de magazine precum Target: sunt afaceri mici și, ca atare, au fiecare personalități diferite și puncte forte și slabe. Steve Elliott, autorul The Little Black Book of Marijuana și al blogului Toke Signals, sugerează să citești recenzii online, care se găsesc pe site-uri gen Leafly sau Weed Finder. „Magazinele care au mereu recenzii bune sunt aproape întotdeauna un pariu mai sigur decât cele fără”, spune acesta. Dacă n-ai încerca o pizzerie nouă fără s-o verifici pe Yelp, ar trebui să-ți iei aceleași măsuri de precauție și cu vânzătorul de iarbă.

Și dacă locuiesc într-un stat unde, știi tu… e, ăă…

Ilegal?



Întreb pentru un prieten!

E mai dificil – și posibil periculos. Din nou, legile despre marijuana variază de la un stat la altul, mai ales când vine vorba de consecințele achiziționării și posesiei ilegale. În unele state, cum ar fi Dakota de Sud și Indiana, chiar dacă te prind cu un singur cui poți să faci un an de închisoare și să plătești amenzi de mii de dolari.

În Louisiana, dacă ai o amărâtă de plantă de marijuana, poți să ajungi după gratii timp de 30 de ani. Cunoaște riscurile înainte să te aventurezi în apele alea pline de rechini. Proiectul Marijuana Policy are o hartă a politicilor care explică exact care sunt riscurile acolo unde locuiești și include niște detalii îngrozitoare despre chestiile absurde scrise cu litere mici în legile din anumite state. În Dakota de Sud, posesia unei cantități mici de iarbă o să-ți asigure un an de închisoare și o amendă de 2 000 de dolari, iar asta inclusiv în situația în care îți iese pozitiv testul pentru utilizare în trecut. Dacă faci o excursie în Colorado și fumezi iarbă în timp ce te afli acolo, iar apoi în Dakota de Sud îți iese pozitiv testul anti-drog, ești vinovat de posesie. Răspunsul la întrebarea: „Ai?” se pare că e: „Da, în intestine!”

Care-ar fi o cantitate bună de iarbă pentru un începător? Și cât ar trebui să cumpăr?

Prețul variază de la un stat la altul, dar acolo unde marijuana e legală, gramele costă în medie între 8 și 20 de dolari. „Dacă dai peste 20 de dolari știu că ești începător”, zice Jake Browne, critic de cannabis la Denver Post. „Neinițiații pot să-și dea seama după un gram dacă le place cannabisul, așa că nu-ți face griji că trebuie să pui bani deoparte pentru o investiție uriașă.” Dacă îți cumperi de la un magazin legal de iarbă, Elliott îți sugerează să începi cu niște jointuri deja rulate. „O altă opțiune bună e să iei 3,5 grame, suficient cât să fii high o dată pe zi cam o săptămână pentru un novice”, spune acesta.

Care e diferența dintre sative și indice?

Tulpinile sativa sunt „mai energice și mai potrivite pentru folosirea pe timp de zi”, spune Elliott. „Sunt cunoscute pentru un high înălțător, cerebral, cu calități energizante. Tulpinile indica sunt mai soporifice, trag la somn, și cel mai bine le folosești seara. Sunt cunoscute pentru un high care-ți îngreunează corpul și sunt pentru alinarea durerii/anxietății.”

Dar nu toată lumea e de acord cu asta. „Clasificarea indica/sativa e, în principiu, un bullshit”, spune Browne. „Descrie cum cresc plantele, dar asta nu-i oprește pe cei de la dispensare să se folosească de ea ca mod generic de a descrie o plantă al dracului de complexă.” Se aplică același lucru și pentru categorisiri gen „kush”, un nume generic pentru un grup de tulpini care cresc în regiunea Afganistanului. Dar Browne susține că e o chestie super americană, să te impresioneze peste măsură eticheta „kush”. „În Marea Britanie, toată lumea vorbește despre Skunk”, spune el. „Nu e nimic în mod special extraordinar la o tulpină, doar pentru că are cuvântul kush în nume. Totul depinde de crescător și de genetică.”

Gândește-te așa: dacă-ți cumperi prima ta carte de benzi desenate, probabil nu trebuie să fii prea preocupat de nota pe care o are pe scara CGC. Indiferent dacă BD-ul e „în stare foarte bună” sau „aproape ca nou”, n-o să conteze câtuși de puțin, cel puțin nu pentru tine acum. E prima ta carte de benzi desenate. Găsește și tu ceva care arată marfă și nu te mai stresa cu ce fac colecționarii hardcore.

La ce să mă aștept de la prima mea experiență?

Mai ales în timpul primelor câteva încercări, cea mai bună strategie e s-o iei încet. „Nu trage la bong și nu fuma un blunt întreg”, spune Michael. El sugerează să începi cu un joint împărțit sau o țigară electronică și apoi să tragi un fum sau două, fără să ții în piept. „Mai tragi doar dacă nu simți nimic după primele 15-20 de minute”, spune Michaels. „Ca la orice, cu cât încerci mai mult, cu-atât începi să te simți confortabil cu ce-i trebuie corpului tău.”

S-ar putea să ai nevoi diferite. S-ar putea să te simți somnoros sau euforic sau să-ți fie foame sau toate cele de mai sus. „Trebuie să înțelegi că indiferent ce simți, o tulpină diferită de cannabis poate să aibă un efect complet diferit”, zice Browne. „Deci ai răbdare și schimbă foaia, dacă nu obții rezultatul dorit.”

Marijuana e un drog care răsplătește răbdarea. Dacă tot încerci și experimentezi și faci pași mici de fiecare dată, „mai devreme sau mai târziu o să ți se altereze percepția”, spune Elliott. „Muzica o să sune mai bine și-o să aibă mai multă însemnătate; mâncarea o să fie delicios de gustoasă; filmele și televiziunea o să fie fascinante; iar activitățile la comun, cum ar fi conversațiile și sexul – mai ales sexul – pot să fie incredibil de bune, cu partenerul potrivit.”

Care e diferența între fumatul unui cui sau al unei țigări electronice sau a mânca chestii cu iarbă? Îți afectează diferit corpul?

Totul se reduce la preferințele personale. Unora la place ritualul fumatului și există o grămadă de căi să-ți introduci fumul ăla în corp, de la pipe de mână sau cu apă, până la țigări de foi, narghilea și chiar aparate făcute în casă. (Aceia dintre noi care au atins vârsta fumatului de iarbă secolul trecut consideră că nu prea te poți numi fumător de iarbă până nu-ți faci o pipă improvizată dintr-o doză goală de Cola sau orice alt obiect.) Cât despre mâncăruri, există jeleuri, dropsuri, tablete, gume de mestecat, negresă, capsule, băuturi infuzate, spray-uri de gură, acadele și tinctură. Mai există și o a treia cale de consum, și anume supozitoarele cu cannabis pe care ți le introduci în cur, dar să rămânem la orificiul de nord.

Efectele sunt (în mare) cam aceleași, dar cea mai mare diferență e controlul. „Fumatul are efecte aproape instantanee”, zice Elliott, „și permite astfel utilizatorului să-și titreze propriul dozaj și să controleze intensitatea high-ului.” Tragi un fum, vezi cum te simți, și dacă nu e prea intens, mai tragi un fum. Dar cu chestiile de mâncare, declanșarea e mult mai lentă. Trebuie să fie digerate și procesate de ficat înainte să simți ceva, iar asta poate să dureze oricât, de la 30 la 90 de minute, spune Elliott. Mai vine la pachet și cu un high corporal mai lung și mai profund. „S-ar putea să-l resimți patru până la șase ore, nu doar vreo două ore, ca atunci când fumezi”, zice el.

Ce se-ntâmplă dacă uit care sunt jeleurile cu cannabis și care-s alea pe care pot să le dau copiilor mei?

Ai dreptate cu precauția. Deși sper că nu-ți arunci pur și simplu chestii în gură, fără să te-ntrebi mai întâi ce-ar putea să fie, nu se poate spune mereu același lucru despre prietenii și familia ta. Niște copii s-au drogat cu bomboane despre care au crezut că sunt inofensive, cel mai recent în Albuquerque, New Mexico, când o fetiță de 9 ani și-a împărțit jeleurile cu marijuana medicinală cu niște prieteni din școala primară. Copiii n-au pățit nimic, decât că s-au „hlizit”, dar putea să fie mult, mult mai rău. Dacă alegi jeleurile, ține-le ascunse. La fel cum nu ți-ai lăsa vibratorul pe noptieră, ca să-l culeagă bunică-ta și să-ntrebe: „Ăsta e un aparat de-ăla șmecher de masaj?”, tot așa ar trebui să ții bomboanele cu marijuana departe și nu la vedere.

Oare ar trebui pur și simplu să nu încerc chestiile comestibile? Par să aducă mai multe necazuri decât merită.

Chestiile comestibile sunt o alegere excelentă dacă iei cannabis pentru dureri, pentru că efectele sunt mai intense și durează mai mult. Dar pentru folosirea în scopuri recreative, comestibilele sunt ok, atât timp cât îți faci temele și ești atent. Ia mult mai puțin decât ți se pare că e doza potrivită pentru tine – pentru un începător între 5 și 10 miligrame de THC sunt mai mult decât suficiente, conform Consililului Comestibilelor Responsabile din Oregon – și dacă nu te aduce asta în locul ăla bun la care te așteptai, „crește cantitatea într-o altă zi”, spune Browne. „Majoritatea panicilor pe iarbă se întâmplă oamenilor care n-au așteptat, au mâncat prea mult și apoi și-au petrecut noaptea în poziție fetală.”

Ce e mai exact o țigară electronică? E mai bine decât să fumezi?

La țigara electronică practic încălzești marijuana fără să o arzi, deci inhalezi vapori, mai degrabă decât fum. Imaginează-ți un bong, dar pentru care n-ai nevoie de brichetă și care n-o să te facă să tușești de parc-ai avea emfizem pulmonar după ce-l folosești și nici n-o să-ți pută hainele a iarbă. Mitch Earleywine, autorul cărții Understanding Marijuana: A New Look at the Scientific Evidence și profesor de psihologie la Universitatea de Stat din New York la Albany, susține că e „clar mai bine să fumezi țigări electronice decât normale. Datele mele de laborator arată că trecerea la vaporizator scade simptomele de bronșită și crește volumul pulmonar.” De asemenea, oamenilor le place mai mult pur și simplu; într-un studiu din 2014, majoritatea fumătorilor de iarbă au spus că țigara electronică nu pare doar mai sănătoasă, ci le oferă și un high mai plăcut. Pe scurt, țigările electronice pentru iarbă sunt relativ blindate împotriva proștilor. Iată câteva dintre cele mai bine cotate variante aflate pe piață la ora actuală.

Dacă cumpăr într-un stat în care e legală, pot s-o fumez oriunde, nu?

Scuze, nu. Toate statele au legi destul de stricte cu privire la consumul în public. Nu poți să bagi un cui la un concert, la piață sau la serbarea de la școala lu’ fi-tu.

Când am fost în California, am văzut peste tot oameni care fumau țigară electronică.

Ei bine, oamenii ăia încalcă legea, iar amenda (dacă sunt prinși) e între 100 și 250 de dolari. Gândește-te la asta ca și la alcool: n-o să-ți desfaci o bere în parc sau în timp ce aștepți autobuzul – sau, dacă da, (sper că) o să fii suficient de deștept ca să te furișezi.

E posibil să devii dependent de iarbă?

E posibil, dar rar, spune Earleywine. „Problemele de dependență, cum ar fi toleranța sau dificultățile în a face față ideilor societății despre obligațiile unui adult par să apară la 4 până la 9% dintre cei care o utilizează frecvent”, spune acesta.

Păi și cancerul la plămâni? Infarctele?

Un studiu UCLA din 2013 n-a găsit nicio corelare între utilizarea marijuanei și cancerul la plămâni, iar pulmonologul Donald Tashkin, principalul autor al studiului și cercetător în marijuana, a susținut chiar că „există elemente care sugerează un anumit efect protector.” Cât despre efectele asupra inimii, un studiu din 2017 a arătat că fanii ierbii au un risc potențial mai ridicat de a muri din cauza hipertensiunii. Dar studiul are neajunsurile lui, mai ales pentru că presupune că oricine a încercat marijuana chiar și doar o dată poate fi numit „utilizator”.

După cum atrage și Earleywine atenția: „Mai devreme sau mai târziu, un om născut după al Doilea Război Mondial o să facă atac de cord cu compuși metabolici de THC în sistem. Vorbesc la masculin, pentru că bărbații au șanse mai mari să fumeze iarbă și să facă infarct. Având în vedere cât de răspândite rămân și utilizarea cannabisului și atacul de cord, ne-am aștepta să se întâmple de câteva ori pe an, din greșeală. [Dar] dacă ai vreo problemă cardiacă de orice fel și nu ai pulsul mai ridicat de 90, planta asta nu e pentru tine.”

Ce se-ntâmplă dacă încep să mă panichez pentru că mi se pare că fac supradoză? Să mă duc la Urgențe?

Conform tuturor experților în marijuana cu care am vorbit, nu există să fii atât de high încât să trebuiască să mergi la doctor. „O vizită la camera de gardă o să fie o pierdere de bani pentru tine și de timp pentru medici”, spune Elliott. Dacă tot te duci, pentru că chiar ai nevoie să-ți spună o persoană într-un halat alb că n-o să mori, probabil pur și simplu „o să-ți dea un sedativ și-o să te pună la somn”, adaugă Browne.

Earleywine spune că există niște dovezi, bazate pe experimente întreprinse de studenții săi, că „un antihistaminic și niște desene animate o să ajute mulți oameni să depășească o reacție adversă”. Prevenirea, adaugă el, valorează cât o tonă de tratamente. „Dacă începi cu puțin și lași destul timp plantei, cât să-și facă efectul, experiențele negative sunt extrem de improbabile”, spune el. „Dar dacă-ți bate inima să-ți spargă pieptul și ai risc de probleme cardiace, du-te și roagă pe cineva să te ducă cu mașina la Urgențe.”

Iată și concluzia: marijuana n-o să te ucidă. E tehnic imposibil. „Teoretic, un fumător ar trebui să consume peste 700 de kile de marijuana în cam 15 minute ca să inducă o reacție mortală”, conform unei decizii din 1988 a Agenției Anti-Drog. Dacă te gândești să consumi atât de multă iarbă în doar un sfert de oră, ai sângele lui Keith Richards în tine și moartea e ultimul lucru de care trebuie să-ți faci griji. Dar dacă ești ca noi, ceilalți, nu există nicio cantitate de iarbă pe care să ți-o poți băga în corp într-o singură tură, care să te afecteze negativ în vreun fel.