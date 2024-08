Cum mi-a rezolvat filmul „Touch Me Not” fricile sexuale în relație

Am văzut Touch Me Not al Adinei Pintilie când a avut premiera în Hamburg, după câștigarea Ursului de Aur de la Berlin. Cel care pe atunci urma să îmi devină partener m-a luat de la cinematograf după proiecție și pot să spun că filmul ăsta i-a schimbat viața încă dinainte să îl vadă.

După prima vizionare, în spațiu public, am simțit nevoia să implementez și în spațiul privat certitudinea că toate emoțiile sunt binevenite. Mai mult, că tot ce ține de corp e binevenit. Asta în context de sex, mai specific. Când ești pe punctul de a te combina și negociezi limite, apare un moment delicat când trebuie să confirmi și să primești confirmări ca să treci mai departe. În cazul meu, flirtul era ușor sugrumat de o incongruență stranie: m-a trimis instant cu gândul la cum îmi port corpul în raport cu actualul meu partener. A doua zi, după ce am văzut filmul, când am fost capabilă să articulez din nou și să vorbesc despre ce a mișcat în mine, am reușit să i-l prezint și lui, de data asta, în spațiu privat. Partenerul meu a avut parte de o „proiecție“ numai pentru noi doi, de fapt, una specială pentru el, cu laptopul în brațe în sufragerie. Ăsta e un motiv pentru care iubesc MUBI, chiar dacă mă face abonată VPN.

După film, ne-a fost ușor în primul rând să vorbim despre și apoi să ne înțelegem și să ne acceptăm fricile legate de sexualitate și intimitate. Am scris aici despre cele patru momente dificile de care, probabil, te-ai lovit și tu măcar o dată în viață cu un anumit partener. Touch Me Not te învață chiar câteva tehnici de a depăși aceste panici.

Semn de iubirică de după prima discuție despre imperfecțiunile corpului. Fotografie din arhiva personală a autoarei

Panica 1. Cum ajung la intimitate?

N-am mai fost combinată cu un neamț până acum. Cel puțin nu cu unul care respiră Germanie prin toți porii. Nu vreau să generalizez, dar el, cel puțin, chiar e mai rezervat și mai rece. Nu m-am priceput niciodată cu timizii, fiindcă nu am răbdare și oricum îi copleșesc. Lecția din Touch Me Not care m-a ajutat să sparg gheața?

L-am ținut mult timp de mână și l-am privit fix în ochi. Asta ne-a ajutat să ne relaxăm și să ajungem unul la altul fără să înșirăm ore de discuție și fără ca eu să dau ochii peste cap și el să se retragă. Am revenit asupra acestui exercițiu și în cadrul workshop-ului Welcome To Your Sexual Desires, condus de protagoniștii din film, Laura Benson și Hanna Hofmann, în cadrul One World Romania. E blană să stai să te privești așa cu oricine, în mod special cu cineva cu care plănuiești să îți crești nivelul de intimitate. Ca exercițiu mi-era familiar din zona de arte performative și cursuri de actorie, l-am mai practicat la unele performance-uri interactive de dans contemporan și îl recomand din toată inima.

Panica 2. Cum acomodez corpul în relație?

Dacă mai aud o dată replica asta cu „X nu e genul meu“, cred că-mi pierd mințile. Cât o să mai dureze până înțelegem că suntem rezultatele felului în care am fost socializați și ale spațiilor unde ne-am trăit viața? Am avut parteneri din diverse culturi, având aceeași siluetă. Unii mi-au spus că-s grasă, alții că-s idealul lor în viață și că nu au văzut femeie mai frumoasă pe lumea asta. Sigur, în funcție de ce au văzut și de ce îi excită – ăsta e un teren unde n-au voie să pătrundă judecățile.

Partenerul meu de acum avea în mod evident niște dificultăți pe care nu le putea vocifera în a-și accepta că îi place de o gagică overweight, care mai e și queer și poligamă. Poate pentru că maică-sa i-a zis unei foste ale lui, la masă cu toate neamurile, să sară peste desert, fiindcă nu îi permite silueta – și e clar că nu vrei să repeți scenariul ăsta. Așa că în loc să te pui contra maică-tii, decizi să o lași să-ți aleagă inconștient femeile. Poate pentru că a fost și el terorizat de mic să își controleze aspectul exterior și are nevoie de cineva să îi acorde permisiunea să se placă așa cum e.

Am discutat despre ceea ce simte în prezența cuiva care nu are un corp normat sau conform normelor, dar care e super confortabil cu asta, ba chiar împlinit sexual și împăcat cu sine. Fiind pus față în față cu mine după ce a văzut filmul, și-a reeducat ceea ce considera că sunt gusturi sau limite. L-au eliberat diverse secvențe din film care sparg prejudecăți legate de corp – asta a facilitat foarte tare procesul. Fără să fi văzut Touch Me Not, nu am fi avut niciun declanșator care să ne accelereze apropierea și ar fi durat mult să avem discuții pas cu pas.

Am prelungit exercițiul de intimitate și prezență de la pasul unu, dar de data asta l-am încurajat să interacționeze cu părți ale corpului meu. I-am mutat mâinile spre abdomenul meu inferior, că mi-am dat seama că se sfia să atingă ce nu îi place, dar apoi a văzut și el că e OK, e doar o burtică, whatever. Uite, e wobbly, e chiar funny, am făcut și eu ca Hanna, am ciupit-o un pic și am făcut prezența ei legitimă. Am adus-o în spațiu, de unde ea stătea în umbra chestiilor care rămân frecvent nevorbite în cupluri.

În aceeași notă i-am spus și eu mai apoi că sunt confortabilă cu nuditatea și că putem să acceptăm stadiul ăsta în raport unul față de celălalt, prin casă. Așa l-am convins că nu trebuie să se ascundă în spatele unui tricou când facem sex și că îi primesc cu drag pieptul, indiferent cum arată și cum semnifică pentru el sau ce a auzit despre asta în trecut. Am integrat elefantul roz din cameră și l-am îmblânzit, apoi am negociat compromisuri. Ne-a ajutat mult să ne fotografiem diverse părți ale corpului care nu sunt apreciate la purtător, dar pe care celălalt le place și le acceptă.

Fotografie de îmblânzire.

Panica 3: Cum mă simt să-mi împărtășesc fantezii sau dorințe sexuale?

Am simțit mereu că dacă eu pot vorbi despre sex, plăcere și pofte, înseamnă că pot aduce pe oricine într-un spațiu mental în care să poată să facă asta instant. Fals. Nu trebuie nimeni să țină pasul cu tine și nu funcționează aceleași elemente declanșatoare pentru toată lumea. Ce mi-a venit în ajutor este modelul pe care l-a folosit și Hanna în workshop: pornesc discuția de la exemple de fantezii – cu cât mai inexplicabile sau provocatoare, cu atât mai bine. De pildă, e mai simplu să te exprimi, dacă auzi înainte să vorbești despre tine însuți că există alți oameni cu fantezii BDSM extreme. După ce se aruncă momeala asta, am observat că e okay să vorbesc despre mine și abia apoi să mă apropii de interlocutorul meu și să deschid un spațiu de siguranță cu întrebări de genul: te-ai gândit și tu la asta? îți place imaginea asta sau nu? Tu pe ce zonă ești, ce preferințe ai?

Fotografie-fetiș din colecția personală

Panica 4: Cum fac să analizez chestii alături de partenerul meu?

Nu e niciodată suficientă precauție când gestionezi subiecte sensibile, cum ar fi impactul pe care îl are relația cu familia sau copilăria ta asupra vieții tale sexuale. Când privești către comportamente intime, traversezi într-o clipă istoria lumii, curente artistice, fundamentele psihanalizei, politicile corpului și gramatica atracției. S-o crezi tu că e doar „o chestie de gust“. Am folosit experiența de autoanaliză sub terapie și cunoștințe adunate din filme și cărți ca să pot utiliza canalul pe care îl deschide Touch Me Not în oameni și să picur în el curiozitate și suficientă intrigă, cât să devină interesant.

Așa am reușit să ajung cu partenerul meu la elemente de bază în analiza comportamentului sexual, de pildă la originile nevoii lui de a practica fantezii de dominare asupra partenerelor. Mi se pare că după ce am văzut amândoi filmul, ne-a fost mai ușor să ne reglăm înspre neutralitate în relația de putere dintre noi, să ne ascultăm și să ne tolerăm. În plus, să ajungem la un teren comun ca să ne protejăm interesul reciproc și intimitatea dintre noi.

Still din filmul „Touch Me Not”

Soluții la panici

Sper ca oamenii să profite de orice ocazie să creeze spații de siguranță în relație cu cei din jur unde să poată interacționa cu sinceritate. Experiența mea mi-a arătat că am irosit ceva timp și că ies în pierdere dacă încerc să trișez în schema cu sinceritatea față de sine, dacă nu gestionez la timp rușinea și respingerea, dacă am carențe de răbdare față de partener.

Touch Me Not m-a stropit psihic cu puțină apă rece ca să îmi reactivez toți receptorii de care am nevoie și strategia de a împărtăși vulnerabilitate și afecțiune pornind mai întâi de la mine și sfârșind cu partenerii. Fă exerciții de apropiere, mergi la cursuri de actorie sau dans, eliberează-ți corpul, încearcă psihoterapie dedicată problemelor sexuale, încearcă să ajungi la rădăcina unor probleme, preferințe, frici sau dezamăgiri. Petrece timp cu partenerul tău concentrat pe corpurile voastre și excitația vă va urma traseul.

Editor: Iulia Roșu