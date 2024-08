TOY a făcut un mixtape pentru VICE România

Dacă ești de părere că starurile pop din prezent sunt sărite de pe fix, pentru că se îmbracă ciudat, postează tâmpenii pe social media și mai fac o ilegalitate din când în când, crede-mă, nici nu se compară cu alea din anii ’60. Pe atunci, toată lumea era tripată pe tot felul de substanțe. Și nu le era frică să vorbească deschis despre cum le consumă. Da, chiar și vedetele pop. The Beatles, Rolling Stones sau Pink Floyd au experimentat cu un gen muzical nou la vremea respectivă: psychedelic rock.

E un gen care, cu toate că a dispărut treptat după anii ’60, când s-au trezit stonerii din trip și și-au făcut firme de calculatoare în Silicon Valley, a revenit în atenția publicului larg, datorită unor trupe ca Tame Impala, Animal Collective sau The Flaming Lips. Și din ce în ce mai mulți artiști bagă elemente de psychedelic rock în muzica lor. Cel mai faimos exemplu e Rihanna, care pe albumul Anti bagă un cover de la Tame Impala care sună EXACT la fel ca originalul. Nu are jenă Riri.

Videos by VICE

O altă trupă care folosește elemente de psychedelic rock în muzica lor e TOY, din Brighton, Marea Britanie. Ei vor băga diseară mix-ul lor genial de indie rock, psychedelic rock și shoegaze pentru prima oară în București, la Control. Cel mai nou material discografic, intitulat „Clear Shot”, apărut în 2016 la casa de discuri Heavenly, e cel mai psychedelic album pe care l-au scos până acum. Deci pregătește-te să party like it’s 1967. Cu sau fără substanțe.

Înainte de concert, bassistul trupei, omul cu cel mai psychedelic și excelent nume posibil, Maxim „Panda” Barron, ne-a trimis și un mix, pe care-l poți asculta acum în exclusivitate pe VICE. Dar să nu te aștepți la psychedelic rock. Selecția de muzică e un pic mai diferită, după cum mi-a zis și Maxim: „În ultima vreme am tot ascultat muzică mai atmosferică. Poate din cauza vremii de afară. Îmi place să ascult piesa de la Aphex Twin când mă pun să dorm. Întotdeauna am fost interesați de muzica electronică atunci când e combinată cu instrumente reale. Sau cu sunete și voci reale. Cred că mai multe piese din selecția asta au genul ăla de combinație.”

https://soundcloud.com/viceromania/toy-mixtape-for-vice-romania

Tracklist:

1. Aphex Twin – Rhubarb

2. D.A.F – First Step To Heaven (Instrumental)

3. Suicide – Surrender

4. New Order – Elegia

5. Chris Carter – Moonlight

6. Les Rallizes Denudes – But I Was Different

7. Roedelius – Toujours

8. NEON – Lobotomy

9. Tropic Of Cancer – I Woke Up and The Storm Was Over

10. Royal Trux – (Edge of the) Ape Oven