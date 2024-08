Ce ascultă românii cel mai mult în plină epidemie de coronavirus

S-a instaurat starea de urgență în România, EURO 2020 s-a anulat pentru anul viitor, cluburile, restaurantele, cafenelele sunt nevoite să-și suspende activitatea, un român confirmat cu COVID-19 a venit din Spania în România, pe avion, fără să spună nimănui că e infectat și fake news-urile circulă zilele astea mai ceva ca orice epidemie la care te poți gândi.

Așadar, România din offline e în criză. Într-un univers paralel, în România din online, Trending-ul YouTube-ului românesc aparent a luat-o razna. Am mai scris despre Trending și despre haosul și shaorma din online-ul nostru, dar criza asta de coronavirus și de stat acasă aduce în față niște clipuri și piese care arată, din nou, dacă nu era o surpriză, că românilor nu prea le pasă de ce se întâmplă în jurul lor, atât timp cât se distrează. Muncim remote, deci mai dăm cu skip la task-uri și mai pierdem vreo două – trei ore pentru orice video random care poate să ajungă în Trending. Televiziunea asta 2.0 e drept că nu e menită să educe, dar poate e un moment bun să te gândești de două ori când dai click pe ceva. Chiar dacă e „la caterincă” sau „te uiți ironic”. Cine mai face asta în 2020?

Videos by VICE

O să descoperi iar un mare haos, plin de clișee și de piese care or să te facă să te întrebi cât ne duce capul ca nație. Mă gândeam că o să găsesc măcar un clip despre coronavirus care să fi intrat în top, dar nope. Așadar, suflecă-ți mânecile, dă-ți cu spirt, dar nu prea mult, că te arde, spală-te pe mâini bine de tot și hai să vezi ce aventură îți propune Trending-ul românesc de pe Youtube de azi, în timp ce bilanțul celor infectați a ajuns la 277.

5. Telenovela dintre Vulpița și Viorel care a ajuns trending și pe Tiktok

Să mă ierți că trăiesc acum doar în bula mea, dar nu am mai văzut asemenea mizerie permisă la TV de pe vremea când Dan Diaconescu rezolva crime la OTV cu Ildiko care avea prosoape înfășurate în jurul capului și pretindea că vorbește cu Elodia. Aici scenariul e altfel, dar e aceeași mizerie. Am reușit, totuși, să trec peste această stare și să văd dincolo de senzațional, că în povestea asta cu Vulpița și Viorel e, de fapt, povestea dintre ce e permis și ce e interzis, a unor limite impuse într-o relație, a unei iubiri inocente de la țară care a fost stricată de tot de senzaționalismul ăstora de la Acces Direct. E viziunea unei generații vizavi de nou și tradițional. Bravo mie că fac psihanaliză pe emisiune TV, și găsesc înțelesul profund din spatele unei relații bubuite de narcisism. Wait, what?

Nu știu însă cum au internalizat-o cei aproape un milion de oameni care au accesat clipul ăsta. Senzaționalismul nu se oprește nici în plină pandemie de coronavirus. Iar acum, că e și mai multă lume în fața televizoarelor, clipuri de genul or să ajungă și mai sus în top.

În februarie, când apele erau încă liniștite, se uitau și trei milioane de români la Vulpița. Iar Antena 1 a încasat peste patru sute de mii de euro din telenovela asta. CNA se mai implică și sancționează, măcar așa, de ochii lumii. Dar degeaba, răul e făcut. Populația e tâmpită cu televizorul, iar pe TikTok au înflorit sute de clipuri cu dialoguri dintre Vulpița și Viorel. Trăim vremuri interesante, prieteni.

4. Urucu Robert – „Dă cărțile pe față”

O manea cu influențe trap care spune un scenariu deja cunoscut: o relație pe sfârșite care încearcă să-și găsească rezolvarea într-o piesă. Un clip anost, alb-negru, filmat doar într-un dormitor, ca să iasă băiatul bine la buget. Se vede că trăim vremuri de criză. Nici maneliștii nu-și permit să dea banii pe un clip video, când pot să-și ia sticle de Mona sau de dezinfectant. Iar Robert al nostru, îndrăgostitul suferind, ori e hairstylistul ei, ori eu nu am văzut bărbat care să îi perie părul iubitei cu o perie roz. Unde mai pui că, să arate că nu are bani de mai multe props pentru clip, bea din cana ei de cafea, care are urmele ei de ruj. S e c s i.

Piesa asta are așa mare succes fiindcă vinde clișee la kilogram. Nu-ți trebuie multă experiență de viață să înțelegi că pentru Urucu Robert s-a aplicat principiul „Venit. Văzut. Plăcut. Plecat”. Ce dezamăgire.

Un tablou kitschos care i-ar face invidioși și pe ce mai dedicați cameramani de nunți: cei doi îndrăgostiți sunt întinși pe jos, iar pe lângă ei sunt proiectate stele. Sweet. Dar viața cum e o curvă, îi aruncă pe porumbei într-un vortex de certuri, în amintiri în oglindă. Inelul de logodnă aruncat pe mochetă. E clar ca poluarea din București: povestea asta s-a terminat. Game over.

Doar că ce să vezi: totul era doar un vis! Pfiu! Robert îi desenează iubitei lui o inimioară pe geamul mașinii. Alo, anii 2000 își vor campania Maggi-Inimă înapoi!

3. Jador – „Lăsați-o să bea”

Ăsta s-ar putea să fie manelistul care să-i clatine scaunul de rege al vizualizărilor de pe YouTube marelui Dani Mocanu. Jador e lăutar de fel, a fost la emisiunea Puterea Dragostei, de pe Kanal D, pentru o duduie pe care o considera frumoasă și tot el a făcut – că sigur așa o să îl știi – un cover după „Tank”, de la 5GANG. A prins valul care trebuie și i-a dat mai departe. Așa s-a ajuns și la ce avem acum în Trending.

Piesa-i o gangstăreală manelistică, într-un decor de discotecă de la țară, fix de-aia cu masă de ping-pong în spate, care are un singur mesaj: bea ca să fie bine. Cam cum gândesc străinii care vin la agățat românce în Control, marțea, după zece. Good times? Bad times? Depinde de perspectivă.

Dar nu mesajul piesei e atât de important. E un concurs de show off din partea a trei tipe care încearcă să acapareze cât mai mult camera și pe Jador. Iar când una reușește să fie în brațele lui, se poate citi disprețul și ura de pe chipurile celorlalte. Cam cum e portretizată femeia în societatea românească: toate se luptă pentru masculul alfa și când una îl prinde, restul mor de ciudă. Nu ți se întâmplă și ție mereu asta? Jador, mândru de ce i se întâmplă, bea shot-uri până – nu o să-ți vină să crezi – afli că totul a fost un vis.

E mai rău decât la examenele de admitere de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) când, pe vremuri, aveai probă orală și trebuia să continui o poveste începând de la o frază dată de ei. Majoritatea se încheiau cu surpriza de final: „A fost un vis!”. #vomit

2. Carla’s Dreams – „Secrete”

Moldoveanul pictat de față vine iar cu o piesă feelingoasă, în stilul tipic, o poveste în cuvinte și în imagini care, dacă trece criza asta de coronavirus, are șanse să rupă pe radiouri și să fie lejer un mare hit. O să îl auzi în declarații de dragoste, în story-uri și în multe „casete” de nunți.

Clipul e super nice construit, maestrul Roman Burlaca spune mereu povești faine de tot în videoclipurile lui, iar de data asta s-a îndreptat spre cultura japoneză, unde a abordat tema morții și a regăsirii de apoi dintre un el ce pare a fi deja mort și o ea care alege să vină alături de el. E ca-n filmul ăla cu Robin Williams, What dreams may come. În toată povestea, Carla’s Dreams se vrea a fi Shinigami, adică personificarea morții în cultura japoneză, iar acum rolul îi pică mănușă, că tot e pictat pe față și poartă mereu glugă pe cap.

Păcat că omul e singurul care face cinste Trending-ului. Nu te minte cu arta lui, transmite fix ce simte și asta se vede instant prin felul în care social media îl duce mereu pe primele poziții de fiecare dată când lansează ceva. O chestie și mai tare e că, dacă asculți de câteva ori piesa asta, sigur o să te prindă și o să vrei să îi mai dai un play. O rețetă bună pentru a rezista izolării de coronavirus.

1. Jador x Lino Golden – „Dau Moda”

Da, asta e piesa numărul unu în Trending pe timp de criză de coronavirus. Jador, care e deja pe locul trei în Trending și care a stat cu piesa aia și pe primul loc, ajunge să facă o pseudomelodie cu Lino Golden. Mai e o piesă cu același nume, făcut tot de gang-ul lui Alex Velea, dar care a adunat 1,6 milioane de views pe o perioadă lungă de timp.

„Dau Moda” versiunea doi a pornit dintr-o joacă fiindcă Velea & Co. au primit o provocare să facă o manea într-o oră. Zis și făcut. „Nu ne-a fost foarte greu să facem treaba asta, pentru că noi suntem ascultători ai genului, ne place muzica în general, indiferent de stil, așa că într-o oră am avut o manea care ulterior a devenit virală”, a zis el într-un vlog.

Peste patru milioane de views în câteva zile, numărul unu în Trending, fusion-ul ăsta de manea cu trap s-a dovedit rețeta succesului pentru gang-ul lui Velea și Jador. Are potențial de imn al românilor.

Nu înțeleg ce i se întâmplă lui Velea ca artist. Îmi plăcea Alex Velea ăla street, care cânta cu Sișu și cu Puya, îmi plăcea și Velea ăla pe vibe cu Connect-R. Generația Atomic a crescut cu piese lansate de el. Dar în anul de grație 2020 pare că a dat-o în mintea copiiilor. Îi dai diss lui abi și are un conflict și cu un vlogger care spune că îi datorează bani? Not OG at all așa cum pretinde. În vlogul cu abi și Zbir dădea de înțeles că nu face schemele astea ca să intre din nou pe radio, dar așa pare: că ai nevoie de clout și nu știi cum altfel să atragi atenția. Dacă vrei multe și nimic în același timp te alegi cu o mare ciorbă, produci confuzie și ajungi să-ți pierzi din fani.

În ritmul ăsta, urmează să vedem Ian cu Tzancă Uraganul – „Bag un Lamborghini” sau Dorian Popa feat cu Mihăiță Piticu – „Hâtz virusule blestemat”.

Editor: Iulia Roșu