Trupa Caspian ne-a făcut un mix „schizofrenic” numai bun pentru un concert de club în București

Post-rock-ul e un gen muzical care nu prea se abate de la propriile reguli. Piesele sunt destul de lungi, în jur de zece minute, rar o să auzi voci, doar în cazuri speciale, și absolut toate sunt clădite în jurul unui crescendo menit să dea cu tine de toți pereții, urmat de un outro modest cu niște acorduri de chitară. Haterii ar spune că toate trupele sună la fel. Nu toate, dar multe se complac cu o formulă care nu dă greș.



Trupele cu adevărat faine din post-rock pun accent pe ce se întâmplă înainte de crescendo. Totul rezidă în elementele de compoziție între început și sfârșit. Una dintre trupele care fac treabă faină înainte de crescendo e Caspian. O să poți să te convingi de asta diseară, când americanii vor concerta pentru prima oară în România la Control. E și concertul care dă startul turneului lor european și primul după o pauză de peste un an de zile în care nu au urcat pe scenă.

În cazul în care nu ești familiar cu discografia lor, trebuie să știi că ei își creează piesele cu tot felul de influențe muzicale ciudate. Au elemente din mai multe genuri care nu-s de obicei asociate cu post-rock-ul. Au și o doză bună de emoție în piese. Evident, totul se termină într-un crescendo violent, corect, frumi, drăgu.

Înainte de concertul din Control, Philip Jamieson, chitaristul și membrul fondator al trupei, ne-a făcut un mix eclectic, care spune multe despre ce ascultă pentru inspirație. Ai artiști mai cunoscuți din underground ca Ben Frost, Four Tet sau The Verve, dar și niște cantautori ca Joe Pug sau Bruce Hornsby. Nu e greu de crezut că cei doi au influențat stilul trupei, mai ales dacă ne uităm la track-urile de pe Dust and Disquiet, cel mai nou album din discografia americanilor.

Philip Jamieson ne-a trimis și o scurtă descriere a mixului: „După cum îți poți da seama, playlist-ul ăsta e în toate părțile și cât se poate de schizofrenic. Cam așa stă treaba cu gusturile noastre muzicale. Ca o regulă generală, întotdeauna ascult ceva care sună bine, indiferent de gen sau stil. Astea sunt cele mai noi zece piese pe care le-am adăugat la playlist-ul meu de favorites de pe Spotify. S-ar putea să-ți dea o idee despre ce se petrece la mine-n cap. E un loc ciudat acolo.”

https://soundcloud.com/viceromania/caspian-mixtape-for-vice-romania

Tracklist:



1. Spotlights – The Grower



2. Ben Frost – Self Portrait in Ultramarine



3. Chet Baker – I Get Along Without You Very Well



4. Saltland – Forward Eyes II



5. Joe Pug – Hymn #101



6. The Verve – A Man Called Sun – Live from 9:30 Club



7. Shye Ben Tzur – As You Will



8. Four Tet – Two Thousand and Seventeen



9. Jessica Moss – Entire Populations Pt. 2



10. Bruce Hornsby – The Way It Is