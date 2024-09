Trupe, rapperi și DJ-i din România mi-au zis la ce piese se gândesc când îi întrebi de alegeri

Sunt sigur că știi că duminică-s alegerile parlamentare. Campania asta electorală a avut destule momente penibile, de la un chirurg-memă de Facebook care a ajuns candidat pentru un post în Parlamentul României (!) și până la clipurile electorale create în Windows Movie Maker cu secvențe din TheLord of The Rings. E de înțeles, cumva, pentru că cel mai probabil tot bugetul USR a fost cheltuit în speranța că o vor face pe Clotilde Armand să pară umană și nu un extraterestru din The Fifth Element.

Toată lumea vorbește despre alegerile astea, pentru că seamănă cu o piesă de teatru suprarealistă. E prima oară în România când două partide politice sprijină același om pentru postul de prim-ministru, cu toate că el nu candidează, și îl elogiază de parcă ar fi un zeu. De cealaltă parte ai garda veche care e cunoscută pentru faptul că poate reînvia morții în perioada asta a anului. Miza nu ar putea fi mai mare în acest World of Warcraft în varianta română. Și reală.

Chiar și muzicienii din România sunt interesați de ce se va întâmpla duminică. Ca să-ți dovedesc asta i-am rugat să-mi spună cu ce piesă asociază alegerile astea, dacă vor vota și ce așteptări au de la noii parlamentari:

Adrian Despot – Vița de Vie

„«Always Look On The Bright Side of Life» pentru că am speranța că o să-mi fie mai bine după alegeri. Că vor ieși oameni care vor duce țara asta într-o direcție bună. O să merg la vot pentru că mă interesează cine o să aibă grijă de soarta mea. Nu vreau să fiu pasiv. Am ajuns în absurditatea asta, în care oamenii te și întreabă dacă mergi la vot. E normal să merg. La noi nu prea.

Și mă enervează toată treaba asta cu «votez răul cel mai mic». Nu există așa ceva. Eu votez binele meu. Mai ales acum, la alegerile astea, când nu mai ai scuza că nu ai cu cine să votezi. E destul de clar că ai cu cine.

Aș vrea să se schimbe multe după alegeri. Un lucru ar fi bunul simț. Inclusiv în politică. Habar nu am dacă e și sloganul unui candidat, nu știu, nu-mi pasă. Dar mă aștept să mergem într-o direcție normală după alegeri.”

Robin – Robin & The Backstabbers

„Eu am mai multe piese în cap. Asta de mai sus sau «I Want The One I Cant Have», ambele de la The Smiths sau «Hungry Freaks, Daddy», de la Frank Zappa. Rezumă perfect chinurile fără de speranță prin care o mare parte din noi trec În Acel Moment al Anului din cauza acelorași frustrări, idealuri nobile și elan tineresc.

O să merg la vot în Harghita și Covasna. Ca să-l votez pe Ion Proca, adică pe tatăl meu. Aș vrea să se schimbe pesimismul general din România. Ăla de care dau și eu dovadă. Și să dispară odată PSD-ul ăsta, că mă apucă dracii.

Nu am mari așteptări de la alegeri. Am așteptări de la conaționalii mei. Să spunem că o prezență mare la vot ar fi un început promițător. Să voteze cu cine vor, dar să iasă naibii din casă. Ar fi un semn către ceilalți cetățeni, nu neapărat pentru clasa politică. Noi ăștia mulți luăm parte la ceva din care, uite, te excluzi singur. E de mare efect treaba asta. Mă aștept la ce-i mai rău, totuși. Dar pentru că-mi iubesc țara, ne țin pumnii. Nouă tuturor. Hai noroc și la mai mare!”

Mihai și Alex – Golan

„Credem că piesa celor de la The Prodigy ar trebui să reprezinte starea de spirit a oamenilor în perioada asta. Noi mergem la vot pentru că e important. Votul a fost întotdeauna important, dar după Brexit și Trump, parcă ne-am trezit cu toții. Noi eram mai ignoranți în ceea ce privește treaba asta. Acum se schimbă situația. Multe lucruri ce țin de societate se schimbă din ignoranța oamenilor. Trebuie să învățăm din ce s-a întâmplat în Anglia și SUA.

Ar trebui să se schimbe multe în România, dar cel mai important ar fi sistemul de pedepse pentru cei care conduc țara. Acum e prea lejer. Dacă ești într-o poziție de conducere și iei decizi pentru mai multe persoane, dacă faci ceva grav, trebuie să fii pedepsit hardcore. Fără suspendare.

Nu credem că se va schimba treaba asta prea devreme, pentru că nu se vor auto-pedepsi parlamentarii. Dar dacă vine lumea la vot, probabil o să-și dea și ei seama că poporul e mai activ. Nu o să țină la infinit treaba cu ulei, zahăr, brichete și ce mai dau ei mită. O să se schimbe atitudinea lor. Asta depinde doar de popor și de prezența oamenilor la vot.”

Artan – Partizan

„O să merg la vot pentru că am îmbătrânit. E un semnal de tinerețe să nu mergi la vot. Doar bătrânii votează și acum mă consider unul din ei. Nu am așteptări mari de la alegeri. Nu o să se schimbe cu nimic dacă merg eu să votez. Dar se vede la mine o schimbare de optică. Cu cât înaintez în vârstă cu atât mai mult mă bag în seamă. Bătrânii au un moment, la fiecare patru ani, când se bagă în seamă.

Tinerii nu fac asta, nu merg la vot. Habar nu am de ce. Și eu am făcut asta. Era cool să nu merg în tinerețe. Să nu primească ei atenția mea. Nici acum nu mă aștept să vină tineretul la vot. De asta sunt tineri, să nu vină la vot și să-i lase pe bătrâni să voteze pentru ei.”

Gojira

„Pentru că are în refren versul «Unde pula mea te duci?». E în sensul de dilemă electorală. În ce direcție o să votezi. Eu merg pentru că e cazul să o fac. Sunt vinovat de o pasivitate electorală. Acum trebuie să merg, e datoria mea de cetățean. Pentru că toată clasa politică a instaurat un sentiment general de «la ce te aștepți de la ei?». Au furat, mințit, toate alea, până și-au creat imaginea asta de toți fac la fel, deci nu ar trebui să ne surprindă. Dar nu e ok deloc. Și noi i-am lăsat, pentru că nu am făcut nimic.

Aș vrea să se schimbe tot în România. Și sper că vor veni și mulți tineri la alegeri. Eu îi respect enorm pe ăștia din generațiile mai tinere, de 20 de ani, de exemplu. Pe ei nu-i poți vrăji. Majoritatea oamenilor îi desconsideră, dar ei sunt mai deștepți decât am fost eu la vârsta lor. Nu-s proști, dar trebuie să și vină la vot. Cu o floare nu se face primăvară, nu cred că se va schimba ceva, dar măcar să mă simt eu bine că mi-am făcut datoria de cetățean.”

Planet H

„E clar de ce am ales piesa asta. O să merg să votez pentru că e importantă prezența la vot. Să vadă politicienii că ne pasă, ne interesează ce se întâmplă și că-i urmărim. Singurul mod prin care putem să facem asta este să ieșim din casă și să punem ștampila. O să merg și ca să nu iasă PSD-ul, că ar fi o problemă mare pentru România.

Pe mine mă interesează să se investească mai mult în infrastructură după alegerile astea. Cel puțin aia între orașe. Ca artist în România, am petrecut jumătate din viață pe drumuri. E absurd să nu avem autostrăzi și drumuri OK. Să putem ajunge mai repede la concerte. Faci 12 ore de la Cluj-Napoca la București. E prea mult.

Indiferent de rezultatele alegerilor, eu sper ca partidele să lucreze împreună. Ele rezolvă problemele oamenilor. Ar trebui să se înțeleagă pentru că sunt aceiași oameni, la urma urmei. Sunt în slujba românilor.”

DOC

„Piesa asta de la Paraziți se potrivește cel mai bine la alegeri, pentru că toți sunt exact la fel. Nu există o diferență între partide sau politicieni. Toți te mint și fac cum vor ei. Nu o să merg la vot. Mi-am luat o muie cu Iohannis și m-am lămurit care-i treaba. Oricum toată treaba asta e gândită de dinainte. Nu merg. Îl las pe Ion să-mi decidă viitorul cu votul lui. Poate știe el mai bine cine merită votat, habar nu am. Nu-mi pasă.”

Silent Strike

„Scrie destul de clar în titlu de ce am ales piesa asta. Merg la vot, dar nu știu exact de ce. Totul e o iluzie la urma urmei. Cred că ajută să fie o prezență mare la urne. Nu am așteptări prea mari de la alegeri. Nu cred că se va schimba ceva semnificativ in my lifetime . Pe termen lung poate o să conteze votul meu, dar nu acum. Se pare că oamenii votează tot același lucru. Sper că treptat o să vedem o schimbare.

Aș vrea să se schimbe tot în România. Nu-s mulțumit de nimic. Suntem cu mulți ani în urmă. Se pot schimba lucruri din diferite domenii dar nimic semnificativ. Trebuie să dăm reset.”

