7 trupe și artiști pe care trebuie să îi vezi pe noua scenă de la Electric Castle

La fel ca-n fiecare an, organizatorii festivalului Electric Castle încearcă să aducă îmbunătățiri evenimentului, în speranța că nimeni nu va sesiza faptul că fantomele din castelul Banffy i-au blestemat cu ploi torențiale pentru că nu le lăsăm să se odihnească în pace. Ghinion, eu vreau zbenguială, la fel ca ceilalți participanți. Cinci zile pe ani nu-i chiar așa mare sacrificiu, ce naiba?

Îmbunătățirile astea nu includ și kilograme de beton pe toată suprafața festivalului, să nu mai dansăm în noroi. Adevărul e că dacă ar face asta m-aș simți ca la o petrecere în parcarea unui mall și, hai să fim serioși, asta nu-i OK. Dar sunt destule chestii noi care o să te facă să uiți de noroi, în cazul în care chiar va ploua la Bonțida și anul ăsta.

Spre exemplu, oamenii au vrut să atragă și participanți din alte galaxii. Altfel nu-mi explic care-i treaba cu noul ecran de la scena principală, care va putea fi vizibil și prin norii de gaze de pe Jupiter. Uită-te la clipul ăsta. Unul dintre cele mai mari ecrane LED din Europa, cică, cu 600 de metri pătrați de ecrane și o rezoluție 8K. Adică un format de două ori mai mare decât ăla pe care îl credeam ca fiind cel mai mare din lume. Doamne, unde mi-am pus ochelarii ăia speciali de la eclipsa solară din 1999? Mi-e frică să nu orbesc.

Anul ăsta o să fie și o scenă nouă la festival. Se numește Hangar și probabil ai văzut-o deja pe afiș și ai început să-ți pui întrebări. Și eu am făcut la fel, de aceea l-am rugat pe Andi Vanca, Head of communications la EC, să-mi explice un pic care-i treaba cu scena asta: „Am zis să inaugurăm o scenă nouă pentru că celelalte scene din festival aveau deja o personalitate foarte bine conturată, fie că era vorba de Booha Mansion, Roots sau Dance Garden. Ne doream foarte mult o scenă eclectică pe care să punem acturi foarte cool care poate nu au în momentul ăsta un fanbase foarte mare (cel puțin în România). Și ne-am jucat. Astfel am ajuns să avem o grămadă de artiști din foarte multe genuri muzicale, de la punk, drum and bass, world music sau hip-hop.”

Am aflat și unde o să fie poziționată scena: „Vom extinde suprafața festivalului, iar scena va fi construită într-o zonă nouă, în dreapta Main Stage-ului. Va fi o structură nouă, acoperită în totalitate, în care pot intra aproximativ 5000 de persoane. De aici am ales și numele, pentru că scena va arăta ca un hangar de avioane.”

Cool. Dar fără un line-up fain toată treaba asta e degeaba. Poți să stai liniștit, organizatorii s-au gândit și la asta. Și nu au glumit când au zis că o să fie o serie de artiști cât se poate de eclectici. Uite aici șapte străini pe care nu trebuie să-i ratezi:

GusGus

Anul trecut, Islanda a fost reprezentată la Electric Castle de îngerii de la Sigur Ros. Acum a venit momentul ca GusGus să ne demonstreze de ce islandezii fac muzică mai bună ca noi, cu toate că trăiesc pe o piatră în apropierea Polului Nord. În ritmul ăsta, în 2018 o să vină Bjork la Bonțida. Doamne ajută.



Dar să revin la GusGus, un duo care îmi amintește de cuș-cuș. Dar asta nu are legătură cu nimic. Ei bagă „techno & soul”, o combinație care nu există, nici măcar în piesele lor. E mai mult o muzică electronică cu versuri soft, catchy, ceva să placă la toată lumea din club. Sau din hangar.

De ce ar trebui să mergi să-i vezi: Pentru că-s din Islanda și automat sunt șmecheri.

A-Trak

A-Trak e o legendă, deci e probabil să fi auzit de el. Dacă nu, tot ce trebuie să știi e că a fost DJ-ul lui Kanye West la un moment dat și că a fondat label-ul Fools Gold Records din New York. O casă de discuri unde au scos oameni faini ca Danny Brown sau Chromeo. În prezent mixează tot felul de piese rap, EDM, electro. Pentru că nu a trecut peste influențele lui din trecut, bagă cu niște scratch, dar nu te aștepta la beat-uri old-school. Omul e super atent la ce e hot în momentul de față. Deci poți să te aștepți la foarte mult trap din ăla bun de la frații noștri din America.



De ce ar trebui să mergi să-l vezi: Pentru că nu-i ușor să bagi scratch-uri pe trap.

Sohn

Sohn e unul dintre headlinerii scenei Hangar. Asta nu mă miră deloc. Omul e foarte apreciat în străinătate. Britanicul a scos două albume excelente la casa de discuri 4AD, una dintre cele mai importante label-uri independente din lume. După cum îți dai seama din piesa asta, Sohn e genul ăla de artist la care trebuie să mergi împreună cu o tipă, pentru că-ți cresc șansele să-i strecori mâna pe sub pelerina de ploaie și să faci ce știi tu mai bine. Adică un dans semi-disperat, erotic și awkward, esența oricărui festival de muzică.



De ce ar trebui să mergi să-l vezi: O să scoată romanticul din tine.

Tommy Cash

Să ne înțelegem, Tommy Cash nu e fratele lui Johnny Cash. Adică e, dar nu el o să vină la Electric Castle. Line-up-ul nu o să fie CHIAR atât de eclectic. E vorba despre un alt Tommy Cash, mult mai cool și mai dubios. Tânărul rapper e speranța Estoniei pe scena muzicală internațională. Eu vreau să-l văd mai mult decât orice alt artist de la main stage, pe bune.



Omul bagă niște rime într-o engleză vorbită parcă de orice personaj rus din toate filmele de acțiune de la Hollywood din anii 80, peste niște beat-uri super ciudate. Ah, și are niște videoclipuri extraordinare. În ăsta stă între două funduri, dar mai are și altul unde apar niște tipe care se dau cu uscătorul de păr pe sub fuste. S-au udat de la prea mult Tommy Cash.

De ce ar trebui să mergi să-l vezi: Pentru că din cauza lui o să se umezească toate tipele din jur, ceea ce e mult mai fain ca o ploaie pe bune în Bonțida.

Atari Teenage Riot

Eu niciodată nu mi-am băgat cocaină pe urechi, dar sunt sigur că efectul ar fi asemănător cu muzica celor de la Atari Teenage Riot. Germanii s-au decis să-și creeze propriul stil din hardcore punk și techno turbat, în ciuda neo-naziștilor, șobolanii societății. Nu știu cine a crezut că e o idee bună, pentru că pe hârtie chiar nu e, dar îi mulțumesc. Cumva merge bine toată treaba. Și orice muzică anti neo-naziști e Mozart pentru mine. La Electric Castle cred că o să fie dezmăț. Imaginează-ți un moshpit cu oameni prăjiți. Așa o să fie și la Hangar. Sau poate nu. Oricum, e de văzut.



De ce ar trebui să mergi să-i vezi: Pentru că ne-am întors armele împotriva naziștilor.

Noisia

Apropo de chestii care trezesc toți Dumnezeii din tine, Noisia e o trupă care ar putea să-și schimbe numele în „Drum And Bass” și nimeni nu ar avea ceva împotrivă. Asta pentru că ei definesc genul ăla de muzică atât de iubit de românii care nu au prins punk-ul în anii lui de glorie. Noisia vine la Electric Castle să prezinte noul lor album, „Outer Edges”, care e atât de drum and bass încât are piese cu titluri de genul:„Collider”, „Voodoo”, „Stonewalled”, „Exavolt” (?!) și „Get Deaded” (?!?!?). Aia-i, tati.



De ce ar trebui să mergi să-i vezi: Pentru că după ce i-ai văzut pe ei te poți lăuda că ai văzut apogeul genului drum and bass.

Slaves

După Tommy Cash, britanicii de la Slaves sunt pe locul doi pe lista de must-see. Din trei motive. Pentru că m-am născut un punker și vreau să văd o trupă din Marea Britanie care cântă genul ăsta de muzică în 2017 și pentru că sunt doar doi oameni. În mod normal ar trebui să fie cel puțin trei, ca să țină cineva bass-ul în mână pe scenă. Dar nu, ei se descurcă la modul minimal. Poți fenta asta în studio, dar live e ceva mai complicat. Habar nu am cum vor reuși, dar am speranțe mari.



Ah, era să uit, al treilea motiv nu are nici o legătură cu muzica, sau poate că are, dar e important pentru mine. Chitaristul și solistul are o pânză de păianjen tatuată pe partea dreaptă a craniului. Cât de punk. Parcă Spider-Man a vrut să se termine pe fața lui dar a fost atât de emoționat încât i-a dat pe lângă ureche.

De ce ar trebui să mergi să-i vezi: PENTRU CĂ TU NU EȘTI UN SCLAV AL SOCIETĂȚII DE CONSUM.