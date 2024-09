Trupele care cântă în turneul Subcarpați îți arată ce înseamnă un preludiu românesc

Fotografia via contul de Facebook al trupei Subcarpați

Băieții de la Subcarpați vor susține un mini-turneu prin niște locații din zona subcarpaților din România. Da, zona de relief. De ce? Pentru că există ordine în univers. Și pentru că se pregătesc să-și lanseze noul album Satele Unite Ale Balcanilor, care va apărea pe piață în 26 august, lansat în parcul Herăstrău. Înainte de asta, vor promova materialul, adică vor cânta piese noi de pe el, printr-un turneu împreună cu cei de la Red Bull, care începe în 11 august, la Râmnicu Vâlcea, și ține până în 20 august.

Înainte să pornească la drum cu autobuzul (care aparent e și o scenă mobilă), băieții și-au căutat cinci trupe care să le deschidă show-urile. Au dat startul la un concurs prin care orice trupă sau artist care bagă o înregistrare live pe Facebook, însoțită de niște hashtag-uri, să fie ușor de sortat, poate avea o șansă să cânte alături de ei. O idee strașnică, care chiar a dat roade. Mai exact, 128 de înscrieri din 29 de orașe au sărit la chemarea lor.

După toată treaba asta, cei din Subcarpați au ascultat live-urile și s-au decis la cinci trupe, cel mai probabil după multe ore de dezbateri: For The Wicked, The Kryptonite Sparks, o trupă formată din Faust, SMK, Manafique, Phunk B și J Saw, apoi Akim Hash și bucureștenii de la Otherside.

Inițial credeam că toate trupele vor cânta în toate concertele din turneu. Un line-up sănătos și mai multă expunere pentru artiști noi. Dar adevărul e că fiecare va cânta într-o singură seară.

Mă rog, mai puțin Akim Hash, care a băgat deja la concertul de avanpremieră de la București, dar tot se vede de ce a câștigat. Video-ul cu care a intrat în competiție e un mix, unde timp de aproximativ o oră și jumătate se tot joacă cu diferite instrumente pentru a manipula piese de muzică electronică din mai multe genuri.

Rezultatul final e ceva super chill și trippy. Ceva care s-ar potrivi foarte bine într-o pădure. Nu știu de ce l-au pus la București, dar în fine, nu are rost să ne batem capul cu trecutul.

Ideea e să ne uităm spre viitor. Mai exact, spre celelalte trupe care au câștigat competiția „Culese de Subcarpați”. Eu asta am făcut. Am ascultat toate live-urile câștigătoare și am zis să vorbesc despre fiecare în parte, ca să știi la ce să te aștepți dacă vrei să prinzi Subcarpați pe la subcarpați:

For The Wicked – live în Râmnicu Vâlcea

Trupa care va deschide turneul Subcarpaților se numește For The Wicked și după cum ți-ai dat seama probabil din numele lor, bagă un metalcore care s-ar potrivi mai mult în deschiderea celor de la Subscribe decât Subcarpați. Sunetul lor se potrivește cu Subcarpați la fel ca o uliță pe balcon. O poți folosi, sure, dar parcă e scoasă din elementul ei și, la un moment dat, cineva te va întreba: „Hei, de ce ai o uliță pe balcon?”.

Uită-te la înregistrarea aia. Majoritatea au tricouri cu cruci întoarse pe ei. Îți dai seama că nu vor cânta despre țăranul autohton și problemele lui în fața instalării stâlpilor de Wi-Fi-ului peste grădina lui. Colo sus în deal, gen. E clar că vor cânta despre alte subiecte.

Spre exemplu, ceva ce ar cânta un om care s-a uitat dimineață în oglindă și s-a gândit că e OK să poarte pe stradă un tricou cu o cruce întoarsă.

Asta nu-i o problemă, pentru că băieții de la Subcarpați chiar voiau un sunet cât mai experimental. Ei bine, ei nu sunt cei mai experimentali din punct de vedere muzical, dar nici nu sună rău.

The Kryptonite Sparks – live în Novaci

The Kryptonite Sparks e o trupă care merge pe atâtea drumuri, cărări sau poteci (să fim în temă cu Subcarpații) încât nici ei nu mai știu unde vor să ajungă. Pe pagina lor de Facebook își descriu sunetul ca fiind „indie rock, alternative rock, blues-rock, hard rock, funk-rock și prog rock”. Sunt aproape sigur că s-au oprit doar pentru că există o limită de caractere la descriere. Altminteri mai adăugau încă treizeci de genuri. Așa, să placă la toată lumea.

Și chiar fac muzică pentru toată lumea. E genul ăla de rock care merge ascultat cu familia, nu cu tovarășii. Adică ascultă piesa asta.

Sunt sigur că și bunică-ta ar da din cap și ar repeta refrenul, și apoi ți-ar face un ceai cum numai ea știe. Tu decizi dacă ăsta e un lucru bun sau rău.

Oricum sunt sigur că vor fi acceptați și de publicul de la Novaci.

Faust, Phunk B, J Saw, SMK & Manafique – live în Târgu Jiu

<span id=”selection-marker-1″ class=”redactor-selection-marker” data-verified=”redactor”></span>

În sfârșit ceva hip hop! Nu zic că doar rapul își are locul în deschiderea unui concert Subcarpați. Dar după The Kryptonite Sparks trebuie să ascult ceva să-mi recapăt bărbăția. Colectivul ăsta de artiști e format din trei MC, un producător și DJ, și un chitarist. Și sună foarte bine. Ascultă live-ul cu care au câștigat competiția și zi-mi că sunetul de la chitară nu te duce înapoi în vremurile alea când hoinăreai cu băieții grei prin străzile din GTA: San Andreas. Vremuri faine.

În fine, piesa chiar sună foarte bine și de Phunk B am mai scris de câteva ori când a lansat piese destul de bune. E un hip hop mai întunecat decât cel pe care-l fac băieții de la Subcarpați, dar un pic de diversitate nu strică. Mai ales că băieții au nevoie de mai multă expunere prin țară, chiar și în Târgu Jiu, un loc nu foarte cunoscut pentru scena lor de rap, dar poate asta se va schimba după concert.

Va apărea o generație nouă de hip hop-eri care o vor da cu pace pentru Brâncuși, the real OG.

Otherside – live în Onești

Otherside e o trupă care, la fel ca For The Wicked sau The Kryptonite Sparks, nu prea se potrivește cu stilul celor de la Subcarpați. Dar e o trupă care ar putea deschide show-ul la orice act cunoscut din România și nu numai. Asta pentru că bucureștenii fac un electro-pop care sună de parcă nu e de la noi. Și e genul ăla e trupă care în curând va „retrage din activitate” expresia asta. Cu trupe ca Otherside, în curând o să zicem că sună de parcă e din România, pentru că scena va fi mult mai bună.

Dacă asculți orice piesă în varianta de studio, o să vezi că e foarte cizelată și sună super profi. Ceea ce înseamnă că de obicei nu va putea fi reprodusă live la fel de bine. Eu i-am prins de mai multe ori prin țară și pot să zic că nu au probleme la capitolul ăsta.

Uită-te și la înregistrarea cu care au câștigat competiția. La un moment dat, Hanes, toboșarul lor, o dă într-un mini solo de tobe, pe care-l poți auzi doar live, în timp ce solistul intră într-un cover spontan de la „Get up, stand up” de Bob Marley.

Nu o să auzi asta în varianta de studio.

