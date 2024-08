Am vorbit cu Lu-K Beats despre ultimul album Șatra B.E.N.Z. și plecarea lui Killa Fonic din trupă

S-au întâmplat multe lucruri în tabăra celor de la Șatra B.E.N.Z. în ultimele luni. Știam de mai bine de un an că, în 2019, o să apară O.S.O.D. 4, al treilea material discografic de la ei (nu al patrulea, „O.S.O.D. 3” e o piesă), deci toți fanii hip-hop-ului din România erau cu ochii pe conturile lor de social media în anticiparea albumului. Dar nimeni nu se aștepta să dea peste mesajul ăsta, postat în 6 mai, din care am aflat că a plecat Killa Fonic, unul dintre membrii fondatori.

Majoritatea au crezut că e o campanie de promovare pentru O.S.O.D. 4. Cum să plece Killa Fonic din Șatră? Imposibil, e manevră. Nu a ajutat nici faptul că ultima piesă de pe albumul anterior se numește „Din Șatra Nu Pleacă Nimeni”. E absurd să anunțe acum că, uite, din Șatră chiar a plecat cineva. E de înțeles de ce fanii au fost sceptici la postarea aia. Apoi a apărut al doilea single de pe album, o colaborare cu Loredana Groza:

Killa Fonic nu e nicăieri în clipul ăsta. Dar e doar o piesă, right? Adică, teoretic, ar putea să fie în continuare în trupă, doar că nu s-a potrivit pe filmul piesei. La câteva ore după, a apărut pe net și O.S.O.D. 4, cel mai anticipat album hip-hop al anului, și totul s-a clarificat. Killa Fonic a plecat din Șatra B.E.N.Z., nu se ascunde în spatele Loredanei în videoclip. Din cinci membri au rămas doar patru.



După ce am ascultat albumul, l-am sunat pe Lu-K Beats, unul dintre fondatorii proiectului Șatra B.E.N.Z. și „The Godfather of Romanian Trap”, omul responsabil cu lansarea mai multor artiști de trap de la noi, să vorbim despre plecarea lui Killa Fonic, O.S.O.D. 4 și ce urmează pentru trupa care a adus genul ăsta muzical în România:

VICE: Toți oamenii implicați în proiectul Șatra B.E.N.Z. au succes. Ești responsabil și pentru lansarea lui Amuly și PRNY. Freelook de la Ocult Records mi-a povestit cât de mult l-ai ajutat. Ca om care susține mulți artiști, cum ai reacționat când Killa Fonic, pe care l-ai luat sub aripa ta, și-a anunțat plecarea?

Lu-K Beats: A venit la mine și mi-a zis „băi, uite, am fost deja la Global Records, am vorbit, mi-au dat trei variante de contract și eu o să aleg ce-i mai bine pentru mine”. Și zic: „Cum adică? Până acum eram și eu implicat în toată treaba asta, era 50/50”. El a dat-o cu „eu știu ce-i mai bine pentru mine”. În fine, am fost dezamăgit și cumva mi-am pierdut încrederea în oameni, dar doar pentru moment, până mi-am dat seama că niciun om de pe lângă mine nu se compară cu Killa Fonic la caracter.

Nu trebuie să-i bag pe toți în aceeași oală, deși am fost foarte rănit. Trebuie să fiu mult mai atent la oameni. Mă arunc total când văd un talent neșlefuit pe care-l pot ajuta, nu mă mai gândesc dacă e posibil să-mi iau la muie sau să-mi iau țeapă. Ajut și susțin pe toată lumea. De la Amuly la Ocultăreala și Bruja. Inclusiv pe abi. Uite, singura chestie pe care abi a făcut-o independent a fost „Papuci Gucci”. În rest, tot ce a scos după, a fost la Seek Music. Înregistrate și mixate la mine. Doar că am preferat să nu ies în față. Chiar dacă a rupt și a avut niște recorduri uriașe în România.

Rămâne ușa deschisă pentru întoarcerea lui Killa Fonic în Șatra B.E.N.Z.?

Nu. Omul și-a ales drumul. S-au întâmplat niște chestii foarte nasoale. A venit cu un avocat peste mine în casă, fără să mă anunțe, omul s-a dus all-in cu despărțirea asta. Prefer să elimin oamenii ăștia de lângă mine. Era singura persoană cu vibe negativ de pe lângă mine. Cu toate că mă doare pierderea asta, care m-a afectat pe plan personal, dar și profesional, mi-am dat seama că o să fie mult mai bine fără el.

Vorbești despre despărțirea de Killa Fonic pe O.S.O.D. 4. Îți faci debutul în Șatra B.E.N.Z. ca rapper, cu o strofă pe „Praf în vânt”, în care cânți despre contracte ca formă de trădare. De ce ai decis să scoți strofa asta?

Am avut și un refren pe O.S.O.D. 2, dar da, asta e prima mea strofă, ceea ce e huge. Să dai o strofă pe O.S.O.D. înseamnă că trebuie să fii foarte bun. Am tras două-trei săptămâni până mi-a ieșit.

Am făcut asta pentru că aveam foarte multe chestii în mine. Faza cu Killa m-a afectat foarte rău și am căzut într-o depresie lungă. Încă sunt în ea, pe sfârșite, ce-i drept. Și lumea nu știe adevărul poveștii. Toți m-au acuzat pe mine că a plecat Killa Fonic. Pe „Praf în vânt” am explicat ce s-a întâmplat.

O să te mai auzim și pe alte piese în viitor?

Nu știu. Toată lumea îmi zice de mult timp să mă bag la cântat. Doar că nu prea mă pricep la versuri așa bine. Mi se pare că ștacheta e foarte sus și încă nu am încredere în mine. Chiar și la dume. Dacă nu faci față, e greu. O să mă focusez mai mult pe partea de producție.

O.S.O.D. 4 e cel mai așteptat album de la voi. Din feedback-ul primit până acum, s-a ridicat la nivelul așteptărilor?

Da, majoritatea au zis că albumul e foarte închegat, mult mai matur, și ca sound și ca subiecte. Nu se simte lipsa lui Killa Fonic. Asta venind de la oameni în care am încredere, nu copii de 12 ani care zic pe net că fără Killa nu se poate. Lumea a văzut pe O.S.O.D. 4 că e vorba de un întreg, nu doar despre un singur membru. Plus că mulți se așteptau să nu ieșim din zona de confort, dar am venit cu altceva, am luat-o de la zero cu al treilea album.

Succesul altor artiști v-a motivat să lucrați și mai mult?

Nu am simțit o presiune. Mi se pare că Șatra sună altfel. Poate nu dă bine să zic asta, dar cam 80 la sută dintre artiștii de trap de la noi au un sound pe care-l foloseam la O.S.O.D. 1 sau O.S.O.D. 2. Ca producție și ca dume. Eu nu am vrut să fac asta în 2019. Am vrut să venim cu un sound nou de trap față de ce a fost până acum.

Apropo de schimbat filmul, al doilea single de pe album e „Ce ne pasă nouă”, o colaborare cu Loredana. Cum ați ajuns să lucrați cu ea?

Aveam instrumentalul, care suna a Șatra, dar lipsea ceva. Liviu Teodorescu a zis: „Cum ar fi să faceți Șatra B.E.N.Z. cu Loredana?” Și-am strigat în cameră: „DA, mamă, coaie, asta e combinația”. A acceptat mai ușor decât mă așteptam. Toată lumea mi-a zis că e mai greu de lucrat cu ea, dar a fost total opusul. Eram toți pe același film. Vibrația noastră a fost foarte naturală. Piesa e cu sample din muzică folclorică armenească și are izul de „balcanic music”. Nu a prins atât de bine ca „Adidașii”, dar așa e când ai un sound nou, trebuie să obișnuiești lumea.

Pe album apare și o piesă care se numește „Manele Death Metal”. Ce gen de muzică e ăsta?

Genul pe care-l face Șatra B.E.N.Z. Noi l-am inventat. Nu-i nici trap, nici rap, e o combinație nouă. Înseamnă agresivitatea + maneaua din trupă. Super ED e regele denumirilor și el a venit cu ideea asta. Am făcut niște piese pentru un viitor album al lui pe care am stabilit că-l facem împreună, dar nu e nimic programat. Până atunci, Super ED e prezent peste tot pe O.S.O.D. 4, pe mai multe strofe și refrene.

Momentan, Șatra B.E.N.Z. e în formulă de patru persoane. Ai vorbit cu colegii tăi din trupă să aduceți membri noi?

Momentan rămâne așa. Dacă O.S.O.D. 4 suna slab, mă panicam și căutam o rezolvare. Cel puțin pentru un an, doi, așa va rămâne.

S-au schimbat foarte multe în trap-ul de la noi de când a ieșit O.S.O.D. 2. Cum vezi evoluția genului în România?

Foarte bună, s-a creat o industrie. Am dat încredere multor oameni să facă treaba asta, inclusiv unor artiști care cântau alt gen muzical. Efectiv toată țara face asta. Inclusiv în muzica pop se simte influența trap-ului.

Newcomer-ii din trapul românesc sunt: Amuly – rapper cu mesaj și voce, Bruja – prima female rapper din România care poate să livreze liric și are și voce, Ian – inovator în tot ce face, Azteca și Oscar – pentru tot ce au scos în ultima vreme. Ascultă Slayer, noul album Ian, ca să vezi în ce direcție merge trapul românesc.

Contactat, Killa Fonic nu a oferit o reacție până la publicarea acestui material.

Editor: Ioana Moldoveanu