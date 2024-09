Am plătit un star porno să îmi cânte o serenadă

Dacă mi-ar fi spus cineva săptămâna trecută că o să cânt în pauza de prânz „All the Small Things”, în timp ce mă uit în ochii unui pornostar pe nume Luke Hotrod, nu aș fi crezut. Dar am avut parte și de asta, ba chiar am fredonat odată cu el în timp ce colegii de muncă râdeau de noi.

Dacă pare ca un scenariu ideal pentru tine, atunci ai noroc. Asta se poate aranja dacă ai ceva bani de irosit. Poți să chemi un actor de filme pentru adulți să îți facă o serenadă timp de o oră, printre conversații nonșalante despre penisuri erecte și ejaculări cu țintă.

Hotrod joacă în filmele porno ale Erikăi Lust. Ea este femeia care a pus bazele porno-ului feminin și pune accentul pe diverse părți ale corpului, personaje interesante, scenarii reale fără gemete de orgasme false. Ea face genul de porno la care te poți uita liniștit cu persoana iubită, până să ajungeți să vă împărtășiți fetișurile dubioase. La sfârșitul anului trecut, s-a asociat cu o companie Trip4real, care vinde „întâlniri” cu persoane din aproprierea geografică. Acum poți cumpăra o „experiență” (întâlniri unul la unul, sesiuni de grup, activități de orice fel, de la degustări de vin pâna la plimbări cu bicicleta) cu vedete porno în Madrid, Londra, Berlin, Valencia și Barcelona.

Hotrod sfios, într-un câmp, fotografie via xconfessions.com

Ideea lui Lust a venit din dorința de a schimba percepția publicului asupra actorilor de filme porno. „Actorii mei sunt unele dintre cele mai interesante persoane pe care le-am cunoscut și au mai multe calități în afară de corpurile lor”, mi-a spus ea anul trecut. „Am vorbit cu ei să văd dacă ar fi interesați și spre surprinderea mea le-a plăcut mult ideea. Am început să dezvoltăm ceva și am planificat evenimente în funcție de interesele culturale ale actorilor. Sexul e doar o parte a vieții lor. La sfârșitul zilei, sunt tot oameni, ca mine și ca tine, și asta trebuie evidențiat.”

Persoanele care plătesc pentru astfel de experiențe sunt fanii adevărați ai porno-ului făcut de Erika, printre care se numără femei, persoane intersexuale sau chiar actori, burlaci în călduri, petreceri de burlăcițe și dubioși. Cel mai probabil, aceștia sunt oamenii care ar plăti să se vadă cu o vedetă porno.

Luke Hotrod e din Londra și oferă lecții particulare de chitară la cel puțin zece persoane. Evident, l-am rugat să vină la Old Blue Last, barul de vizavi de birou, să cânte pentru mine. Am invitat câțiva prieteni de la muncă, pentru că ideea de a sta închisă într-o cameră cu un tip care cântă la chitară acustică este iadul meu personal. Cam așa s-a desfășurat:

După ce ne-am dat întâlnire în barul de la parter, am urcat în sala de concerte unde el ne-a vorbit un pic despre viața lui. „Toată lumea crede că numele meu de scenă se referă la penis”, spune Hotrod în timp ce-și scoate chitara. „Dar nu e. Eu doar construiesc motociclete hotrod”. Pe lângă asta, Hotrod are un portofoliul al carierei sale, la fel ca restul „cerșetorilor creativi”. Mai mult decât un tip de modă veche care poate să cânte niște acorduri, el e un chitarist de succes și ne-a povestit despre diversele premii muzicale pe care le-a câștigat de-a lungul anilor. „Poate știi de mine fără să mă fi văzut prin filme porno. Chiar dacă nu ai auzit de proiectele mele solo, eu am cântat pe albumele multor artiști consacrați: Girls Aloud, Cradle of Filth…”

Ne-a spus că a compus accidental linia de chitară din melodia lui Ronan Keating, „When You Say Nothing At All”, atunci când a fost în studio, în timp ce se înregistra, și pur și simplu i-a acompaniat cu chitara. Nu știu cât de înflorită era povestea, dar am gustat-o din plin.

„Doi ani mai târziu eram la cină și îl aud pe Ronan Keating cum cântă melodia la care am contribuit și eu! Nu am primit nimic pentru asta, niciun drept de autor, nimic. Dacă vă puteți imagina! De fiecare dată când te duci de Crăciun la părinți, și la televizor se difuzează Notting Hill sau e vreun spot publicitar despre cancer, vezi cum ard bancnotele lui Hotrod.” [Versiunea lui Keating e un cover după piesa originală din 1988 cântată de Paul Overstreet și Don Schlitz.]

Ne-a întrebat ce am vrea să cânte. Mi s-a golit mintea instant și nu mă puteam gândi decât la „Wonderwall” pentru că asta era melodia pe care sigur nu voiam să o aud. Fix asta a cântat. Toată experiența avea vibe-ul unei emisiuni de pe VH1. Hotrod mai cânta o strofă sau un vers dintr-o piesă, melodia „Superstition” de la Stevie Wonder a fost apogeul muzical, iar apoi ne mai povestea despre viața lui de „sex, drugs & rock’n’roll”. Cu fiecare experiență povestită mă făcea să mă simt ca o pensionară la 24 de ani.

A mai rămas o singură întrebare: De ce și cum a ajuns în industria porno, dacă câștiga binișor din chitară? Ca în majoritatea cazurilor, s-a întâmplat accidental. „Am fost rugat să joc rolul unui chitarist într-un film de-al unui prieten fotograf. De abia după ce am acceptat mi-au spus că filmul este unul porno. Am fost șocat la început, dar nu m-a deranjat: erau tot bani făcuți pe seama chitării. Scenariul era despre un grup de studenți, iar eu eram studentul rocker rebel, care bea și futea și încerca să-i combine și pe restul. La o scenă de threesome , tipul nu s-a mai prezentat. Fetele mă tachinau și-mi spuneau: «Suntem sigure că ai pula mare, hai încearcă, sigur poți». Și m-am gândit, de ce nu?”

„Mi s-a spus că există posibilitatea să nu mi se scoale din cauza emoțiilor sau să termin prea repede. Dar am încercat și după 30 de minute încă mai duceam. Mi-am dat seama că sunt bun la asta. Până să ajung acasă, persoana care se ocupa de filmări mi-a trimis un mail de două pagini să-mi spună cât de mult i-a plăcut. Din punctul ăla, am semnat un contract și am mers la filmări trei zile pe săptămână, timp de un an. Așa a început cariera mea porno.”

Ofertele au început să curgă și odată cu ele și noul stil de viață. „Sunt bani făcuți ușor. Rapid și fără prea mult efort”, spunea el în timp ce mai zdrăngănea din chitară. „Săptămâna trecută am fost în vacanță în străinătate, am făcut sex câteva zile și am fost plătit mii de lire. Câte săptămâni trebuie să muncești ca să faci atâția bani?” Am stat să calculez și mi s-a făcut rău.

Până în punctul ăsta , el a pictat un tablou idealistic al jobului. Dar Hotrod a explicat că e important să ai un portofoliu al evoluției tale profesionale atunci când lucrezi în industria porno, din cauza carierei de scurtă durată a actorilor. Deși nu ai cum să lucrezi în filme pentru adulți dacă ești profesor sau polițist, unele domenii, cum ar fi cel muzical, nu au o problemă cu asta. „Ba chiar le dă un subiect de bârfă”, rânjește Hotrod. „De exemplu, Robbie Williams e cel mai de treabă și cel mai liniștit tip în viața reală. Dacă ar fi fost aici, ar fi stat într-un colț fără să vorbească. Dar dacă jobul tău este să te fuți cu persoane, ăsta e un subiect bun de conversație. E un lucru care te poate apropia de ceilalți. Bineînțeles, filmele porno nu au nicio legătură cu abilitățile mele”.

El a evidențiat și faptul că femeile și bărbații au roluri diferite în cadrul industriei. „Aveți un look similar”, a spus el despre mine și prietena mea Emma. „Dacă lucrezi în porno, câștigi mulți bani și primești multe oferte, dar după șase luni deja ești fumată. Dacă apare ea, devine noua pereche de țâțe și noua față a industriei”. Femeile fac mai mulți bani decât bărbații, dar sunt mult mai dispensabile și trebuie să dea dovadă de inventivitate. Acestea fiind spuse, sunt multe companii de escorte și femei care cer o groază de bani, dacă mai joacă și în filme porno deja e lux. Luke îmi spune despre prietenele lui care fac pe 800 de euro, doar pentru a lua prânzul cu un om de afaceri.

După un ultim preludiu muzical, ne-a strâns mâinile și s-a tirat înspre apus. Experiența noastră împreună se terminase și singura modalitate de a-l contacta era printr-un abonament plătit. Îmi imaginez de ce o persoană încuiată ar fi suprinsă de abilitățile lui Hotrod de chitară clasică. Chiar era bun. Dacă eram o persoană ignorantă, această „experiență” ar fi demonstrat că da, actorii de filme porno au și alte îndemânări și pot avea cariere de succes, dar preferă să-și fluture curul în filme porno. Într-un mod ciudat, am reușit să găsesc un context nou în porno: realitatea și viața actorilor din spatele personajelor, exact ce își dorește publicul modern al filmelor adulte, o extensie a „porno-ului real” produs de Erika Lust. A fost doar o întâlnire amicală cu un actor porno, plus alți prieteni. Aș da bani oricând să-l văd pe Luke Hotrod la emisiunea „Britain’s Got Talent” sau într-o formație clasică de glam rock.

Traducere: Diana Pintilie

