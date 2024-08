Am folosit un vibrator pe post de alarmă, ca să mă trezesc veselă

Există o preconcepție despre persoanele matinale care iubesc diminețile. Eu sunt o persoană matinală care urăște diminețile. Deși mă trezesc după prima alarmă și lucrez productiv la primele ore ale zilei, nu mă dau jos din pat cu gândul ce frumoasă e viața. Chiar și după ce beau cafeaua sunt morocănoasă, până pe la trei după amiaza, dar de obicei și seara, uneori chiar până a doua zi.

De aceea mi s-a părut fascinant conceptul vibratorului Little Rooster, cu alarmă incorporată. Îl bagi în chiloți înainte să te culci, ca să te trezești cu o vibrația crescendo și eventual un orgasm. „Trezește ușurel. Senzual. Plăcut”, scrie pe ambalajul produsului. „Simte-te încrezătoare. Fericită. Excitată.” Asta îmi doresc și eu de la diminețile mele, nu să stau pe Instagram cu un sentiment persistent de angoasă. Ci o trezire senzuală, urmată de o masturbare matinală, pentru care rareori îmi fac timp, deoarece mă concentrez pe micul dejun.

Creatorul vibratorului deșteptător, Tony Maggs, mi-a spus că i-a venit ideea de la prietena lui, care urăște diminețile și s-a gândit că s-ar trezi mai bine dispusă cu un pic de excitare vaginală. Și chiar așa a fost. „Cea mai grea parte a fost să găsesc o formă confortabilă și care să rămână în loc”, a spus Maggs. „Am primit multe mailuri de la femei care se trezesc cu orgasme. Cupluri care s-au convertit la sexul de dimineață. Femei care îmi spun cât de mult iubesc vibratorul Little Rooster, pentru că le face fericite și excitate. Mesajul meu preferat a fost din partea unei londoneze care îl folosește ca să se trezească la stația corectă în drumul spre muncă. Ea spunea că nu auzea niciodată alarma de la telefon.”

Seara în care mi-am notat în calendar să testez „cocoșul”, mesaj care m-a derutat un pic când l-am citit, o prietenă a dormit cu mine în pat, așa că i-am arătat device-ul de plastic. Seamănă cu o jucărie pentru pisici și i-am explicat ce urma să se întâmple. „L-am setat la șapte și jumătate așa că nu te alarma dacă vaginul meu începe să bâzâie”, am spus eu. „Promit că nu o să mă masturbez lângă tine.” După un proces destul de derutant, am setat timpul și alarma și l-am cuibărit în chiloți. Plasticul fin nu se simțea ca cel mai natural lucru de pe lângă vaginul meu, dar în scurt timp am uitat că era acolo, la fel cum am uitat și de prietena mea și am fredonat Ave Maria până când am adormit.

Deodată, am simțit un huruit în chiloții mei. Dzzzzz. Deja era dimineață? M-am uitat la telefon, și arăta 12:03. Dzzz. Nu știu ce s-a întâmplat, dar am greșit ceva. Nu m-am simțit nici senzuală și nici excitată, doar supărată. Am dat cu vibratorul de podea și m-am culcat la loc, dar nu înainte să mănânc restul de spaghetti din frigider.

A trebuit să îl încerc din nou, pentru că asta e viața pe care mi-am ales-o. Următoarea noapte, am urmărit super atentă instrucțiunile și l-am programat din nou. De data asta trebuia să meargă, pentru că urma să plec în Italia a doua zi și nu mai aveam loc în bagaj de o altă jucărie sexuală. (De abia mai aveam loc pentru a patra pereche de sandale cu toc.) I-am dat de cap.

La 7.30 dimineața, cam când care pisica din cartier se culca după o seară lungă de mieunat la fereastra mea, a bâzâit. Pe jumătate adormită, am simțit o vibrație ușoară, o plăcere sexuală echivalentă cu o bătaie pe umăr. Deși vibrația s-a intensificat, tot nu mi s-a părut suficient de puternică, poate setasem eu o opțiune prea slabă dintre cele 30. (Am studiat literatură franțuzească, nu știința calculatoarelor, și nu am hack-uit niciodată vreo ceva, deci nu prea mă pricep la aspectele tehnologice. M-am hotărât să mă implic și cu mâinile și să apăs butonul de intensitate și să ajustez aparatul, pentru că se deranjase în timpul somnului.



Apoi, m-am simțit excitată la 7.33 dimineața. Aproape instinctual, am schimbat device-ul Little Rooster pentru Crescendo, o nouă jucărie pe care o ador pentru că se îndoaie în mai multe feluri ridicole și are șase motoare de alimentare. Când am terminat, mi-am dat seama că eram atât de concentrată pe masturbare, încât nici nu am observat rețeta de anticoncepționale care se lipise de spatele meu. Mă simțeam bine. Aveam nevoie de o cafea, dar mă simțeam bine.

Acum că am priceput cum să-l programez, aș mai folosi Little Rooster, funcționează binișor ca alarmă deșteptătoare, după care pot să fac tranziția la un vibrator diferit, când încep să mă trezesc. Singurul dezavantaj al vibratorului Little Rooster e că nu poți să dormi goală, care e discutabil cel mai bun mod de a dormi.

Per ansamblu, experimentul ăsta m-a inspirat să-mi schimb mesajul de la alarmă din: „NU MAI IEȘI CU TIPI CARE NU S-AU UITAT LA SEZONUL PATRU DIN ARRESTED DEVELOPMENT”, în „masturbează-te ;).” Indiferent dacă ai un device poziționat pe vagin când sună alarma sau adaugi tu unul, masturbarea dis de dimineață e destul de spectaculoasă.

