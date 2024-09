Am vorbit cu tinere românce despre cele mai ciudate locuri în care s-au masturbat

(Persoanele care apar în fotografii nu au nicio legătură cu textul.)

Poți să pronunți cuvântul „masturbare” fără să începi să mustăcești sau să faci glume proaste din jenă? Cred că a venit vremea să mai renunțăm la pudibonderie, mai ales că e cam greu ca sexul să fie în continuare subiect tabu în epoca 2.0. Fii serios, nu ipocrit! Plus că, nu vreau să mă gândesc că mai există persoane care nu recunosc că se masturbează. Ideea e ca mai bine o faci acum, cât mai ai timp, cine știe cum vine Coaliția pentru familie, împreună cu BOR, și-ți interzic PRIN LEGE să-ți mai atingi trupul.

Până atunci (când se va instala apocalipsa sexuală în România) am vorbit cu șapte femei care mi-au povestit deschis despre care a fost cel mai ciudat loc unde s-au masturbat. Acasă, la muncă, la cursuri, în trafic ori chiar în timp ce citesc acest articol, femeile se masturbează poate mai des decât o fac bărbații. Studiile britanice și australiene încă se contrazic pe tema asta.

Chiar dacă te gândești la bărbați îndată ce pronunți cuvântul „masturbare”, femeile o fac mai curat și mai subtil. Ceea ce poate fi considerat un imens avantaj.

Articolul ăsta aproape că are avertizare de NSFW.

Monica, 29 ani

„M-am masturbat în pat, în timp ce iubitul meu dormea. M-am trezit în miez de noapte după un vis foarte hot. Nu mai știu despre ce era visul, dar știu că m-am trezit transpirată toată și cu un chef nebun de sex. Am zis să nu îl trezesc, așa că am băgat mâna în pantaloni și am început să mă ating. Nu s-a trezit de la mișcările degetelor de sub pătură și nici când mi-am dat drumul. Nu știe nici acum ce am făcut eu, în timp ce el dormea dus.”



Cristina, 27 ani

„Eram la școală, acum mulți ani. Nu puteam fi atentă la ore, pentru că îmi era gândul doar la sex. Eram super horny și am început să îmi imaginez chestii. Știi exercițiile Kegel? Alea prin care îți menții mușchii vaginali în formă? Ei, eu așa ajung la orgasm. Așa am ajuns și atunci, la școală. Nu s-a prins nimeni că eu făceam chestia asta, în timp ce profa scria la tablă.”

Alexandra, 29 ani

„Daca îți spun unde m-am masturbat, n-ai să crezi… Mă rog, nu e chiar masturbare, că nu mă atingeam în niciun fel, dar am avut parte de câteva secunde de plăcere intensă. Eram în autobuz, mă duceam la muncă. La un moment dat, am intrat pe o stradă cu piatră cubică. De la denivelări, autobuzul a început să trepideze foarte tare. Eu stăteam pe scaunul de deasupra unei roți, așa că simțeam foarte puternic vibrațiile. M-am împins mai tare în scaun și am îndreptat clitorisul în față. Nu am ajuns la orgasm, din păcate, pentru că strada nu era îndeajuns de lungă, dar m-am excitat foarte tare.”

Georgiana, 25 ani

„Am citit la un moment dat un articol cum că, dacă te cerți cu șeful, ca să-ți treacă nervii, e bine să te masturbezi. Era o zi cumplită, managerul ne freca pe toți, de îmi venea să îi dau una. Noi avem dușuri la muncă. Mi-am luat o pauză și m-am dus în vestiar. M-am masturbat cu dușul și, când eram foarte aproape de orgasm, a început să bată la ușă femeia de serviciu, că nu aveam voie să încuiem baia. Am strigat de după ușă: Termin imediat și ies, ai puțină răbdare. Mă rog, nu știe ce anume am terminat…”

Mădălina, 28 ani

Fotografie via Pixabay

„Lucram recepționeră la un hotel de lux, unde aveam reguli foarte stricte. Una dintre ele era că nu aveam voie sub nicio formă să folosim baia clienților, care era fix lângă recepție. Știi cum e, fructul interzis e cel mai dorit. Mai ales că mă enerva regulamentul de ordine interioară, care era prea dur. Așa că m-am gândit să mă răzbun. Am intrat acolo, m-am încuiat, am ridicat piciorul pe toaletă, am băgat mâna pe sub fustă și am avut cel mai rapid orgasm din viață mea. În 30 de secunde am terminat, probabil pentru că făceam ceva nepermis și asta m-a excitat și mai mult.”



Ioana, 23 ani

„Eram acasă la părinții lui. Mergem destul de des în vizită la ei. Era o după-amiază de duminică și, după ce am luat prânzul cu toții, mi s-a făcut efectiv chef de sex. I-am făcut un semn iubitului meu și i-am dat de înțeles că îl aștept în camera lui. Eu m-am ridicat de la masă și m-am dus în dormitor. Am început să mă stimulez manual și mă încinsesem bine, iar la câteva minute a venit și el. A urmat o porție zdravănă de sex, la doar un perete distanță de locul unde ai lui își făceau siesta.”

Corina, 30 ani

Fotografie via Pixabay

„Stăteam la semafor de ceva vreme și mă plictiseam groaznic. Era o zi din alea în care nu se mișca nimeni în trafic. Așa că am coborât mâna în pantaloni și am început să mă masturbez. Mă uitam în oglinzi, să văd dacă mă vede cineva, dar nu cred că am avut norocul ăsta. Oricum, nu am putut să termin, pentru că îmi era frică să nu intru în ăla din fața mea.”



