Vacanța de-o zi pe litoralul românesc e fix ce-ți trebuie pentru salariul tău

Sezonul estival a început, deci probabil te gândești deja la vacanță. Ca în fiecare an, discuțiile sunt mai puțin despre destinații, cât despre bani. Știrile obișnuite vorbesc despre cât au cheltuit românii, cât costă o noapte de cazare pe litoral în România față de Grecia, cu cât s-a mai scumpit șezlongurile și cine sparge mii de euro pe șampanii în cluburile de fițe.

Din păcate, e și ceva adevăr în toate astea: Dacă pui față în față stațiunile de la Marea Neagră cu multe altele din Europa, o să observi că dai cam tot banii că ăia. Diferența e că în alte părți găsești toate lucrurile care la noi lipsesc: curățenie, transport public pus la punct, hoteluri de patru stele care arată de patru stele și ospătari care nu-ți bagă degetul mare în ciorbă când ți-o aduce la masă.

E suficient să mergi o singură dată la plajă în altă țară ca să nu-ți mai trebuiască sejururi în Olimp sau Vama Veche. Dar nu despre diferențele astea vreau să-ți vorbesc, ci despre cum poți să mergi ca săracul la mare în România.

Drumul până la mare e cât o intrare la un ștrand din București

În 2020, într-o perioadă de relaxare a măsurilor pandemice, am decis cu iubita să începem să mergem la mare așa cum am merge la ștrand, adică să plecăm dimineața și să ne întoarcem seara. Până la urmă, cu banii pe care i-ai da pe o intrare la ștrand poți să iei o mașină spre mare.

Din București până în Constanța faci cam două ore jumătate, atât cu trenul, cât și cu mașina. Doar că în timp ce trenul costă 280 de lei dus-întors pentru două persoane, prețul pe BlaBlaCar oscilează între 50 și 60 de lei de persoană. Am găsit chiar și oameni care cereau 35 de lei pe cursă, ceea ce e minunat când faci astfel de excursii de buget. Ca sfat, singura perioadă când mașinile pe BlaBlaCar costă mai mult decât biletul de tren e săptămâna cu Neversea, când toată țara merge la festival.

Ca să nu depășim bugetul, am hotărât să rămânem în Constanța. Orice depășește perimetrul acestui oraș înseamnă bani în plus și mai mult timp petrecut pe drum. Dacă până aici poți fi aproape sigur că ajungi în vreo trei ore, drumul prin stațiuni poate să-ți facă probleme în funcție de cât de aglomerată e perioada. În plus, prețurile din stațiuni sunt considerabil mai mari, pentru că funcționează între trei și patru luni pe an.

Din gară până în Faleza Nord mai faci zece minute cu ride sharing și aproape dublu cu transportul în comun, în funcție de trafic. Odată ajuns, ți se vor așterne la picioare o plajă largă de plaje, dacă-mi permiți jocul facil de cuvinte. Sunt despărțite de garduri sau pavele de plută și, în principiu, toate îți oferă același nisip și aceeași bere.

Primul astfel de loc are acces din strada Zorelelor. Va trebui să te trezești dimineață dacă vrei să prinzi un loc de parcare. Cobori o scară șubredă de lemn, cum de altfel se ajunge pe majoritatea plajelor din oraș, și dai de Mystic Beach. Pro tip: Să nu-ți speli mașina înainte, nu de alta, dar o vei găsi plină de praf, nisip și flegme.

Am ajuns prima dată aici în 2017, dus de niște prieteni și am rămas șocat de prețuri. La vremea respectivă, erau la nivelul unei bodegi de cartier din Sectorul 4: berea 6 lei, sucurile între 6 și 8 lei, pizza 20 de lei. Nici nu-mi imaginam că ar putea exista aceste scoruri.

Mulți ani am mers doar în Vamă, unde obiceiul de consum te îndeamnă să mergi în Bulgaria sau în Mangalia ca să cumperi alcool ieftin, așa că-ți poți imagina bucuria din sufletul meu când mi-am dat seama că o duzină de beri mă costă sub o sută de lei.

De-atunci am mai tot mers, cel puțin o dată pe vară și am observat că prețurile au crescut, dar nu s-au dublat în nesimțire, cum s-a întâmplat în alte locuri. Anul trecut, spre exemplu, berea avea șocantul preț de 8 lei, sucurile erau ceva mai scumpe, între 10 și 15 lei, pizza 35 de lei, mult mai ieftin decât la ștrandul Crângași din București.

În plus, aici n-o să dai peste tot felul de bombardieri care să facă gălăgie, ci peste oameni liniștiți, familii cu copii și garda în civil în chiloți, care urmărește vânzătorii ambulanți de porumb fiert și mere caramelizate. Am rămas și eu surprins să-i văd pe Garcea și colegii la bustul gol, echipați corespunzător cu borsetă, agendă și stație, cum veghează pe sub ochelarii de soare bunul mers al lucrurilor pe plajă.

Trăgând linie, ultima dată când am mers la Mystic Beach Constanta (nu Mamaia), am spart puțin sub 300 de lei împreună cu iubita, pe care i-am împărțit după cum urmează

15 beri x 8 lei: 120 lei

2 pizza x 35 lei: 70 lei

8 ape x 7 lei: 56 lei

3 x frappe lei: 45 lei

Transport: 190 lei

Total: 481 lei

Experiența pe litoralul românesc poate să fie și okay

Celălalt loc de pe ordinea de zi se numește Zoom Beach și se află în Tomis II, la vreo 25 de minute de mers pe jos. Ani la rând, mai multe posturi de radio și-au făcut programul de vară aici și, în plus că locul are evenimente tot timpul anului, așa că e frecventabil și când afară sunt 0 grade și gheață la mal. Dacă mergi cu mașina, îți urez succes să găsești un loc de parcare.

O să încep cu partea nasoală: șezlongurile de lemn. Mi-am lăsat juma’ de unghie ofrandă lui Neptun și mă doare degetul de fiecare dată când îmi amintesc acest episod. Dincolo de acest impediment, pot spune că am descoperit o a doua plajă preferată în Constanța.

Chiar dacă prețurile sunt mai mari, cu două genți frigorifice și chestii luate de la supermarket, poți să ții bugetul sub 500 de lei. Șezlongurile costă 25 de lei pe zi, iar paturile și baldachine sunt la preț dublu. Aștept cu nerăbdare ziua când vor baga pe plajă colțare, canapele, fotolii și alte seturi de mobilier.

Meniul e mult mai variat: la capitolul băuturi, vei găsi, pe lângă bere și limonadă și Moët, dacă-ți place luxul. Ca mâncare, pe lângă pizza, ai de ales între salate, șnițele, fructe de mare, pește și altele. Nu știu cum e mâncarea la ăștia, noi am comandat niste McDonald’s pe Glovo.

Dar ca prețuri, berile se învârt între 12 și 20 de lei, sucurile cu E-uri sunt între 10 și 15, respectiv 25 – 35 alea fresh, iar mâncarea între 20 și o sută de lei, în funcție de preparat.

Deși scorurile sunt decente raportat la alte plaje, noi am mers cu geanta frigorifică în care am băgat băutură de 98 de lei de la Mega, așa că de la bar mi-am mai luat trei beri la 12 lei, în timp ce colega și-a luat doua frappe-uri de 40 de lei. Pe lângă asta, am cumpărat multă apă de la bar, pentru că e singurul lichid pentru care nu merită să depui efort să-l cari pe plajă și să-l ții la o temperatură scăzută.

Băutură de la magazin: 98 lei

3 beri x 12: 36 lei

2 frappe x 20: 40 lei

8 ape x 8: 64 lei

Transport: 220 lei

Total: 458 lei

În altă ordine de idei, a fost prima dată de când merg la mare când n-am avut o problemă să-mi las lucrurile nesupravegheate. Aici pe plajă n-am văzut nici un vânzător ambulant de mâncare și, la fel ca la Mystic, n-am văzut oameni dubioși care să pară că au intenții neortodoxe.

Per total, turismul la noi la mare nu mai e ieftin de mult. Până la urmă, acest ieftin e relativ, pentru că se presupune că-n vacanță te simți bine și, teoretic, lași partea financiară pe plan secund. Problema apare când banii cheltuiți nu se reflectă în serviciile primite și te duci spre bulgari, turci sau greci. Eu ți-am dat două exemple care n-au inclus cazări cu ploșnițe, patroni care dau muzica la maximum la miezul nopții sau care să te dea afară din camping. Despre astea o să-ți povestesc poate cu altă ocazie.