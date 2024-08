Ce am învățat despre români după ce mi-am vândut mașina și am reușit să evit țepele

Povestea pe care urmează s-o citești este a lui Teodor. El și-a pus mașina la vânzare pe internet. A avut succes, dar a și strâns câteva lecții despre români. Am vorbit cu el și le-am adunat aici, că poate te ajută și pe tine.

Sunt Teodor, am 36 de ani și sunt din Giurgiu. Lucrez la administrația publică, am o soție, un băiat mic și o mașină second hand proaspăt vândută. Nu sunt la prima experiență; de fapt, 90 la sută din cele 10 mașini pe care le-am avut în ultimii 15 ani le-am vândut online. Și am reușit să evit țepele cu mașini. De data asta am hotărât să-mi schimb mașina, pentru că-mi doream mai mult spațiu (bagaje, jucării, cumpărături), dar și mai multă siguranță la volan.

Odată cu cel mic, toate au devenit nevoi esențiale. Cum eu și soția conducem aceeași mașină, am simțit nevoia de dotări moderne și un plus de confort psihic. Bine, a fost și un avânt personal la mijloc – întotdeauna m-au atras mașinile înalte, tracțiune integrală, și acum s-au aliniat toate motivele bune. Internetul mi se pare un mediu excelent pentru astfel de tranzacții, chiar dacă nu întotdeauna e ușor să găsești oamenii potriviți la timpul potrivit.

Înarmează-te cu răbdare, fii sigur pe tine și pregătit să răspunzi la întrebările posibililor cumpărători, iar lucrurile ar trebui să meargă ca unse. Sau cel puțin așa a fost în cazul meu.

Tocmeala face parte din proces când vinzi o mașină

Mașina care și-a găsit un nou proprietar

Am vândut o Skoda Octavia. Am găsit-o în urmă cu patru ani, tot pe un site cu anunțuri auto, așa cum am făcut cu toate celelalte până la ea. Nu am fost niciodată genul de șofer care alege mașini noi, din două motive clare pentru mine: bani și că, după mai multe experiențe de vândut și cumpărat mașini, am înțeles cât de repede se devalorizează cele noi. Plus de asta, mi-am lăsat portițe de schimbare mai „ușoare”, dacă ceva nu mi s-a potrivit din prima.

Am făcut câteva poze la mașină, iar apoi am pus-o pe OLX, pentru că era mai ieftină listarea anunțului; la fel de bun e și Autovit. Procesul e simplu: intri, îți faci un cont (care devine mai credibil odată cu istoricul tău de bun vânzător sau cumpărător), listezi mașina și completezi toate informațiile esențiale (kilometri, dotări, în ce stare e și multe poze avantajoase). Dacă e pentru prima oară când faci asta, încearcă să ai o descriere cât mai detaliată și pregătește-te să fii contactat de tot felul de oameni, cât și de dubioși care vor să te păcălească. Ține bine minte: nu da datele tale personale nimănui, cu atât mai mult alea de la card.

Mi-am listat mașina cu 10 400 de euro, asta după ce am verificat prețul pieței pentru modelul ăsta. Evident, m-am așteptat să scad din sumă, iar prețul l-am pus negociabil. Tocmeala face parte din proces.

Te întâlnești, arăți cumpărătorului toate părțile bune ale mașinii, îl lași să o testeze și discuți despre preț – adică negociezi. Până la urmă am vândut-o cu 10 100 de euro, la prima vizionare. I-am scăzut din preț ca să-și poată retușa zgârieturi minore, iar treaba asta a contat mult la negociere, pentru că nu mi-a mai cerut nimic pe lângă.

Vorba aia, i-am arătat că sunt băiat serios și am încheiat afacerea. Uite un alt lucru pe care l-am înțeles după mai multe experiențe de vânzare-cumpărare: cine vine să negocieze câteva sute de euro, e om serios. Cine scade cu două mii de euro din prețul listat, e samsar și vrea să o vândă mai departe la prețul tău – nu-i o practică străină românilor.

Când îți vinzi mașina, nu te entuziasma la primele telefoane. Așteaptă apelul promițător

Tot în timp am învățat că nu primele telefoane contează, ci acel apel despre care simți că se poate materializa într-o vizionare. Nimeni nu vrea să piardă timp și cred sincer că transparența legată de condiția mașinii e un avantaj. Nu mai e ca acum câțiva ani. Piața s-a mărit, cumpărătorii caută, se informează, compară, așa că artificiile sau păcălelile sunt, de fapt, o pierdere de vreme, cel puțin pentru mine.

Am avut și avantajul de a avea prieteni cu business-uri de mașini, iar ei mi-au fost reper și evaluatori de-a lungul timpului. Însă nu e nicio panică dacă ești la prima încercare, mai ales dacă faci un scurt research. Documentarea asta te ajută să setezi și un preț corect pentru mașina pe care vrei să o vinzi; eu am căutat același model, an, număr de kilometri și dotări, am găsit mai multe exemple similare, iar astea mi-au dat un reper de preț.

Odată ce ai urcat anunțul, oamenii vor începe să sune și vor dori să afle tot felul de informații via telefon, așa că pregătește-te să răspunzi la o serie de întrebări eliminatorii, cum ar fi: câți kilometri are, dacă are vreun accident sau care este istoricul de incidente recente, unde ai făcut reviziile și la cât timp sau câți proprietari a avut până acum.

Chiar dacă treci mare parte din aceste informații în anunțul online, oamenii tot te vor întreba de ele. Aici mi se pare că intervine scepticismul ăla al românului, unde, dacă nu-ți aude vocea, parcă nu crede până la capăt. Și cumva așa și e, pentru că cei convinși de informațiile tale vor veni să vadă mașina. Nici nu cred că se poate vinde altfel.

Când te bagi în lumea de vânzare – cumpărare auto, uneori, pur și simplu ai noroc

De multe ori mi s-a întâmplat să treacă săptămâni bune până să găsesc un cumpărător serios și planetele să se alinieze, dar acum am avut parte de o poveste de succes. Se întâmplă și din astea, așa că nu te da bătut dacă nu ți s-au legat socotelile din prima.

La o zi după ce am postat anunțul, am fost sunat de un tip din Galați care mi-a povestit cum are nevoie de o mașină mai mare și este dispus să vină să o vadă. Zis și făcut. Omul meu, un tip de vreo 40 de ani care lucrează în HoReCa, a fost de cuvânt, s-a prezentat la fața locului, a condus mașina, apoi a testat-o într-un service autorizat, de unde am și cumpărat-o, și unde avea toate reviziile făcute. Totul a fost okay și s-a decis rapid; căuta un best deal și zic eu că l-a găsit, pentru bugetul oferit. N-aș zice că ceea ce mi s-a întâmplat este excepția de la regulă, dar nici nu se întâmplă des.

Românului îi place să pună întrebări și de multe ori aceleași, iar după o discuție telefonică în care a vrut să afle informații despre mașină, dacă vine să se vadă cu tine, va mai pune odată același set de curiozități, cu mici variațiuni. Cel mai des vrea să știe despre siguranță, iar discuțiile față în față sunt mai directe, și totul devine mai evident.

Abia când cunoști omul îți poți da seama ce șanse reale ai să vinzi mașina, la fel cum și el realizează dacă vrea să o cumpere sau nu. Ăsta-i momentul în care ambii descoperiți dacă sunteți de încredere și serioși în ceea ce spuneți, dacă sunteți deschiși și realmente interesați.

Trebuie să ai mereu în vedere că românul este inventiv și resursele sale de a gândi moduri în care să facă bani extra sunt nelimitate, așa că nu te feri să scazi câteva sute de euro la final, pentru că cel mai probabil ai găsit un cumpărător serios, dar nici tu te lăsa influențat de opiniile unuia care-și dorește să scazi două–trei mii din suma listată, el caută doar să câștige cât mai mult, din revânzarea ei. Însă nu există posibil cumpărător care să vină la tine fără încrederea că nu poate negocia. Eu am fost mereu deschis la discuții, dar știu foarte clar ce preț îmi doresc și plusez pentru negociere într-un range rezonabil, și care, până la urmă, să ajute ambele părți.

De cele mai multe ori, românul când zice DA nu mai dă înapoi

Românul e cârcotaș și asta nu i-o poate lua nimeni, dar uite că-n zece vânzări pe care le-am avut până acum, nu mi-a reproșat nimeni nimic legat de starea mașinii și prețul propus; ce-i drept, sunt destul de atent la detalii și știu și din poziția de cumpărător cum mi-ar plăcea să decurgă totul.

În schimb, mi s-a întâmplat să fiu sută la sută sigur de vânzare, dar combinația s-a schimbat în ultima clipă, deoarece omul și-a dat seama că vrea o mașină mare, de familie. N-a fost un capăt de țară, pentru că experiența m-a mai învățat un lucru despre frații noștri. În general, cei care zic da sunt foarte convinși că e ce le trebuie, asta fie după ce au făcut comparații cu alte vizionări, fie pentru că vor să termine cât mai repede tot procesul căutării.

Din punctul meu de vedere, internetul rămâne cel mai bun mediu pentru vânzarea și cumpărarea mașinilor, pe lângă recomandările de la prieteni. E bun, totodată, și pentru informare, comparare, asta dacă nu ești comod (și cu mai mulți bani de dat) și te duci în direcția dealeri sau reprezentanțe și te bazezi complet pe expertiza și sugestiile lor.

Da, se pune în continuare problema de încredere, dar oamenii sunt mai deschiși și au strâns suficiente experiențe de vândut–cumpărat online sau au auzit multe povești despre asta, încât nu mai au ezitări. Plus că românii sunt interesați de mașini online ori pentru că nu găsesc alternative, ori pentru că nu au bani de mașini noi. E și cea mai comodă opțiune. Vezi ce îți place și ce îți permiți și încerci să cumperi.

Focusul, când vinzi, dar și când cumperi, e pe siguranță, de asta sunt cel mai des interesați oamenii. Aici trec număr de accidente, dacă e în regulă direcția, kilometri reali – în primul rând! – și ceva detalii despre revizii, service, unde a fost condusă și, din păcate, de către cine (bărbat sau femeie). Spre exemplu, o mașină condusă în țări cu șosele bune, autostrăzi, cum e Germania, pare mai puțin uzată. Dacă ești convins să faci pasul ăsta, pune accentul pe transparență și prețul corect; salvează timp și te scutește de vizionări neplăcute și inutile.

Trebuie să știi ce mașină conduci și apoi să cauți online dotările exacte, ca să poți stabili un preț, apoi scrii un anunț complet, cu detaliile importante. Inclusiv pe site-urile de profil sunt exemple și ghiduri despre cum listezi o mașină, ce să incluzi, așa că, și dacă nu știi, te vei descurca. La vizionare, în schimb, trebuie să ai un istoric pregătit și să inspiri siguranță legat de cât de bine cunoști mașina. Românul simte rapid când e cale de incertitudine și poate profita de asta sau poate renunța la cumpărare pentru că nu are încredere că știi despre ce vorbești.