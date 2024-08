Cum e să fii vedetă erotică de succes național când vii din provincie

În India de azi există două tipuri de oameni. Cei care n-o știu pe Anveshi Jain și cei care se prefac că n-o știu. Tânăra de 28 de ani a ajuns faimoasă în 2019, după ce a debutat în al doilea sezon din serialul erotic Gandii Baat, de pe ALTBalaji. Are milioane de followeri pe rețelele sociale, a fost printre persoanele cele mai căutate pe Google în 2019 și are propria aplicație de mobil. Și totuși, actrița nu e recunoscută de media mainstream.

De fiecare dată când îi spun cuiva că provin din orașul Khajuraho, care găzduiește templele jainiste și hinduse cu sculpturi erotice, persoana respectivă rânjește pervers.

Îmi amintesc că, la pubertate, corpul mi s-a dezvoltat mai rapid decât al altor fete de vârsta mea. Când am împlinit 14 ani, tatăl meu a devenit exagerat de strict și obsedat de înfățișarea mea. Urla la mine dacă nu mă îmbrăcam în haine tradiționale care îmi acopereau tot corpul. În timp ce prietenele mele se îmbrăcau în blugi, eu eram obligată să îmi ascund pieptul generos în sari. Chiar și când purtam un churidar, tot mă acuza că vreau să atrag atenția asupra mea.

Nu e ca și cum nu îi înțeleg îngrijorarea. De câte ori vorbeam cu oamenii, aceștia se uitau la sânii mei, nu la fața mea. Iar asta nu se schimba, indiferent că aveam note bune la școală sau că mi-am luat diploma în inginerie electronică. În fiecare zi, mă uitam în oglindă și vedeam o fată urâtă, cu un trup blestemat.

Fotografie din arhiva lui Anveshi Jain.

Și totuși, o parte din mine a început să creadă că toate astea se vor schimba dacă voi deveni faimoasă. Așa mi-a venit ideea să devin actriță. M-am gândit că dacă o să-i fac mândri pe părinții mei, o să înceteze să mă mai vadă ca pe o entitate fizică. Dar părea un vis uriaș pentru o fată din provincie. Așa că m-am mutat în Indore să fac un master.

Într-un final, am realizat că singura șansă să scap de sub influența lor e să devin independentă financiar. Așa că am devenit designer de produs. Și între timp făceam și pe MC-ul la petreceri, lucru care mi-a crescut încrederea în mine. Am muncit din greu timp de doi ani, dar părinții mei nu au fost impresionați. Am realizat că e timpul să îmi urmez visul. Mi-am făcut bagajele și m-am mutat în Mumbai.

La început, am crezut că oamenii din Mumbai n-au habar de Khajuraho, un oraș pentru turiști, pe care indienii nu-l prea vizitează. Dar fascinația lor pentru el mi-a trezit interesul. După mai multe vizite acasă, am văzut ca la magazinele de suveniruri din orașul meu se vindeau cărți de joc și cărți poștale cu sculpturile erotice de pe temple. M-am gândit că ar fi tare să găsesc și eu o cale să le monetizez, să le vând pe un site și să devin ambasador de brand pentru Khajuraho. Iar rolul din Gandii Baat mi-a oferit ocazia perfectă.

Am acceptat rolul în serialul erotic hindus de pe platforma ALTBalaji doar din disperare, după ce mă chinuisem trei ani să le atrag atenția oamenilor ca actriță. A fost ultima mea încercare să-mi fac o carieră în showbiz. Nu am prevăzut impactul.

Am fost stresată din momentul în care am aterizat pe platou, dar fusesem la multe ateliere de actorie și am știut să trăiesc prezentul și să intru în rol în ciuda emoțiilor. Așa că, chiar dacă actrița Flora Saini, colega mea de platou, și-a jucat rolul mecanic, eu am trăit scena în care ne sărutam. Cred că acolo s-a produs magia.

O captură din Gandii Baat, cu Flora Saini (stânga) și Anveshi Jain

Când serialul a fost lansat, în ianuarie 2019, scena noastră de dragoste a ajuns virală. În următoarele săptămâni, a crescut enorm numărul followerilor mei de pe social media. Până la sfârșitul anului, eram deja una dintre persoanele cele mai căutate pe Google. Oamenii mă recunoșteau pe stradă, dar nu spuneau nimic, pentru că le era rușine să admită că se uită la conținut erotic. Iar cei care spuneau ceva, erau de obicei niște dobitoci. Bărbații mă invitau la întâlniri de afaceri, doar ca să se dea la mine. Dar popularitatea mi-a dat și putere. Nu mai trebuia să fiu politicoasă cu ei pentru că eram independentă și dețineam controlul asupra carierei mele.

Din păcate, debutul meu mi-a afectat enorm familia. Prietenii tatălui meu i-au arătat clipuri cu mine și l-au făcut de râs. Jigniți și supărați, părinții m-au dezmoștenit. Au fost nevoiți să se confrunte cu ipocrizia maselor care consumau conținutul erotic pentru care mă batjocoreau. Singura susținere în această perioadă am primit-o de la tipul cu care eram pe atunci într-o relație. Dar, din cauza stresului, m-am despărțit de el.

O vreme, am încercat să scap de imaginea mea erotică, dar am fost la terapie și am învățat să o controlez eu pe ea, nu s-o las să mă controleze. Am învățat și că nu pot controla părerea părinților despre mine. Am îmbrățișat această ocazie și am început să îmi folosesc imaginea spre beneficiul meu. Am început să postez fotografii sexy, cu decolteuri mari, în rochii scurte sau în sari.

Am început să accept și alte misiuni. Sunt gazdă la evenimente, țin discursuri motivaționale. Am avut chiar și un TEDX Talk. În live-urile de pe social media, vorbesc cu fanii mei despre anxietate, stima de sine și singurătate. În unele zile, le citesc din Kamasutra. Când accept apeluri telefonice cu fanii, contra cost, bărbații se așteaptă să le vorbesc murdar. Dar râd și evit situația cu eleganță. Am tot felul de trucuri ca să gestionez libidoul fanilor.

Mi-a luat mult și a fost greu. Munca în industrie are avantaje și dezavantaje. Când încerc să îmi fac prieteni în industrie, femeile mă consideră oportunistă, iar bărbații presupun că sunt foarte sexuală și că o să fac sex cu ei. Nu am avut niciodată mulți prieteni, iar în pandemie am simțit și mai tare treaba asta. Luna trecută a fost ziua mea și mi-au urat la mulți ani un milion de fani, dar niciun prieten.

Fotografie din arhiva lui Anveshi Jain

Pe de altă parte, părinții vorbesc din nou cu mine. Am câștigat mulți bani pentru roluri în serialele BOSS sau Who’s Your Daddy? Am primit multe oferte mișto. Dar nu mai fac conținut erotic.

Pandemia mi-a crescut și mai mult numărul de followeri. Am 2,8 milioane de followeri pe Instagram și 250 de mii de abonați pe aplicația de mobil. Știu că mulți bărbați intră pe platformele mele doar ca să se masturbeze. Dar important e că plătesc. Nu mă interesează restul.