De ce toate vedetele lansează parfumuri execrabile?

Se spune că mirosul este simțul cel mai legat de memorie. Din experiența mea, pot spune că e adevărat. Mirosul de varză călită mă teleportează în bucătăria bunicii mele, pe când mirosul înțepător de deodorant Denim mă transformă în versiunea mea de la 14 ani, amețită de mirosul de petrol de la primul băiat pe care l-am sărutat vreodată.



Un alt miros care mă duce în trecut este aroma bolnăvicios de dulce a primului parfum făcut de Britney Spears, Curios. Lansat în septembrie 2004, Curios a fost un fel de premiu pentru mine, la care am visat luni de zile până când l-am primit de Crăciun. La momentul respectiv, Britney era eroina mea, idolul meu pop la care mă închinam. Eram obsedată de stilul ei vestimentar, adoram muzica și copiam fidel mișcările ei de dans de la televizor. Acestea fiind spuse, un parfum conceput de nasul ei finuț trebuia să fie al meu.

Parfumul a fost un fenomen, atât în lumea mea, cât și în cea exterioară. A scos în 2004 mai mult de o sută de milioane de dolari pentru companiile de cosmetice, precum Elizabeth Arden. Câte alte fetițe de nouă ani își doreau disperate să aibă un parfum aprobat de Britney Spears? În 2005, chiar a câștigat și premiul Women’s Consumer Choice de la Fragrance Foundation. Dar cel mai important aspect a fost că parfumul Curios a fost primul creat de o vedetă pop internațională, urmată apoi de Cher și J. Lo. Astfel, ea a deschis ușa către o industrie de milioane de dolari.

Zilele astea, a devenit aproape o obligație ca femeile din industria pop (precum și staruri pop masculine cu milioane de fani, cum ar fi One Direction și Justin Bieber) să lanseze propriile parfumuri, iar de-a lungul anilor artiști ca Beyonce, Katy Perry, Nicki Minaj, Lady Gaga și Rihanna (precum și Britney, care din 2016 și-a pus numele la bătaie pe 20 de parfumuri) au scos milioane de pe urma zarvei de parfumuri concepute de celebrități.

Din păcate, zilele astea, zarva asta a scăzut. Grupul NPD, o organizație de experți în comerț cu amănuntul, au raportat recent că vânzările de parfumuri de celebrități au scăzut în 2016 cu 22%, în comparație cu 2015. Într-un interviu pentru Daily Mail, Teresa Fisher de la Grupul NPD a spus că „declinul în vânzări arată o schimbare în preferințele și comportamentul consumatorului”, iar statisticile arată că acum sunt mai favorizate brandurile de lux, precum Lancome și Chanel, decât cele lansate de celebrități.

Cine ar putea să spună de ce? Poate creșterea promovărilor făcute de celebrități pentru aceste branduri sunt mai predominante sau poate estetica luxuriantă de pe Instagram e de vină. Până la urmă, parfumurile starurilor pop tind să ocupe nivelul mijlociu spre mic al industriei parfumurilor și au mai pierdut din prestigiu din cauza suprasaturației de pe piață și publicului mai tânăr. Până la urmă, nimic nu denotă mai mult rafinament decât un pre-adolescent.

Dar cauza nu este în totalitate pierdută, atât pentru cei săraci cât și pentru parfumurile celebrităților neajutorate, care aparent pierd milioane de dolari. Dacă există un lucru pe care clasa mijlocie îl adoră, e lumea mai faimoasă, mai frumoasă și mai talentată, iar tot ce trebuie e să ni se vândă sub altă formă produsele astea. Eu sunt un fel de expertă în domeniu și mă bazez pe dragostea mea necondiționată pentru vedete și orice scot acestea pe piață. Odată, am cumpărat un ruj de 27 de dolari doar pentru că scria Kim Kardashian pe el. Eu sunt fix genul ăla de fraieră. Așa că am fost să văd despre ce e vorba pe piața de parfumuri ale starurilor pop și cu ajutorul cunoștințelor mele seculare, am încercat să le dau sfaturi divelor parfumate în legătură cu ce pot face, ca vânzările lor să nu pută.

Beyonce

Beyonce e ca fata aia de la școală care e bună la toate (gen știe matematică, dar e bună și la sport), pe care o admiri în secret, dar, în același timp, ți se pare enervantă. Totuși, într-o zi, ajungi să stai cu ea în bancă la ora de artă și observi că sculptura ei de lut e chiar foarte proastă. Ajungi la concluzia că, până la urmă, e și ea om.



Parfumul e sculptura de lut a lui Beyonce. Deși din 2014 până acum a câștigat în jur de 400 de milioane de dolari din parfumul ei, Heat și alte derivate asociate, eu cred că am două sfaturi care s-o ajute să le vândă mai bine: 1) Să scape de sticla de parfum ca de mămăiță. Bunica mea are ceva similar în budoarul ei. 2) Reclame mai bune. Scenariul ăsta filmat într-un hotel nu dă foarte bine. Mai bine aplică geniul ei estetic în industria parfumului. Videoclipul muzical de la piesa „Haunted” e practic o reclamă la parfum. Asta vreau eu să văd și asta o să mă convingă să scot bani din buzunar pentru aroma dulce a lui Beyonce.

Nicki Minaj

Pe de altă parte, parfumul ăsta, frate. „Minajesty” de Nicki Minaj este absolut uluitor. Eu aș estima că brandul lui Nicki Minaj se împarte în cel puțin 30% țâțe și restul de 70% este celebrarea semnificativă a țâțelor, deci tehnica ei de a face o sticlă de parfum sub forma sânilor e numai bună. Nu e nimic ce mi-aș dori mai mult decât să mă fâsâi cu aroma fructoasă dintr-o sticlă de parfum care e sculptată după bustul perfect al lui Nicki Minaj și sunt mai mult decât încântată să dau 30 de lire pentru acest privilegiu. Onika, nu schimba nimic!



Katy Perry

Hai să scoatem elefantul din poză. Parfumul lui Katy Perry, Killer Queen, e urât cu draci. Pare ca și cum a fost conceput pentru pre-adolescente care au prins trendul de mănuși fără degete. Poate e o alegere deșteaptă pentru un public țintă, însă, din moment ce Perry a apărut în revista Forbes ca muzicianul care a câștigat cel mai mult în 2015, titlu indubitabil legat de cele trei parfumuri ale ei, Killer Queen, Meow! Și Purr.



Asta nu înseamnă că nu mai merge lucrat la parfumurile astea (într-adevăr, atunci când a fost rugat să descrie parfumul Purr, descrierea expertului Roja Dove e demnă de intrat în cărțile de istorie: „Mă duce cu gândul la melodia lui Tom Jones, „What’s New Pussycat?” Mi-e teamă că nu are nimic de-a face cu această aromă florală.”), mai ales acum când vânzările de parfumuri ale celebrităților e în declin. Deci, părerea mea avizată e următoarea: să scape de brandul kitschos „L1tTLe PrInC3sS” și să meargă pe ceva mai clasic, ca brandurile pe care oamenii chiar le cumpără zilele astea. Dar poate eu nu sunt persoana potrivită aici, pentru că eu am trecut de faza cu mănuși fără degete acum vreo doi ani.

Rihanna

Pe cutia parfumului „Nude”, Rihanna arată ca o casnică întreținută, care bea vin pe ascuns. Adică vreau să spun că pare ca și cum ai visat-o. Respect alegerea ei de a se adresa unui public mai în vârstă cu look-ul ăsta și în general pare că știe ce face în afacerea cu parfumuri. În 2011, ea a făcut 30 de milioane de dolari cu parfumul ei de debut, Reb’l Fleur. De atunci, a mai lansat încă vreo nouă, inclusiv unul intitulat Kiss, la începutul acestui an. În baza istoricului ei și a designului cu bun gust, se pare că nu are nevoie de ajutorul meu. În schimb, am o rugăminte pentru Rihanna: Poți te rog să creezi un parfum care să aibă fix mirosul tău? Consider că dacă aș mirosi ca Rihanna (cum naiba miroase ea? Poți să îmbuteliezi raiul?) aș putea să cuceresc orice bărbat, femeie, copil sau obiect.



Ariana Grande

Într-un sfârșit am ajuns și la tânăra Ariana Grande, o apariție relativ nouă în lumea parfumurilor de celebrități. Pentru bugetul meu, ăsta mi se pare cel mai bun în termenii pieței actuale: Ariana, care face parte din noua generație, clar înțelege stilul nostru. Consumatorii tineri preferă culorile pastelate, chestii pufoase și infantile, minimalism și Instagram. Parfumul ăsta, Sweet like Candy, (unul dintre cele patru ale Arianei Grande), atinge toate aceste puncte. Poți și să ți-l imaginezi poziționat între un cactus și un iPad Mini, pe pagina oricărei fufe și asta e tot ce contează. Eu personal aș aprecia un pom pom mai mare și mai pufos pentru următorul parfum.



După cum se vede, am reușit de una singură să rezolv marea criză din 2017 a parfumurilor de celebrități, cu expertiza mea de marketing și intuiția mea tânără și autentică. Dar dacă oricare dintre aceste vedete pop mai dorește o consultație, sunt disponibilă oricând via email. Bey, Nicki, Katy, Rih și Ari: mă puteți suna oricând, tarifele mele sunt rezonabile.

Pentru mai multe sfaturi despre parfumuri și fufe pop, o poți găsi pe Lauren pe Twitter.

Toate fotografiile aparțin autoarei.

Traducere: Diana Pintilie

