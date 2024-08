Viagra contrafăcută m-a făcut dependent de spray nazal

Articolul a apărut inițial pe Tonic



În vara anului 2016, soția mea a hotărât că nu mai avea chef de căsnicia noastră deschisă de vreo șapte ani. Cât ai clipi, partenerul ei secundar a devenit cel primar, iar eu fostul. Împreună, ei s-au devotat monogamiei, iar un an sau doi mai târziu, reproducerii.



Non-monogamia e ceva de care ea m-a convins, așa că am fost destul de îmbufnat, dar, din moment ce nu exista cale de întoarcere, am decis să mă dau la o parte cât mai subtil. În câteva săptămâni, m-am mutat înapoi în capătul celălalt al continentului și, în aparență, părea ca și cum căsnicia asta nici nu existase. Acum, după ce am discutat cu un profesionist în sănătate mintală, știu ce ar fi trebuit să facă la momentul respectiv. În schimb, eu am ales să intru într-un maraton de 24 de luni care s-a terminat cu mine speriat să mai ies din casă fără o sticlă de spray nazal la purtător.



Hedonismul meu de doi ani nu era despre sex promiscuu, deși pot spune că am avut parte și de asta la început, ci despre o incursiune haotică în poliamor. Deși sexul era o componentă importantă din cele trei relații pe care le jonglam cât se poate de etic sau transparent, eram la fel de entuziasmat și să fiu iubit. De fapt, am făcut din asta un job cu normă întreagă. Am compensat pentru profiturile mici din jobul actual prin utilizarea banilor pe care-i primeam de la fosta soție care-mi cumpăra partea din apartamentul co-deținut. Înțelept din partea mea.



Am planificat excursii elaborate, cine și călătorii în afara orașului. Șase sau șapte nopți din săptămână eram mixolog, chef și ghid Zagat, co-binger Netflix, curator cu experiență și specialist în îndeplinirea fanteziilor sexuale. Am vrut să fiu un canal de materializare o oricărei forme de distracție, ca un Willy Wonka excitat și dezamăgit în dragoste.



Acum pot spune că încercam să trec prin niște probleme serioase, dar tot ce mi-am dat seama la momentul respectiv e că eram super extenuat și cu o mare nevoie de farmaceutice pentru a menține



Un prieten cumpăra sildenafil, ingredientul activ din Viagra, de la o companie din India (apropo, nu recomand) și mi-a vândut cu drag cât de multe am vrut. Pastilele costau cinci dolari de căciulă, însă prietenul meu mi-a spus că am nevoie doar de o treime – jumătate de pastilă în zilele în care simțeam că rezerva de energie era mică. La început le-am folosit din când în când, dar din moment ce șase din șapte nopți mă vedeam cu cineva, plus câteva runde de dimineață, după care mai găteam și micul dejun, am ajuns să depinde de pastile. Greu.

Problema e că sildenafil are efecte secundare. „e un vasodilatator, adică deschide vasele sanguine și mărește fluxul sanguin”, explică Michael Reitano, specialist sexual din New York și doctor rezident la un start-up de sănătate, Ro. „Sildenafil e ceva ce consumatorii pot doza bine.” Reitano se referă la ajustarea dozajului corespunzător. De cât ai nevoie ca să te simți mai bine depinde de mai mulți factori, de la ce ai băut la cât de obosit ești, starea ta mintală și multe altele. „Dacă ai parte de efecte secundare, probabil pentru că foloseai mai mult decât doza minimă eficientă”, îmi spune el.

Sildenafil e fantastic pentru erecții solide, imune la alcool, cocaină, extenuare și indiferență episodică, însă mi-a urcat tot sângele în obrăjiori și urechi, și un nas foarte înfundat, pentru că se pare că vasele sanguine sunt peste tot. Partea cu înroșitul era controlabilă, dar când nu poți respira pe nas, e aproape imposibil să faci sex oral, chiar periculos. Ba mai mult, felul în care miroase partenerul meu e un factor incredibil de excitant pentru mine. Dar, deși aveam o erecție de patru ore cu care puteam să bat cuie, de la un sfert de pastilă, nu puteam să miros, așa că, paradoxal, eram mai puțin excitat și mai puțin eficient decât atunci când eram au naturel.



În timpul unei sesiuni de la început de sildenafil am realizat că schimbul pe care-l făceam era nesustenabil. Dar în loc să admit că programul meu forțat era prea extenuant pentru mine, am dat o fugă la două dimineață până la farmacie, ca să-mi cumpăr un spray nazal. Nu am mai folosit până atunci, însă prietenii cu ocazionale congestii nazale mi-au recomandat cu tărie.



Am desfăcut ambalajul și mi-am administrat o mega doză, la întoarcere. Până când m-am descotorosit la loc de haine, simțeam ca și cum o briză proaspătă și mentolată adia prin fiecare orificiu și crăpătură a craniului meu.



Partea amuzantă e că eu mereu am crezut că nasul se înfundă din cauza mucilor, dar în mare e de la inflamarea țesutului din nas. „Oximetazolinul este ingredientul activ din majoritatea spray-urilor nazale”, spune Raj Sindwani, vicepreședinte al departamentului de chirurgiei de sinusuri și cranii și de rinologie, de la Clinica Cleveland. „Este un vasoconstrictor, ceea ce înseamnă că are efectul opus asupra vaselor de sânge decât sildenafilul”.



Pentru următoarele câteva luni, apelam la sprayul miraculos de fiecare dată când sildenafilul îmi cauza congestii, deși câteodată observam că deseori eram înfundat după ce întâlnirea se termina. M-am gândit că e de la o parte din activitatea sildenafilului (cantitatea de timp de care are nevoie corpul tău pentru a metaboliza 50% din drog). De abia când m-am dus în vizită la părinți și am făcut o pauză de vreo două săptămâni de la jobul de iubit, am observat că nasul meu tot era congestionat. După ce am consultat un pic analele internetului, am descoperit că ar fi trebuit să citesc instrucțiunile sprayului nazal înainte să arunc ambalajul în gunoi, în timp ce mă grăbeam să mă întorc acasă ca să fac sex. Am băgat mult prea mult, mult prea des și devenisem dependent.



„Da, chiar nu ar trebui să folosești un decongestionant local mai mult de trei zile la rând”, spune Sindwani. „Scrie pe etichetă.” El îmi spune că oximetazolinul funcționează pe termen scurt, dar, după o perioadă, poate inflama și mai tare țesutul nazal, un fenomen pe care el îl numește „efectul de recul”. Cunoscut în termeni medicali drept rinită medicamentoasă, această congestie auto-provocată deseori determină oamenii (ca mine) să folosească mai mult oximetazolin, neștiind că înrăutățește situația.



Am ajuns să mă las de tot, iar, după câteva zile inconfortabile și nopți de respirat pe gură, situația s-a îmbunătățit. Cu toate astea, Sindwani spune că există alternative de a te lăsa complet sau a reduce gradual oximetazolinul. „În farmacie găsești trei clase de spray-uri nazale”, spuen el. „Degongestionanți locali, care conțin oximetazolin, spray-uri nazale cu apă salină și spray-uri cu stereoizi care deseori sunt eficiente în ameliorarea efectului de recul.”



Când m-am întors în New York, am decis să nu mai pun atâtea presiunea asupra mea și fiu gazdă, o companie plăcută și să fac show pentru partenerele mele. Incidentul meu chimic m-a condus la niște introspecție, iar, la scurt timp, am realizat că trecusem peste orice mă determina să prioritizez dating-ul în viața mea. Deși sunt reticent la capcanele monogamiei, mai mult la nivel filozofic, sunt fericit să am o singură prietenă, fără pastile de erecții și zero decongestionanți.