Am luat Viagra pentru femei să văd cât de mult îmi crește pofta de sex

Sunt deja 24 de ani de când Viagra există pe piață și a salvat, dacă nu milioane, măcar zeci de milioane de cupluri și acte sexuale. Dar aici e vorba de cea pentru bărbați. Totodată, merită menționat că Viagra nu-i numele substanței, e nume de brand — cam cum e cu adidas în română sau xerox în general. Oricum, substanța e sildenafil citrat. N-ai venit aici însă pentru ora de chimie.

Înainte de Viagra, presupusele soluții pentru lipsa erecție nu erau prea numeroase sau eficiente. De numele pastilei care a ridicat speranțele se leagă și numele unui cercetător: doctorul Nicholas Terett, unul dintre inventatorii pastilei și menționat în brevetul original. După primele săptămâni de la lansarea pe piață, tabletele în formă rombică au fost prescrise unui număr estimat de 40 de mii de bărbați.

Videos by VICE

Ce se întâmplă însă cu Viagra pentru femei? După cum a explicat medicul Judith Volkar de la UPMC Magee-Womens Hospital in Pittsburgh pentru webMD, în cazul pastilelor de potență pentru bărbați lucrurile funcționează așa: corpul nu răspunde dorinței de sex, iar medicamentul ajută la relaxarea mușchilor penisului și sporirea fluxului sanguin ca să se întâmple erecția. În cazul femeilor e vorba de libido, iar asta e o problemă mai mare. „Te poți gândi la dorință sexuală a bărbaților ca la un întrerupător, în timp ce la femei e ca și cum ai fi în cabina unui avion. Sunt mult mai mulți factori care influențează dorința sexuală a femeilor.”

Pe Statele Unite ale Americii, Administrația Alimentelor și Medicamentelor a aprobat două substanțe: flibanserin (vândut sub numele Addyi) — dar nu e lipsit de controverse — și bremelanotide (vândut sub numele Vyleesi).

Povestea mea cu Viagra pentru femei

Nu mai aveam nicio treabă pe plan sexual cu ultimul meu iubit. Eram împreună de patru ani și deja prin al treilea, libidoul meu era la zero. Pur și simplu nu mai aveam chef să fac efortul pentru sex, știa și el asta, chiar și cățelul nostru o știa. Luam și contraceptive, care îți pot face corpul să respingă ideea de sex cu totul. Spre final, deja nu mai făceam sex deloc.

Ce mi-ar fi ușurat mult viața în anii ăia întunecoși? O doză sănătoasă de Viagra. Așa am ajuns la următorul experiment: am testat toate formele de Viagra pentru femei timp de o săptămână. Am sperat că măcar una dintre ele mă va transforma într-o nimfomană disperată.

ZIUA 1: Pink Venus Shot

E un shot pentru libido cu aromă de cireșe și conține tot atâta cafeină cât o ceașcă de cafea, ceea ce mi-a declanșat o migrenă oribilă din cauza căreia, în mod ironic, nici nu mă puteam gândi la sex. Mă gândesc că dacă te excită să faci sex oral, o poți consuma de pe penisul iubitului.

E singura satisfacție sexuală pe care o poate oferi cuiva. Ar fi fost mai folositoare dacă o aruncam la gunoi și foloseam tubul ca dildo.

ZIUA 2: Viafem

Capsulele conțin un amestec din opt plante, care cică îți intensifică circulația sângelui și sensibilitatea. Pe site scrie că nu trebuie să iei Viafem sub nicio formă dacă nu vrei să faci sex, pentru că te va transforma într-o nimfomană fără niciun control.

Mi-a plăcut chestia asta, așa că am băgat câteva capsule și eram hotărâtă să merg să le zâmbesc radiant adolescenților în ceva club. Din păcate, prietena mea a hotărât că seara noastră de film nu poate fi stricată de experimentul meu sexual.

În loc să merg să-mi aleg ceva frumos pentru sex, am stat cu ea și ne-am uitat la American Pie, iar eu am fost fascinată în mod inexplicabil de sânii săltăreți ai Nadiei. După cum mă așteptam, am încheiat ziua în pat, singură și excitată. Nu cred că pot da vina pe Viafem pentru ăsta. A fost vina mea.

ZIUA 3: Gold MAX

E super intens. Am luat două capsule înainte de cină și, fără niciun avertisment, corpul meu a strigat DA, și am simțit că-mi curge Nilul în chiloți. Mulțumită capsulelor Gold MAX, după 60 de minute am făcut sex pentru prima oară în două luni. URA!

După sex a adormit și m-a lăsat să mă zvârcolesc toată noaptea în călduri. Am încercat să-l trezesc „din greșeală” încontinuu, frecându-mă de el (destul de agresiv). Scrie pe pachet că Gold MAX e un remediu natural chinezesc și că nu are efecte secundare neplăcute, dar am presimțirea că dacă l-aș lua mai des, aș deveni o violatoare de mare clasă. Cel mai neplăcut efect advers pe care mi-l pot imagina.

ZIUA 4: Gold MAX (din nou)

Am hotărât să încerc să văd dacă chiar mă transform. Noul meu prieten a fost de acord să-i pun și lui în ceai. Gold MAX, ești cel mai tare.

ZIUA 5: Bai He Di Huang

Tanti din magazinul chinezesc mi-a zis că e doar pentru fete, dar e o mincinoasă. Am găsit pe internet că e, de fapt, pentru bărbați. L-am luat oricum. Mi-am petrecut seara lucrând la ziua de naștere a unui tip de 21 de ani și m-am îndrăgostit de bărbați bogați și frumoși fără pic de moralitate — exact cum îmi plac mie. Dacă cantitatea de cocaină care ți se oferă hotărăște câți hormoni produci, eu însămi eram feromonul, dar, în ciuda mai multor invitații indecente de după party, am hotărât să merg acasă.

La 4 dimineața, m-a trezit fostul prieten cu un telefon, ca să mă roage să doarmă la mine pentru că pierduse ultimul metrou spre casă. Curioasă de efectele medicamentului, l-am lăsat să doarmă cu mine în pat. Apatia mea față de el s-a transformat într-o nevoie incontrolabilă de a trage o orgie de dragul vremurilor trecute? Nu. Dacă sunt ușurată că a fost așa? Da. În schimb, asta nu-ți aduce nicio cinste ție, Bai He Di Huang.

ZIUA 6: Spanish Fly

Conține cantaridină, adică urină de albină. Se presupune că îți irită tractul urinar și te face să ai chef de sex. Deși pare o metodă de tortură medievală, e unul dintre cele mai populare afrodisiace din lume — și dacă îi excita pe oamenii din Evul Mediu, atunci trebuie să fie bun și pentru mine.

Acum e ilegal în cele mai multe țări, dar hey babe, take a walk on the wild side. Am mers la bar cu prietenii mei de la muncă, dar n-am luat-o razna și n-au început să-mi curgă bale după oamenii din jur. Dezamăgitor. Mi-ar fi plăcut. Spanish Fly a fost o dezamăgire totală.

ZIUA 7: Vin tonic Magnum

Vinul Magnum conține 16 la sută alcool și eticheta îți promite vitalitate sexuală. Din păcate, are gust de cenușă și moarte și trebuie să te ții de nas sau de burtă în timp ce bei ca să nu-l vomiți imediat. După ce am dat pe gât câteva sticle, am făcut cartofi la cuptor și am adormit pe canapea.

Cu ce m-am ales după experiența pastilelor de putut

Ca rezultat al migrenelor cauzate de cafeină pe care le-am suferit, sunt bucuroasă să vă informez că drăgălașul Gold MAX a câștigat competiția. E însă nevoie de câteva precizări. Viagra pentru femei, cum am aflat deja, nu e ușor de făcut și nu știi exact ce efecte secundare vor fi. În cazul meu a fost în regulă, n-am pățit nimic grav, dar nu pot garanta pentru nimic.

Sunt și în România produse promovate drept Viagra pentru femeie — Lovegra, Viamea, chiar și Fliban (că tot am menționat-o la început). Firesc că majoritatea sunt roz, că până și pastilele trebuie să se conformeze, nu? Dar să nu mă leg doar de culoare. Nu zic nici să iei, nici să nu. Îți zic doar la ce efecte te poți aștepta. Și lista cuprinde, dar nu e limitată la: dureri de cap, greață ușoară, înroșirea feței (poate din cauza stimulării circulației sângelui), eventual usturime în anumite zone ale corpului.

Dacă nu te tentează atât de mult, cred că cel mai bine ar fi să te gândești ce te-a făcut să-ți pierzi pofta. Și dacă vrei să continui cu același partener, poate n-ar strica să intrați într-o perioadă de explorare reciproc. Să vă tachinați și să vă testați limitele în excitare.

Articolul a fost publicat inițial pe 10 octombrie 2012. A fost actualizat pentru un plus de claritate pe subiect.