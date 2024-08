Am 36 de ani și locuiesc în mașină în zona arctică

Cum a crescut în orașul olandez nordic Alkmaar, fotografa Sarah Gerats a fost mereu tentată să exploreze zone din ce în ce mai nordice. Până la urmă, s-a oprit la 78 de grade latitudine nordică, într-unul dintre cele mai nordice orașe din lume: Longyearbyen, de pe insula norvegiană Spitsbergen.

Șapte ani mai târziu, artista de 36 de ani face tururi cu barca prin zona arctică, se ocupă de o rezidență artistică pe Spitsbergen și doarme în continuare în vechiul ei Volvo. Am vorbit cu ea despre cum e să trăiești într-un loc în care soarele nu răsare între octombrie și februarie și unde trebuie să te asiguri că ești înarmat de câte ori ieși din casă.

VICE: Cum ajunge cineva într-un loc ca Spitsbergen?

Sarah Gerats: Printr-o coincidență. Locuiam în Helsinki și trebuia să zbor înapoi în Olanda. Zborul era plin și mi-au dat un voucher de călătorie ca să compenseze pentru încurcătură. M-am uitat la o hartă cu rute aeriene ca să mă inspir și am văzut insula asta super nordică de care nu mai auzisem niciodată. Eram deja fascinată de zona nordică de când locuisem în Islanda în studenție, printr-un program de schimb.

Care au fost primele tale impresii?

Natura e incredibilă în Spitsbergen. Prima oară când am stat singură în peisajul ăla dintre munții înzăpeziți, inima îmi bătea să-mi spargă pieptul. Și soare la miezul nopții – ce lumină orbitoare! Am simțit imediat că trebuia să rămân.

Înainte voiam să locuiesc doar în capitale. Dar în orașe mici precum acesta, cu două mii de persoane, toate lucrurile practice sunt mult mai simple. La oraș, ești mereu în drum spre ceva: o expoziție, un magazin. Aici e un singur magazin și nu există reclame nicăieri.

Dar opusul soarelui de miez de noapte e noaptea polară nesfârșită.

Soarele apune în octombrie și nu mai răsare decât în februarie sau la începutul lui martie. Totuși, nu mi-e dor de soare. Când e lumină afară mereu, lucrezi non-stop. Când se întunecă, în sfârșit ai timp pentru tine. Înspre sud, în părțile nordice ale Finlandei sau în Norvegia ai doar un pic de soare zilnic. Acolo, ai impresia că ai ratat ceva dacă erai la muncă atunci când s-a întâmplat. În Spitsbergen nu există sentimentul ăsta de vinovăție.

În prima mea iarnă aici, am locuit într-o colibă fără curent electric timp de câteva luni. Pentru că nu aveam ceas, nu știam dacă mi se schimbase programul zilnic. Într-o zi, luam micul dejun când am văzut o strălucire în spatele munților. Se pare că era miezul nopții de Anul Nou. În lunile de iarnă, citesc până la 6 dimineața, adorm și mă trezesc la prânz.

Deci, practic, ești ca un homles. Trăiești în mașină.

Am un mic spațiu pentru studio aici, dar legea îmi interzice să locuiesc acolo. Petrec cam trei sute de zile pe an pe mare, dar acasă, în Spitsbergen, dorm în mașină. E plină de blănuri de ren. Bineînțeles că ar fi mai practic să am o casă, mai ales când e atât de frig încât îngheață geamurile mașinii pe dinăuntru, dar, pe de altă parte, mă trezesc în mijlocul naturii în fiecare dimineață.

Ce fel de oameni întâlnești în Spitsbergen?

Oameni care aleg să fie aici. N-ai nevoie de viză, toată lumea e binevenită. Cinci procente din populație e de origine thailandeză, pentru că n-au nevoie de permis să lucreze aici. Singura regulă e să știi să ai grijă de tine însuți. Nu există niciun fel de ajutoare sociale, așa că Longyearbyen atrage doar persoane foarte independente. Nimeni nu are grijă de tine aici, iar viața de zi cu zi e scumpă – Norvegia are prețuri mici în comparație. Un litru de lapte costă aici patru euro.

Ți-ai făcut greu prieteni?

Nu. Când am ajuns, am lucrat la o expoziție și după ce terminam tura, mergeam mereu la bar. Din cauză că nu există taxe, alcoolul și țigările sunt singurele lucruri ieftine. Așa că, după ce mergi la bar de vreo trei ori, te cunoaște toată lumea. Doar că ai nevoie de timp ca să le câștigi încrederea localnicilor. Mulți oameni stau puțin în zonă, așa că localnicii nu vor să investească timp în ei.

Ai hotărât destul de repede că vrei să rămâi. Cum au reacționat prietenii și familia?

Părinții mei au fost ușurați că voi avea un loc al meu. Înainte să mă mut aici, eram mereu pe drumuri. Nimeni n-ar fi crezut că o să ajung să locuiesc aici, dar acum că mă uit în urmă, are sens. Și prietenii mei sunt de acord.

Cum câștigi bani? Ai un job?

Mi-am petrecut primele veri lucrând într-un camping. După asta, am fost paznic de urși polari. Am mai lucrat la bar, la agenția de turism – tot felul de lucruri. Zilele astea, sunt fie ghid pentru turiști sau lider de expediții cu barca – vara în Spitsbergen, iarna în Antarctica. Mă ocup și de rezidența artistică a Cercului Arctic. De două ori pe an, avem în cazare treizeci de artiști. Mă ocup de programul lor zilnic, îi plimb și sunt mereu cu ochii pe urși.

Scuze, ai zis paznic de urși polari?

Exact. Dacă un turist vrea să iasă din oraș, are nevoie de cineva să-l protejeze de urșii polari. În Spitsbergen, mi-am dat seama rapid că voi avea nevoie să învăț să trag cu arma. Nu ai nevoie de permis de portarmă, pentru că fiecare locuitor are dreptul să dețină o armă, dar a trebuit să iau lecții de tir. Dacă ai permis de vânătoare, ai voie să împuști un singur ren pe an. Am făcut asta odată, să văd dacă sunt în stare.

Sunt înfricoșători urșii polari?

Oamenii cred că te pot ataca din senin, ceea ce nu e adevărat. Urșii polari sunt curioși, dar și prudenți. Un urs pleacă imediat dacă se apropie de el câinele meu. Arma e ultima soluție la care ar trebui să recurgi. Trebuie să fii mereu pregătit să te întâlnești cu un urs polar, mai ales că gheața se topește și animalele caută mâncare în locuri noi. Am început să dau peste ei în locuri în care nu-i găseam înainte.

Cum se simte încălzirea globală în Spitsbergen?

Peisajul a început să se topească. Nu doar gheața, ci și stratul de dedesubt. Spitsbergen a fost mereu considerat un deșert arctic, dar zilele astea plouă săptămâni la rând. În cei șapte ani de când sunt aici, am văzut cum se retrag ghețarii. Nu doar de la an la an, ci de la lună la lună. E imposibil să trăiești aici și să spui că schimbările climatice nu sunt o problemă serioasă.

În Longyearbyen nu mai sunt spații pentru locuit, parțial pentru că o avalanșă a distrus 180 de case acum câțiva ani. Sunt mult mai multe avalanșe acum. Casele se construiesc pe niște piloni ancorați în gheața permanentă, dar acum și ea a început să se topească.

Ce planuri ai pentru viitor?

Am lucrat non-stop timp de opt ani și munca m-a adus în Spitsbergen. Dar n-am avut niciodată timp să fiu singură sau să mă aventurez prea departe. Acum mi-am cumpărat o barcă din oțel și am de gând să muncesc mai puțin și să merg mai mult singură cu barca. Ador să fiu singură și să iau decizii care au impact doar asupra mea. Când am nevoie de companie, ancorez într-un port și întâlnesc repede oameni.

Ca să cunosc mai bine insula Spitsbergen, trebuie să petrec timp singură acolo. Visul meu e să stau pe barcă iarna, ca să experimentez întunericul cât mai intens și să fiu departe de tot și să mă concentrez la lucrurile pentru care nu am timp niciodată: întrebările la care n-am răspuns, cărțile pe care vreau să le citesc. O iarnă fără distrageri. Spitsbergen va fi mereu casa mea.

Articolul a apărut inițial pe VICE NL.