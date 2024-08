Viața mea ca majordom privat pentru un bogat din industria IT

De zece ani, André Meester lucrează câte 60 de ore pe săptămână ca majordom profesionist pentru un olandez de 56 de ani. M-am întâlnit cu bărbatul de 38 de ani acasă la șeful său din orașul olandez Hoorn, la 40 de kilometri distanță de Amsterdam.

Când am ajuns, Meester mi-a oferit întreaga experiență de majordom privat: după ce m-a întâmpinat, mi-a luat haina, m-a servit cu o prăjitură făcută-n casă și mi-a oferit cafea într-un porțelan scump. L-am întrebat pe Meester, care a insistat să-mi spună „Doamnă” și șefului său „Stăpân”, despre sarcinile sale zilnice.

VICE: Bună, André, ce casă impresionantă.

André Meester: Da, are cinci etaje. Stăpânul mai are o casă și peste drum, iar pe a treia în Dubai. E un Dezvoltator Software și locuiește cu partenera lui. Amândurora le plac interioarele clasice și se bucură de un majordom în uniformă. De obicei muncesc în casa asta, dar când mai pleacă în weekend, mă mai ia cu el. Primesc o cameră la hotelul în care e cazat, îi car bagajele în călătoriile de cumpărături și fac rezervările.

Ce faci într-o zi obișnuită?

Lucrez 60 de ore pe săptămână. În timpul săptămânii, lucrez de la șapte dimineața până la șapte seara. Fac micul dejun, prânzul și cina, îi servesc cafea când cere. Deschid ușa mereu când vine acasă și mă ocup de cumpărături. Sarcinile variază. În decembrie, de exemplu, decorez pentru Crăciun. Îi place mult Crăciunul. Avem mereu un brad de șase metri în bucătărie. Trebuie să ridic mereu o schelă ca să-l aranjez. După Crăciun, vreau să stau departe de brazi pentru o perioadă.

Cumpărăturile nu sunt tocmai ușoare. Merg la brutărie, la piață, la măcelărie și la pescărie, totul trebuie să fie proaspăt. Stăpânul mănâncă două mese calde pe zi și decide după-amiază ce vrea la cină, așa că ies la cumpărături de două ori pe zi. Îi duc și costumele la curățătorie, îi lustruiesc pantofii și fac prăjituri. Îi plac mult cele de casă – crocante la exterior și moi la interior. Mă ocup și de gospodărie. Avem două persoane care fac curat.

ANDRÉ MEESTER la ușă

Vreo cerere ciudată?

Stăpânului îi place să se uite la filme. Dacă în film apare ceva de mâncare și i se face poftă, vrea musai acel lucru a doua zi. Recent a vrut colțunași, așa că a trebuit să învăț cum să-i fac. Mi-a cerut și ciocolată de casă, așa că am cumpărat de la piață tot ce am avut nevoie, după care am urmărit tutoriale online.

Stai lângă el tot timpul?

Nu, sunt mereu în bucătărie. Stăpânul îmi trimite un mesaj cu ce vrea, cum ar fi o ceașcă de cafea sau prânzul. Sunt prin preajmă doar când e nevoie.

Dar dacă cere cafea când ești la cumpărături?

Trebuie să mă întorc rapid. Nu-l refuz niciodată. Dacă mai am puțin și termin cumpărăturile, fug acasă. Dar dacă abia am început, mă întorc din drum.

Lucrezi tot timpul sau ai și pauze pentru tine?

Am de la patru până la cinci ore pe zi când nu sunt ocupat. Ca să omor timpul, urmăresc un canal de gătit, 24Kitchen, sau stau pe telefon. Stăpânul mă mai scoate uneori la cină când suntem într-o călătorie.

Ca între prieteni?

Nu, nu intru niciodată în rolul ăla. Predecesorul meu a făcut asta. A lucrat aici pentru 14 ani, dar au existat conflicte pentru că relația lor a devenit mult prea prietenoasă. Păstrez totul profesional. Când stăpânul îmi cere să ieșim la cină, nu vorbesc prea mult. Nu intru în detalii personale, rămân undeva în fundal. Spun mereu „da”, chiar dacă uneori gândesc opusul.

ANDRÉ MEESTER în vilă

Ești mereu așa de politicos?

Da, așa sunt eu. Așa am fost crescut. Lucrez în industria ospitalieră de la zece ani, l-am ajutat pe unchiul meu la hotel. Apoi am fost barman la hotelul Krasnapolsky în Amsterdam. Într-o zi, mama a văzut un anunț online pentru un job de majordom privat. Am aplicat și am început de a doua zi. Pentru mine e apogeul în industria ospitalieră. Încrederea din relația asta e foarte specială.

Nu te deranjează rolul de subordonat?

Nu, sunt întrebat tot timpul asta, dar nu mă simt ca un preș. Stăpânul mă roagă mereu să fac ceva. Nu sună dintr-un clopoțel sau îmi dă ordine.

Cât de mulți bani are?

Habar nu am. Dar știu că una dintre mașinile sale valorează 1.8 milioane de euro și că are vreo 14. Aș putea să-i verific contul chiar acum, pentru că am toate cele șase carduri ale sale. Dar nu o voi face.

Nu are nevoie de ele?

Nu. Când are nevoie de bani, îmi cere să-i scot cash.

Primești cadouri fițoase?

Un Mercedes-Benz SL e destul de fițos? Pentru aniversarea de trei ani la muncă, m-a pus să-mi aleg o mașină în valoare de 160 de mii de euro. În plus, primesc des lucruri drăguțe. Recent, mi s-a rupt portofelul și am primit unul nou de la Cartier. Portofelul ăla costă mai mult decât orice am pus vreodată în el.

Cât câștigi?

4 200 de euro pe lună net. E mai puțin decât în alte țări, mulți majordomi fac între cinci mii și 15 mii de euro pe lună, dar eu sunt liber în weekend. Mai lucrez și-n weekend ca majordom freelancer, pentru petreceri, de exemplu. Gătesc, servesc și fac curat apoi. Taxa mea e de 35 de dolari pe oră și lucrez de regulă în jur de zece ore.

Vrei să lucrezi aici pentru tot restul vieții?

Am grijă ca la carte de șeful meu și gătesc mese sănătoase, așa că sper să rămân până la pensie. Dar dacă stăpânul meu are mâine un accident, rămân fără job. Din câte știu, nu m-a trecut în testamentul lui.

