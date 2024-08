Cum e viața mea sexuală, ca persoană fără ambele brațe

Majoritatea oamenilor se bazează pe mâini în viața de zi cu zi, așa că le e greu să înțeleagă cum se descurcă persoanele care n-au mâini sau brațe. Această confuzie se transformă adesea într-o milă nedorită și întrebări lipsite de tact despre cum se descurcă persoanele fără membre în activitățile zilnice. Se ajunge rapid la întrebări despre sex, pentru că oamenii care au toate membrele nu-și pot imagina cum pot persoanele cu dizabilități să țină în brațe, să mângâie sau să stimuleze un partener, acte pe care le consideră excepțional de importante în cadrul intimității fizice.

Dizabilitățile sunt variate: unele sunt congenitale, altele s-au întâmplat mai târziu în viață. Nu toate persoanele cu dizabilități simt la fel și nu toate au aceleași probleme. Dar majoritatea dintre ele reușesc destul de ușor să-și depășească limitările fizice. Obstacolele pe care le întâmpină nu au legătură, de obicei, atât cu corpurile lor, cât cu felul în care îi privesc ceilalți din cauza dizabilității lor. Oamenii cărora le lipsesc membrele superioare vorbesc adesea despre potențiali parteneri romantici sau sexuali care îi fetișizează și despre teama de a ajunge într-o relație cu o persoană care e cu ei doar datorită dizabilității, fie din milă, fie din curiozitate sau dintr-un interes fetișist.

În ultimii ani, persoanele cu astfel de dizabilități au început să-și împărtășească public experiențele sexuale. Grupurile de suport au construit comunități puternice în care postează informații despre cum poți avea relații frumoase și sex de calitate atunci când suferi de astfel de dizabilități.

Ca să afle mai multe despre experiența acestor persoane, VICE a stat recent de vorbă cu Ali Lapper, o artistă născut fără brațe și cu picioare scurte, și cu partenerul ei, Si Clift, despre realitățile sexului cu o persoană cu dizabilități.

Interviul a fost editat pentru lungime și claritate.

Ali: Am fost internată într-o facilitate de îngrijire full-time de când aveam șase ani și acolo am auzit că persoanele cu dizabilități nu fac sex pentru că asta e dezgustător. Unii profesori sau membri ai personalului îmi spuneau: „Nu ești frumoasă. Nu ești sexy. Nimeni n-o să te placă vreodată.” Din păcate, dacă ești spălat pe creier suficient de mult, începi s-o crezi. Așa că am crescut cu ideea că n-o să fac sex niciodată – chiar și după ce am început să simt că îmi doresc să fac sex și îmi doresc o relație. Nu m-am gândit niciodată că voi cunoaște pe cineva care să vrea să facă sex cu mine.

La vârsta de 19 ani, m-am mutat în Londra și am realizat că în lume există bărbați și femei care sunt interesați doar de dizabilitatea mea și nu de mine ca ființă umană. Pentru ei, dizabilitatea mea era doar un fetiș. Mă contactau din senin și îmi scriau: „Te rog, aș vrea să te văd. Pot să-ți ating umerii?”

Unii bărbați erau interesați de mine, după care, trei săptămâni mai târziu, declarau că nu vor să mă mai vadă, își luaseră doza de fetiș. Oamenii pot fi dubioși rău. Se prefac că le place de tine, după care recunosc că erau doar curioși să vadă cum e sexul cu tine.

Nu mai știam cine e sincer și cine nu. Am început să cred că nu voi avea niciodată o relație ca lumea, pentru că eram mereu folosită drept o ciudățenie a naturii. Mi-a fost foarte greu să trec peste asta, mai ales că auzisem toată copilăria și adolescența că nu sunt sexy. Pe de o parte, era flatant că cineva mă place, pe de altă parte, aș fi vrut să mă placă pentru cine sunt, nu doar pentru că sunt diferită și îmi lipsește ceva. E ok să mă fetișizezi dacă îmi spui asta de la început și o facem în condițiile mele, ca să-mi placă și mie. Dar n-a fost niciodată așa.

Până la urmă, am găsit pe cineva cu care mă simt cu adevărat bine. Ne-am luat timp să ne cunoaștem. Nu mai simțeam că sunt doar un fetiș pentru el. Totul a decurs natural pe plan sexual, n-a fost greu să-mi dau seama cum îmi pot depăși limitările. Mai degrabă eram stresată că eram virgină decât de orice altceva. M-a durut și m-am speriat un pic că așa o să fie tot timpul. Dar sexul a devenit tot mai bun.

Si: Am crescut înconjurat de persoane cu dizabilități. Sora mea suferă de spina bifida. La școală am avut prieteni cu dizabilități. Nu i-am considerat niciodată diferiți. Nu cred că am fost conștient de felul în care alte persoane privesc dizabilitățile. Nu m-am gândit niciodată că oamenii cu dizabilități sunt priviți altfel.

Ali n-a fost prima mea parteneră cu dizabilități. Fosta mea soție avea sindromul Russell-Silver și avea 1,20 m înălțime. Persoanele de statură mică pot avea tot felul de probleme fizice.

Ali: L-am cunoscut pe Si ca iubit al prietenei mele. Au fost împreună cinci ani. Ne vedeam la petreceri sau îi chemam pe la mine. Nu mi-am imaginat niciodată că mă place. După ce s-au despărțit, m-a contactat pe Instagram. L-am întrebat dacă e interesat de mine și a zis: „Bineînțeles că sunt.”

Si: Trecuseră totuși destule luni de la despărțirea mea când am început să îi fac avansuri.

Ali: Nu-i adevărat. Nu minți. Știi că n-a fost așa.

Si: Trecuseră măcar opt săptămâni.

Ali: Ce s-a întâmplat la prima noastră întâlnire?

Si: M-a invitat pe la ea. Am crezut că o să stăm de vorbă și o să bem o cafea.

Ali: E de modă veche el. L-am invitat direct în pat. Îl știam de ani de zile și mă simțeam confortabil cu el, știam că nu mă consideră doar o curiozitate. Dar m-am gândit că dacă nu-i spun să facă ceva, o să plece acasă. L-am luat de mână și i-am zis să vină în dormitor. Am făcut pe șefa cu el, sincer.

Si: Bineînțeles că mi-a plăcut chestia asta.

Ali: I-am zis, „Am nevoie să mă dezbraci. Scoate-mi hainele.” Cum te-ai simțit, Si?

Si: Mi-a plăcut. Până la un punct. Dacă nu mi-ar fi zis ea ce să fac, n-aș fi știut. Nu voiam s-o supăr sau să fac ceva ce ea nu considera acceptabil.

Ali: Am aflat că trebuie să iau măsuri dacă vreau să progreseze relația. Unele persoane nici măcar nu știu cum să mă salute. Așa că tind să preiau controlul și să fac glume despre cum nu am brațe. Vreau ca oamenii să se simtă confortabil, nu să stea cu frica în sân că mă vor răni. Pentru că sunt foarte speriați să nu te jignească.

Si: Da, și eu eram speriat. Nu voiam să fac ceva care să-ți strice părerea despre mine.

Ali: N-am simțit niciodată că oamenii se așteaptă să pot face lucruri sexuale care implică de obicei mâinile. Dacă vrei să faci sex cu mine și știi că nu am mâini, nu te aștepți la lucrurile alea.

Cred că oamenii sunt curioși cum compensez lipsa brațelor – urăsc termenul ăsta. Nu m-am gândit niciodată prea mult la cum pot satisface un partener dacă nu am brațe, pur și simplu m-am adaptat și am învățat pe parcurs. Sexul mi s-a părut mereu intuitiv. Am încredere în mine și spun când îmi place sau nu-mi place ceva. Până la urmă am aflat că am picioare foarte pricepute și o gură incredibilă.

Si: Nici eu nu m-am gândit prea mult la asta. Am mers pe flow, am lăsat lucrurile să curgă de la sine.

Ali: Ne-am dat seama pe parcurs ce poziții putem folosi și ce nu. Nu pot face doggy style, de exemplu. Dar se poate dacă stau pe marginea patului sau folosim perne. Dacă te simți confortabil cu cineva, găsești mereu soluții.

Evident că nu-l pot ține în brațe. Așa că i-am oferit ocazia să scape, i-am zis că înțeleg dacă vrea să plece pentru că îi lipsește ca partenera să-l țină în brațe. Din fericire, n-a vrut să plece.

Si: Eu ador s-o țin în brațe, mi-e de ajuns.

Ali: Am avut relații în care partenerii au început să se enerveze că trebuiau să mă ajute cu tot felul de lucruri în viața de zi cu zi, cum ar fi să mă scarpine în cap. Un tip mă ajuta să fac duș și să merg la baie, dar la un moment dat a zis: „Nu mai pot face asta, gata”. Dar Si n-are nicio problemă să aibă grijă de mine.

Si: E aproape ca și cum aș face lucrurile astea pentru mine. Am grijă de ea așa cum am grijă de mine.

Ali: Dar și pentru că ai trăit printre persoane cu dizabilități, probabil de asta ți se pare normal.

Si: Cel mai tare mă deranjează când oamenii îmi spun: „Uau, ești super curajos, bravo!”

Ali: Că mă acceptă, cum ar veni. Mama e un exemplu negativ în acest sens. Avem o relație proastă. De câte ori mi-a cunoscut vreun iubit, l-a întrebat, în fața mea: „Ce găsești sexy la Ali? De ce te atrage?” e groaznică maică-mea.

Si: Ali are o față superbă și niște țâțe minunate. Ăsta e răspunsul meu.

Ali: Mulțumesc. Chiar am țâțe mișto. Mulți îl întreabă pe Si cum facem sex.

Si: Le răspund: „Am erecție, îmi dau jos pantalonii, mă asigur că e udă…” Și ei fug, nu mai vor să audă. Le zic: „Tu ai întrebat!”

Urmărește-l pe Mark Hay pe Twitter.