Cei mai buni oameni pe care-i știu mi-au vorbit despre viața lor sexuală

Bunică-ta avea, până la urmă, dreptate. Ideea că „tipii și tipele de treabă termină, de fapt, primii” a fost dovedită de două studii științifice recente despre altruism și sex. Pe scurt, oamenii de treabă au vieți sexuale mai bune.

Cercetătorii de la două universități canadiene au descoperit că oamenii care se auto-identifică drept altruiști și cei care, fără să-și dea seama, își demonstrează altruismul prin disponibilitatea de a dona în scopuri caritabile, au raportat și că au mai mulți parteneri sexuali de-a lungul vieții, fac mai mult sex când sunt într-o relație și fac mai mult sex fără obligații, decât noi, ăștia, ratații egoiști.

Dar de ce? E greu să-ți dai seama ce te atrage la o persoană care tocmai a menționat că a donat sânge sau că a sponsorizat, la un moment dat, o capră. „Studiile anterioare au arătat că oamenii preferă parteneri cumsecade și altruiști – în mod special pentru relațiile de lungă durtă”, a declarat pentru VICE Dr. Steven Arnocky, profesor la Universiatea Nipissing și principalul cercetător din cadrul studiului. „Motivul pare să-și aibă rădăcinile în faptul că oamenii au evoluat înspre a se implica în parteneriate de cuplu pe termen lung și îngrijirea bi-parentală a urmașilor dependenți. Strămoșii care, întâmplător, preferau anumite calități la partenerul lor, care să indice disponibilitatea și capacitatea de a investi în partenerii lor și în copiii au avut un avantaj reproductiv însemnat.”

Doar un cuplu de oameni fericiți care, științific vorbind, fac sex extraordinar (Fotografie de Unsplash via)

Ca atare, teoretic ai mai multe șanse să ți-o tragi dacă demonstrezi că ești genul de persoană care rămâne în peisaj și care o să aibă grijă de propriul partener și/sau de viitorii voștri copii. Mai degrabă decât să credem știința pe cuvânt, ne-am pus scriitorii să sune cea mai de treabă persoană pe care-o cunosc și să stea un pic de vorbă despre viața sexuală a persoanei respective. Judecă și singur.

Ryan, 24

Ryan și Jack erau prieteni în clasa a doisprezecea, au pierdut un pic legătura în timpul facultății și au reluat-o mai târziu. Ryan face tot timpul tot felul de chestii aberant de drăguțe, gen aleargă prin noroi ca să strângă bani în scopuri caritabile sau ajută la construirea de școli în Africa de Sud.

N-are toată lumea o listă de chestii sexuale pe care vrea să le facă până moare? Nu m-am descurcat chiar rău, dar mai am un pic de lucru la a mea.

Numărul meu personal e patru fete. Am făcut tot felul de chestii în afară de sex cu mai mulți oameni, gen mamelit și bulăneală și de-astea – dar patru e numărul de persoane cu care am mers „până la capăt”. Ca orice tip, aș minți dacă n-aș recunoaște că vreau un număr mai mare. Patru e mult mai puțin decât la unii dintre prietenii mei – nu că stăm în cerc și vorbim despre asta, dar e o chestie de care sunt conștient.

Clar, viața mea sexuală s-a îmbunătățit de când am făcut 20 de ani și m-am mutat la Londra. Cam atunci am început să folosesc mai serios Tinder, ceea ce nu-i o coincidență. Mi se părea că aplicațiile de combinat sunt la caterincă sau doar o metodă să-ți crească încrederea în tine, dar sunt și un mod super simplu de a cunoaște tipe. Până acum, l-am folosit pentru vreo două aventuri de-o noapte și o chestie recurentă, dar nu-i o chestie pe care s-o văd pe termen lung. Am mai avut și multe întâlniri care n-au dus nicăieri.

Sunt destul de mulțumit de cum merg lucrurile momentan, dar aș prefera să am o relație pe bune. Cu fosta mea prietenă pe termen lung făceam sex cam de vreo două ori pe săptămână și mereu era bine. Acum că nu sunt combinat nu se mai întâmplă atât de des! Acum probabil viața mea sexuală e cam de un 5-6 din zece.

Jess, 25

Salma a cunoscut-o pe Jess în prima zi de facultate, când s-au împrietenit de la cocktailurile de bere cu cidru și de la disprețul amândurora față de standardele duble când vine vorba de sex. Jess îi cumpăra Salmei de mâncare seara, când o ducea prost cu banii.

N-aș zice că sunt 100% mulțumită de viața mea sexuală de la ora actuală – nu-mi mai place de prietenul meu la fel de mult ca la-nceput. M-am gândit să-i dau papucii, dar totuși ne înțelegem și cred c-ar fi greu să găsesc pe cineva cu care să am o conexiune.

Clar, cred că mi-am tras-o cu mai mulți în facultate. Dacă e să mă-ntreb, amintirea mea generală din facultate e că eram la o petrecere și mi-am dat seama că practic am fost cu toții prietenii colegei de apartament. Nici acum nu-mi prea vine să cred că m-am combinat cu tipii buni – prietenele mele mereu îmi spun că mă combinam cu cei mai hot.

Pe măsură ce m-am făcut mai mare, a ajuns să nu-mi mai placă la fel de mult să mă combin aiurea cu tipi, dar să mă trezesc singură. Mă întreb dacă e din cauză că mi s-a făcut multă panaramă pe tema asta. Și acum există chestii gen Snapchat, nu vreau să răsară poze cu mine pe-acolo! Acestea fiind zise, îmi amintesc mereu de vremurile alea și, cumva, mi-aș dori să mai am genul ăla de încredere în mine, ca să mai fiu fata aia. E haios că, deși fac mult voluntariat și acte de caritate sunt, probabil, cea mai egoistă la pat din câte s-au văzut vreodată. Mă pricep foarte bine să-mi dau singură orgasme, deci dacă un tip nu se ridică la standardele mele, nu se acceptă. Dac-ar fi să-mi rezum viața sexuală, la momentul de față aș zice, probabil, că sunt nesatisfăcută.

Tom, 26

Tom e un vechi prieten din școală de-ai lui Hussein și, de când se știu, Tom face acte de caritate la el la biserică. Tom merge la școală să se facă avocat și, între timp, își petrece timpul liber dând meditații pentru copii și lucrând la o bancă de alimente.

Nu fac prea mult sex, din cauza muncii și pentru că locuiesc cu ai mei. Sunt creștini devotați, deci clar ar fi dubios să vin cu cineva acasă.

Sunt „activ” sexual de la 12 ani. Asta n-a însemnat că am avut multe prietene sau ceva – mi-am pierdut virginitatea abia la 19 ani, deci, până atunci, viața mea sexuală a însemnat, de fapt, doar porno pe net. Am avut ocazia să mă culc la beție cu diverse tipe pe la petreceri, dar n-am prea vrut să fac asta. E ceva la sexul fără obligații care mă face să mă simt incomod, deci poate de-asta am așteptat atât de mult.

Când am făcut, în sfârșit, sex, a fost un pic dezamăgitor, gen, îmi creasem așteptări atât de înalte. Clar a devenit mai plăcut cu timpul. În perioadele bune, făceam sex și de până la zece ori pe săptămână, sex super pasional și energic, care dura cu orele. Până la final, însă, am ajuns să facem sex doar de dragul de a face sex.

De când am terminat facultatea cred că m-am culcat cu vreo două persoane? Le-am cunoscut pe amândouă pe Tinder, într-o perioadă în care mă simțeam destul de singur și pur și simplu voiam să mi-o trag. De fapt, chiar a fost super simpatic și relaxat. Încă nu-mi place sexul fără obligații cine știe ce, dar sunt mai puțin anti. Chiar sper să pot să cunosc pe cineva super minunat și să am din nou o relație pe termen lung. Deși sexul în sine e mișto, mie unuia îmi place mai mult când am o legătură personală, reală, cu persoana cu care o fac.

(Fotografie de Marco Gomes via)

Sophia, 24

Sophia și Francisco s-au cunoscut acum doi ani, prin prieteni comuni, iar el a fost atras pe loc de bunătatea ei straniu de calmă. De asemenea, Francisco e destul de sigur că nu s-ar fi combinat cu actuala lui prietenă dacă nu l-ar fi sfătuit și asigurat Sophia cu înțelepciune.

Am făcut sex cu opt oameni și m-am mai culcat o dată cu încă doi. Împărțirea, pe scurt, e așa: două relații; două partide de-o noapte cu prieteni; una la o petrecere; o greșeală la o beție; trei „chestii” în care m-am aprins eu prea tare și mi-am frânt inima în diferite feluri, în timp ce făceam sex cu întreruperi, timp de luni întregi și un tip cu care făceam sex fără obligații, pe prietenie, de sărbătorile naționale – Halloween, Anul Nou și Paște, nu mă-ntreba de ce.

Prima mea relație a durat vreo șase luni. La început făceam mult sex și era super tare. Eu tot făceam cistite, ceea ce nu era atât de tare. La final a fost mai puțin tare, evident, și mai puțin mișto când simțeam c-o să mor de la cistite.

Cu prietenul meu actual aproape am ajuns la șase luni și facem sex mai bine decât am avut eu parte până acum. E mișto și e sexy și sunt moartă după el. Probabil îl văd de vreo trei ori pe săptămână și, în general, facem sex de cel puțin două ori când ne vedem. E o păpușă, super simpatic și incredibil de „de treabă”, ceea ce ajută.

Experiențele astea mi-au dat cu atât mai multă încredere în mine, dar m-au făcut și mai nesigură pe mine, mai ales în perioada dinainte de absolvire. A însemnat că voiam să ies mai mult cu lumea și să trăiesc adrenalina aia, când te-mbeți și te mozolești cu cineva. Mă îndrăgostesc puternic și rapid, cum spuneam, iar asta e o rețetă perfectă să-ți frângi inima.

Emily, 27

Tshepo a cunoscut-o pe Emily în adolescență și și-a dat seama repede că acea chestie, care părea un fel de veselie continuă era bunătate sinceră. Emily e, probabil, cea mai generoasă persoană pe care a cunoscut-o Tshepo, în afară de mama lui Tshepo (care, evident, n-a vrut să vorbească cu ea despre sex pentru articolul ăsta).

Aveam vreo 13 ani când am început să fac chestii sexuale, în general cu tipi mai mari – băieți care aveau 18, 19 ani. Sincer, simt că sunt „activă” sexual de foarte mult timp. Nu pe genul că am început să fac sex de la o vârstă foarte mică, doar la mine-n cap. Îmi aduc aminte, când aveam vreo cinci ani, că mă simțeam… știam cum e să te simți excitat. Îmi aduc aminte foarte clar și că am înțeles, înainte să fi făcut ceva, că o să fie foarte mișto. Asta probabil a influențat cât de mult mi-a plăcut mai târziu să fac chestii sexuale.

Am avut câțiva parteneri sexuali, de pe la vârsta de 17 ani până la 21 și cred că am simțit un fel de împlinire din asta. Mă atrăgeau atât de mulți oameni, dintr-un fel de entuziasm, într-un fel. Cred că mă excită foarte tare și sunt atrasă de felul în care se uită cineva la mine. Apoi, într-un fel pe care nu prea pot să-l descriu, am, pur și simplu, senzația că o să facem sex foarte bun. Dacă e să vorbim ce e satisfăcător în asta, e, cumva, ideea că o faci în timp ce-o faci. Mai ales dacă e complet instantaneu – zici: „Tu, hai, acum”, o chestie care-i pur instinctivă. N-am avut niciodată genul ăla de experiență, „vreau să smulg hainele de pe el acum”, dar pot să fiu stimulată sexual de orice, din gama de interacțiuni cu o persoană. N-aș zice neapărat că-mi dau drumul din orice, dar există legătura asta.

Acum am o relație de lungă durată, dar, în mod normal, eu și prietenul meu facem sex cel puțin o dată pe zi. Cel puțin. Clar vorbim pe Skype și pe FaceTime, în tot felul de moduri, acum – ceea ce e super distractiv.

Traducere: Ioana Pelehatăi

