Realitatea despre care nu-ți vorbește nimeni când ai cancer și vrei să faci sex

Când ai cancer, doctorii își doresc cel mai mult să te ajute să supraviețuiești. Orice altceva – inclusiv sexul – pare irelevant. Dar pentru mulți tineri care suferă de cancer, sexualitatea rămâne importantă, deși complicată.

Așa că vom încerca să răspundem la niște întrebări dificile: Ce impact are chimioterapia asupra libidoului? E ok să pui poze cu tine fără păr în cap pe aplicațiile de dating? Îi spui cuiva despre cicatricile tale de la prima întâlnire? Cum îți poți accepta corpul când trece prin schimbări continue?

Am întrebat patru persoane cum s-au descurcat în situațiile astea.

Iris, 30 de ani: „Am pus pe Tinder o fotografie în care sunt chelioasă. De ce să mă prefac?”

M-am îmbolnăvit în 2016. Am făcut noduli limfatici maligni și a trebuit să fac chimioterapie. Mai târziu, am făcut și cancer la tiroidă și a trebuit să mă operez. Cât am fost bolnavă, am trăit pe pilot automat: viața mea se împărțea între casă și spitale. În perioada respectivă, n-am simțit deloc că lupt – asta s-a întâmplat abia după. După ce am scăpat de chimioterapie, am vrut să continui să trăiesc ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. M-am gândit că o să pot merge iar la muncă și o să ies la întâlniri fără probleme. De ce să fie așa de greu?

Mi-am reinstalat Tinder în ultima zi de chimioterapie și am ieșit la prima întâlnire zece zile mai târziu. Am pus pe aplicație o poză cu capul chel. De ce să mă prefac că am păr dacă nu aveam? Trei luni mai târziu am avut primul incident neplăcut. Ieșeam cu un tip de care îmi plăcea mult și cu care voiam să mă culc. Dar aveam un sentiment de reținere, mă gândeam că poate e prea devreme.

Am făcut totuși sex, dar a fost foarte dureros fizic – de parcă dezvoltasem vaginism peste noapte. Am fost la doctori, dar nu m-au putut ajuta și mi-au zis că nu e de la chimioterapie. M-am gândit că poate nu eram pregătită în subconștientul meu și trebuie s-o iau mai ușor. Am simțit asta și în alte domenii din viața mea: Nu reușeam încă să mă adaptez la viața pe care o aveam înainte. Aveam energia scăzută și simțeam că trebuie să am mai multă grijă de mine și să-mi setez niște limite mai puternice.

Am fost de curând la un doctor care mi-a zis că, de fapt, chimioterapia poate avea efectul secundar de uscare a vaginului, ceea ce face sexul dureros. Mă deranjează că nu auzim mai multe despre cum îți poate afecta tratamentul sexualitatea. Cred că intimitatea și sexul sunt moduri de a te reconecta cu sine, atât în timpul bolii, cât și după.

Kes, 37 de ani: „M-au atins atâția doctori în zona genitală încât nu am mai simțit-o ca pe o zonă sexy”

Acum trei ani, am fost diagnosticat cu cancer testicular, care mi s-a întins și la nodulii limfatici. Am făcut două tipuri de chimioterapie și două operații – la prima mi-au scos un testicul, la a doua, nodulii limfatici.

După prima rundă de chimio, m-am simțit destul de optimist. Am vrut să revin cât mai repede înapoi la normal. Am fost la multe petreceri și am ieșit cu mai mulți tipi. A fost ciudat, pentru că încă pot avea orgasm, dar nu mai ejaculez. A trebuit să mă obișnuiesc cu un alt fel de sex, iar partenerii mei au trebuit și ei să se adapteze. Din fericire, un singur partener a avut o problemă cu asta.

Totuși, după a doua rundă de chimioterapie, a urmat o perioadă dură. Mă simțeam depresiv și anxios și nu știam ce să fac. Am fost abstinent nouă luni, aveam libidoul foarte scăzut. Am avut noroc că am găsit un doctor care mi-a zis că am nivelul de testosteron foarte scăzut – probabil din cauza chimioterapiei. După ce am început să-mi aplic o cremă cu testosteron, lucrurile s-au îmbunătățit rapid. Majoritatea sentimentelor depresive și a anxietăților au dispărut și am început să simt din nou dorință.

Asta n-a însemnat că toate problemele au dispărut. Mă atinseseră atâția doctori încât efectiv nu mi se mai părea sexy zona genitală. Boala a avut un impact puternic asupra mea – a trebuit să mă confrunt cu condiția de muritor și am simțit că nu mai pot avea încredere în corpul meu.

Inge, 32 de ani: „E mai dificil cu persoane noi”

Am aflat că am cancer primăvara trecută. Am făcut deja o operație și acum sunt în terapie cu hormoni. Înainte și după operație n-am vrut să ies cu nimeni. A trebuit să fac chimioterapie și am rămas cu niște dungi permanente pe sân. Nu mă simțeam prea sexy și n-aveam chef să vorbesc despre asta la întâlniri.

Deși încă sunt sub tratament, mă simt bine. Mi-a fost prea dor de sex ca să uit de el cu totul, așa că am început să mă văd din nou cu bărbați acum câteva săptămâni. Am un prieten cu care fac sex din când în când și care a știut de boala mea de la început. N-am remarcat să se schimbe ceva în relație cu el, în afară de faptul că e mai atent când mă atinge pe sâni. Putem vorbi despre boala mea, dar preferăm să ne distrăm.

E mai dificil cu persoane noi. De curând, am început să fac sex cu un tip pe care nu îl informasem în prealabil de boala mea și, când mi-a văzut cicatricea de pe sân, i-a murit instantaneu și s-a stricat toată atmosfera. A fost ok până la urmă, mi-a făcut masaj și i-am povestit toată experiența. Dar nu voiam asta, chiar aveam chef de sex, sincer, fără să mă gândesc la toate problemele.

Marvin, 32 de ani: „M-am ascultat pe mine însumi și până la urmă mi-a revenit libidoul”

La vârsta de 27 de ani, am fost diagnosticat cu cancer testicular. M-au operat foarte rapid și, inițial, nu am avut nevoie de alte tratamente. Mai târziu, mi-au descoperit niște metastaze și a trebuit să fac tratament.

După prima operație, am trăit mai mult într-o bulă. Nu aveam energie și nu mă simțeam conectat cu oamenii din jurul meu. Doctorul m-a trimis la o organizație pentru persoanele care au avut cancer și am făcut terapie de grup cu alți oameni de vârsta mea.

Nu era vorba doar de teama că o să revină boala; a fost o problemă mare și cu sexul. M-am simțit desfigurat după operație și m-am gândit mult la imaginea ideală de masculinitate din capul meu, care nu se potrivea cu un singur testicul. Înainte să mă îmbolnăvesc, eram foarte activ pe scena gay – aveam mulți parteneri și mergeam la multe petreceri. Îmi plăcea mult treaba asta. Am încercat să revin, dar n-a funcționat. Nu mă mai simțeam bine în pielea mea – a trebuit să-mi descopăr și să-mi accept din nou corpul. Aveam libidoul mult mai scăzut. Parcă devenisem altă persoană cu alte nevoi.

Dar după ce mi-am ascultat vocea interioară și am început treptat să fac sex din nou, mi-am recuperat libidoul. Acum am un partener stabil de un an de zile. În trecut, sexul nu însemna foarte mult pentru mine și mă interesa doar partea fizică. Acum mă interesează mai mult conexiunea pe care o am cu persoana cu care fac sex.

Articolul a apărut inițial pe VICE NL.