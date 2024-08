Ce nu-ți spune nimeni despre cum e sexul când ai boli intestinale

Colita ulcerativă (CU) e o boală inflamatorie intestinală care afectează căptușeala intestinului gros. Peste nouă sute de mii de persoane din Statele Unite suferă de această boală, care începe de obicei să se manifeste între 15 și treizeci de ani. După îi cum sugerează numele, cauzează inflamații și răni în țesuturile interne, mai ales în colon și rect, ceea ce dă naștere unor simptome care pot afecta serios viața unei persoane – inclusiv viața ei sexuală.

Aceste simptome au o natură foarte variată și se pot schimba în timp, pe măsură ce boala se răspândește în intestine. Majoritatea persoanelor experimentează un anumit nivel de crampe abdominale, dureri și sângerări rectale și o nevoie constantă de defecare. Unele suferă de diaree acută și episoade de incontinență, altele sunt constipate. Simptomele acute cauzează inclusiv febră, oboseală și slăbiciune. În cazurile severe, inflamația se poate răspândi în tot corpul și creează probleme cu încheieturile și cu ochii. Uneori, din cauza bolii, colonul se poate găuri sau chiar exploda, ceea ce duce la infecții sau leziuni interne grave.

Oboseala și nevoia constantă de a merge la toaletă interferează de multe ori cu viața sexuală a persoanelor care suferă de CU: e greu să îți păstrezi excitația sau să menții anumite poziții. Nevoia de a gestiona simptomele te încurcă dacă vrei să faci sex spontan. Chiar dacă nu ai simptome grave, anxietatea legată de un posibil episod influențează libidoul și relația cu partenerul – mai ales dacă îți plac jocurile anale.

Nimeni nu știe ce cauzează CU sau cum se vindecă. Dar medicii pot ajuta pacienții să găsească mixul potrivit de medicamente și stil de viață ca să reducă frecvența și severitatea simptomelor. Cele 30 la sută dintre cazuri care se dovedesc rezistente la tratament sau devin foarte severe ajung până la urmă la eliminarea parțială sau totală a intestinului – care e altă problemă medicală dificilă. Dar oricare ar fi remediul, tratamentul eficient elimină complicațiile cauzate de CU.

În orice caz, multe medicamente pentru CU scad libidoul sau abilitatea pacienților de a-și menține excitația sau de a avea orgasm. Operațiile pot schimba poziționarea organelor abdominale sau pot leza nervi conectați cu organele genitale și astfel alterează experiențele sexuale. Iar tratarea simptomelor nu rezolvă fricile și anxietățile pe care pacienții le au cu privire la viața sexuală.

În teorie, medicii îi pot ajuta pe pacienți să gestioneze efectele secundare ale bolii sau ale tratamentului. Și totuși, foarte puțini vorbesc cu ei despre sex. Nu există multe cercetări pe subiect – de exemplu, nu știm cât de sigur e pentru un pacient cu CU să facă sex anal, mai ales dacă a făcut operație.

Câteva organizații, cum ar fi Crohn’s & Colitis UK, au încercat să colecteze toate informațiile despre sex și colită ulcerativă și să le prezinte într-un format ușor de digerat. Mai mulți cercetători au început să analizeze efectele bolii asupra vieții sexuale. Dar poveștile personale despre sex și intimitate ale oamenilor care suferă de CU sunt relativ rare. Ca să rezolve această lacună informațională, VICE a vorbit cu Rosa, care a fost diagnosticată cu CU acum doi ani, și cu partenerul ei Colby. Nu le dăm numele întreg ca să le protejăm intimitatea.

Rosa: Cred că aveam de ceva vreme colită ulcerativă, dar am fost diagnosticată greșit. Mi s-a zis că e de la stres sau că e posibil să fie sindromul intestinului iritabil. Cred că am avut noroc că sunt vegetariană și mănânc sănătos, așa că am gestionat bine boala inconștient, fără să știu ce am.

Apoi, în aprilie 2020, am făcut o febră urâtă și simțeam constant nevoia să merg la toaletă, chiar dacă nu făceam nimic. Uneori s-a întâmplat să nu am niciun control asupra intestinelor. Mergeam la toaletă de vreo douăzeci de ori pe zi și aveam stomacul balonat și sensibil. Simțeam o durere cruntă în abdomen. Trebuia să port pantaloni largi pentru că nu suportam niciun fel de presiune în zonă. Mă simțeam slăbită și obosită. În retrospectivă, cred că pandemia m-a stresat atât de tare încât mi-a declanșat episoade severe.

Am realizat că ceva era total greșit, dar nu am putut merge la doctor din cauza restricțiilor din prima carantină. Așa că m-am dus la spital și m-au internat pentru că au crezut că am Covid. Era la începutul pandemiei, când încă nu se cunoșteau bine toate simptomele asociate cu boala. Mi-au făcut o grămadă de teste și au aflat că am diverticulită, cât și colită ulcerativă moderată spre severă. Nu știam ce înseamnă nici una, nici alta.

Dar am fost diagnosticată în aceeași zi în care am început să vorbesc cu Colby pe Tinder.

Colby: A fost sinceră de la început. Mi-a zis: „Dacă vrei doar combinații, o să îți spun direct că nu sunt în stare de asta, pentru că tocmai îmi gestionez o problemă de sănătate”.

Rosa: Doctorul mi-a zis că episodul fusese foarte sever și că n-ar trebui să merg cu bicicleta, să ridic lucruri grele sau să fac sex. Așa că i-am zis: Să știi că sunt bolnavă, nu trebuie să vorbești cu mine dacă nu ai chef de complicații. Dar Colby mi-a răspuns că are chef să vorbim și că îi place compania mea. A fost drăguț, pentru că eram în spital, singură, iar familia nu mă putea vizita din cauza pandemiei. Așa că mi-a plăcut să vorbesc cu el. Cred că și lui i-a plăcut tocmai pentru că era carantină și toată lumea era izolată.

Colby: Nu știam nimic despre colita ulcerativă, doar ce mai văzusem în reclamele farmaceutice. Așa că, atunci când Rosa mi-a zis de diagnosticul ei, mi-am amintit doar că am auzit de boala asta în reclame.

Rosa: [Râde]

Colby: Nu aveam niciun fel de informații clare despre ce înseamnă boala.

Rosa: Ne-am întâlnit abia pe la jumătatea lunii mai, pentru că am fost țintuită la pat. Dar oricum era carantină, așa că nu ne-am grăbit să ne întâlnim. Așadar, am avut timp să vorbim despre boala mea.

De câte ori am un episod, nu mă simt grozav. Sunt prea obosită sau inconfortabilă ca să fac sex. Și îi spun clar asta. Mă ajută mult că am vorbit de la început deschis despre boala mea.

Colby: Încerc să fiu atent la cum se simte Rosa – de exemplu, dacă îmi spune că nu se simte bine sau dacă văd că stă la baie mai mult decât de obicei. Dar, în rest, avem o viață sexuală chiar mișto. E ok să iei pauză câteva zile, ca să-ți încarci bateriile, și să revii la sex când te simți mai bine.

Rosa: [Râde] Da, am învățat să mă relaxez când mă simt rău și să fac tot ce îmi place atunci când mă simt bine. Uneori fac sex și când mă simt rău, pentru că endorfinele mă ajută să mă simt mai bine.

La începutul relației, mă stresam să nu mă scap pe mine în timpul sexului, pentru că am auzit că se mai întâmplă.

Colby: Nu m-am temut niciodată că o să se întâmple asta.

Rosa: Până la urmă, am găsit un thread despre colita ulcerativă pe Reddit. M-a ajutat să citesc că nu sunt singura care suferă de asta și m-am simțit mai confortabilă în timpul sexului.

Dar viața mea nu se învârte în jurul acestei boli. Acum nu mai iau medicamente, pentru că aveau efecte secundare mult mai nasoale. Asta s-ar putea să se schimbe în viitor, dar deocamdată îmi gestionez colita doar prin schimbarea stilului de viață. Am renunțat la postul de bucătar șef, pentru că era prea stresant și am nevoie de mult timp liber dimineața. Mă trezesc la cinci ca să pot petrece două-trei ore la baie. Cel mai bine mă simt seara, atunci pot lucra la restaurant. Și am grijă ce mănânc – mai ales dacă planificăm un date. Evit să mănânc paste și roșii, care știu că îmi agravează simptomele, ca să pot face sex în seara respectivă.

În ultima vreme, am vorbit despre cum ar arăta relația noastră dacă ar trebui să renunț la alcool, pentru că ne place maxim să ieșim la date ca să degustăm beri noi. Dar la începutul anului, după ce am băut o bere, am avut un episod sever și a trebuit să anulăm un date.

Colby: Când trebuie să anulăm astfel de planuri sau nu putem face sex, nu e mare lucru, pentru că știm că putem reprograma. Putem să ne bucurăm de intimitate și în alte feluri.

Rosa: Am observat că, în timpul sexului, îmi place doggy style mai mult decât înainte să fiu diagnosticată. Asta pentru că nu se pune atâta presiune pe mine ca în pozițiile în care stă el deasupra, de exemplu.

Colby: Am încercat să mă adaptez și să fac lucrurile cât mai confortabile pentru Rosa, mai ales dacă are o perioadă sensibilă. Aleg poziții care necesită mai puțin efort din partea ei. Dacă nu se simte bine, îi fac un masaj sexy sau, dimpotrivă, evit să o excit, ca să nu fie frustrant pentru amândoi.

Rosa [Râde]: Da, asta e o problemă uneori. Ne masturbăm reciproc dacă suntem excitați, dar eu am o perioadă proastă. Pentru că am chef de sex, dar sunt prea stresată să facem sex.

Amândurora ne place mult sexul anal. Dar doctorul mi-a zis să nu facem asta dacă tocmai am avut un episod, pentru că poate cauza inflamații ale pereților rectali. Dar am făcut sex anal de câteva ori, când am avut perioade bune, și a fost superb! Din păcate, în ultima vreme, n-am mai avut curaj, pentru că există prea puține informații despre cât de sigur e sexul anal pentru persoanele care suferă de CU și mă tem să nu-mi agravez problema.

De curând, am observat că, de câte ori mănânc alimente bogate în fibre, mă doare rău de tot anusul.

Colby: Da, chiar dacă n-am putut face sex anal, am stimulat-o anal în alte feluri, pentru că îi place. Dar acum a apărut durerea asta nouă, așa că am luat o pauză să vedem ce se întâmplă.

Rosa: Jocurile anale necesită prea multă pregătire pentru mine, din cauza bolii. Așa că nu merită. Preferăm să facem lucruri mai spontane.

Colby: Eu sunt mulțumit că am bifat și sexul anal pe lista experimentelor sexuale. Nu cred că e nevoie să facem asta toată viața.

Rosa: Da, am stabilit de la început că amândoi avem chef să explorăm lucruri sexuale noi. De obicei, după ce le încercăm, nu ținem neapărat să le repetăm. Am vorbit despre ce o să facem dacă se înrăutățește boala. De exemplu, o prietenă a fost nevoită să își scoată total colonul. Când am o zi foarte proastă, îi spun lui Colby că are voie să facă sex cu persoane care nu au problema asta. Nu de alta, dar eu am fost poliamoroasă și am avut mai mulți parteneri, așa că nu am probleme pe partea asta. Mi s-ar părea trist să nu-și poată împlini nevoile sexuale dacă boala mea se înrăutățește. Vreau să fie fericit.

Totuși, Colby e monogam și nu își dorește o relație poliamoroasă. Iar eu am zis că nu am probleme să fiu monogamă cu o persoană potrivită. Înainte credeam că o să fiu poly toată viața, dar din cauza bolii, am renunțat la acest stil de viață. E o boală care te epuizează emoțional și e mai ușor să ai un singur partener cu care să o gestionezi. Mai am o prietenă care era poli și a devenit monogamă din cauza bolii.

Colby: O să mai vedem ce se va întâmpla în viitor, dar deocamdată nu simt nevoia să mă văd cu alte persoane doar ca să îmi satisfac nevoile sexuale. Dacă o să găsim pe cineva de care ne place amândurora și îi poate oferi plăcere și Rosei, mă mai gândesc.

Rosa: Per total, am decis să gestionăm pe loc orice probleme noi apar în viața noastră sexuală, pentru că suntem siguri că le putem depăși.

Colby: Nu poți planifica prea mult viitorul. Pentru că una e cum crezi că vei reacționa și alta e cum reacționezi când se întâmplă. Așa că luăm lucrurile ușor, pas cu pas, și trăim în prezent.

