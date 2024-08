Cum am învățat să mă bucur din nou de sex după ce am fost violată

Asta e rubrica în care întrebăm tineri din generația despre care se spune că nu face sex dacă fac, totuși, sex.

EKI, 23 de ani

Calitatea sexului per total: 8/10

Frecvența sexului: 7/10

Nivelul de intimitate: 8/10

Ce simți față de persoanele cu care faci sex: 10/10

Cât de mulțumită ești de cantitatea de sex din viața ta: 7/10

VICE: Salut, Eki! Când ai făcut sex ultima oară?

Eki: Acum trei zile.

Te declari mulțumită de cât sex faci?

Da, dar știi cum e, e loc mereu de mai mult. [Râde]

Deci crezi că faci la fel de mult sex ca oamenii care au o relație stabilă?

Da, așa zic.

Eki, acasă

Ce părere ai despre studiul efectuat de British Medical Journal? Oare sunt rețelele sociale vinovate de faptul că facem mai puțin sex?

Cred că rețelele sociale sunt un factor important. Cu Instagram, Twitter și aplicațiile de dating, poți găsi pe cineva la un click distanță. Inițial, multe femei erau deschise la asta, dar în ultima vreme lucrurile au luat o turnură cam nașpa. Acum, niciuna dintre prietenele mele nu mai folosește aplicații de dating, pentru că s-au săturat să fie tratate ca niște obiecte.

Ai avut experiențe negative cu persoane întâlnite pe rețelele sociale?

Inițial, prietenul meu m-a ignorat pe Instagram când i-am scris, dar apoi am postat un selfie și mi-a dat mesaj.

Măcar sunteți împreună. Deci înainte să-l cunoști pe el, te înfuriau bărbații care obiectificau femeile?

Din păcate, nu. Chestia e că am fost violată când aveam 18 ani și asta mi-a cam dat peste cap sexualitatea. Așa că am ajuns să fac sex cu niște bărbați îngrozitori. Nu regret, pentru că așa mă simțeam atunci și nu eram capabilă să îmi dau seama. Dar Eki cea de astăzi n-ar mai face sex cu bărbații aceia.

Așa ai reușit să depășești trauma cauzată de viol?

Da, eram mai tânără și am încercat să gestionez trauma în felul meu. N-am ținut cont de niciun reper moral.

Reper moral în felul în care vrei să fii tratată de bărbați și de alte persoane în general?

Da, îi lăsam pe bărbați să mă trateze ca pe un gunoi.

Cum s-a schimbat relația ta cu sexul după viol?

Am fost foarte tulburată. Nu-mi place să spun distrusă, pentru că un fost iubit m-a numit așa și mi se pare urât. Cumva nu eram conștientă de mine, dar eram și foarte dominată de dorința de a face sex. N-aș spune că eram dependentă, dar îmi plăcea ideea de a fi tratată frumos, chiar și o singură dată. Dar apoi am ajuns într-un punct în care mă certam cu prietenele din cauza tipilor.

Cum ai trecut peste asta?

M-am izolat complet de bărbați timp de șase luni, cred că atunci m-am masturbat cel mai mult. Aveam nevoie de asta, iar în perioada aceea mi-am dat demisia de la job, am stat singură și nu aveam idee ce mă așteaptă.

Cum ți-ai reluat viața sexuală?

Prima oară m-am grăbit, pentru că nu voiam ca ultima dată când am avut relații intime cu cineva să rămână o amintire urâtă. Așa că am simțit nevoia să mi-o trag neapărat cu cineva. Nu să fac dragoste, ci să mă fut, cred că așa gândeam. Asta pentru că „futut” e un termen puternic și simțeam că recapăt controlul asupra vieții mele sexuale dacă nu mă temeam să-l folosesc.

Cum te-ai reconectat cu sexualitatea ta?

Sincer, poate sună clișeic, dar m-am maturizat. Atunci aveam 18 ani, așa că știu ce simte o tipă când e agresată sexual. Acum am 23, dar tot mi se pare o traumă recentă. Cred că m-a ajutat mult trecerea timpului. În primii doi ani după incident, nu am avut multe prietene și am fost într-o relație de căcat. Imediat ce m-am despărțit de el, mi-am făcut prietene, lucru care m-a ajutat enorm. Am început să capăt încredere în mine pentru prima oară după viol, pentru că a fost prima dată când am avut curajul să nu mai caut o relație. Am stat single doi-trei ani, până l-am cunoscut pe iubitul meu actual.

Ok, să ne întoarcem în trecut. Care era relația ta cu sexul înainte de viol?

Mereu m-a intrigat sexul, de la o vârstă fragedă. Îmi amintesc că, odată, era târziu noaptea și aveam cam nouă ani. M-am trezit și la TV era Eyes Wide Shut, și i-am văzut pe Tom Cruise și pe Nicole Kidman într-o orgie. Am fost fascinată. Întotdeauna am știut că îmi place sexul, eram fascinată de el. Eram confortabilă cu pasiunea asta. Dar asta nu înseamnă că am avut multe experiențe sexuale când eram mică.

Cum a fost când ți-ai pierdut virginitatea? S-a ridicat experiența la nivelul așteptărilor?

Nasol. Știu că am mers cu dureri de acasă de la el până la stația de autobuz. Mi-a luat jumătate de zi ca să mă conving că vreau să o fac. Am ajuns acasă la el la ora 11, am încercat direct, dar am zis nu. Apoi am luat prânzul, mă simțeam balonată și n-am vrut. După asta ne-am uitat la niște filme și am fumat niște iarbă pentru că eram stresată. Până la urmă am făcut-o și eu am mimat totul. Gemeam ca în filmele porno, dar de fapt mă durea nasol… ce să zic, m-au influențat și filmele porno, ca pe toată lumea.

Dar acum că ești într-o relație fericită, s-a îmbunătățit și calitatea sexului?

Clar.

Mă bucur să aud. Crezi că multe femei fac mai puțin sex din cauza calității proaste a sexului?

Da, cred că multe se gândesc: De ce m-aș deranja să mă aranjez și să merg acasă la tipul ăsta care nu-mi poate oferi un orgasm, când pot să-mi comand un vibrator de pe internet? O prietenă mi-a recomandat o jucărie sexuală pentru clitoris extraordinară.

Eki are mereu șervețele lângă pat



E jucăria aia care imită sexul oral?

Da! Am economisit niște bani și mi-am luat-o și e… wow. Foarte bună. Mă masturbez, chiar dacă sunt într-o relație. Masturbarea și sexul sunt lucruri diferite. Multe femei singure vor doar orgasmul, nu neapărat și intimitatea cu altă persoană. Dacă m-aș putea întoarce în timp la perioada în care am fost single, m-aș masturba mai mult.

Și ai face mai puțin sex dezamăgitor?

Da, exact. Simt că am fost cu bărbați care nu merită să spună că au fost cu mine, pentru că eu nu sunt de căcat, dar ei au fost.

Te întrebau dacă ai terminat?

Da, și mi se pare o prostie. O să știi dacă am terminat, nu e nevoie să mă întrebi. Dacă trebuie să mă întrebi, înseamnă că nu am terminat. Cum zice Megan Thee Stallion.



Înțelepte vorbe, într-adevăr. Mă bucur că acum ai o viață sexuală împlinită și că nu mai ai de-a face cu bărbați idioți.

Împlinită și sănătoasă. De ce crezi că am atâtea șervețele lângă pat?

Mulțumesc pentru discuție, Eki!

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.