Viceprimarul Bucureștiului mi-a explicat de ce înjură în postul Crăciunului

Ai auzit deja că, marți seara, viceprimarul Aurelian Bădulescu, de la PSD, și-a ieșit rău din pepeni și a înjurat strașnic o consilieră USR într-o ședință a Consiliului General al Municipiului București (CG), după ce a cerut explicații despre situația bebelușilor de la Maternitatea Giulești, infectați cu stafilococ auriu.



Apoi, ca să rămână în partea aia îndoielnică a istoriei, Bădulescu a consemnat înjurătura și în caietul (da, e de matematică, ai văzut bine!) cu procese verbale al Comisiei de Sănătate a Primăriei. Pe sistemul ăla bătrânesc, gen „te bag în pizda mă-tii și uite că dau asta și-n scris”.

Fotografie via Facebook-ul senatorului USR Mihai Goțiu

Deloc surprinzător, viceprimarul lui Firea nu e la primul derapaj în Consiliul General al Capitalei. În trecut, pesemne la fel de agasat de tot felul de întrebări, Bădulescu și-a numit adversarii politici „animale”, „javre”, „bulangii” sau „prostituate”. Totuși, de data asta a plusat cu declarația dată în procesul verbal al ședinței, ca într-un oracol de liceu completat pe fugă în pauză.

Consiliera USR nu înțelege de ce viceprimarul nu a fost încă dat afară

Ana Maria Ciceală, consiliera USR care a avut de-a face cu furia PSD-istului, face parte din Comisia de Sănătate a CG București și a convocat ședința de marți seară, nemulțumită de modul în care administrația Firea gestionează cazul bebelușilor infectați.

„Domnul Bădulescu s-a enervat pentru că puneam numeroase întrebări legate de situația de la Maternitatea Giulești, care este foarte gravă. Eu insistam cu întrebările, dumnealui nu răspundea, apoi a început să-mi adreseze înjurături și să urle la mine. La final, a luat registrul în care se consemnează de obicei voturile din ședințe, a reprodus înjurăturile și s-a semnat”, mi-a explicat consiliera când am sunat-o.

„Presupun că a făcut asta ca să mă intimideze să renunț la întrebări și la cererile de documente oficiale. Dar n-o să fac asta. Atât eu, cât și colegii mei de la USR ne-am mai confruntat cu un astfel de comportament din partea domnului Bădulescu. Din păcate, reacțiile dumnealui nu sunt sancționate de doamna primar. În orice altă țară UE, viceprimarul ar fi trebuit deja concediat, însă doamna Firea preferă să ignore situația”, a mai spus Ana Maria Ciceală.

Potrivit legii Adminstrației Locale, schimbarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată de două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

Bădulescu nu regretă fapta, ci doar că a făcut-o în postul Crăciunului

Deja prins de telenovela de la PMB, jucată pe banii bucureștenilor, l-am sunat și pe viceprimarul care a adresat injuriile, ca să aflu și partea sa de poveste. După câteva sms-uri schimbate, s-a hotărât să îmi explice cum vede el situația, cu o singură condiție: „Să dați tot ce spun, nu doar ce vreți voi!”

VICE: Tot dau.

Aurelian Bădulescu: Deci, ce s-a întâmplat. Doamna Ciceală Ana Maria a convocat prin ședință următoarele persoane: ministrul Sănătății, primarul general al Municipiului București, directorul Administrației Spitalelor și al Serviciilor Medicale București, pe cel de la Direcția de Sănătate Publică și pe cel de la Maternitatea Giulești. Doamna primar general a spus în felul următor: „Domnule Bădulescu, având în vedere că aveți delegate atribuțiile pentru ASSMB, duceți-vă dumneavoastră, că asta e treaba”. Eu, de bună credință, m-am dus și m-am așezat în comisie.

Așa…

Și dânsa a început să ne întrebe. „Domne, da’ vi se pare normal ce se întâmplă acolo?”, „Cum s-a ajuns la asta?”, „Ce măsuri ați luat?” și așa mai departe. Eu am încercat să-i explic că noi nu facem lucrurile astea, că Direcția de Sănătate Publică stabilește aceste chestiuni. Inclusiv măsură de suspendare, tot DSP-ul o dă. Nu ține de noi. Timp de 45 de minute, dumneaei tot a dat cu pumnu-n masă și m-a întrebat ce măsuri iau eu personal. Avea așa, o atitudine de procuror.

„Nu există om din România care, la nervi, să nu fi spus această înjurătură, care are și un caracter ecumenic.” – viceprimar Aurelian Bădulescu

Și ce i-ați spus?

„Domne, te rog io din suflet. Nu vezi că nu înțelegi despre ce e vorba? Noi, ca administratori, trebuie să plătim medicii, să vopsim pereții, să facem curat prin curte, să fie gaze și apă caldă.” N-a înțeles, iar m-a luat și m-a întrebat. Vă spun sincer, după ce am ajuns la capătul răbdării, am făcut ce-am făcut. Asta a fost.

Ați consemnat înjurăturile și-n procesul verbal.

Dumneaei mi-a reproșat că i-am spus lucrul ăsta și m-a întrebat dacă îmi asum, că mă dă în judecată. Și-am zis că, pentru o înțelegere mai bună a situației de către judecătorul care va analiza această cauză, scriu asta și în procesul de ședință. Asta e situația. Dacă asta am zis, am scris acolo. Ce-am făcut rău în asta?



Cei mai mulți bucureșteni nu-s de acord cu un asemenea limbaj din partea aleșilor.

Ascultați-mă puțin. Răspunderea penală e pe persoană fizică, la fel ca votul. Ce să fac? Am recunoscut că am făcut asta pe un fond de pierdere a răbdării. Am apelat la registrul tradițional de urări și înjurături. S-au supărat bucureștenii? Le cer scuze celor supărați, dar, față de acest specimen care este doamna Ciceală și față de acest scurtmetraj politic care este USR-ul, lăsați-mă să-mi mențin această poziție. Cu scuzele de rigoare. Nu există om din România care, la nervi, să nu fi spus această înjurătură, care are și un caracter ecumenic, cred eu. M-ați înțeles?

Vă veți împăca pe viitor cu cei de la USR?

Nu am cum să mă împac cu niște oameni care n-au nimic de-a face cu normalitatea, cu actul de administrare. Încă o dată, îmi cer scuze în fața bucureștenilor, dar de-un singur lucru îmi pare rău: că sunt în post. Cu atât mă simt vinovat, în rest cu nimic.

Un grafolog mi-a spus că Bădulescu are nevoie de afecțiunea Gabrielei Firea

Îngrijorat și chiar preocupat că Aurelian Bădulescu își pierde cam des răbdarea în ultima vreme și ia în această stare afectivă decizii care afectează un oraș întreg, am simțit nevoia să aflu mai multe despre caracterul său. Așa că am făcut rost de procesul verbal în care apare și semnătura lui Bădulescu (pe care nu o public din motive de GDPR) și am vorbit cu câțiva grafologi despre asta.

Cei mai mulți s-au fâstâcit și s-au speriat când au auzit că-i vorba despre un ales și n-au vrut să-mi destăinuie secretele căutate. Așa că am făcut ce face orice român când nu își poate rezolva problemele la el acasă: am căutat în altă țară. Sheila Lowe este o grafoloagă din California, cu 40 de ani de experiență în analiza scrisului de mână și habar nu are cine e viceprimarul Bucureștiului:

„Bazat pe ce văd și fără să știu vârsta persoanei în cauză, pot spune că subiectul se așteaptă ca ceilalți să respecte regulile. Iar când n-o fac, se enervează și le răspunde rapid. În același timp, el însuși nu respectă întotdeauna regulile. E nerăbdător și argumentativ. Are o conștiință mai mult rațională decât afectivă. Are nevoie de mult spațiu și timp pentru el însuși. E genul care poate să încheie o discuție în mijlocul ei, fără nicio avertizare. Face lucrurile în felul său și, dacă vrea, poate să fie chiar fermecător. Pare destul de inteligent, dar ar trebui să văd mai multe scrise de el ca să determin asta exact.”

Până la urmă mi-a răspuns și o doamnă psiholog grafolog din București, care a vrut să rămână anonimă, de teamă să nu fie implicată în vreun conflict. Ea a spus că scrisul nu este foarte relevant, deoarece e cu pixul, pe o foaie care are linii trasate și nu reies informații clare. „În schimb, semnătura dânsului arată destule lucruri.”

„Subiectul este neliniștit și lipsit de încredere. Din prudență exagerată, dorește să evite contactul cu ceilalți. Prezintă exaltări ale vanității cu înclinație spre conflicte. Face greșeli în relațiile cu ceilalți și încearcă să le facă uitate pe cele comise deja. Are un orgoliu puternic și adesea afișează ostilitate. Are nevoie de admirația, aprobarea și chiar afecțiunea superiorilor săi și tinde să se identifice cu aceștia.”

Una peste alta, mi-am dat seama că Aurelian Bădulescu e un tip complex. Și va avea o viață lungă, pentru că nu se gândește de două ori înainte să-și dea drumul la gură. Varsă afară tot ce-l macină și astfel se eliberează complet. Consilierii USR de la Primăria București pot depune mărturie pentru asta.

