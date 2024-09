Am făcut un videoclip rap în închisoare și a devenit viral

Acum doi ani, site-ul WorldStarHipHop a lansat un clip muzical cu titlul: „Pușcăriașii din Carolina de Sud au filmat, pentru prima oară, un videoclip în închisoare!”. În clip apar șapte bărbați într-o celulă de la Institutul Corecțional Kershaw, care se îngrămădesc în fața unui pat supraetajat să cânte cu exuberanță două melodii compuse de ei: „I’m On” și „Mix Da Game Up”. Piesele, filmate cu un telefon adus pe furiș în închisoare, au acum peste un milion de vizionări.

Cea mai mare zarvă a fost anul trecut în octombrie, când Dave Maass, un cercetător din grupul de sprijin al drepturilor civile din cadrul Fundației Electronic Frontier , a publicat dosarele care arătau că bărbații au fost ulterior condamnați la o sentință combinată, de 20 de ani, în izolare (fără drepturi de vizite, privilegii de telefon și comisariat). Au fost considerați membri ai unei „Grupări de Amenințare a Siguranței”, cu alte cuvinte, o bandă de pușcăriași. David Fathi, directorul proiectului Uniunea Americană a Libertăților Civile din Închisoarea Națională, a spuspentru BuzzFeed că „până și un an sau șase luni [în izolare] sunt îngrozitoare”. Însă, Stephanie Givens, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Corecție din statul Carolina de Sud, a susținut că bărbații erau „membri ai unei grupări și reprezantau o continuă amenințare a siguranței”.

Videos by VICE

Citește și: Cedry2k nu a inventat muzica de extremă dreapta în România

Unul dintre acești pușcăriași, Desmond Metcalf de 28 de ani, a.k.a Yung Real, a fost eliberat. El a executat mai mult de șase ani pentru o serie de furturi în Columbia și Carolina de Sud. Mai jos, el descrie procesul de producție al videoclipului și cum i s-a schimbat viața de atunci.

Am început să cânt rap prin liceu. Mi-o ardeam cu băieții mei, ne aduceam aminte de vremurile bune, iar când cineva dădea drumul la un beatbox, intram imediat în flow. Dar totul era freestyle, nu am scris nimic pe foaie până când am ajuns în închisoare. Asta a fost în 2010.

I-am cunoscut pe băieții din clip la Institutul Corecțional Kershaw. Toți aveam acuzații similare, furt, omucidere, deci eram în custodie medie. Adică locul unde ajung copiii răi, cei care intră des în belele. În cămin, unii joacă domino, cărți sau gătesc, iar noi aveam sesiuni de rap. Cineva bătea în ușă pe post de beatși făceam freestylepe rând.

Odată, am avut ocazia să cântăm unor vizitatori, la un eveniment de apreciere a pastorilor care lucrau în închisoare. Am cântat gospel rap și la o piesă care se numea „ If you a leader like I’m a leader then stand up “, o femeie în scaun cu rotile s-a sprijinit de persoana de lângă și s-a ridicat în picioare.

Unul dintre noi avea un telefon, lucru destul de comun, cel puțin în statul ăsta. Vizitatorii, gardienii sau ceilalți angajați le aduc înăuntru. Ei lucrează la închisoare ca să primească salariul, dar unii vin și după „primă”, dacă înțelegi ce spun. Am văzut cum un gardian a cerut o mie de dolari pe un telefon de 20, cumpărat din supermarket. Cu touch-screen? Frate, ăla e o mină de aur. Se fac anchete, dar nimeni nu poate opri corupția.

Se spune că oamenii folosesc telefoanele ca să planifice atacuri prin oraș, dar sunt și persoane care le folosesc ca să plătească facturile familiei, cum ar fi chirie, apă, cablu, asigurări. Un tip a cumpărat direct din închisoare chiar și o mașină pentru familia lui. Evident, se folosește și pentru divertisment. Nu prea ai ce să faci înauntru, decât să afli ce se întâmplă prin lume și despre cei dragi. Mulți oameni nu își permit să sune de la telefoanele oficiale, așa că alții își închiriază mobilele. Poți rezolva multe treburi cu cartelele pre-pay Green Dot, am și un vers rap în care spun „ They call me Green Dot “.

Prima piesă din clip se numește „I’m On” și a fost scrisă de Joshua Frazier. Noi doar am cântat refrenul cu el și am menținut beat-ul. Am co-scris a doua melodie, „Mix Da Game Up”, cu rapperul Kasper Mingo din Greenville și un alt tip din Charleston. Eu sunt din Columbia. Ne-am întâlnit și ne-am dat seama că venim din trei dintre cele mai mari orașe din statul Carolina de Sud. Ne-am amestecat stilurile ca să acoperim toate zonele! În Charleston se folosește des cuvântul „mix”, așa că prietenul nostru începe piesa cu versul „ Mix, mix, we ’bout to mix da game up .” Gardienii treceau în control o dată la 30 de minute, așa că i-am așteptat și apoi i-am dat drumul la flow. Ne-am distrat pe cinste.

Beat-ula fost făcut de un tip pe nume Quincy. Dacă îi dai omului trei periuțe de dinți și o ușă, el poate să îți scoată un beat ca în studio.

Citește și: Ce tip de fan hip hop de căcat ești?

Inițial, voiam să postăm clipul doar pe Facebook, pentru prietenii noștri. Dar, apoi, unul dintre prietenii mei, care promovează muzicieni, l-a trimis la WorldStarHipHop. A devenit atât de popular încât unul dintre gardieni l-a descoperit. Au blocat ieșirile și ne-au scos din celulă unul câte unul, pentru investigații. Un anchetator mi-a spus: „Vreau să te felicit. Îmi place partea cu tine din clip. Aveți un milion de vizionări.” El chiar zâmbea în timp ce-mi spunea asta. Gardienii au băgat un pic de vrajbă între noi, dar se știa că noi cântam rap și făceam probleme. Era fix ca la școală, când directorul deja te striga pe nume. Gardienii știau cine suntem noi.

Alți pușcăriași ne spuneau: „Acu’ o să fiți faimoși!”. În mare parte am primit doar reacții pozitive, lumea ne încuraja să ieșim și să ne continuăm proiectul. Când faci în închisoare o chestie de genul, oamenii te tratează altfel, ca pe o vedetă. Se holbează la tine, dar nu spun nimic. Desigur, unora nu le-a plăcut faptul că vrem să devenim faimoși.

Citește și: Clipul cu românii care cântă manele-rap în metroul din Paris e tot ce-are mai frumos de oferit țara noastră

Anchetatorii ne-au întrebat de ce am făcut-o, dar pentru noi era ceva normal, pentru că suntem rapperi. Evident că vrem expunere. Ei ne-au catalogat drept o bandă de infractori. Vreo doi dintre tipi făceau parte din diverse organizații, dar, după cum se vede și în clip, ne înțelegeam destul de bine. Ne-am unit pentru un singur scop, muzica. Nu a fost vorba de nici o promovare a unei grupări. Noi ne promovam muzica, ca să le arătăm oamenilor că, deși suntem în închisoare, nu înseamnă că n-avem talent.

M-au băgat la izolare pentru 11 luni, dar partea bună e că nu mi-a afectat sentința. Am ieșit în octombrie, anul trecut, și m-am întors în Columbia. Am intrat în studio să înregistrez câteva piese pentru un mixtape. Ceva ușor, de stradă, ca să le arăt oamenilor cine sunt. Sper că videoclipul din închisoare mă va ajuta să mă lansez ca rapper. Fac cunoștință cu mulți oameni, le arăt clipul și mulți îl recunosc. Lumea l-a văzut, acum trebuie doar să ne facem un renume.

Traducere: Diana Pintilie

Urmărește VICE pe Facebook:

Citește mai multe despre închisoare:

Cum e să ajungi la închisoare, după ce-ai copilărit în orfelinatele din România

Cum e să fii gay la închisoare

Contul de Instagram unde deținuții postează cele mai dubioase lucruri din închisoare