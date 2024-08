Am vorbit cu Vlad Voiculescu despre cum își face campanie electorală pe Tinder

Săptămâna trecută, de Valentine’s Day, pe Tinder a apărut fostul ministru tehnocrat al Finanțelor și apoi al Sănătății. Profil: Vlad Voiculescu, 36 de ani și o fotografie de candidat la Primăria București, din partea PLUS, la alegerile de anul acesta. Descriere: „Dragostea nu se sărbătorește doar cu partenerul de viață. Propun să ne manifestăm iubirea pentru orașul în care locuim.” Iar reacțiile nu au întârziat să apară. Presa de scandal s-a isterizat: „penibil”, „lamentabil”. În funcție de bulă, Internetul l-a ironizat sau l-a apreciat: „șmecher”!

Gluma a fost făcută de filiala de tineret a partidului, fără ca politicianul să știe de ea, astfel încât mesajul că Vlad Voiculescu candidează la șefia Capitalei să ajungă și la targetul tânăr. Doar pe Facebook, informația a atins peste 50 de mii de persoane, conform Generației PLUS București.

Specialistul în comunicare politică și decanul Facultății de Jurnalism din București, Antonio Momoc, a explicat: „Intenția a fost de a-l prezenta tinerilor ca fiind un tip curajos, dinamic, neobișnuit. Dar faptul că targetul matur discută despre asta și are anumite rețineri, înseamnă că există un risc. O asemenea abordare nu inspiră atât de multă încredere și îl face pe Vlad Voiculescu mai degrabă subiectul unei știri de can can, decât al uneia serioase, în care ne spune concret, din punctul de vedere al planului managerial, ce are de gând să facă pentru calitatea vieții în București”.

Așa c-am vrut să văd ce crede și Vlad Voiculescu despre contul de pe Tinder, acolo unde lumea mai discută, pe lângă sex și relații, chiar despre ideologii și politică. L-am luat la întrebări, după regulile Tinder, despre planul său managerial pentru București, ca să te gândești mai bine dacă merită sau nu un swipe right.

VICE: Este și Tinder la prima vedere sau doar primăria la prima vedere?

Vlad Voiculescu: Nu am avut niciodată cont de Tinder. Mi-ar plăcea însă, ca Primăria să aibă rating-ul, popularitatea și eficiența aplicației. Cât despre Primărie, nu aș zice că e chiar o relație la prima vedere. Am mai avut foarte multe „date-uri” ani de-a rândul cu instituții publice.

Pe unele am avut ocazia să le cunosc și din interior. În Austria mă ocupam de finanțarea proiectelor mari de infrastructură și trebuia să interacționez cu instituții publice din estul Europei, inclusiv România. Am povești fără număr cu primari, miniștrii și șefi de județ. În țară am lucrat în Ministerul de Finanțe și apoi am fost Ministrul Sănătății.

Experiența din administrația publică a fost mai degrabă rough. Dar foarte utilă. Și asta în primul rând pentru că acum sunt candidatul cu cea mai mare experiență în administrația publică și singurul care adaugă la asta și experiență de construcție organizațională în mediul corporate și în mediul non-profit. Știu ce înseamnă și să construiești de la zero și să transformi o instituție din interior.

Știai că se va face această glumă pe Tinder?

Știam că Generația PLUS pregătește ceva de Valentine’s, dar nu știam ce. Am încredere în ei, cred că își înțeleg mai bine generația. Vocea și creativitatea lor sunt mai mult decât binevenite în campania mea. Inițial am citit „cu atenție și îngrijorare”, apoi am râs. Am aflat de la niște „complici” că acest cont Tinder era cadoul Generației PLUS de Valentine’s. Oamenii știu că țin la glume. Așa că abia aștept să le întorc amabilitatea cu prima ocazie.

Cărui electorat se adresează?

Oamenilor cu simțul umorului. Celor care sunt pe Tinder. Și celor care intră mai rar pe acolo, dar gustă o virală smart – pentru că povestea s-a întins și pe alte canale social media și chiar la TV. Campania mea se adresează tuturor bucureștenilor. Cred că orașul ăsta poate fi mai bun cu toți oamenii lui.

Câte swipe right ai primit până acum și la câte țintești?

În prima zi erau peste 70 de match-uri, iar cu mai mulți colegi din Generația PLUS am intrat și în dialog. La sfârșit țintim vreo trei sute de mii de voturi. Cam ca la date-ul pe care ni l-am dat noi, oamenii buni din orașul ăsta, în trecut, în Piața Victoriei. Cu voturile astea ne putem asigura o relație serioasă și pe termen lung cu Bucureștiul.

Ce alte reacții ai primit?

Pe Tinder au fost reacții de încurajare și glume bune. Am primit sugestii despre cum să obținem mai multe voturi, propuneri de a lucra alături de mine în campanie și la primărie, am fost întrebat motivele pentru care nu am urmat o carieră în afara țării și am primit încrederea că noi putem face lucrurile altfel.

Șeful ce-a spus?

Șeful campaniei mele? Dragoș Pîslaru a râs și m-a întrebat ce facem cu contul. Am hotărât să intrăm în joc, pentru că gluma e bună și nu rănește pe nimeni. Mă bazez pe ajutorul lui Dragoș să nu rămânem datori și să le întoarcem amabilitatea colegilor din Generația PLUS.

Dragostea la prima vedere este impulsivă și plină de necunoscut. La ce să ne așteptăm de la un primar la prima vedere?

Eh, eu nu mai sunt chiar la prima (zâmbește). Aș zice ca sunt mai degrabă un pariu bun pentru cineva care vrea o relație serioasă, pe termen lung, la primărie. Cred că atunci când începi o relație, trebuie să te uiți la cum a fost omul și în alte relații și ce a construit în trecut.

N-am mai fost la primărie, dar am schimbat mediul de destule ori. Am lucrat vreo zece ani cu diverse instituții de stat pe finanțare de proiecte mari de infrastructură – eu având jobul de la multinațională. Tot vreo zece ani în ong-uri și activism, la nivel național (cu proiectele Magic) și la nivel internațional. În guvern am fost șef de cabinet al ministrului Finanțelor și ministrul Sănătății.

As paria pe un primar ales după CV-ul lui, după cum a reușit să lucreze în echipe, să construiască, să fie un bun manager. După cum colaborează cu oamenii, nu după cum se ceartă sau după cum „le zice mai bine”.

Câte date-uri ai avut în București?

Mai toate lucrurile importante pe care le-am facut au avut centrul aici. Parte din proiectele în bancă, Rețeaua Citostaticelor, MagiCAMP, vreo patru case MagicHOME, activitatea din guvern, cam tot ce contează cu adevărat pentru mine.

La fel de important, mai toate întâlnirile esențiale care mi-au schimbat viața s-au petrecut aici. Majoritatea covârșitoare a celor dragi locuiesc în București. Aici sunt si cei mai mulți oameni cu care vreau și pot să lucrez. Nu degeaba vorbesc eu de Bucureștiul Oamenilor Buni – chiar mi se pare ca suntem aici destui cât să schimbăm cursul istoriei – pentru noi, pentru oraș și pentru țara asta. Cel puțin.

Este Primăria la prima vedere ceva de durată?

Daca n-ar fi, nu v-aș povesti. Daca tot am intrat în asta, voi face lucrurile așa cum se cuvine pentru binele oamenilor pe termen mediu și lung, nu uitându-mă mereu la următorul mandat. Nu vreau să ajung ca alții.

Cum rezolvi problema traficului, ca cei care își dau swipe right să se întâlnească cât mai repede?

Avem nevoie de fluidizarea traficului și asta se poate face în mod sustenabil doar prin oferirea unor alternative eficiente și comode la mersul cu mașina proprie. Am locuit 14 ani la Viena și am câștigat și peste cinci mii de euro pe lună. Nu mi-a trebuit niciodată mașina proprie – mi-am cumparat o Skoda Fabia veche de zece ani, ca să merg cu ea în Ungaria o dată la două săptămâni, ca să cumpăr medicamente.

În București o să începem cu piste de biciclete, cu o strategie de parcări în tot orașul, cu modernizarea infrastructurii de tramvai și reconfigurare rutieră din nord, linii de metrou ușor pe inelul mediat, facilități Park&Ride la intrările importante din București și încurajarea tuturor formelor de mobilitate ecologică.

E inadmisibil că, în Capitală, numărul accidentelor grave cu bicicliști a crescut cu aproape 50 la sută anul trecut, față de 2018. Fiindcă trotinetele sunt acum obligate să meargă doar pe șosea, ne putem aștepta la și mai multe accidente. Nu avem piste. Sunt doar vreo 3.5 kilometri funcționali și încă vreo 15 care nu sunt dezvoltați cum trebuie. Construirea infrastructurii pentru transport alternativ este prioritară, fiindcă bicicliștii și cei care folosesc trotinete își pun viețile în pericol pe străzile bucureștene.

Găsiți aici planul meu.

Cum vei reabilita transportul în comun, astfel încât cei doi să vină cu autobuzul la întâlnire, nu cu mașina?

S-au făcut deja planuri pe care s-au plătit bani grei, dar nu a existat voința sau competența pentru a le pune în aplicare. Știm ce trebuie făcut pentru un transport public eficient, curat și accesibil tuturor — pentru ca și persoanele cu dizabilități să poată beneficia de el, nu să depindă de alții sau să devină un fel de prizonieri în propriile case.

Spre exemplu, vom debloca tramvaiele, troleibuzele și autobuzele prin benzi dedicate și amendarea mașinilor parcate neregulamentar. Alte orașe europene ne invidiază pentru că avem infrastructură de troleibuze — sunt mai ecologice, iar costul construirii unei infrastructuri de la zero este foarte mare. Dar PMB a lăsat infrastructura asta să se degradeze, în loc să investească în transportul ecologic, a băgat autobuze Diesel. Vom înlocui în timp vehiculele învechite și poluante cu unele eficiente și minimum poluante. În plus, vom eficientiza traseele pentru a reduce costurile de operare.

Nu veți mai vedea mijloace de transport în comun murdare ca toaletele de tren personal. Orarul actual pe care nu te poți baza și timpii lungi de așteptare trebuie să devină de domeniul trecutului. Orarul va fi evaluat constant pentru alinierea cu nevoile utilizatorilor. Vom simplifica sistemul de tarifare.

Vom trata fiecare zonă în funcție de specificul ei și de nevoile oamenilor. Spre exemplu, infrastructura din nordul Capitalei nu este adaptată acestei zone cu o imensă creștere economică. Vom interveni pornind de la planurile existente, dar și prin dialog și cooperare cu mediul de business și comunitățile locale. Exemplul concret ar fi bulevardul Barbu Văcărescu, pentru care există planuri de vreo zece ani, dar în ciuda soluțiilor, avem în prezent linie de tramvai abandonată și ambuteiaje.

Cu ce înlocuiești târgurile și festivitățile municipalității, astfel încât întâlnirile de pe Tinder să se întâmple și la evenimentele Primăriei?

Orașul ăsta poate să aibă o viață culturală pe bune, poate fi pus pe harta turistică inclusiv prin viața culturală susținută de Primărie. Faptul că primăria face acum paranghelii costisitoare și proaste, cu scop electoral, nu înseamnă că trebuie să intrăm în retorica „desființăm toate instituțiile de cultură făcute de Firea”. Ele trebuie să aibă un management cum trebuie, nu unul care servește scopuri politice.

Avem nevoie de locuri și resurse pentru tinerii cu inițiativă. Ca să nu mai zic de minimul pe care trebuie să îl asigure primăria, și anume siguranța oamenilor, oricum ar alege sa își petreaca timpul liber. Nu voi uita vreodată Colectiv. Am fost voluntar atunci, înainte să fiu ministrul Sănătății.

Și, când de pe Tinder ajung împreună acasă, cum te asiguri că vor avea căldură și apă caldă?

E o prioritate. Pentru reabilitare vom miza pe folosirea fondurilor europene și a unei game extinse de surse de finanțare pentru investiții. Pentru identificarea și monitorizarea punctelor slabe din rețeaua de termoficare ne vom baza pe o analiză tehnică reală. Dar trebuie început urgent. Și trebuie să avem un plan pe bune și să ne ținem de el.

Cum faci să li se taie respirația doar din dragoste?

E groaznic ce se întâmplă în București de ani încoace. În timp ce Primăria și Ministerul Mediului își pasează problema, aerul este de multe ori pur și simplu irespirabili. Primăria nu doar că are responsabilități când vine vorba de combaterea poluării, dar are și instrumente. De exemplu, pe calitatea aerului are atribuții de la realizarea planului de calitate a aerului, la monitorizarea calității aerului, implementarea măsurilor antipoluare și informarea publicului cu privire la nivelul real de poluare.

Soluțiile noastre sunt pentru un aer curat, transport curat și eficient, eficientizarea energetică a clădirilor, mai multe spații verzi mai bine întreținute, eliminarea poluării cauzate de proasta gestionare a deșeurilor, schimbarea stilului de management al gunoaielor, încurajarea economiei circulare.

Vreau și cred că vrem cu toții alt aer în București. La propriu și la figurat.

Dacă o să fim destui care să ne dorim asta, mă bag.

