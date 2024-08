Fosta nu vrea s-o mai contactez, dar nu pot renunța la ea

În Ask VICE îți răspundem la întrebările despre viață cu ajutorul psihologilor și experților. Fie că sunt despre iubiri neîmpărtășite, colegi de apartament enervanți sau sentimentul de nesiguranță paralizantă care te copleșește după o noapte de beție. Astăzi vorbim despre cum să-ți asculți sentimentele, dar mai ales pe cele ale persoanei căreia tocmai s-a despărțit de tine.

Salut, VICE!

Au trecut trei luni de când s-a despărțit de mine iubita mea cu care am fost un an și jumătate. Mi-a cerut să nu o contactez o vreme, dar mi se pare foarte greu. Pentru mine, ea e aleasa și nu știu dacă ar trebui să mai încerc s-o recâștig sau nu.

Am cunoscut-o într-un bar și, câteva luni mai târziu, eram împreună. Pe atunci, ea avea 17 ani și eu 23. După două luni, au început certurile și erau groaznice. Reușeam să vorbim despre ele după, dar am trecut prin multe momente dificile.

În retrospectivă, realizez că multe dintre certurile respective erau cauzate de comportamentul meu. Ea a făcut totul pentru mine și a depus mult efort pentru relația noastră. Din păcate, eu m-am implicat mai puțin și am fost indiferent pe alocuri. Mi-a zis de mai multe ori că o deranja lipsa mea de entuziasm și că luam relația de-a gata. În plus, eram ipocrit și posesiv. Făceam scandal dacă ea se îmbăta sau lua droguri, dar eu îmi permiteam să fac asta. De câte ori ieșea în oraș, se temea că o să fac o criză. Până la urmă, s-a săturat și a încheiat relația.

După ce am vorbit despre asta cu sora mea, am realizat că am greșit. I-am limitat plăcerile și libertățile, doar pentru că îmi doream să fie cea mai bună versiune a ei. Am ignorat și criticile ei. Mi se părea că totul era în regulă.

Am ținut legătura la o săptămână după despărțire. A fost super drăguță, dar mi-a zis că nu vrea s-o mai contactez, ca să poată procesa despărțirea. La început, am tot încercat s-o contactez. Eram în criză emoțională și voiam atenția ei, dar a devenit prea mult pentru ea. Am încercat să-i respect dorința, dar, câteva săptămâni mai târziu, i-am trimis un mesaj lung în care i-am zis că m-a dezamăgit profund. A fost o prostie din partea mea.

Apoi am avut o conversație lungă pe Whatsapp și așa am aflat că deja e preocupată de alți tipi. Mi-a păsat doar de sentimentele mele și am bătut-o la cap să ne vedem. Ne-am sunat și am vorbit o oră la telefon. A acceptat doar ca să-mi facă pe plac, pentru că era sătulă de insistențele mele. În ziua următoare, mi-am dat seama ce enervant m-am purtat. I-am mai trimis un mesaj în care am recunoscut că am greșit și că e o persoană minunată. Chiar cred asta.

Prietenii și rudele mi-au zis să renunț la relație și să am grijă de mine. Sunt ok, dar mă gândesc la ea în fiecare zi. Simt că ar trebui să lupt pentru ea. Nu pot să mi-o scot din minte și sunt convins că într-o zi o să fim ok, într-un fel sau altul. Doar că nu mai am răbdare. Ce ar trebui să fac? Pot spera că relația noastră va funcționa în viitor, acum că am înțeles unde am greșit în trecut?

Salutări, M.

Salut, M.!

Despărțirile sunt groaznice, așa că e absolut normal să te simți de rahat. Psiholoaga Petra van der Heiden a scris o carte întreagă despre despărțiri, în care a asemănat despărțirile cu doliul, cu procesul prin care trecem când moare cineva drag. Când ești într-o relație cu cineva, te atașezi tot mai mult, până devii aproape aceeași entitate cu cealaltă persoană. Dacă relația se încheie brusc, e foarte greu să te desprinzi. Ca să faci asta, trebuie să treci prin tot felul de etape dificile, scrie Van der Heiden. E treabă complicată, ce să mai.

Ai întrebat dacă merită să te agăți de speranța că relația voastră va funcționa din nou. Nu putem să-ți răspundem la asta, dar te putem ajuta să-ți organizezi gândurile și să te liniștești.

„În scrisoarea ta, ai fost deschis cu privire la emoțiile tale și capabil de autoreflecție”, a zis specialistul în relații Joey Steur. „Evident că ai trecut printr-o perioadă grea. E nevoie de curaj ca să îți poți analiza comportamentul și greșelile pe care le-ai făcut într-o relație. Asta arată că ești dispus să evoluezi.”

Conform spuselor lui Steur, e important să iei în considerare dinamica dintre tine și fosta parteneră. Ai scris că erai indiferent și pe alocuri posesiv. De unde crezi că ți se trage acest comportament? Ai văzut astfel de relații în copilărie? „De multe ori, învățăm să gestionăm conflictele în copilărie, în cadrul familiei, și dezvoltăm anumite mecanisme de supraviețuire”, a zis Steur.

Nu putem să ne dăm seama dintr-o singură scrisoare, dacă e și cazul tău, dar Steur spune că e foarte posibil să te simți gelos din motive de nesiguranță. E o nevoie de bază să ne simțim văzuți și iubiți. Dacă ți se pare că nu îți e satisfăcută, atunci recurgi la mecanismele de supraviețuire pe care le-ai învățat în copilărie.

Reacția ta la conflict (gelozia sau indiferența) nu se limitează neapărat la contextul relațional. E posibil să reacționezi la fel și în alte situații. E adevărat că acest fel de reacții sunt mai intense în cadrul unei relații sentimentale, a adăugat Steur.

„Deși acum recunoști tiparul de comportament greșit, nu înseamnă că îl poți elimina imediat. E frumos că ai curajul să îți analizezi greșelile, dar e foarte posibil ca tu și fosta parteneră să cădeți în același tipar dacă vă împăcați”, a zis Steur. În plus, s-ar putea să fiți în alte etape ale existenței, din cauza diferenței de vârstă. Poate vă doriți, pur și simplu, lucruri diferite.

Despărțirea e dureroasă, dar e și o ocazie să te cunoști mai bine și să înveți din greșelile tale. Trebuie să îți dorești să te schimbi pentru binele tău, nu doar ca să te împaci cu fosta parteneră. „Acest proces necesită atenție, timp și spațiu. Nu te poți schimba dacă vrei s-o faci pentru un fost partener. Dacă faci asta, o să cazi din nou în vechiul tipar”, a zis Steur.

Steur a zis că trebuie să realizezi că orice i-ai zice fostei, n-o poți face să se răzgândească. „Ești panicat și stresat pentru că te temi că ai pierdut-o pentru totdeauna. Așa că treci printr-un rollercoaster de emoții și, din neliniștea asta, îi trimiți mesaje”, a zis Steur. „Nu poți s-o influențezi, dar poți influența felul în care despărțirea asta te va afecta pe termen lung.” Oricât de dificil ar fi, e important să îi respecți dorința și să n-o contactezi. Dacă simți nevoia să-i spui ceva, scrie-i o scrisoare și n-o trimite. E bine să ai un loc în care să te poți descărca.

Relația s-a încheiat, dar dragostea nu dispare atât de ușor. E normal să simți durere și tristețe. Conform lui Steur, în ciuda tristeții, ar trebui să analizezi și ce a mers bine în relația respectivă. „Încearcă să păstrezi un sentiment pozitiv, oricât de greu ți-ar fi în momentul de față”, a adăugat el.

Tot ce poți face e să înveți să accepți despărțirea. Dă-ți timp și energie ca să procesezi totul. Nu te teme să ceri ajutor de la familie și prieteni. E bine să lucrezi cu tine, dar și să fii blând cu tine. Oricât de incredibil sună acum, într-o bună zi o să dispară și tristețea asta.

Articolul a apărut inițial în VICE Țările de Jos.