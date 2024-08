Warhaus ne-a făcut un mix de muzică pe care s-ar rupe și ciobanii

Munca de artist nu e niciodată ușoară, mai ales când vine vorba de creație. Niciodată nu știi când sau unde o să te lovească inspirația. Poate fi pe budă, ca tot omul, în timp ce-ți faci o omletă sau când stai să-ți vină ideile în fața monitorului și-ți pică fisa când vezi chipul lui Dumnezeu în screensaver. Dacă nimic nu funcționează, ar fi bine să încerci o locație total diferită, ceva mai exotic. Oricum le-ai încercat pe toate și singurul mod de a ieși din starea de „writer’s block” e să ieși din țară.

Exact asta a făcut și Maarten Devoldere, omul din spatele proiectului Warhaus și unul dintre cei doi chitariști și soliști din trupa belgiană Balthazar. Omul a plecat într-o călătorie în Kîrgîzstan, o țară care-i un fel de Moldova din Asia Centrală. Nu dai de ea decât dacă dai click pe butonul random de pe Wikipedia și te duce la pagina țării. Fix acolo s-a dus Maarten, unde a interacționat doar cu un cioban. După cum știm bine din folclorul român, ciobanii au fost întotdeauna o sursă de inspirație și cunoaștere supremă.

Se pare că i-a picat bine călătoria. S-a întors în studioul din Belgia și a început să înregistreze albumul self-titled de la Warhaus, al doilea din cariera solo, care a apărut anul trecut la casa de discuri PIAS. E un material de rock alternativ unde principalele teme sunt legate de sexualitate și iubire. Probabil s-a simțit foarte singur în Kîrgîzstan, dar arta cere sacrificii.

O să vezi cum l-a ajutat experiența din Kîrgîzstan vineri, 11 mai, în concert la Control. El își promovează noul material într-un turneu european care va ajunge și la Cluj-Napoca, în ziua următoare. Înainte de concertele din țară, Maarten ne-a trimis și un mix în exclusivitate, cu o scurtă descriere despre fiecare album de pe care a selectat piesele. Nu știu în ce măsură a fost și mixul inspirat de călătoria lui, dar îmi place să-mi imaginez un cioban care dă din cap pe piesele de pe albumele astea:

https://soundcloud.com/viceromania/warhaus-mixtape-for-vice-romania

Lou Reed – Coney Island Baby

„E o combinație de un sentiment care te face să te simți bine și un cuvânt pe care nu-l pot găsi acum. Probabil că nici nu există cuvântul potrivit ca să descriu albumul.”

Mazzy Star – So Tonight That I Might See

„Vocea aia mă lovește direct în inimă.”

Roxette – Joyride

„E de pe primul album pe care l-am cumpărat vreodată. Când facem soundcheck-ul băgăm doar cover-uri de la Roxette.”

Saturday Night Fever – OST

„Mă face să mă simt ca un bărbat heterosexual care vrea să danseze.”

Talking Heads – Speaking in Tongues

„Doar datorită piesei „This Must Be The Place” îl consider unul dintre cele mai faine albume din toate timpurile. Asta pe lângă faptul că mai sunt și alte piese faine.”

Bob Dylan – Blood On The Tracks

„E albumul meu preferat pentru despărțiri”.

Father John Misty – Pure Comedy

„Un cantautor contemporan excelent.”

Leonard Cohen – Death of a Ladiesman

„Lui Cohen nu i-a plăcut deloc producția over-the-top a lui Phil Spector. Eu, în schimb, o iubesc.”

Rick Astley – Never Gonna Give You Up

„Nu e un album, dar am auzit azi piesa asta la piscină. Iubesc versul: „ A full commitment’s what I’m thinking of”.

Connan Mockasin – Forever Dolphin Love

„Mă face să încerc droguri de care nu am auzit niciodată și să fut într-un mod în care nu știu cum încă.”