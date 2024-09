Zece întrebări pe care ai vrut să i le pui unui proprietar de bordel

În Germania, la fel ca și în Marea Britanie, e legal să oferi și să accepți bani pentru sex. Dar spre deosebire de Marea Britanie, germanii au legalizat și reglat toate celelalte aspecte ale industriei sexului. E ok să conduci un bordel și să soliciți sex în locurile publice. Nu sunt ok prostituția forțată sau prostituția de minori sau codoșeala. Din păcate, în ciuda acestor reguli, traficul de carne vie și prostituția forțată sunt încă la ordinea zilei în Germania.



Multe lucrătoare sexuale din Germania lucrează în bordeluri – uneori chiar în fabrici imense de futai cum e Pascha din regiunea Cologne. Pascha are 126 de camere răspândite pe 11 etaje și primește opt sute de clienți pe zi. Femeile care lucrează acolo închiriază camera cu 160 de euro pe zi, așa că, la o rată de cincizeci de euro pentru jumătate de oră, nu trebuie să fii un geniu în mate ca să înțelegi câți bărbați trebuie să satisfacă o lucrătoare sexuală ca să-și câștige existența – plus taxe. Dar în majoritatea bordelurilor, lucrătoarele sexuale închiriază o cameră la un preț ceva mai mic și lucrează pentru ele. Ele stabilesc prețurile și aleg ce au chef și ce nu au chef să facă. Bordelul face bani doar din închirierea camerelor.

Leo, 43 de ani, are un astfel de bordel, dar n-a vrut să-mi spună cât le cere chiriașelor pentru camere. Când l-am întrebat cât câștigă, a zis că îi răspunde asta doar băncii și contabilului lui. Site-ul bordelului are sloganuri de genul „Excitate non-stop – Picioarele deschise 24/7″, iar fotografiile cu camerele prezintă paturi imense, palmieri și oglinzi. În timpul săptămânii, în bordel lucrează aproximativ zece femei, iar în weekenduri 15.

Leo nu e pește, dar asta nu l-a împiedicat să se fotografieze cu un teanc de bancnote de cincizeci de euro în fața clubului. „Eu sunt doar proprietar, nu pește. Nu mă interesează ce fac femeile, cât de des și cu cine. E treaba lor.” Ca să aflu mai multe despre afacerea lui, i-am pus câteva întrebări.

VICE: De ce ai devenit proprietar de bordel? Puteai face orice altceva.

Leo: M-am pregătit să devin mecanic, dar în scurt timp mi-am dat seama că nu-mi place să mă murdăresc mereu pe mâini pentru un salariu destul de mic. Am studiat și managementul afacerilor, dar asta acum douăzeci de ani. Eu și prietenii mei am hotărât să deschidem un bordel după ce am auzit că se fac mulți bani din asta cu puțin efort.

Dar nu e chiar așa – ca să devii proprietar de bordel nu e de ajuns să ai o mașină mișto și să mergi la sală. Cei doi prieteni ai mei au renunțat la afacere, dar eu am continuat. Acum știu că un bordel e o afacere ca oricare alta și trebuie gestionată cu profesionalism. Am început s-o duc bine după cinci ani de la înființarea bordelului. Acum fac asta de 15 ani și îmi place în continuare.

Părinții tăi știu ce faci? Da, maică-mea știe. Nu știu dacă i se pare ok. Nu mă sună să discutăm probleme de conștiință. Oricum, nu ține figura cu mine – am făcut dintotdeauna ce am vrut, de la vârsta de 14 ani.

Pe internet, bordelul tău are niște reclame destul de misogine, gen: „Picioare deschise 24/7 “. Urăști femeile?

Eu mă pricep să mă ocup de afacere. Despre reclame vorbește cu agenția de publicitate cu care colaborez.

Ce ar găsi polițiștii dacă ar face un raid la tine în casă? Prezervative folosite, chitanțele fetelor, prosoape curate și câteva murdare – sunt perioade în care tipii ejaculează mai rapid și mai frecvent decât fac față mașinile de spălat.

Tu te culci vreodată cu chiriașele?

N-aș face asta niciodată. Femeile tocmai de asta vor să lucreze cu mine, pentru că s-au săturat de cum sunt tratate în alte părți, de proprietari care vor să și-o tragă cu ele după ce ele și-au terminat munca. Îmi separ munca de viața personală. Prietenii mei nu primesc prețuri mai bune decât restul clienților. Nu stau treaz jumătate de noapte ca să facă ei sex mai ieftin. De obicei, oamenii merg în club și nu agață nimic, așa că vin aici în toiul nopții. Dacă prietenii mei se află în situația asta, mă sună ca să mă întrebe dacă am fete disponibile în bordel. Dar plătesc și ei cincizeci de euroa fel ca restul lumii.

Toți clienții sunt niște labagii triști?

Deloc. Avem cam două tipuri de clienți. Ăia care vin aici să-și satisfacă fanteziile pe care nu vor să li le satisfacă nevestele. Acasă dau la buci în poziția misionarului, dar aici au mai multe opțiuni – să dea o muie, să le-o tragă fetelor pe la spate Aceștia sunt clienții simpli care, de cele mai multe ori, nici nu vor să se sărute. Fac asta cu nevestele. Chiriașele mele îi plac, pentru că sunt politicoși și bărbieriți și fac duș înainte și după.

Și apoi mai e un alt grup de clienți, de obicei germani născuți aici care se uită la YouPorn de la vârsta de 14 ani și vor să facă ce-au văzut ei în filmele alea. Unele femei ies din cameră șocate – nu înțeleg cum de un puștan de 18 ani știe de niște lucruri de care ele n-au auzit în viața lor.

Femeile care lucrează în bordelul tău sunt acolo pentru că își doresc asta?

Femeile care lucrează la mine trebuie să vorbească germana sau engleza. Îmi dau seama dacă e ceva în neregulă. N-am timp pentru pești. Dacă văd o mașină că parchează în fața bordelului și ia bani de la una dintre chiriașele mele, merg direct și le spun că la mine nu e loc de așa ceva. Nu vreau să am chiriașe care lucrează în bordelul meu împotriva voinței lor. Dacă aș avea un restaurant, n-aș angaja un chelner căruia nu-i place să servească la mese.

S-a întâmplat să distrugi viețile unor femei?

Cred că femeile care vin să lucreze cu mine ar trebui să știe ce vor și ce ar trebui să lase la ușă. Nu am conștiința încărcată. Când văd că una are probleme și lucrează pentru un pește, îi spun direct că nu vreau să am de-a face cu asta. Dacă are probleme personale – de exemplu, datorii mari – bineînțeles că poate să lucreze la bordelul meu ca să facă bani. Și dacă văd că își dă toți banii câștigați pe băutură sau alte prostii, vorbesc cu ea. O iert o dată, de două ori, dar a cincea oară deja mi se pare o prostie. La un moment dat, toți trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru acțiunile noastre.

Cum poți fi sigur că nicio femeie nu e agresată sau violată în bordelul tău?

Toate femeile care lucrează cu mine fac doar ce vor ele să facă. Nu înseamnă nu, chiar și în industria sexului. Cei mai oribili sunt bărbații care își închipuie că pot obține mai multe de la lucrătoarele sexuale doar pentru că au bani sau gura mare. Dacă niciuna nu vrea să îl accepte, atunci ghinion. Asta se mai întâmplă când vine vreun client beat sau unul care miroase urât. Cui îi place un împuțit?

Ai respins vreodat ă o fată din cauza felului în care arată?

Bineînțeles. Dacă mi se pare că înfățișarea unei femei n-ar inspira un bărbat să-i ia de băut într-un bar, de ce aș crede că cineva e dispus să dea bani ca să facă sex cu ea?

Traducere: Oana Maria Zaharia