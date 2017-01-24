10 вопросов, которые вы хотели задать человеку с ампутированными конечностями

Оригинал статьи опубликован на VICE Netherlands

Как только вам становится удобно ходить – обычно спустя какое-то количество месяцев после первого дня рождения – вы принимаете как должное ту лёгкость, с которой идёте по жизни на двух ногах. Бежать, чтобы успеть на поезд, плавать, кататься на велосипеде и даже просто стоять – всё это так легко делать на двух ногах, что, наверняка, вы даже не задумываетесь, что для этого они вам нужны.



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Микки Делсман – 23-летний студент из Амстердама, потерявший ногу в возрасте 10 лет. Вскоре после ампутации Микки научился использовать протез ноги. Я недавно встретилась с ним, чтобы поговорить о том, как сильно повлияла ампутация ноги на его способность бежать на поезд, плавать, кататься на велосипеде или просто стоять.

VICE: Привет, Микки. Как ты остался без ноги?

Микки: Когда мне было десять лет, мне поставили диагноз рак кости в берцовой кости. Я узнал об этом случайно – потянул ногу и больше не мог ходить. Доктор сразу заметил, что с ногой было что-то серьёзно не в порядке, а год спустя мне сказали, что нужно её удалить в качестве меры предосторожности. Я имел право голоса, сколько они могли удалить, и выбрал, чтобы мне передвинули коленную чашку, а всё ниже удалили.

У тебя бывают фантомные боли в конечностях?

Да, из-за них я принимал лекарства, но лечение так и не закончилось. Я всё ещё чувствую фантомную боль в отсутствующей ноге. Не знаю, пройдёт ли она когда-нибудь. Я чувствую покалывание там, где должна быть нога. Если я пытаюсь сфокусироваться, ощущение, что нога всё ещё там, но её как-то заклинило. Иногда при этом я испытываю шок, или чувство, что ступня всё ещё прикреплена, но в другом месте.

Как ты ходишь?

У меня есть протез ноги, и с ним я хожу достаточно хорошо. Раньше я везде прыгал – вот почему моя оставшаяся нога очень сильная. Я сам снова научился ходить и, на самом деле, никогда не проходил физиотерапию. Я много практиковался. Я был молод и хотел играть на улице, поэтому только этим и занимался.

Не так давно колено на моём протезе сломалось – его просто заклинило, когда я гулял. Протез ноги довольно часто ломается, потому что я действую на него большим весом и оказываю сильное давление. А есть ещё масло или какой-то жир в ноге, который может подтекать. Обычно протезы должны работать три года и более, но я изнашиваю их гораздо быстрее. Просто я их постоянно использую – я гуляю, как нормальный человек, на велосипеде доставляю еду. Мой последний протез сломался в нескольких местах, и я его выбросил.

Все фото Кас ван Влиет

Бывает, что люди шутят по поводу твоего протеза ноги?



Однажды я ездил с друзьями на каникулы в Испанию, и у нас сломалось сидение на унитазе. Кое-кто из друзей спросил, могут ли они позаимствовать мою ногу, чтобы отнести её на ресепшн и сказать ресепшенисту, что моя нога вынырнула из канализации в наш туалет. Бедный парень сильно смутился. Это было довольно смешно. Другой раз на фестивале мой друг сотворил огромную кучу мусора и бросил наверх мою ногу ради шутки. Было невесело. О таком сначала надо спрашивать.

Когда тебе бывает сложнее всего из-за того, что нет ноги?

В основном у меня всё получается довольно хорошо. Наверное, я не играю в футбол или баскетбол так же хорошо, как другие люди, но всё нормально. Правда, когда дело доходит до плавания, то это трудно. Скучаю по плаванию. Походы на пляж для меня трудны. Мою искусственную ногу нельзя опускать в воду. Конечно, я могу её снять, но не всегда хочется. И до воды нужно прыгать на одной ноге. Это то, что я делал раньше, но теперь я чаще нахожусь в тени.

Из-за ноги я попадал в опасные ситуации. Однажды я и мой друг катались на колесе обозрения, и на полпути я обнаружил, что моя нога застряла между кабинкой и колесом, и из-за этого наша кабинка начала перекашиваться. Я пытался вытащить ногу, но не получалось, и мы начали паниковать. Когда её наконец-то вытащили, наша кабинка опасно раскачивалась туда-сюда. Мы чуть не выпали. Особенно не повезло бы моему другу, потому что я мог просто болтаться, вися на своём протезе.

Если бы у тебя был выбор, ты бы лучше остался без руки или ноги?

Когда у тебя нет руки, ты можешь играть в футбол и прочее, и можно намного лучше держать равновесие. Но, думаю, я бы снова выбрал ногу. Я просто привык к этому.

Использовал ли ты тот факт, что у тебя нет ноги, как оправдание в чём-то?

Конечно, я так делал. Я ходил в парк развлечений, садился в инвалидное кресло и ехал к аттракционам через вход для инвалидов. Тогда у меня уже был протез, но я немного преувеличивал, как мне было тяжело ходить. А на фестивалях мы всегда смотрели переполненные шоу из ограждений для инвалидов.

Над тобой когда-либо издевались из-за ноги?



Меня дразнили, но не из-за ноги. Иногда люди надо мной смеются из-за того, что я не очень быстрый. Они говорят что-то и убегают, и, конечно, я не могу их догнать. Но издевательств не помню. Все вокруг меня всегда были осторожны. Иногда меня это раздражало – не нужно меня жалеть.

А теперь? Бывает, что люди иногда реагируют странно, когда замечают твой протез?



Раньше я кутал свою ногу летом, но теперь этого не делаю. Иногда люди таращатся, но обычно реакция нормальная. Чаще мне задают вопросы дети, которые не понимают, что происходит. Они меня спрашивают об этом, и я объясняю, что это искусственная нога. Обычно им это очень интересно.

Когда ты идёшь на свидание, ты заранее говоришь, что у тебя протез ноги?



Нет. Недавно я шёл на свидание по Тиндер, и колено на протезе снова заклинило. Это было очень плохо, но я сразу сказал ей, когда мы встретились: «У нас проблема, потому что моё колено только что сломалось, и я не могу хорошо ходить». В тот момент она понятия не имела, что у меня был протез. Но обычно люди нормально реагируют.