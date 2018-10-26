10 вопросов, которые вы всегда хотели задать асексуальному человеку

Марии 28 лет, и она не хочет заниматься сексом. Не потому что она несчастна, травмирована, не уверена в себе или бережёт себя для брака, как предполагают многие из тех, с кем она встречается, а потому что она асексуальна.

Около одного процента британцев определяют себя как асексуалы; это сексуальная ориентация, в широком смысле подразумевающая отсутствие сексуального влечения к другим людям. В юности Мария, заметив, что её не привлекают парни, решила, что она гомосексуальна. Осознав, что женщины ей тоже не нравятся, она ненадолго пришла к выводу, что чувствует себя такой непохожей на всех остальных, потому что родилась не в том теле, но проблема вроде бы заключалась и не в этом.

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Лишь когда ей было 24 года и она после вечера в городе взялась за тщательный поиск информации в интернете, она нашла термин, который хорошо описывал то, как она всегда себя чувствовала. Открыв для себя асексуальность, она также нашла Сеть видимости и просвещения асексуалов (AVEN), которая соединила её с другими людьми, мало желающими заниматься сексом или не желающими этого вовсе.

Я поговорила с Марией, чтобы узнать, каково это – быть асексуальной в нашем гиперсексуализированном мире.

VICE: Привет, Мария. Что именно значит быть асексуальным человеком?

Мария: Быть асексуальным означает никогда не чувствовать сексуального влечения или ощущать его лишь слегка или редко. В нашем сообществе огромное разнообразие. Среди нас есть асексуальные люди, которые ощущают романтическое влечение, а значит, у них есть не связанное с сексом желание разделить с кем-то жизнь. Среди нас есть люди, которые не ощущают этого вообще. И конечно, в сообществе есть и гомосексуальные и трансгендерные люди. Объединяет асексуальных людей только одно: мы на самом деле не ощущаем желания спать с другими людьми.

Асексуалы вообще занимаются сексом, хотя и не имеют такого желания или почти его не ощущают?

Нужно различать два явления: сексуальное влечение и сексуальное поведение. Влечение – это порыв, который человек ощущает, тот, который влечёт его к какому-то человеку или какой-то ситуации. В нашем случае оно очень слабое или отсутствует. Но наши организмы всё-таки реагируют на определённые стимулы: мы можем возбуждаться и испытывать оргазм. Так что бывают асексуальные люди, решающие заниматься сексом, либо потому что им приятно доставлять удовольствие своему партнёру, либо потому что они, хотя и не чувствуют этого желания, всё же знают, что им будет приятно.

Есть и асексуальные люди, находящиеся в серьёзных отношениях, только потому что они ощущают, что общество заставляет их соответствовать норме. Они могут состоять в браке и иметь детей, но они несчастны, так как никогда не могли объяснить партнёрам, что чувствуют на самом деле.

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А есть ли пары, в которых оба партнёра асексуальны?

Да, конечно. Есть асексуальные люди, которые всё-таки ищут себе партнёров, потому что романтический идеал сидит в нас так же глубоко, как и во всех остальных. Для асексуального и сексуального человека или двух асексуалов существуют тысячи способов построить отношения. Но важнее всего согласие и общение, которые, разумеется, очень важны для любых отношений, но, возможно, ещё важнее тогда, когда один человек вообще не ощущает желания заниматься сексом.

Мастурбируют ли асексуальные люди?

Есть те, кто мастурбирует, а есть те, кто нет. Есть люди, которые не чувствуют сильного влечения к другим, но всё-таки возбуждаются и поэтому мастурбируют. Главное в асексуальности – характер влечения человека к другим, но чистое либидо работает отдельно от этого. По AVEN я знаю несколько человек, которые говорили мне, что мастурбировали во время сессии, потому что это их расслабляло, а ещё я знаю девушек, которые занимаются этим перед месячными, потому что это, по их словам, предотвращает менструальные боли.

Вы смотрите порно?

Да, очень многие асексуальные люди смотрят порно и обладают собственными фантазиями. Смотреть, как кто-то ласкается или занимается сексом, – это, по сути, часть нашей культуры. Например, если я смотрю фильм, в котором есть двое влюблённых, я очень хочу, чтобы у них был секс, хотя в своей личной жизни я вообще не связываю секс с любовью. Я не знаю точно, почему это делаю, но так уж получается. А ещё меня заводили сцены в порно и обычных фильмах, но когда те же ситуации случаются в моей собственной жизни, у меня никогда не возникает желания заняться сексом.

Судит ли общество по-разному об асексуальных женщинах и мужчинах?

Да. Асексуальных мужчин обвиняют в недостаточной мужественности или же считается, что они не хотят признаваться в своей гомосексуальности. Девушкам часто говорят, что они, наверно, лесбиянки, но при этом им ещё говорят, что они просто фригидные и злые.

Как реагируют люди, когда ты говоришь им, что асексуальна?

Люди часто решают, что я воздерживаюсь от секса, а это совсем другое. Люди, которые воздерживаются от секса, чувствуют сексуальное влечение, но решают не заниматься сексом, в то время как мы, асексуалы, не ощущаем или почти не ощущаем сексуального желания, но всё-таки можем заниматься сексом когда захотим. А ещё к асексуалам часто относятся очень снисходительно: нам говорят, что это у нас просто период такой, что мы передумаем, когда наконец-то встретим подходящего человека. Мне даже говорили, что я не занимаюсь сексом, потому что никто не хочет со мной спать.

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Меняют ли люди отношение к тебе после того, как узнают о твоей сексуальной ориентации?

Да, однозначно. Некоторые полностью игнорируют меня стоит им только осознать, что переспать со мной нереально. Другие делают из неё фетиш. Был такой случай, когда подруга одной моей подруги выяснила, что я асексуальна, и начала засыпать меня вопросами. Пока я отвечала на них, она перебила меня и сказала, что ощущает огромное желание со мной трахнуться. Между нами не было никакого сексуального напряжения, пока она не увидела во мне некий вызов.

Тем из нас, кто никогда не ощущает сексуального влечения, уже достаточно плохо, но асексуалам, которые хоть раз в жизни ощущали желание, ещё хуже. Стоит людям об этом узнать, они сразу решают, что обладают волшебной способностью снова пробудить в нас желание.

Ведёшь ли ты себя менее ласково со знакомыми людьми, потому что не хочешь, чтобы они подумали что-то не то?

Когда я начала осознавать, что не ощущаю того же желания, что и большинство людей, мне было 17 лет, но тогда я не знала, что вообще можно быть асексуалом. Я только знала, что не хочу ни с кем спать, и поэтому стала очень холодным человеком. Я никого не целовала и не обнимала, и я ни с кем не вела себя ласково, потому что думала, что это может быть воспринято неоднозначно. Я думала, что в конце концов от меня начнут чего-то ожидать, а не получив этого, меня обвинят в обмане. Но я стала старше и мудрее, а сумев дать имя своим чувствам, я стала говорить о них с близкими людьми гораздо более открыто и честно.

Странно ли жить в гиперсексуализированном обществе и не ощущать сексуального влечения?

Я в нём выросла, так что я к нему привыкла. Конечно, оглядываясь назад, я могу вспомнить времена, когда я чувствовала себя неловко, потому что не реагировала на определённые сексуальные намёки так, как от меня ожидалось. Например, я помню, как тусовалась на автобусной остановке с приятелями, а они вдруг заговорили о рекламе совсем рядом с нами, на которой был парень в нижнем белье. Я очень чётко осознала, что даже не заметила его. Даже сейчас, когда я смотрю фильм и там два персонажа без причины, без какой-либо связи с сюжетом, занимаются сексом, мне трудно перестать думать, какой во всём этом смысл.

Эта статья была впервые опубликована на VICE ES.