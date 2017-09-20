10 вопросов, которые вы всегда хотели задать человеку с аутизмом

Эта статья была впервые опубликована на VICE Austria

Марлиз Хюбнер (33 года) долгое время не могла понять, почему у неё всё время происходят трудные разговоры с людьми – она часто обижала близких, не имея такого намерения. Раздосадовавшись, она решила поискать ответ. В возрасте около двадцати пяти лет, спустя несколько встреч со специалистами, у неё наконец диагностировали аутизм.



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В Великобритании около 700 000 человек находятся в аутистическом спектре; это расстройство поражает чуть более 1 процента населения планеты. Хотя Марлиз говорит, что всегда было трудно понять, где именно в спектре она находится, она надеется, что личный опыт, о котором она рассказывает в своих новых мемуарах, Verstörungstheorien («Теории заговора»), помогут разобраться со своим расстройством множеству совершенно разных аутичных людей.

После того, как Марлиз объяснила VICE, что телефонные звонки могут невероятно её расстраивать («кто, что и когда говорит?», «как мне быть с паузами?»), мы пообщались по электронной почте, чтобы выяснить чуть больше об аутизме и о том, как это расстройство повлияло конкретно на неё.

VICE: Трудно ли вам завязывать дружеские отношения?

Марлиз: Да, однозначно. Во-первых, я на самом деле не понимаю, как люди узнают друг друга. Как они, познакомившись, знают, когда приходит время из незнакомцев стать друзьями? Как часто нужно связываться? О чём говорить и что делать друг с другом? Люди, с которыми я близка, высоко ценят открытость и честность – они в целом общаются со мной очень непосредственно. Это важно, поскольку мне трудно распознать, когда мне лгут.

Значит ли это, что вы, по сути, не понимаете иронии?

Я часто не уверена, не проявляют ли люди иронии. Стоит мне узнать человека получше, мне становится легко понять, что он имеет в виду. Но я никогда не пытаюсь скрывать свой аутизм, так что просто спрашиваю, когда мне что-то неясно.

Часто ли вам приходится слишком долго над чем-то думать?

Мои мысли часто бывают до того напряжёнными, что не дают мне действовать. Когда один мой бывший впервые сказал мне, что любит меня, я сказала, что мне нужно это обдумать. Можно с уверенностью сказать, что он был немного сбит с толку. Но я не могла ответить, так как, стоило ему спросить, я задумалась над тем, чувствую ли то же самое, как мне следует ответить, каково среднестатистическое время объяснения в любви, какова частота расставаний по статистике в случае слишком раннего объяснения в ней и может ли человек взять свои слова обратно, если неделю спустя решит, что допустил ошибку. Этих мыслей очень много для того момента, когда кто-то стоит рядом и ждёт ответа.

Фото любезно предоставлено Марлиз Хюбнер.

Труднее ли из-за этого влюбляться?



Я не могу говорить за всех, но, в принципе, нет. Иначе может быть лишь одно – то, какое общение с потенциальным партнёром мы можем предпочесть. Даже в отношениях мы остаёмся на уровне фактов и всегда достаточно честны и прямолинейны.

Лично я показываю человеку, что люблю его, создавая общие ежедневные ритуалы. Ритуалы для меня – вещь очень личная и важная; когда я разделяю их, это значит, что отношения принимают серьёзный оборот.

Трудно ли вам понимать чужой юмор?

Люди с аутизмом могут быть такими же смешными, как и все остальные; мы просто не знаем, как притворяться, будто плохая шутка кажется нам смешной. В целом можно сказать, что я не особенно хорошо понимаю людей. Я лучше понимаю людей с аутизмом, так как предполагаю, что они общаются на уровне фактов – изъясняются честно и прямо без особого подтекста.

Как распознать аутиста?

Нельзя сказать, что его всегда можно распознать. Во время разговора с аутичным человеком дело может быть в том, что вы заметите нечто странное, к примеру, отсутствие зрительного контакта. Человек может либо быть очень тихим, либо слишком много говорить на одну-единственную тему. Наверняка можно узнать лишь тогда, когда этот человек решит вам сказать.

Компульсивная ли у вас личность?

В принципе, нет, но я терпеть не могу, когда люди берут книги с полки и возвращают их не на то место. Я не схожу с ума, но считаю это очень неудобным. Для меня важно, чтобы кое-что всегда делали одинаково. Например, я раскладываю свои столовые приборы и расставляю свои книги в определённом порядке. Мне это нравится, так как даёт утешающую иллюзию безопасности.

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Многие ли люди предполагают, что у вас таланты Человека дождя, и раздражает ли это, если это случается?



В принципе, нет. Люди не осознают, что Человек дождя был савантом, а таких людей известно всего 100-150. Я не умнее большинства людей. Однако аутичные люди действительно обладают талантом очень быстро поглощать огромные массивы информации, когда их по-настоящему интересует некая тема – поэтому неаутичные люди и предполагают, что мы все очень умные.

Кажется ли порой, будто вы живёте в собственном мире?

Нет, я всегда полностью осознаю, что живу в том же мире, что и все остальные. Мне недоступны никакие альтернативные планеты.

Встречались ли вы когда-либо с человеком, не говоря ему, что вы аутистка?

Нет – с какой стати? Мне не нужно это скрывать, и это отличный способ отфильтровывать идиотов. То есть, если я не скажу человеку сразу, то когда? Три года спустя за завтраком? «Передай-ка мне молоко. И да, у меня аутизм, а собаку надо выгулять».