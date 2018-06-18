10 вопросов, которые Вы всегда хотели задать официантке

Большинство людей, когда они голодны, ведут себя не наилучшим образом. Корни уходят в младенчество, когда мы примитивно проявляем гнев, если голодны, но когда мы становимся старше, то учимся превращать детские вопли в сугубо пассивную агрессию направленную на окружающих.



Сахра* знает всё о голодных людях. 27-летняя девушка работает официанткой уже десять лет и рассказывает, что из-за особенно трудных клиентов она и её коллеги часто выпивают, чтобы продержаться до конца смены.

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Она начинала работать официанткой, когда была ещё студенткой, и работала неполный рабочий день в пабе, прежде чем перешла на работу в барах, кафе и в нескольких ресторанах. Сейчас Сахра работает помощником менеджера изысканного ресторана в Берлине, где она обслуживает богатых и знаменитых клиентов и зарабатывает около 3 000€ (2 650£) в месяц.

Я побеседовала с Сахрой в кафе в богатом районе города Шарлоттенбург, чтобы узнать о самом худшем клиенте, которого она когда-либо обслуживала, плевала ли она когда-либо в еду клиента и какие стратегии она пускала в ход, чтобы получить хорошие чаевые.

VICE: Уходит ли у тебя больше времени на обслуживание клиентов, которые тебе не нравятся?

Сахра: Нет. Наоборот, я работаю быстрее, чтобы у меня было меньше поводов возвращаться к их столу. Если я буду делать всё медленно, они будут злится и продолжать звать меня.

Почему ты решила стать официанткой?

В первое время работа официанткой была всего лишь способом немного подзаработать, когда я готовилась к выпускным экзаменам. Но стоило мне влезть в эту сферу, как я начала быстро зарабатывать лёгкие деньги, и стало тяжело покинуть эту работу. Со временем я пристрастилась к своей работе: люблю поесть и быть среди вкусной еды, и горжусь тем, чем занимаюсь; я не считаю это низкоквалифицированной работой. Почти каждую неделю кто-то говорит мне, что я «слишком умна для официантки», и это очень раздражает. Когда только есть возможность, я пытаюсь отойти от стереотипа, что официантки слишком глупые, чтобы заниматься чем-либо ещё.

Худший клиентом, которого ты когда-либо обслуживала?



Худшие клиенты — это богатые знаменитости, которые думают, что им разрешено относиться к нам как к дерьму. Например, есть один известный парень, который приходит и любит унижать официанток в нашем ресторане. Он называет нас жирными и говорит такие вещи, как: «Твоя грудь такая маленькая, я должен сделать тебе сиськи на Рождество». Нужно иметь достаточно опыта, чтобы быть в состоянии справиться с таким, однако некоторые из моих коллег не могут, и проводят много времени в слезах в нашем винном погребе. Однажды всё было настолько плохо, что я отказалась обслуживать его.

Как-то раз у нас за столом сидели состоятельные россияне, которые отмечали день рождения. С приближением ночи, они становились всё более неприятными, пока один из них буквально не укусил моего коллегу. Ситуация только обострилась, когда клиентка начала разливать шампанское на свою еду и швырять суши-ролами по залу. Когда я спросила её, в чём проблема, она ответила: «У меня столько денег, что я могла бы купить твою жизнь». В конце концов, я позвала менеджера, и они ушли. Но они оставили гадкие комментарии о нас по всему Facebook – я не могла спать два дня.

Ты когда-нибудь плевала в чью-то еду?

Нет, но я работала в ресторанах, где видела подобное. Лично я бы никогда не сделала этого. Но если клиент действительно дерьмо, я прошу бармена «забыть» налить алкоголь в их коктейли.

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Какие другие способы ты используешь, чтобы отомстить клиентам, которые тебя раздражают?

Если клиенты слишком пьяны и выходят из под контроля, я просто добавляю в их счет две или три дополнительных бутылки вина. Но я делала так только, когда они вели себя действительно дерьмово, и когда была уверенна, что они настолько богаты и не расстроятся по этому поводу. Некоторые клиенты реально умеют заставить почувствовать себя ничтожеством. На прошлой неделе к нам пришел эмиратский принц. Когда он узнал, что я могу говорить по-арабски, он дал мне 100€ просто так. Я подумала, что это было очень мило, до тех пор, пока он не спросил, может ли он меня купить. Мне пришлось отдать столик коллеге.

Ты доедаешь остатки еды с тарелок?

Да, если клиент не слишком мерзкий. И если в конце ночи на кухне что-то осталось, мы тоже забираем всё домой. Еда, которую здесь готовят, слишком хороша, чтобы просто выбросить в мусор. Кроме того, когда работаешь вокруг еды весь день, то становишься менее придирчивым к тому, что ешь.

Какие хитрости ты используешь, чтобы получить хорошие чаевые?

Я делаю то, чему научилась из книги по бизнес-психологии. Там сказано, что если вы нарисуете маленькую солнечную улыбку на чеке, и скажете, что «чаевые не учитываются», это покажется менее навязчивым. По-видимому, улыбка – более позитивное сообщение, чем, скажем, сердечко. Это маленькая хитрость работает на всех моих клиентах.

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Какую самую отвратительную вещь ты видела на кухне?

В мексиканском ресторане, в котором я работала, остатки соуса в маленьких тарелочках со столов клиентов на кухне всегда возвращались в большую миску. Я также видела, как шеф-повар вытаскивал руки со своих штанов, а затем готовил салат, не вымыв их. Но в моем нынешнем ресторане открытая кухня, поэтому такие отвратительные вещи, как эти, не могут произойти, так как посетители сразу бы заметили.

Ты когда-нибудь лгала клиентам, которые спрашивали, веганская ли еда у них?

Раньше у нас был один мисо-суп, и мы не были уверены, веганский он или нет, но мы все равно продавали его как веганский. В конце концов, мы узнали, что в супе была рыба.

Что тебе удалось узнать о свиданиях, наблюдая за своими посетителями?

Здесь, в Шарлоттенбурге, лучшая приманка – это деньги. Многих женщин привлекают богатые мужчины. Я развила талант к тому, чтобы сразу определить пары, у которых особенное свидание: в воздухе парит определённая энергия. Иногда я замечаю, как пары исчезают вместе в туалете на 20 минут. Это всегда здорово знать, что люди переживают особый период в нашем ресторане.

*Имя Сахры было изменено с целью защиты ее личности и работы.

Эта статья первоначально появилась на VICE Germany.