11 человек, которых стоит отключить в Instagram, раз уж появилась такая возможность

Народ, хорошие новости: Instagram догнал все остальные социальные сети и обзавёлся функцией «отключить», позволяющей убирать чьи-то фотографии из своей ленты, не отписываясь от этих людей. Наконец-то появилась возможность сохранять видимость интереса к фотографиям друзей и родных так, чтобы эти фотографии на самом деле не засоряли вам ленту. Вам больше не придётся выбирать между неловким разговором на тему «Ты что, от меня отписался?» и необходимостью проматывать очередное селфи.



Это значит, что теперь вы освободитесь от необходимости весь день смотреть на таких персонажей:

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Воннаби-лидер мнений

Ваша лента в Instagram – это тщательно отполированный штамп: салаты по старинным рецептам, семена чиа, сезонные фрукты, молоко и мёд Рупи Каур, «Плохая феминистка» Роксан Гей. Вы удаляете всё, что не набирает 30 лайков. Вы не постите проплаченный контент лишь потому, что вам этого никто не предлагал. Я, хоть и знаю, что ваша жизнь в интернете – это видимость (я знаю вас в реале), почему-то вам завидую?

«Виртуозный» фотограф, он же – «Любая Трапеза – Это Фотосессия»

Искусство подстерегает в каждом углу. Расщелина между тротуаром и мостовой? Поставьте вдоль неё свои кроссовки – вот вам и фотография. В вашей биографии упоминается пафосная зеркалка, с которой все фотографии выглядят красиво независимо от композиции. (Отключение от вас решает проблему лишь частично, так как вы в любом случае будете показывать мне свои фото на телефоне, когда я увижу вас в реальной жизни. Ещё вы расскажете мне о своём новом дроне.)



Любитель спортзалов

Вы только что посчитали свои макроэлементы на моих кухонных весах, поднимайте свой пресс и марш из моей ленты.



Человек, постящий в своей стори 32 фотографии

Вы постили столько раз, что полоса в верхней части экрана стала походить на пунктирную линию, а затем превратилась обратно в сплошную полосу.

Шикарный бывший партнёр вашего партнёра

Это, возможно, самая известная категория пользователей, на которых подписываются из ненависти. Инстаграмная дыра, в которой вы в 3 часа ночи просматриваете все сториз этого человека, хотя ему и видно, что вы за ним наблюдаете. (Отписаться от него вы не можете, потому что это значит, что он победил.)



Любая помолвленная парочка

Моё сердце не выдержит дальше.



Молодые родители / люди, готовящиеся стать родителями

Я люблю вас и люблю вашего партнёра. Я очень рад новой главе в вашей жизни. Возможно, я даже захочу периодически смотреть фотографии вашего ребёнка. Однако мне не нужно узнавать о каждом шаге в вашем «прекрасном путешествии» из подписей к чёрно-белым фото вашего беременного живота и не нужно каждый день видеть по нескольку фотографий, на которых ваш малыш занимается малышовскими делами. Простите, я знаю, что ребёнок – это самое важное в вашей жизни, но в моей он на 1184-м месте по важности. С нетерпением жду возможности включить оповещения от вас 18 месяцев спустя.



Примечание: если вы будете устраивать вечеринку в честь определения пола ребёнка, я немедленно от вас отписываюсь.

Ваша мама

Она только что открыла для себя хэштеги.



Ваша тёща/свекровь

Она только что узнала, что может снимать видео.



Вечный отпускник

Откуда у вас деньги на поездки на Гавайи каждую пятницу летом? И почему вы всегда добавляете теги #путешествие и #приключение, если у вас там явно свой дом? Я отключаю вас не потому, что ненавижу вас или ваши фотографии, а потому что они повергают меня в безнадёжное отчаяние.



Ваш друг, который только что завёл нового щенка

А можно, собственно, подписаться на кого-то дважды?



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Эта статья первоначально появилась на VICE US.