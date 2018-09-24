13 криминальных фильмов, стоящих вашего внимания

Самый оптимистичный взгляд на преступность: она обнажает самые опасные трещины в структуре общества. Чтобы выжить как вид, человечество должно жить вместе; преступники, как организованные, так и работающие самостоятельно, показывают нам конкретные области, локальные и структурные, в которых этот принцип даёт сбой. Как же легко забыть, что даже самый ужасный преступник – всё равно человек. Как же трудно примириться с тем, что способность преступников ко столь откровенно антисоциальному поведению также присуща всем нам. Хорошие криминальные фильмы показывают нам, насколько тонка грань между преступником и образцовым гражданином. Вот 13 лучших криминальных фильмов.

«Крёстный отец»

Главным достижением выдающегося американского кинематографиста Фрэнсиса Форда Копполы, без сомнения, является его трилогия «Крёстный отец», которая рассказывает историю возвышения (или нисхождения – это как посмотреть) мафиозного босса Майкла Корлеоне. В 1972 году Коппола взялся за роман писателя Марио Пьюзо 1969 года о мафии и превратил его в целую династию. Вся трилогия «Крёстный отец» в данный момент доступна на Netflix, поэтому в следующий раз, когда у вас будет девять часов свободного времени, порадуйте себя запойным просмотром достойного кино.

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«Лицо со шрамом»

Именно благодаря тому, что Коппола в «Крёстном отце» рискнул поставить на неизвестного ещё Пачино, молодой да ранний итальянский актёр стал звездой, но легендой его сделала история успеха и нисхождения мариэльского беженца с судоподъёмника, ставшего кокаиновым бароном, от Брайана де Пальмы. Если вы никогда не встречали американцев мужского пола (что маловероятно), знайте: все свои ходовые фразочки они берут именно отсюда.

«Славные парни»

Трое мафиози, три десятилетия: спешите видеть возвышение и падение Джимми-Джента (Роберт Де Ниро), Генри Хилла (Рэй Лиотта) и Томми ДеВито (Джо Пеши) в популярнейшем фильме Скорсезе о мафии. Дерзкие и жестокие (хотя в конце это как бы сходит на нет), «Славные парни» напрашиваются на вопрос: есть ли большее кинематографическое удовольствие, чем смотреть, как плачет Роберт Де Ниро?



«Жестокая игра»

Ирландский сценарист и режиссёр Нил Джордан получил «Оскара» за сценарий «Жестокой игры», рассказывающей невероятно романтичную гангстерскую историю на фоне гражданской войны в Ольстере. Сначала вы будете смотреть её ради номинированной на «Оскара» главной роли Стивена Ри, а затем вам разобьёт сердце игра Фореста Уитакера.

«Семь»

Чтобы увидеть главное достижение Дэвида Финчера по части блокбастеров, следует посмотреть этот нуарный криминальный триллер. Когда детективы Сомерсет (Морган Фримен) и Миллс (Брэд Питт) нападают на след серийного убийцы, который убивает своих жертв, вдохновляясь семью смертными грехами, они не просто вступают в гонку со временем, а спускаются в самые тёмные уголки человеческой психики.

«Казино»

Святая троица в составе Роберта Де Ниро, Джо Пеши и Мартина Скорсезе достигла вершины в этой эпической картине 1995 года, рассказывающей о подручном мафии (Де Ниро) и его крутом мордовороте (Пеши), которые отправляются на запад, чтобы взять как можно больше от одного казино в Лас-Вегасе. Шикарных прикидов и мощных фраз, которые можно превращать в цитаты, более чем хватает, но вторым среди лучших фильмов Скорсезе (уж простите, №1 – это «После работы») «Казино» делает то, как оно захватывает очарованием и подводными камнями американской мечты.

«Схватка»

Чтобы столкнуть нос к носу таких тяжеловесов, как Аль Пачино и Роберт Де Ниро, нужен серьёзный режиссёр, но у этой захватывающей истории 1995 года об игре в «кошки-мышки» он был. Собственно, именно здесь впервые в истории кино эти два актёра засветились в одной сцене. И поверьте мне на слово: Майкл Манн выжал из неё всё возможное.

«Секреты Лос-Анджелеса»

На этом неонуарном полицейском триллере с Расселом Кроу, Гаем Пирсом и Кевином Спейси в главных ролях можно было бы построить целый курс истории кино, и из него бы заодно получился и курс американской истории. Не все работы режиссёра Кёртиса Хэнсона («Подальше от тебя», «Рука, качающая колыбель») удачны, но если «Оскар» за лучший сценарий, который он разделил с соавтором Брайаном Хелгелендом («Таинственная река»), о чём-то говорит, то с «Секретами Лос-Анжелеса» он попал в самое яблочко.

«Путь оружия»

Бенисио дель Торо и Райан Филлипп едва ли играли когда-то более круто, чем в ролях бесталанных бродяг в этом культовом фильме Кристофера Маккуорри, оскароносного сценариста «Подозрительных лиц». Фильм не духоподъёмный, но цитировать его однозначно стоит.

«Тренировочный день»

Дензел Вашингтон был известным актёром и до «Тренировочного дня», но оскароносная роль зловещего детектива Алонсо Харриса в «Тренировочном дне» Антуана Фукуа сделала его кумиром. Трудно найти более жёсткий фильм на тему непосредственного столкновения социальных идеалов и реалий улицы.

«Город Бога»

В 2002 году коллеги-режиссёры Фернанду Мейреллиш и Катя Лунд показали американским киноманам суровую реальность молодёжи в одной из фавел Рио-де-Жанейро в суперстильном «Городе Бога». Этот блестяще сделанный криминальный триллер не только бьёт под дых, но и разрывает изнутри на части, как ржавый скальпель во время операции на сердце.

«Не пойман – не вор»

Хотя по трейлеру этого, может, и не скажешь, этот триллер 2006 года на самом деле является одной из лучших работ Спайка Ли. Участник переговоров об освобождении заложников Дензел Вашингтон и манхэттенская бизнесвумен Джоди Фостер противостоят чрезвычайно ловкому похитителю, сыгранному Клайвом Оуэном, и в результате получается приключение из тех, какие бывают, когда вашему кондуктору из Нью-Йоркского транспортного управления приходится компенсировать задержки поездов.

«Перелом»

Если Райан Гослинг в этом юридическом триллере с идеальным актёрским составом от Грегори Хоблита («Первобытный страх», «Падший») как всегда холоден, то сэр Энтони Хопкинс блистает зловещей проницательностью. Хопкинс (да, вот этот вот парень) играет убийцу Теда Кроуфорда, в то время как подающий надежды помощник прокурора Уилли Бичум в исполнении Гослинга должен отправить его за решётку. Ну, держитесь.

Эта статья впервые появилась на VICE US.