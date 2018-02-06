15 лет назад он отправился в бар и с тех пор его больше не видели

Как-то поздно вечером в субботу 9 ноября 2002 года исчез Дэйв МакДермотт. Не было обнаружено следов крови, тела, а также никаких доказательств борьбы, однако его семья считает, что МакДермотт умер и был убит в эту холодную ноябрьскую ночь, скорее всего, от рук кого-то, кого он знал. У следователей нет доказательств, подтверждающих теорию убийства, но они также считают, что он погиб при подозрительных обстоятельствах.



В ноябре 2017 года исполнилось 15 лет со дня подозрительного исчезновения МакДермотта, это дело – как и четыре или пять других долгосрочных архивных дел, которые случились на территории трёх городов (Китченер, Уотерло и Кембридж – провинция Онтарио) – которое превратилось в хождение по муках в правовой системе. Но его семья отличается стойкостью, а прогресс полиции в области технологий полиции может привести к новым зацепкам в его таинственном исчезновении.

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МакДермотту было 30 лет, когда он пропал без вести. Семья характеризует его как загадочную «обаяшку», преданного своим друзьям, чей мир вращается вокруг близких ему людей. Он был красивым (иногда он работал моделью) и легко заводил друзей, и наслаждался активной общественной жизнью. Будучи опытным сущим “хамелеоном”, МакДермотт перебивался случайными заработками, строительством и парикмахерскими услугами, часто разрываясь между тремя сферами.

В ту субботнюю ночь 15 лет назад, когда он пропал без вести, МакДермотт с друзьями отправился в центр города Китченер, чтобы отпраздновать день рождение. Последний раз, когда его видели живым, он находился в ныне несуществующем клубе «Ренессанс», где танцевал и веселился. Предполагалось, что в 3 утра он должен был забрать хоккейную форму с дома своей бывшей, однако он так и не появился. На следующее утро, в воскресенье 10 ноября, двоюродный брат МакДермотта отправился забрать его на хоккейную игру и обнаружил, что его автомобиль пропал с его гаража, который он арендовал, а его любимая собака бегала по окрестностям. Никто не открывал входную дверь. Затем он позвонил Колен Стивенс, младшей сестре МакДермотта, чтобы сказать, что он не может найти её брата.

«В последний раз я видела Дэйва в ночь его исчезновения», – заявила Стивенс VICE. «Я поехала к нему, чтобы оставить бутылку вина и предварительно заплатить ему за стрижку, которую он собирался делать моему сыну и мужу». Этот короткий момент ночью перед его исчезновением был последним, когда она видела своего брата живим. После разговора с обеспокоенным кузеном, Стивенс начала звонить всем друзьям брата, надеясь найти его, что он где-то ночует на кушетке, вместе с разряженной батареей мобильного телефона.



Когда Стивенс позвонила на дом, в котором её брат снимал комнату в Китченере, по её словам, один из его соседей ответил на звонок и сказал ей: «Дэйв больше не живёт здесь», и «перестаньте, бл*ь… звонить на домашний», – а затем резко бросил трубку. Соседи по комнате не ответили на просьбы о представлении комментариев для VICE.

После мучительных нескольких дней без связи со своим братом, Стивенс и её сестра Ронда отправились в региональную полицию Уотерло, чтобы заявить об исчезновении.

На удивление женщин за несколько месяцев до его исчезновения полиция выдала ордер на арест МакДермотта в связи с обвинением в предполагаемом нападении, о чём сотрудники по приему пострадавших рассказали Стивенс и её сестре в ходе допроса, когда их допрашивали раздельно. Их брат не был в поле зрения полиции в качестве «пропавшего без вести», а был как «разыскиваемое лицо» (ордер был в конечном итоге отозван из-за истечения времени и нарастающего убеждения, что МакДермотт не будет найден живым).

Позже хозяин дома, арендованного МакДермоттом, рассказал полиции и его семье о своей версии событий той ночи. Владелец был другом семьи, человеком, которого Стивенс знала с десяти лет. Стивенс сказал: по словам домовладельца, той ночью МакДермотт вернулся из бара, собрал свои вещи, собаку, а также «кучу денег» и сказал ему, что он «действительно доигрался в этот раз» и ушёл. (Хозяин не ответил на неоднократные просьбы о комментариях об этой истории).

Несмотря на то, что версия событий домовладельца была категорически отвергнута членами семьи, «вначале казалось, что полиция действительно верит его версии, а не семье», – сказала Линда Шоу, мать МакДермотта. Хотя Стивенс и Шоу признают, что МакДермотт часто бежал на север Алгонкинского парка порыбачить, обе женщины неоднократно подчеркивали властям, что он никогда бы не ушёл, не сообщив семье или не заглянув к ним.

Между ордером на его арест и историей, которую рассказал владелец недвижимости, никто не искал МакДермотта, по крайней мере, как жертву. Согласно статье журнала Kitchener Record, полиция в то время исключила версию какой-либо существенной задолженности МакДермотта, и хотя его считали немного «тусовщиком», они не могли найти никаких его связей с преступным миром. И если бы он задолжал денег, то существовал один интересный факт о том, что он так и не вернулся за последней зарплатой от строительной компании, на которую он работал.

Dave MacDermott

Шли недели без каких-либо сообщений о его обнаружении. Прошло два месяца, и в январе 2003 года автомобиль МакДермотта был обнаружен под слоем снега на стоянке рядом с его домом.



«Это была часть нашей неудовлетворенности работой полиции», – отметила Стивенс. «Мы чувствовали, что первые следователи не прилагали достаточно усилий в расследовании, так как они бы легко нашли машину так близко к его дому. Вместо этого они слушали теорию [владельца]».

В конце концов первоначальное расследование прекратилось, и след на протяжении многих лет пропал без каких-либо доказательств. До тех пор пока в декабре 2008 года дело возобновили – на этот раз как дело об убийстве.

Детектив полиции Дуэйн Гингерих только недавно включили в отдел убийств и поручили расследовать дело МакДермотта. «Мы получили новую информацию о том, что Дэйв, возможно, был убит, и это была насильственная смерть, мы провели тщательное расследование, работая с этой информацией в течение нескольких месяцев», – сказал он VICE.

Но расследование остановилось, когда информация оказалась «ложной».

«Информация, которой они поделились, заставила поверить, что у них были точные сведения о том, что это было убийство, однако во время сбора и подробного изучения этой информации, люди, с которыми мы говорили, – особенно с людьми, на которых падало подозрение – не было никаких признаков того, что это произошло», – сказал Гингерих. «Мы уверены, что этого не было. Ничего не сходилось».

Для семьи это были мучительные шесть лет между первоначальным исчезновением и повторным открытием дела, пострадав от нового шквала вопросов, которых было больше, чем ответов. «Мы смотрим старые домашние фильмы, чтобы услышать его смех», – сказала Стивенс. «Дэйв был тем, кто сделал бы что угодно для всех, он любил свою семью, и он заботился о нас и сильно любил».

Для Стефы Шоу, сводной сестры МакДермотта, самое жуткое воспоминание, у которой осталось с того времени, это было наблюдать, как её мать страдает, ища объяснения и сына.



«Я была в 8 классе, когда Дэйв исчез, и всё ещё помню, как директор внезапно вызвал меня из класса, и там была моя мама, которая забрала меня из школы», – сказала она VICE. «То, что я больше всего помню про то время, это как моя мама сидела в гараже и обзванивала людей».

За 15 лет с момента его исчезновения, Стивенс, Шоу и другие из семьи МакДермотта провели сотни часов, создавая информационные сайты, расклеивая плакаты, предлагая награды, стуча в двери и проверяя зацепки. В какой-то момент мать МакДермотта Линда предложила вознаграждение в размере $10 тысяч за любую информацию, которая бы привела к определению местонахождения её сына. У них есть свои собственные предположения о том, что произошло тогда в ту ночь.

«Мы думаем, что той ночью Дэйв из бара вернулся домой и поругался с кем-то в том доме», – сказала Стивенс. И хотя это чистые домыслы с их стороны и без каких-либо доказательств, семья полагает, что МакДермотт умер в доме той ночью, и был убит кем-то, кого он знал.

Полиция также предполагает, что вероятный сценарий включает в себя какого-то знакомого МакДермотта.

«Думаю, можно с уверенностью сказать что, будучи полицейским и зная подобные случаи в прошлом… вы всегда будете подозревать людей, которые в первую очередь связаны с человеком. Я считаю, что это более вероятно, чем какой-то незнакомец, который столкнулся с Дэйвом [МакДермоттом] той ночью», – говорит Гингерих, – «Но мы просто не можем ничего доказать, что произошло».

Когда полиция вновь открыла дело в 2008 году как дело об убийстве, с тех пор владелец недвижимости продал дом на Милл-стрит, однако новый хозяин разрешил следователям провести обыск дома, территории и отдельно стоящий гараж. В дыре под полом гаража был найден большой полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом. Экспертный анализ был безрезультатным, и никаких признаков останков МакДермотта не было обнаружено.

Был ещё один безуспешный поиск останков МакДермотта, но теперь полиции придётся полагаться на «новую судебно-медицинскую экспертизу, которая не проводилась, когда были получены первоначальные доказательства», – отметил Гингерих, добавив, что такие предметы, как полиэтиленовый пакет, найденный в гараже, и другие вещественные улики могут быть перепроверены. С течением времени семья не теряет надежды на то, что что-нибудь выявится из повторной проверки, и появятся улики, которые приведут к его останкам.

В прошлом ноябре полиция Уотерло отправилась на поиски по этому делу, но ушла ни с чем. Гингерих сказал WRPS, что «обыскали зоны зеленых насаждений и окружающие окрестности» последнего известного местонахождения МакДермотта, но «ничего не нашли».

Полиция также уже 15 лет находится в напряжении. В настоящее время он считается как «пропавший без вести при подозрительных обстоятельствах», дело МакДермотта продолжает оставаться открытым; мысль, которую озвучил Гингерих: «это будет висеть над ним» даже после ухода на пенсию.

Всё, что хочет семья, это возможность похоронить МакДермотта после стольких мучительных лет. «Мы верим, что кто-то что-то знает», – сказала Шоу VICE. «Все, чего мы хотим, это иметь шанс попрощаться».

«Я не могу вспомнить голос своего брата. И мне так больно знать, что я никогда не смогу иметь с кем-то такие близкие отношения, как с ним».

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Если у вас есть любая информация об исчезновении Дейва МакДермотта, пожалуйста, свяжитесь с детективами региональной полиции Уотерло Гингерихом и Джессомом за номером: (519) 653 7700 (8738), или с организацией борьбы с преступностью: 1-800-222-8477.